«Підступи попередників», или Как Украина «забывает» о международных военных контрактах

Мы часто пишем о том, что творится в украинском обществе. Тема достаточно интересная уже потому, что точно такая же судьба была предназначена и нам в совсем недалеком прошлом. Были у нас и свои "правосеки", и фашисты, и сепаратисты, и гражданская война... Даже государство управлялось примерно так же. После каждого решения правительства ждали, что скажет Вашингтон. Наверное, потому и не остывает интерес к южному соседу. К бывшей братской стране. Наверное, потому и рвут душу кадры из разрушенных поселков и городов Донбасса. Наверное, потому и не хочется верить словам некоторых друзей и родственников из Украины...Сегодня тема разговора будет совершенно в другой плоскости. "Государственный организм" в чем-то сродни человеческому. И состоит из множества органов, предназначение которых строго функционально. Питание, движение, ориентирование в пространстве и прочее. Всё то, что делает нас определенным биологическим видом. А страну государством. Эти органы, чаще всего, не наша заслуга. Они переданы нам нашими предками. А мы или развиваем необходимые для жизни, или, наоборот, делаем так, чтобы нашим потомкам ненужное не передавалось.В украинском варианте государства есть точно такие же органы, что и у всех остальных. Или точнее, наверное, правильнее будет уже говорить, были... Отличие от большинства других стран именно в атавизмах. Тех органах, которые современное украинское государство считает ненужными. Всякое чувство имеет свой орган. Нос - обоняние, кожа - осязание, уши - слух, глаза - зрение, язык - вкус... Всякое, но не любое. Чувство ответственности за будущее, чувство меры, чувство стыда, да и многие другие наши чувства, увы, такого органа не имеют. Они просто есть или их нет.Сотни раз в различных СМИ читатели видели сравнение потенциалов, которые достались бывшим советским республикам после развала СССР. При желании можно найти сравнение буквально по любой сфере жизни. От оборонной промышленности до количества и качества родильных домов... Но нас сегодня интересует именно оборонная промышленность. А точнее, экспортный потенциал оборонной промышленности Украины.Интересует с точки зрения России. Как ни крути, а прошедшие с момента развала десятилетия сделали нас конкурентами на рынке вооружений. Практически идентичная военная промышленность, идентичные научные и инженерные кадры, идентичные "советские" идеи в перспективных разработках... А потому и при заключении контрактов мы далеко не всегда можем порадоваться победам. Никто не скрывает, что потенциально, если бы не случилось майдана, Украина была бы серьёзным конкурентом для нашего ВПК.Наверное, одной из самых показательных "перемог" Украины из тех, что вдруг превратились в "зраду", является давний контракт на поставку бронетранспортеров БТР-4 в Республику Ирак. Напомню, контракт был подписан дочерним предприятием государственной компании "Укрспецэкспорт" - Госпредприятием "Специализированная Внешнеторговая Фирма "Прогресс" и Главным управлением вооружения и обеспечения Министерства обороны Республики Ирак 25 сентября 2009 года.Этот действительно выгодный и перспективный контракт для Украины. Поставка 420 бронетранспортеров с боевыми модулями "Парус", комплектующими, тренажерами, сервисными услугами. Только на этапе реализации страна получала 457,5 млн. долларов. А какой перспективный рынок сбыта открылся...Только уже тогда, ещё в "домайданный" период, стало ясно, что воспользоваться победой Украина не собирается. Парадокс, но контракт стали "тихо сливать" почти сразу. Создавалось ощущение, что украинская сторона действует целенаправленно себе во вред. Сроки не выдерживались, качество тех машин, которые все-таки были поставлены в Ирак, было на ужасающем уровне. Многие, наверное, помнят, скандалы тех времен. Пикировку иракской и украинской сторон по поводу количества и качества БТР. Из 420 на период окончания контракта поставлено всего 88 единиц. Но и из этих уже поставленных БТР вернули в январе 2014-го 42. Треснули корпуса! Старость не в радость. Даже для бронированной техники.Просто для понимания ужаса, который испытали иракцы от украинских "новых" БТРов, приведу данные инспекции поставленных машин харьковскими инженерами. Без комментариев.Из 88 новых машин завести удалось только 56. Из 56-ти заведенных БТР самостоятельно, без помощи передвижных мастерских технического обслуживания, завели 23 машины. Из 56-ти заведенных БТР тронуться с места смогли 34. На 10 машинах были неисправны или полностью отсутствовали (!) стартеры. Признаны неисправными 4 прицела, 8 панорамных устройств, 10 блоков системы управления огнем, 6 пушек, 8 пулеметов, 11 автоматических станковых гранатометов. Неисправными признаны все (!) АКБ. Ирак самостоятельно заменил их на китайские. Зафиксированы и сфотографированы трещины в броневых корпусах машин...Для успокоения совести некоторых особо патриотичных представителей страны- производителя сообщаю: все возвращенные БТР были в короткие сроки "приведены в полный порядок" и отправлены в зону АТО. Будем считать, умеют харьковчане, когда надо делать качественный ремонт... Для своих "вiйськослужбовцiв"...Некоторые читатели, наверное, задумываются, с чего бы я вдруг поднял старую историю? Вроде "замяли дело". По крайней мере криков о срыве контракта особых нет. Ираку сегодня не до контрактов. Там война полным ходом идет. Мосул стирают с лица Земли. Да и на Украине, вроде бы, этим делом занимаются прокурорские. Чисто по "незалежной схеме". Идет следствие. Как оно идет по убийству Бузины, по убийству Шеремета, по сожжению людей в Одессе, по "небесной сотне", по преступлениям на Донбассе... Украинская прокуратура прекрасно усвоила принцип работы Ходжи Насреддина. "Через 20 лет или я умру, или эмир умрет, или ишак сдохнет...".Не получилось "замять". Дело в том, что Украина получила от Ирака предоплату!.. Не так много, как хотелось бы, но получила. 91,5 млн. долларов. И эти деньги были успешно "освоены" многочисленными структурами в качестве оплаты за услуги. И теперь надо возвращать. Правда, не все. Каких-то 72 млн. долларов с копейками. Но возвращать... А из какого "кармана" брать?Если бы дело касалось, к примеру, России, то действовала бы обычная в таких случаях схема. Достаточно было бы сослаться на "злочинних попередникiв". Разворовали, спрятались у вас в стране. А значит, с них и спрашивайте. Мы тут совершенно не причем. Киевский суд признал... А то, что контракт гарантировало государство Украина, никого не колышет. Сегодня это другое государство!Но Украина "наступила на мозоль" Ираку. А, следовательно, в какой-то степени, европейцам и американцам. Потому срочно необходима ИКД (имитация кипучей деятельности). Свалить всё на А. Коваленко (бывшего руководителя "Укрспецэкспорта"), на Саламатина (его предшественника), на Р. Романова (бывшего руководителя "Укроборонпрома", Пергудова (его предшественника), да и самого Януковича не получается. Просто потому, что, к примеру, гарантийное письмо, которое дано правительством Украины при президенте Януковиче, согласовывалось в нескольких министерствах. А кто в правительстве Азарова руководил министерством экономического развития и торговли? А сегодня руководит Украиной?Мне интересно, кого же, по украинской традиции, назначат новой "сакральной жертвой"? Сегодня, пока предположительно, прокуратура начинает ИКД. Следователи пошли в Совбез, в Раду, в кабинет министров. Зачем? Они правда надеются найти там документы по "распилу" денег от контракта? Или увидеть записи скрытых видеокамер о передаче денег? Посмотрим. Но мысль о "сакральной жертве" остается...Я начал статью с экскурса в "организм государства". Главным "органом" всегда был и остается мозг. Именно мозг отдает приказы. Есть головной мозг, функции которого "очеловечить" организм. Есть спинной мозг, отвечающий за функционирование организма как биологической системы. На Украине, по ощущениям, оба этих мозга "сплетены" в единую систему. И занимаются всем и... ничем. Более того, оба мозга подчиняются... рукам или другому месту. На котором чаще всего сидят.Это страшно. Пока существуют те, кто, не задумываясь, выполняют преступные приказы, всегда найдется тот, кто, опять же, не задумываясь, будет такие приказы отдавать. Вдумайтесь, те, кто выполняет преступные приказы, командуют теми, кто их отдает. Круг замкнулся...Смерть украинской "оборонки" итог именно этого симбиоза. Потеря имиджа страны в глазах потенциальных покупателей стоит не 72 млн. долларов. И даже не 100-200 млн. Имидж стоит гораздо дороже. Иракский контракт лишь часть проблемных внешнеполитических обязательств Украины. По самым скромным подсчетам украинских источников, таких контрактов сегодня более 60.Экспортный потенциал Украины в области "оборонки" исчерпан? Увы, но судя по последним контрактам, о которых с упоением рассказывали украинские СМИ, вещали украинские политики, включая президента, да. Саудовская Аравия, Турция, Индия, Арабские Эмираты, Китай... Это не полный список "перемог" украинских экспортеров вооружения. И что все эти "перемоги" связывает между собой?Контракты предусматривают создание рабочих мест... в странах-покупателях вооружения. Украина остается "при своих". И второе, главное, контракты предусматривают бесплатную передачу украинских военных технологий покупателям... Не тех, которые украинская наука уже превзошла. А тех, которые сегодня актуальны. Тех, которые могут приносить реальный доход сейчас...Мозги, конечно, не видно. Но вот их отсутствие заметно сразу. Или это только со стороны?