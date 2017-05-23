Теракт на стадионе в Манчестере, 19 погибших
Как сообщает РИА Новости , в результате терракта на стадионе в Манчестере погибли 19 человек, около 50 пострадали.
Британский премьер-министр Тереза Мэй обозначила произошедшее как "страшную террористическую атаку".
22 мая вечером на стадионе "Манчестер Арена" выступала американская певица Ариана Гранде. Первые сообщения в службы спасения от посетителей концерта начали поступать в 22.35 (00.35 мск), немного позже в соцсетях появилась информация о двух "хлопках, похожих на взрывы", на стадионе.
Согласно сведениям газеты Mirror, после прозвучавших хлопков на стадионе началась паника, люди начали разбегаться. Администрация стадиона первоначально предположила, что людей напугал воздушный шар, поэтому их призвали сохранять спокойствие. Но вскоре стало ясно, что причиной паники стала реальная угроза.
Официальная информация на данный момент отсутствует. Агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что взрыв мог осуществить террорист-смертник. Источники в больницах, куда были доставлены пострадавшие, указывают, что ранения получены "как от шрапнели".
Стадион "Манчестер Арена" вмещает 21 тысячу человек. Он является крупнейшим крытым стадионом в Евросоюзе.
Британский премьер-министр Тереза Мэй обозначила произошедшее как "страшную террористическую атаку".
22 мая вечером на стадионе "Манчестер Арена" выступала американская певица Ариана Гранде. Первые сообщения в службы спасения от посетителей концерта начали поступать в 22.35 (00.35 мск), немного позже в соцсетях появилась информация о двух "хлопках, похожих на взрывы", на стадионе.
Согласно сведениям газеты Mirror, после прозвучавших хлопков на стадионе началась паника, люди начали разбегаться. Администрация стадиона первоначально предположила, что людей напугал воздушный шар, поэтому их призвали сохранять спокойствие. Но вскоре стало ясно, что причиной паники стала реальная угроза.
Официальная информация на данный момент отсутствует. Агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что взрыв мог осуществить террорист-смертник. Источники в больницах, куда были доставлены пострадавшие, указывают, что ранения получены "как от шрапнели".
Стадион "Манчестер Арена" вмещает 21 тысячу человек. Он является крупнейшим крытым стадионом в Евросоюзе.
Использованы фотографии: http://colonelcassad.livejournal.com/3434512.html
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