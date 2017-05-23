08:13 23 мая

Теракт на стадионе в Манчестере, 19 погибших

Как сообщает РИА Новости , в результате терракта на стадионе в Манчестере погибли 19 человек, около 50 пострадали.

Британский премьер-министр Тереза Мэй обозначила произошедшее как "страшную террористическую атаку".

22 мая вечером на стадионе "Манчестер Арена" выступала американская певица Ариана Гранде. Первые сообщения в службы спасения от посетителей концерта начали поступать в 22.35 (00.35 мск), немного позже в соцсетях появилась информация о двух "хлопках, похожих на взрывы", на стадионе.



Согласно сведениям газеты Mirror, после прозвучавших хлопков на стадионе началась паника, люди начали разбегаться. Администрация стадиона первоначально предположила, что людей напугал воздушный шар, поэтому их призвали сохранять спокойствие. Но вскоре стало ясно, что причиной паники стала реальная угроза.

Официальная информация на данный момент отсутствует. Агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что взрыв мог осуществить террорист-смертник. Источники в больницах, куда были доставлены пострадавшие, указывают, что ранения получены "как от шрапнели".

Стадион "Манчестер Арена" вмещает 21 тысячу человек. Он является крупнейшим крытым стадионом в Евросоюзе.


Использованы фотографии: http://colonelcassad.livejournal.com/3434512.html
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Комментарии 55

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  1. Ростовчанин Сегодня, 06:07
    Людей конечно жаль, но они выпучив глаза, будут продолжать бороться с "российской угрозой". Не с тем борятся.
    Ростовчанин
    1. 210окв Сегодня, 06:08
      Подождите,сейчас обнаружат "российский след"...
      Цитата: Ростовчанин
      Людей конечно жаль, но они выпучив глаза, будут продолжать бороться с "российской угрозой". Не с тем борятся.
      210окв
      1. spech Сегодня, 06:12
        И начнётся вселенский вой!
        ПС даёш больше мигрантов разных и бородатых.
        spech
        1. З.О.В. Сегодня, 06:34
          Немного не в тему, но на самом деле в тему.
          Референдум вместо майдана.
          Тотальная системная коррупция, бесчеловечная бюрократия, ухудшение качества и уровня жизни, ложь в СМИ, отсутствие социальных лифтов и экономической перспективы, все эти социальные язвы не только не встречают отпор со стороны государства, но и имеют тенденцию к деградации. Мы полностью согласны, что так жить нельзя!
          Вместе с ростом социального напряжения, обостряется и внутриполитическая борьба. Уже понятно, что, несмотря на вроде бы различные протестные акции внутри России, существуют только два вектора борьбы за суверенитет и против. Именно вокруг свободы и независимости Отечества развернулась основная битва и от исхода этой битвы зависит судьба страны и в итоге судьба каждого.
          И нам, гражданам России выпал уникальный шанс напрямую поучаствовать в этой борьбе, у нас есть возможность исправить историческую ошибку 1991 года, вернуть потерянный суверенитет , выбрать свой путь исторического развития, предопределив будущее России на десятилетия, а может и на столетия вперед. Надо только не ошибиться, как это уже было в 1991 и сделать правильный выбор.
          Национально-освободительное движение объявляет всероссийскую акцию Референдум вместо Майдана 12 июня 2017 года!
          Для участия в федеральном оргкомитете акции пишите на почту [email protected] Денис Ганич. Для участия в региональных акциях связывайтесь координаторами регионов http://rusnod.ru/index/regiony-nod/. Распространяйте информацию по акции с #РеферендумНеМайдан.
          http://rusnod.ru/aktsii-nod/2017/06/12/aktsii-nod
          _11944.html
          З.О.В.
          1. AID.S Сегодня, 07:45
            Цитата: З.О.В.
            сделать правильный выбор.
            Национально-освободительное движение объявляет всероссийскую акцию Референдум вместо Майдана 12 июня 2017 года!

            Какие-то коты в мешке пытаются нам срочно втюхать свой товар.
            AID.S
      2. megavolt823 Сегодня, 06:13
        Когда у нас рвет , там говорят : так и надо . hi
        megavolt823
        1. Комментарий был удален.
          1. Александр романов Сегодня, 06:36
            Цитата: Саша Крымский
            Не помню , что бы кто то оставался равнодушным к чужёму горю.

            Одесса 2 мая.
            Беслан-репортаж СНН,повстанцы захватили школу. И далее ля ля о том,что это элемент борьбы за независимость.
            Да и много чего еще
            Александр романов
          2. insular Сегодня, 06:41
            Цитата: Саша Крымский
            Из носа выкаварили- впрямь?

            Ну ты и мерзкий типчек. Ну такое написать... Фильтруй базар что ли, некоторые за кофем с чаем читают...
            Цитата: Саша Крымский
            Не помню , что бы кто то оставался равнодушным к чужёму горю.
            Что-то не помню маек "Я-Москва" после взрыва в метро, а комменты типа "Это всё из-за действий России в Сирии" - хорошо помню. И это только из последнего. А если капнуть про "Чеченских повстанцев"? Уж не на "Туманном" ли они все скрываются?
            А уж про блокирование резолюций осуждающих нападения на дип миссии и говорить нечего.
            Шакалам шакалье, собакам собачье. Простых людей жаль, но и простых людей из МелкоБритании с поддержкой нас в трудную минуту замечено не было.

            Хотя... От человеков с такими флагами... О чем вообще?))) Вам очень свойственно извращать информацию. Прям позорите флаг, под которым пишете.
            insular
          3. Летунъ Сегодня, 07:02
            Цитата: Саша Крымский
            Бред несёте. Не помню , что бы кто то оставался равнодушным к чужёму горю. Из носа выкаварили- впрямь?

            А вот ля-ля не надо. Когда у нас был терракт в "Нордосте", терракты в Буддёновске и Беслане, на западе говорили, мол, терроризм это оружие слабого, называли этих выродков повстанцами, попутно давая им политическое убежище в той же некогда великой Британии.
            Летунъ
        2. Чёрный Сегодня, 06:25
          Людей жалко.Страдают невинные. А те кто через посредников-саудитов финансирует и снабжает оружием игил, как всегда в стороне.....через день , правда, выползут со словами " я Манчестер"( и уб.людочный Парасенко , угробивший тысячи своих сограждан, в первых рядах)....лицемеры...
          17.04.2017 - нападение на колонну эвакуированных в Сирии , 112 погибших, в т.ч. 60!!!! ДЕТЕЙ!!! ни одна не промычала....ограничились стандартым , "осуждаем, но во всём виноват Асад, вот если бы он ушл..."....
          Чёрный
      3. Александр романов Сегодня, 06:32
        Цитата: 210окв
        Подождите,сейчас обнаружат "российский след"...

        Украина обнаружит след России.
        США обнаружат след КНДР.
        Европа во всем обвинит Ассада.
        Англия обвинит Иран
        И лишь ИГИЛ ,будет возмущен,что их "подвиг" приписывают ,кому то левому
        Александр романов
        1. Аскет Сегодня, 07:00
          Цитата: Александр романов
          Англия обвинит Иран

          Англии Иран до фонаря. У Ирана самая "братская" страна -Израиль angry
          Аскет
        2. karish Сегодня, 07:27
          Цитата: Александр романов
          Англия обвинит Иран

          Нет , Саня . англия обвинит израиль , сказав что теракт из за неразрешенного Израилепалестинского конфликта.
          karish
          1. Александр романов Сегодня, 08:00
            Цитата: karish
            . англия обвинит израиль

            След Израиля наидет Ватник.
            Цитата: Аскет
            Англии Иран до фонаря.

            Тогда будет наиден след Сирии
            Александр романов
    2. Teberii Сегодня, 06:11
      Приношу свои соболезнования англичанам,но нужно признать время либерализма,заигрования с радикалами закончилось,Британия выходит из ЕС окончательно и без поворотно.
      Teberii
      1. 210окв Сегодня, 06:15
        Либерализм закончился?Не смешите мои тапки!Скорее они монархию снесут нежели уйдут от либерастии и целования взасос с радикалами..
        Цитата: Teberii
        Приношу свои соболезнования англичанам,но нужно признать время либерализма,загорания с радикалами закончилось,Британия выходит из ЕС окончательно и без поворотно.
        210окв
    3. Толстоевский Сегодня, 06:37
      тоже хочу написать какие-нибудь сопли, вроде "Мне жаль невинных людей", но не могу кривить душой
      Толстоевский
      1. Teberii Сегодня, 07:04
        Не забывайте концерт американской певицы Арианы, двойной удар специально продуманный против молодежи.
        Teberii
    4. харкин виктор Сегодня, 07:06
      Это печально. Все равно найдутся , которые начнут притягивать на прямую или косвенно российский след.
      харкин виктор
    5. сибиралт Сегодня, 07:15
      Не будем злорадствовать, но что-то не то с европейским либерализмом. recourse
      сибиралт
  2. 210окв Сегодня, 06:07
    Результат толерастии и заигрывание с нелюдями..Людей конечно жалко..
    210окв
  3. anatoly57 Сегодня, 06:11
    А где же либералы со своими комментариями, что не надо было в Сирию лезть? А людей жалко, так вот, на концерте, не ожидая плохого...
    anatoly57
    1. Александр романов Сегодня, 06:33
      Цитата: anatoly57
      А где же либералы со своими комментариями,

      Либералы гладят маики -Я манчестер
      Александр романов
      1. Аскет Сегодня, 07:08
        Цитата: Александр романов
        Либералы гладят маики -Я манчестер

        И футболки Рука Москвы
        Аскет
  4. zulusuluz Сегодня, 06:11
    Можно только посочувствовать простым людям. Скорейшего выздоровления раненым.
    zulusuluz
  5. drunkram Сегодня, 06:13
    Стадион "Манчестер Арена" вмещает 21 тысячу человек. Он является крупнейшим крытым стадионом в Евросоюзе.

    В Европе хотели сказать?

    А ведь теракты становятся все чаще и чаще происходить
    drunkram
  6. guno torsh Сегодня, 06:13
    Не одни мы в поле кувыркались!!!
    guno torsh
    1. Толстоевский Сегодня, 06:35
      терроризм возвращается домой
      Толстоевский
  7. Кент0001 Сегодня, 06:13
    От этой заразы никто не застрахован, но этот теракт ничего в поведении бриттов ничего не изменит.
    Кент0001
  8. ВЕРЕСК Сегодня, 06:15
    Вот вам и борьба с ИГ.Приютили на своей радужной груди змею.Думали-против России.А,однако ,угрозы на матрасы и англию не только сыпятся,но и реально действуют.Наши предупреждали.Но-вы сами с усами.Вот вам их и бреют.Скотлонд ярд в пролёте.К сожалению.В давние времена была толковой службой,как и МИ-6.Ненависть к России глаза залила.Не видите,что в своём огороде крысы развелись.
    ВЕРЕСК
    1. Roman 57 rus Сегодня, 06:35
      Сейчас какой нибудь бородатый заявит,что это месть за то, что Англия не может повлиять на действия России в Сирии.Вот это будет номер!Погибшим -земля пухом.
      Roman 57 rus
  9. eleronn Сегодня, 06:16
    Это плоды кровавого, тоталитарного режима Терезы Мэй!
    eleronn
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:21
      Не юродствуйте.Или не можете признать,что английские спецслужбы у себя в стране работать толком уже не могут.Всё идёт на пропаганду.Тереза-баба.Даже,если хороший политик,она не "Железная Леди".И,не думаю,что она соображает в противодиверсионных "играх".На это есть(были) службы.Но-они прокололись и не однажды.Спецы,видать-ушли на пенсию.
      ВЕРЕСК
  10. злой партизан Сегодня, 06:23
    Не так давно один английский журналист на нашем ТВ (в "60 минут" вроде...) говорил, что мол посмотрите: В Англии уже давно нет терактов. Значит мы делаем всё правильно и спецслужбы у нас самые-самые и толерантность работает ну и всякую прочую ерунду гнал. Вот тебе и "всё правильно делаем". Не удивлюсь, если к этому теракту прицепят "российскую агрессию в Сирии". А людей, конечно, жаль. Хотели праздника, а оно вон как обернулось...
    злой партизан
  11. Михаил55 Сегодня, 06:25
    Мои соболезнования погибшим и пострадавшим! До чего же на Западе люди терпеливы...они пушечное мясо для всяких ангел и прочил олландов (хотя этому уже плевать на все)? Старая добрая Англия...ау
    Михаил55
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:43
      До чего же на Западе люди терпеливы Когда их везде и вообще?Тогда-да.
      ВЕРЕСК
  12. morpogr Сегодня, 06:28
    Это последствия политики которую ведёт запад. Вместо того чтоб объеденить усилия против терроризма и его носителей, распостранителей и вербовщиков , они всё пытаются делить на умеренных и радикалов. Наших и не наших и конечно не в коем случае не сотрудничать Россией. А погибшим царствие небесное.
    morpogr
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:36
      Они усилия обьединяют.Против нас.В своём глазу- бревна не видят.На простых людей им чхать глубоко.Люди гибнут.Это не последний раз.Что-то ещё будет.Расслабилась Англия.Её уже за материк не считают.Обидно политикам.А на обывателей-начихать.Главное-чтоб народ на ножи их не поднял.Для этого они всё сделают.Консерваторы.
      ВЕРЕСК
  13. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:32
    Чисто по человечески , не влезая в демогогические прения выражу соболезнования родным и близким погибших
    Изгоняющий либероидов
  14. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:32
    Чисто по человечески , не влезая в демогогические прения выражу соболезнования родным и близким погибших
    Изгоняющий либероидов
  15. Толстоевский Сегодня, 06:34
    и как они так быстро определили, что это был террорист, а не повстанец?
    Толстоевский
  16. ВЕРЕСК Сегодня, 06:41
    Только послушал тут радио.Возник вопрос-А был-ли мальчик?Что-то напоминает 11.09.
    ВЕРЕСК
  17. Омскгазмяс Сегодня, 06:42
    Никогда такого не было! И вот опять!
    Это же не тоталитарный совок, который должен умереть.
    За что и доколе?
    Омскгазмяс
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 06:51
      Никогда такого не было! И вот опять! good drinks
      ВЕРЕСК
  18. samarin1969 Сегодня, 06:47
    "Евроньюс" уделил новости пару минут...Россия -24 мусолит теракт 20 минут...
    Более масштабные кровавые теракты у нашего союзника Сирии, обстрелы на Донбассе такой "чести" не удостаиваются. Как там пел Лепсверидзе: "нафига этот Лондон" (Манчестер).
    samarin1969
  19. a.s.zzz888 Сегодня, 06:48
    ... соболезнования родственникам погибшим и пострадавшим...
    ... извлекут- ли урок из этого англополитики, или опять начнут рыть в сторону России?
    a.s.zzz888
  20. ПоручикТетеринъ Сегодня, 06:50
    Жуткая новость. Мои соболезнования близким погибших. Террор против безоружных и беззащитных людей--оружие труса и последнего мерзавца, поэтому не может быть никаких переговоров с террористами, кроме одних--о безоговорочной сдаче в руки правосудия--национального или международного.
    ПоручикТетеринъ
  21. Толстоевский Сегодня, 07:06
    после одиозного решения т.н. еспч о взыскании с России компенсации жертвам теракта на Дубровке, нужно помочь потерпевшим подготовить многомиллионные иски с британскому правительству за то, что не обеспечили безопасность
    Толстоевский
  22. savage1976 Сегодня, 07:22
    Акакпо мне, так все в рамках либерастии, дерьмократии и толерантности. Хотят - взрываются. Это ж не запрещено.
    savage1976
  23. Altona Сегодня, 07:43
    Британский премьер-министр Тереза Мэй обозначила произошедшее как "страшную террористическую атаку".
    -----------------------------------
    Образчик громадного лицемерия.Сами привечают исламскую шушеру, потом скорбят.
    Altona
  24. Altona Сегодня, 07:45
    Цитата: ПоручикТетеринъ
    Жуткая новость. Мои соболезнования близким погибших. Террор против безоружных и беззащитных людей--оружие труса и последнего мерзавца, поэтому не может быть никаких переговоров с террористами, кроме одних--о безоговорочной сдаче в руки правосудия--национального или международного.

    ---------------------------
    Терроризм-это детище самой британской короны. Так что еще неизвестно, кого в руки правосудия отдавать.
    Altona
  25. Farid05 Сегодня, 07:52
    так бывает, когда ты вдруг решаешь что бандитов можно приручить. Тем не менее соболезную родным.
    Farid05
  26. Guerilla Сегодня, 07:56
    Тоже не буду кривить душой.
    100% - это борьба угнетенных геев из Саудовской Аравии за права человека.
    Guerilla
  27. Moskovit Сегодня, 07:56
    Много слов было сказано Британией о российской угрозе. Но хотя бы один человек пострадал от действий России? Хотя бы один бумажный самолетик долетел до туманного Альбиона из Кплининградской или Псковской области, вдоль которых расположились "томми"? На что идут миллиарды фунтов? Может быть санкции России защитят от смертников? Или отключение от сфивт? Иди если Крым отдадут Украине джихадисты сбреют бороды и пойдут работать в кафе на Пикадили? Британские солдаты защищают все что угодно и где угодно, кроме своей страны.

    Послушно плывут в кильватере США, которые спокойно и радостно продают главным спонсорам террора оружия на 100 млрд. И певица то была американская...
    Тому, кто потерял родных и близких, соболезнования в их безмерном горе...
    Moskovit
  28. ВЕРЕСК Сегодня, 08:11
    По последним данным-погибли 24,пострадали-59.Вот-же,чёрт.Соболезную.
    ВЕРЕСК
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