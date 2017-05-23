Боевикам ИГ* запретили соцсети
Боевикам террористической организации «Исламское государство» запретили пользоваться социальными сетями.
Террористы опасаются, что использование соцсетей может выдать реальное расположение боевиков. В тексте подчеркивается, что речь идет именно о боевых подразделениях, непосредственно задействованных в боестолкновениях.
Отметим, на подконтрольной ИГ территории в отдельных районах Сирии и Ирака уже более двух лет запрещена техника Apple – по данным «экспертов» группировки, с ее помощью за ними могут шпионить противники.
Исламское государство (ИГ*) - запрещено в России
Утверждая, что сайты социальных сетей предоставляют опасность, «власти» ИГИЛ опубликовали уведомление, запрещающее их использование– говорится в сообщении мониторинговой группы SITE
Террористы опасаются, что использование соцсетей может выдать реальное расположение боевиков. В тексте подчеркивается, что речь идет именно о боевых подразделениях, непосредственно задействованных в боестолкновениях.
Отметим, на подконтрольной ИГ территории в отдельных районах Сирии и Ирака уже более двух лет запрещена техника Apple – по данным «экспертов» группировки, с ее помощью за ними могут шпионить противники.
Исламское государство (ИГ*) - запрещено в России
Использованы фотографии: http://diana-mihailova.livejournal.com/
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