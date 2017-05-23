08:13 23 мая

Боевикам ИГ* запретили соцсети

Боевикам террористической организации «Исламское государство» запретили пользоваться социальными сетями.

Утверждая, что сайты социальных сетей предоставляют опасность, «власти» ИГИЛ опубликовали уведомление, запрещающее их использование
– говорится в сообщении мониторинговой группы SITE




Террористы опасаются, что использование соцсетей может выдать реальное расположение боевиков. В тексте подчеркивается, что речь идет именно о боевых подразделениях, непосредственно задействованных в боестолкновениях.

Отметим, на подконтрольной ИГ территории в отдельных районах Сирии и Ирака уже более двух лет запрещена техника Apple – по данным «экспертов» группировки, с ее помощью за ними могут шпионить противники.

Исламское государство (ИГ*) - запрещено в России

Использованы фотографии: http://diana-mihailova.livejournal.com/
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Комментарии 12

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  1. Тралл Сегодня, 07:15
    И тут Порошенко?
    И почему указ не на мове? smile
    Тралл
    1. сибиралт Сегодня, 07:34
      Похоже, теперь ИГиловцы будут резать своих командиров за ущемление свободы слова? laughing
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 07:58
        Цитата: Тралл
        И тут Порошенко?
        И почему указ не на мове? smile


        Бармалеи консолидируются с хунтой Порошенко , очень символично.
        cniza
    2. Владыка Ситх Сегодня, 07:39
      Приказ о запрете на Украине и в ИГИЛ исходил из одного источника, а те лишь огласили у себя на территориях.
      Владыка Ситх
    3. Александр романов Сегодня, 08:07
      Цитата: Тралл
      И тут Порошенко?

      ИГИЛ примкнул к Украине.
      Или ИГИЛ и ВСУ одна организация?
      Александр романов
  2. Смог Сегодня, 07:15
    И как бармалеи будут жить без Одноклассников? request
    Смог
    1. Александр романов Сегодня, 08:12
      Цитата: Смог
      И как бармалеи будут жить без Одноклассников?

      Сложно сказать,столько фоток своих понаразмещали и всё коту под хвост. И виноват в этом Порошенко,
      Александр романов
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:19
    А как виновных в несоблюдении запрета будут искать-позвонят провайдеру? fool
    Изгоняющий либероидов
    1. Тралл Сегодня, 07:20
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      А как виновных в несоблюдении запрета будут искать-позвонят провайдеру? fool

      Антонина Геращенко данные на "Миротворце" разместит winked
      Тралл
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:21
    Последние новости-игиловцам приказано скакать и хором кричать "кто не скачить, тот не..." lol
    Изгоняющий либероидов
  5. silberwolf88 Сегодня, 07:39
    Перенимают передовой опыт Украины/Порошенко ...
    Возможная версия готовятся в бега в Европу ... чтоб никаких фото в инстаграме с компроматом для внешних судей
    silberwolf88
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 07:49
    А листик на наш перевести никак?А то у меня после вчерашнего с чтением никак.Кто знает,что на этой бумажке написано.Может-анонс фильма?Или инструкция для дежурной смены РБМК-1000?.
    ВЕРЕСК
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