Российская модернизация двигателя Д049 многократно превзошла украинский аналог
Как сообщает "Экономическое обозрение ", российские энергетические установки использовали после распада СССР украинские двигатели Д049 в качестве привода турбогенератора. Перед местными производителями была поставлена задача разработки улучшенного отечественного аналога изделия.
В октябре 2000-го года ОАО «Рыбинские моторы» (в настоящее время НПО «Сатурн») провели успешные квалификационные и приемочные испытания нового привода. Спустя два года была выпущена первая партия газотурбинных установок ГТЭС-2,5, предназначенных для производства и обеспечения тепло- и электроэнергией промышленных и бытовых потребителей. Основой изделия стал новый газотурбинный двигатель Д049Р мощностью 2,5 МВт.
Агрегат создан по одновальной схеме, наиболее полно удовлетворяющей требования к качеству вырабатываемой энергии. Д049Р оснащен встроенным соосным редуктором, а общая компоновка мотора обеспечивает, при необходимости, в эксплуатации блочную замену ГТД или редуктора, а также отдельных узлов и элементов.
Основным достоинством установки является ее универсальность и эффективность. Д049Р в состоянии функционировать на различных видах топлива, в том числе на тяжелых видах (дизельное, биотопливо, нефтяное, пиролизный газ и т.д.). Коэффициент полезного действия при эффективном использовании топлива составляет до 80%, что существенно снижает себестоимость электроэнергии, издержки на техобслуживание и гарантирует повышенную надежность работы.
Д049Р заинтересовал многих потребителей, в том числе зарубежных, что не устраивало представителей николаевского завода «Зоря-Машпроект», производителя Д049. В 2014-м году предприятие направило в арбитражный суд Ярославской области иск по факту плагиата технологии производства газотурбинного двигателя. Как утверждается, НПО «Сатурн» нарушил их исключительные права. Однако суд решил, что ярославские конструкторы в ходе модернизации двигателя создали новую уникальную установку, значительно превосходящую украинский аналог.
В октябре 2000-го года ОАО «Рыбинские моторы» (в настоящее время НПО «Сатурн») провели успешные квалификационные и приемочные испытания нового привода. Спустя два года была выпущена первая партия газотурбинных установок ГТЭС-2,5, предназначенных для производства и обеспечения тепло- и электроэнергией промышленных и бытовых потребителей. Основой изделия стал новый газотурбинный двигатель Д049Р мощностью 2,5 МВт.
Агрегат создан по одновальной схеме, наиболее полно удовлетворяющей требования к качеству вырабатываемой энергии. Д049Р оснащен встроенным соосным редуктором, а общая компоновка мотора обеспечивает, при необходимости, в эксплуатации блочную замену ГТД или редуктора, а также отдельных узлов и элементов.
Основным достоинством установки является ее универсальность и эффективность. Д049Р в состоянии функционировать на различных видах топлива, в том числе на тяжелых видах (дизельное, биотопливо, нефтяное, пиролизный газ и т.д.). Коэффициент полезного действия при эффективном использовании топлива составляет до 80%, что существенно снижает себестоимость электроэнергии, издержки на техобслуживание и гарантирует повышенную надежность работы.
Д049Р заинтересовал многих потребителей, в том числе зарубежных, что не устраивало представителей николаевского завода «Зоря-Машпроект», производителя Д049. В 2014-м году предприятие направило в арбитражный суд Ярославской области иск по факту плагиата технологии производства газотурбинного двигателя. Как утверждается, НПО «Сатурн» нарушил их исключительные права. Однако суд решил, что ярославские конструкторы в ходе модернизации двигателя создали новую уникальную установку, значительно превосходящую украинский аналог.
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