08:18 23 мая

Российская модернизация двигателя Д049 многократно превзошла украинский аналог

Как сообщает "Экономическое обозрение ", российские энергетические установки использовали после распада СССР украинские двигатели Д049 в качестве привода турбогенератора. Перед местными производителями была поставлена задача разработки улучшенного отечественного аналога изделия.

В октябре 2000-го года ОАО «Рыбинские моторы» (в настоящее время НПО «Сатурн») провели успешные квалификационные и приемочные испытания нового привода. Спустя два года была выпущена первая партия газотурбинных установок ГТЭС-2,5, предназначенных для производства и обеспечения тепло- и электроэнергией промышленных и бытовых потребителей. Основой изделия стал новый газотурбинный двигатель Д049Р мощностью 2,5 МВт.




Агрегат создан по одновальной схеме, наиболее полно удовлетворяющей требования к качеству вырабатываемой энергии. Д049Р оснащен встроенным соосным редуктором, а общая компоновка мотора обеспечивает, при необходимости, в эксплуатации блочную замену ГТД или редуктора, а также отдельных узлов и элементов.

Основным достоинством установки является ее универсальность и эффективность. Д049Р в состоянии функционировать на различных видах топлива, в том числе на тяжелых видах (дизельное, биотопливо, нефтяное, пиролизный газ и т.д.). Коэффициент полезного действия при эффективном использовании топлива составляет до 80%, что существенно снижает себестоимость электроэнергии, издержки на техобслуживание и гарантирует повышенную надежность работы.

Д049Р заинтересовал многих потребителей, в том числе зарубежных, что не устраивало представителей николаевского завода «Зоря-Машпроект», производителя Д049. В 2014-м году предприятие направило в арбитражный суд Ярославской области иск по факту плагиата технологии производства газотурбинного двигателя. Как утверждается, НПО «Сатурн» нарушил их исключительные права. Однако суд решил, что ярославские конструкторы в ходе модернизации двигателя создали новую уникальную установку, значительно превосходящую украинский аналог.


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Комментарии 13

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:30
    Стоп! !!Он хорош на стенде, или же некое транспортное устройство с ним перемещалось, и полученные результаты показали преимущество нашей разроботки?
    Изгоняющий либероидов
    1. Jovanni Сегодня, 07:38
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Стоп! !!Он хорош на стенде, или же некое транспортное устройство с ним перемещалось, и полученные результаты показали преимущество нашей разроботки?

      Куда теплоэлектростанция будет перемещаться?! Ну а насчет стенда, вы правы, - подождем серийного производства. Увидим...
      Jovanni
      1. cniza Сегодня, 07:52
        Успехов , но КПД 80% смущает...
        cniza
  2. Teberii Сегодня, 07:30
    РЕКЛАМА,не там находится.
    Teberii
  3. RASKAT Сегодня, 07:32
    Ну что сказать, потеряла Украина еще один российский рынок.
    RASKAT
  4. Altona Сегодня, 07:34
    А почему "Зоря-Машпроект" за необоснованные санкции и полученную предоплату ответить не хочет? Пусть скачет, ибо нефиг.
    Altona
  5. AID.S Сегодня, 07:34
    В 2014-м году предприятие направило в арбитражный суд Ярославской области иск по факту плагиата технологии производства газотурбинного двигателя. Как утверждается, НПО «Сатурн» нарушил их исключительные права. Однако суд решил, что ярославские конструкторы в ходе модернизации двигателя создали новую уникальную установку, значительно превосходящую украинский аналог.

    По другому и не могло быть иначе. Украина. Столкновение с реальностью.Пора им переходить на выпуск титановых лопат.
    AID.S
    1. ser-pov Сегодня, 07:56
      [/quote]. Как утверждается, НПО «Сатурн» нарушил их исключительные права[quote]

      А Д049, разве еще не советская разработка? Если советская , так какие авторские права нарушены? Пусть идут лесом...
      ser-pov
    2. Слесарь Сегодня, 07:58
      Цитата: AID.S
      По другому и не могло быть иначе. Украина. Столкновение с реальностью.Пора им переходить на выпуск титановых лопат.

      Тоже проблема -титановый завод в Крыму остался ... wink
      Слесарь
  6. внук героя Сегодня, 07:46
    КПД 80%!!!
    Урааа!!! Вот и дождались!!! laughing
    внук героя
    1. ССИ Сегодня, 07:52
      Цитата: внук героя
      КПД 80%!!!

      Но,но.... При эффективном использовании топлива...
      ССИ
    2. Stas157 Сегодня, 07:53
      Цитата: внук героя
      КПД 80%!!!
      Урааа!!! Вот и дождались!!! laughing

      Это КПД сгорания тяжёлого топлива имелось ввиду, а не КПД двигателя.
      Stas157
  7. иркутский обыватель Сегодня, 07:53
    Возможно, что многие специалисты из Николаева уже работают в Ярославле. И многие еще переедут. А вот юристам, подававшим иск на "плагиат", делать в "стране агрессора" нечего. У нас этого добра своего хватает.
    иркутский обыватель
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