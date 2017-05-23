12:36 23 мая

США планируют заменить в ВВС Афганистана Ми-17 на Sikorsky UH-60A Black Hawk

Согласно информации блога bmpd , американское издание "MilitaryTimes" сообщило о планах США поставить ВВС Афганистана 159 модернизированных многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60A Black Hawk в целях замены вертолетов Ми-17В-5, ранее закупленных для Афганистана в России. Как сообщает издание, на данный момент окончательное решение еще не принято, однако сделка близка к одобрению.

Как сообщили в Пентагоне, на 2017 год было дополнительно выделено 814 млн. долл. для поддержки ВВС Афганистана. Считается, что данных средств хватит на ремонт, модернизацию и подготовку первых 53 вертолетов UH-60A для Афганистана. Первые машины могут быть поставлены уже осенью 2017 года. В последующем ожидаются поставки около 30 вертолетов в год.




Всего для ВВС Афганистана в РФ были приобретены 63 вертолета Ми-17В-5 новой постройки. Их число уменьшается в связи с боевыми потерями, авариями, физическим износом и неквалифицированным обслуживанием афганским составом. Например, в декабре 2016 года командущий 207-м корпусом афганской армии генерал Моджахеддин Гора погиб в результате катастрофы вертолета Ми-17, к которой привело, согласно официальному заключению, неправильное техническое обслуживание. По состоянию на ноябрь 2016 года в ВВС Афганистана находилось 47 "новых" вертолетов Ми-17, на апрель 2017 года - 46, в числе которых 18 были в нелетном состоянии как ввиду выхода из строя, так и прохождения планового ремонта. Всего насчитывается 78 вертолетов семейства Ми-8/17 всех модификаций. Считается, что при текущей динамике к середине 2018 года может не остаться ни одного летного вертолета.

На апрель 2017 года в ВВС Афганистана проходили службу 68 летчиков, обученных для эксплуатации Ми-17. Однако 35 из них были инструкторами, не принимавшими участие в боевых действиях на постоянной основе. Как заявляют в Пентагоне, переучивание летчика Ми-17 на UH-60A потребует всего 12 недель, подготовка нового летчика займет от 9 до 13 месяцев, в зависимости от начального уровня знания английского языка курсантом. 35 афганских летчиков-инструкторов могут подготовить до 100 новых летчиков UH-60A в течении года.

Предполагается, что в Афганистан будут поставлены вертолеты UH-60A выпуска 1980-х годов, находящиеся в составе армейской авиации США. При этом они пройдут модернизацию до уровня UH-60A+. В числе прочего планируется установить новые более мощные двигатели - предположительно, типа General Electric T700-GE-701C, которые используются на вертолетах версий UH-60L/M.

Критики отмечают, что афганский личный состав с трудом справляется с обслуживанием Ми-17. Поэтому переход на вертолеты западного производства может стать еще большей проблемой. Кроме того, возрастет стоимость обслуживания. В афганских условиях Ми-17В-5 выгодно отличается грузоподъемностью, достигающей до 9000 фунтов полезной нагрузки. Вертолет имеет удобную широкую кормовую грузовую дверь или рампу. UH-60A+ будет в состоянии перевозить лишь 2300 фунтов груза и имеет только бортовые двери. Ми-17 имеют вооружение, которое представлено прежде всего 57-мм и 80-мм НАР, позволяющее активно использовать вертолеты в качестве ударных машин. Так, на протяжении 2016 года Ми-17 ВВС Афганистана применяли вооружение 623 раза - примерно столько же, сколько считающийся основным ударным вертолетом афганской авиации MD Helicopters MD-530F (662 раза). В период с 1 июня по 30 ноября 2016 года Ми-17 осуществили более 80 процентов всех действий ВВС Афганистана по непосредственной авиационной поддержке афганских войск. UH-60A не располагает штатным ударным вооружением. При этом заявляется, что до 60 вертолетов, обозначенных к поставке Афганистану, будут дополнительно оснащены вооружением, включая пусковые установки НАР, и, возможно, управляемые ракеты.

Параллельно с передачей 159 вертолетов UH-60A рассматривается возможность дополнительной поставки Афганистану 30 легких боевых вертолетов MD-530F Cayuse Warrior, еще 6 турбовинтовых легких штурмовиков Embraer A-29 Super Tucano и 5 легких вооруженных разведывательно-ударных самолетов Cessna AC-208 Combat Caravan.


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Комментарии 30

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  1. 210окв Сегодня, 08:24
    А тут всё зависит от руководства Афганистана..Насколько крепкие у них фаберже..
    210окв
    1. vorobey Сегодня, 08:38
      Цитата: 210окв
      А тут всё зависит от руководства Афганистана..Насколько крепкие у них фаберже..


      фаберже тут не причем... тут главное хлам сбагрить и бабки скачать.. правда какие бабки у афганистана.. разве что опиумом расчитаются.. так там и так все плантации под контролем полосатых...
      vorobey
      1. 210окв Сегодня, 08:43
        Тут главное от этого хлама отказаться..Вот при чем фаберже..
        Цитата: vorobey
        Цитата: 210окв
        А тут всё зависит от руководства Афганистана..Насколько крепкие у них фаберже..

        фаберже тут не причем... тут главное хлам сбагрить и бабки скачать.. правда какие бабки у афганистана.. разве что опиумом расчитаются.. так там и так все плантации под контролем полосатых...
        210окв
        1. vorobey Сегодня, 09:13
          Цитата: 210окв
          Тут главное от этого хлама отказаться..Вот при чем фаберже..
          Цитата: vorobey
          Цитата: 210окв
          А тут всё зависит от руководства Афганистана..Насколько крепкие у них фаберже..

          фаберже тут не причем... тут главное хлам сбагрить и бабки скачать.. правда какие бабки у афганистана.. разве что опиумом расчитаются.. так там и так все плантации под контролем полосатых...


          \итак .. делаем ставки ... чьи фаберже круче... Трамп или Человек на медведе.. laughing Афганцы тут не участвуют никак.. request
          vorobey
      2. Avis Сегодня, 08:44
        Цитата: vorobey
        хлам сбагрить и бабки скачать.. правда какие бабки у афганистана..

        Ну, хотя бы, не тратить бабло дома: хранение, утилизация... Наверняка, и запчастей немало накопили, они тоже место на складах занимают.
        Avis
    2. RASKAT Сегодня, 08:42
      Да пусть меняют, они за наши вертолеты уже заплатили. Вот разочаруются в американских, потом опять наших захотят.
      RASKAT
      1. Avis Сегодня, 09:05
        Цитата: RASKAT
        Да пусть меняют, они за наши вертолеты уже заплатили. Вот разочаруются в американских, потом опять наших захотят.

        Смысл продажи б/у не в самих бортах, а в торговле запчастями к ним. Мы бы за наши з/ч и тяжёлые формы могли бы ещё долго получать деньги. Теперь эти деньги будут получать США. На таких условиях они вертолёты могут и бесплатно отдать. Да и ремонтными запчастями могут торговать дешевле, чем мы новыми. В абсолютной величине это может быть и больше по деньгам. К тому же, за счёт того, что "хауки" меньше перевозят, их эксплуатация будет более интенсивной,а, следовательно, и чаще будут требоваться з/ч.
        Avis
        1. Pete Mitchell Сегодня, 11:26
          Одна из причин приобретения -8ок, это непропорциональная стоимость эксплуатации hawkов в Афганистане. -60 там просто не выдерживали. Это был довольно редкий случай, когда за американские бабки была приобретена не американская техника, не по американским "понятиям".
          Сдается мне это реверанс политике Трампа: все американское. Посмотрим, но на ремонте они точно поднимутся
          Pete Mitchell
          1. К0щей Сегодня, 12:35
            Цитата: Pete Mitchell
            Посмотрим, но на ремонте они точно поднимутся

            да нет у афгана денег) за банкет все равно будет платить конгресс - это будет простой и эффективный попил бабла с печатной машинки.
            К0щей
    3. Jovanni Сегодня, 09:08
      Да хоть железобетонные фаберже пусть имеют. Бабки - то американцы дают. А кто платит, тот и заказывает музы... э - э... вертолеты...
      Jovanni
    4. НЕКСУС Сегодня, 10:02
      Цитата: 210окв
      А тут всё зависит от руководства Афганистана..Насколько крепкие у них фаберже..

      Не только...ведь почему США для Афганистана закупали именно МИ-17? По одной простой причине,-наш работяга умеет работать в штатном режиме в горах ,на высотах,где воздух разряжен.При этом и цена совсем другая в сравнении с Ястребом.
      НЕКСУС
  2. pjastolov Сегодня, 08:26
    Предполагается, что в Афганистан будут поставлены вертолеты UH-60A выпуска 1980-х годов, находящиеся в составе армейской авиации США.
    деньги на утилизацию выделены, утилизаторы найдены wassat
    pjastolov
  3. silberwolf88 Сегодня, 08:26
    Ну наконец-то ... бизнесом занялись ... а то всё Российские вертолёты продвигали (для непонятливых это ирония) ...
    Надо теперь ждать что и в Ираке начнут американское покупать ... а то что это на российских вертолётах воюют даже ... ну со всеми конечно последствиями ... система техобслуживания (подготовка персонала американцами) ... и запчасти навсегда ...
    silberwolf88
  4. kirgiz58 Сегодня, 08:30
    Заменить новые Ми-17 на вертолеты UH-60A выпуска 1980-х годов, слегка модернизированные?
    kirgiz58
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 08:36
    неквалифицированным обслуживанием афганским составомЭто,вероятно,и есть основная трагедия.Какая-бы простая машина в обслуживании не была,афганцы всё ухандокают.Может и правы американы.Так.как они сами будут их обслуживать.
    ВЕРЕСК
    1. ArikKhab Сегодня, 11:19
      а что мешает американцам сейчас обслуживать Ми-17 в Афганистане ? или вы (серьезно) считаете что они (особенно страны НАТО те что из "восточных") незнакомы с советскими вертолетами ?
      ArikKhab
  6. Wedmak Сегодня, 08:40
    Ребятки решили выгодно сбагрить старье. Видимо, включились очень мощные уговорощики, что у правительства Афганистана не стало вариантов - брать новые российские или старые американские.
    Интересно ,сколько протянут эти старички, если даже новье выбывает просто страшными темпами.
    Wedmak
    1. mishaia_23 Сегодня, 08:51
      Интересно ,сколько протянут эти старички, если даже новье выбывает просто страшными темпами.
      Не важно сколько, за утилизацию старья нужно платить деньги, а тут еще можно и заработать...
      Хотя макроэкономику Страны с многотриллионным долгом понять сложно...
      Воруют...
      Поддерживают звездно - полосатого производителя (в смысле модернизации старья)
      Распил бюджетных ассигнований на военную промышленность, кроме которой в СШАшке толком не чего не работает
      mishaia_23
  7. Moskovit Сегодня, 08:43
    Как поется в песне - первым делом мы испортим вертолёты...
    Moskovit
  8. Oznob Сегодня, 08:46
    Если уж Ми-17 от плохого обслуживания валятся, судьба вертолётов из США выглядит предсказуемой.
    Oznob
    1. Avis Сегодня, 09:01
      Цитата: Oznob
      Если уж Ми-17 от плохого обслуживания валятся, судьба вертолётов из США выглядит предсказуемой.

      Не стоит так недооценивать конкурента. В конце концов, во Вьетнаме среда не менее агрессивная была, хоть и по-своему. А тут, к тому же, вертолёты "Сикорского", а это кое-чего да значит в вертолётном мире.
      Avis
  9. Altona Сегодня, 09:03
    Цитата: RASKAT
    Вот разочаруются в американских, потом опять наших захотят.

    ------------------------------
    Разочарованных если соберут по ущельям, куда они попадают на этих вертолетах.
    Altona
  10. soroKING Сегодня, 09:30
    в горах лучше наших вертушек нету hi
    soroKING
  11. venik Сегодня, 09:45
    "...США планируют заменить в ВВС Афганистана Ми-17 на Sikorsky UH-60A Black Hawk..."
    =======
    Ну-ну!! Посмотрим, как они на своих "Хауках" в Афгане полетают...... Это не над Эвропой "вышивать" - там условия ой-ой-ой!!! Долго "Хауки" не выдержат!!! Особенно в "умелых" афганских ручках......
    venik
    1. Vz.58 Сегодня, 10:19
      Они свои вертолёты там пользуют с самого начала и не только UH-60.
      Советую посмотреть, они свои потери не скрывают
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_aviation_ac
      cidents_and_incidents_in_the_war_in_Afghanistan (там найдёте и по-русски)
      и по пéоводу замены Ми на UH-60
      http://www.reuters.com/article/us-afghanistan-usa
      -helicopters-idUSKBN13N2FO
      Vz.58
  12. Vz.58 Сегодня, 10:03
    За покупку Ми-8/17 для афганской армии и ВВС, запчастей для них, ремонта афганских вертолётов на предприятиях Чехии и Словакии, после 2013 года платили США. Новые вертолёты Ми, построенные в России, передавали Афганистану уже с американским оборудованием. И Labels на щитках уже были на английском.
    Т-Ч, на тип UH-60 пилоты переучатся без проблем. А вот с техническим персооналом на местах, будет труднее. Скорее, амики заплатят своим контрактерам, которые сревис UH, на местах, возмут на себя.
    Афганистан это такая страна с её географией и топологией, где необходим симбиоз таких вертолётов, как Ми, UH-60 и MD-530F, но "геополитэкономия" мешает и это есть свинство.Всё два петуха на одной навозной куче ни как договорится не могут
    Vz.58
    1. Avis Сегодня, 11:57
      Цитата: Vz.58
      Новые вертолёты Ми, построенные в России, передавали Афганистану уже с американским оборудованием. И Labels на щитках уже были на английском.
      Т-Ч, на тип UH-60 пилоты переучатся без проблем.

      Ааа! Вон в чём вся проблема, оказывается, и как её просто решать! Наклеечки поменять: на двигателях, главном редукторе, шасси, трансмиссии к ХВ и самом ХВ, гидро- и топливной с-мах. Разница в пилотировании тоже наклеечками решается — достаточно написать "управлять так же, как и "милем" — оба вертолёта имеют классическую компоновку, а радиостанцию мы вам уже поменяли". :)))
      Vz.58 просто и быстро решил все проблемы. :))
      Avis
  13. Berkut24 Сегодня, 10:54
    были приобретены 63 вертолета Ми-17В-5 новой постройки. Их число уменьшается в связи с боевыми потерями, авариями, физическим износом и неквалифицированным обслуживанием афганским составом.

    Придется американцам помучится с подготовкой персонала, который во многих случаях даже среднего образования не имеют. а просто натасканы на конкретные операции. Их машины более сложные в обслуживании и эксплуатации. Да и дороже по этим же статьям. так что может американцы и спихнут афганцам свою технику, но скорее всего это снизит авиационную поддержку афганской армии и образовавшуюся брешь придется заполнять самим американцам своей нежной задницей.
    Berkut24
  14. Topotun Сегодня, 10:57
    Значит скоро Афганистан останется без действущей авииации... Наши вертолеты ухайдокать без ТО (или плохи ТО) гораздо сложнее...
    Topotun
  15. Santa Bear Сегодня, 10:57
    Афганцы не решают ничего, выбора им никто не давал. Что за наши вертолёты что за американские платят сами США. Типа военная помощь. Теперь они просто не нам будут платить за вертолёты , а сами себе.
    Santa Bear
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