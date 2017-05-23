США планируют заменить в ВВС Афганистана Ми-17 на Sikorsky UH-60A Black Hawk
Согласно информации блога bmpd , американское издание "MilitaryTimes" сообщило о планах США поставить ВВС Афганистана 159 модернизированных многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60A Black Hawk в целях замены вертолетов Ми-17В-5, ранее закупленных для Афганистана в России. Как сообщает издание, на данный момент окончательное решение еще не принято, однако сделка близка к одобрению.
Как сообщили в Пентагоне, на 2017 год было дополнительно выделено 814 млн. долл. для поддержки ВВС Афганистана. Считается, что данных средств хватит на ремонт, модернизацию и подготовку первых 53 вертолетов UH-60A для Афганистана. Первые машины могут быть поставлены уже осенью 2017 года. В последующем ожидаются поставки около 30 вертолетов в год.
Всего для ВВС Афганистана в РФ были приобретены 63 вертолета Ми-17В-5 новой постройки. Их число уменьшается в связи с боевыми потерями, авариями, физическим износом и неквалифицированным обслуживанием афганским составом. Например, в декабре 2016 года командущий 207-м корпусом афганской армии генерал Моджахеддин Гора погиб в результате катастрофы вертолета Ми-17, к которой привело, согласно официальному заключению, неправильное техническое обслуживание. По состоянию на ноябрь 2016 года в ВВС Афганистана находилось 47 "новых" вертолетов Ми-17, на апрель 2017 года - 46, в числе которых 18 были в нелетном состоянии как ввиду выхода из строя, так и прохождения планового ремонта. Всего насчитывается 78 вертолетов семейства Ми-8/17 всех модификаций. Считается, что при текущей динамике к середине 2018 года может не остаться ни одного летного вертолета.
На апрель 2017 года в ВВС Афганистана проходили службу 68 летчиков, обученных для эксплуатации Ми-17. Однако 35 из них были инструкторами, не принимавшими участие в боевых действиях на постоянной основе. Как заявляют в Пентагоне, переучивание летчика Ми-17 на UH-60A потребует всего 12 недель, подготовка нового летчика займет от 9 до 13 месяцев, в зависимости от начального уровня знания английского языка курсантом. 35 афганских летчиков-инструкторов могут подготовить до 100 новых летчиков UH-60A в течении года.
Предполагается, что в Афганистан будут поставлены вертолеты UH-60A выпуска 1980-х годов, находящиеся в составе армейской авиации США. При этом они пройдут модернизацию до уровня UH-60A+. В числе прочего планируется установить новые более мощные двигатели - предположительно, типа General Electric T700-GE-701C, которые используются на вертолетах версий UH-60L/M.
Критики отмечают, что афганский личный состав с трудом справляется с обслуживанием Ми-17. Поэтому переход на вертолеты западного производства может стать еще большей проблемой. Кроме того, возрастет стоимость обслуживания. В афганских условиях Ми-17В-5 выгодно отличается грузоподъемностью, достигающей до 9000 фунтов полезной нагрузки. Вертолет имеет удобную широкую кормовую грузовую дверь или рампу. UH-60A+ будет в состоянии перевозить лишь 2300 фунтов груза и имеет только бортовые двери. Ми-17 имеют вооружение, которое представлено прежде всего 57-мм и 80-мм НАР, позволяющее активно использовать вертолеты в качестве ударных машин. Так, на протяжении 2016 года Ми-17 ВВС Афганистана применяли вооружение 623 раза - примерно столько же, сколько считающийся основным ударным вертолетом афганской авиации MD Helicopters MD-530F (662 раза). В период с 1 июня по 30 ноября 2016 года Ми-17 осуществили более 80 процентов всех действий ВВС Афганистана по непосредственной авиационной поддержке афганских войск. UH-60A не располагает штатным ударным вооружением. При этом заявляется, что до 60 вертолетов, обозначенных к поставке Афганистану, будут дополнительно оснащены вооружением, включая пусковые установки НАР, и, возможно, управляемые ракеты.
Параллельно с передачей 159 вертолетов UH-60A рассматривается возможность дополнительной поставки Афганистану 30 легких боевых вертолетов MD-530F Cayuse Warrior, еще 6 турбовинтовых легких штурмовиков Embraer A-29 Super Tucano и 5 легких вооруженных разведывательно-ударных самолетов Cessna AC-208 Combat Caravan.
Как сообщили в Пентагоне, на 2017 год было дополнительно выделено 814 млн. долл. для поддержки ВВС Афганистана. Считается, что данных средств хватит на ремонт, модернизацию и подготовку первых 53 вертолетов UH-60A для Афганистана. Первые машины могут быть поставлены уже осенью 2017 года. В последующем ожидаются поставки около 30 вертолетов в год.
Всего для ВВС Афганистана в РФ были приобретены 63 вертолета Ми-17В-5 новой постройки. Их число уменьшается в связи с боевыми потерями, авариями, физическим износом и неквалифицированным обслуживанием афганским составом. Например, в декабре 2016 года командущий 207-м корпусом афганской армии генерал Моджахеддин Гора погиб в результате катастрофы вертолета Ми-17, к которой привело, согласно официальному заключению, неправильное техническое обслуживание. По состоянию на ноябрь 2016 года в ВВС Афганистана находилось 47 "новых" вертолетов Ми-17, на апрель 2017 года - 46, в числе которых 18 были в нелетном состоянии как ввиду выхода из строя, так и прохождения планового ремонта. Всего насчитывается 78 вертолетов семейства Ми-8/17 всех модификаций. Считается, что при текущей динамике к середине 2018 года может не остаться ни одного летного вертолета.
На апрель 2017 года в ВВС Афганистана проходили службу 68 летчиков, обученных для эксплуатации Ми-17. Однако 35 из них были инструкторами, не принимавшими участие в боевых действиях на постоянной основе. Как заявляют в Пентагоне, переучивание летчика Ми-17 на UH-60A потребует всего 12 недель, подготовка нового летчика займет от 9 до 13 месяцев, в зависимости от начального уровня знания английского языка курсантом. 35 афганских летчиков-инструкторов могут подготовить до 100 новых летчиков UH-60A в течении года.
Предполагается, что в Афганистан будут поставлены вертолеты UH-60A выпуска 1980-х годов, находящиеся в составе армейской авиации США. При этом они пройдут модернизацию до уровня UH-60A+. В числе прочего планируется установить новые более мощные двигатели - предположительно, типа General Electric T700-GE-701C, которые используются на вертолетах версий UH-60L/M.
Критики отмечают, что афганский личный состав с трудом справляется с обслуживанием Ми-17. Поэтому переход на вертолеты западного производства может стать еще большей проблемой. Кроме того, возрастет стоимость обслуживания. В афганских условиях Ми-17В-5 выгодно отличается грузоподъемностью, достигающей до 9000 фунтов полезной нагрузки. Вертолет имеет удобную широкую кормовую грузовую дверь или рампу. UH-60A+ будет в состоянии перевозить лишь 2300 фунтов груза и имеет только бортовые двери. Ми-17 имеют вооружение, которое представлено прежде всего 57-мм и 80-мм НАР, позволяющее активно использовать вертолеты в качестве ударных машин. Так, на протяжении 2016 года Ми-17 ВВС Афганистана применяли вооружение 623 раза - примерно столько же, сколько считающийся основным ударным вертолетом афганской авиации MD Helicopters MD-530F (662 раза). В период с 1 июня по 30 ноября 2016 года Ми-17 осуществили более 80 процентов всех действий ВВС Афганистана по непосредственной авиационной поддержке афганских войск. UH-60A не располагает штатным ударным вооружением. При этом заявляется, что до 60 вертолетов, обозначенных к поставке Афганистану, будут дополнительно оснащены вооружением, включая пусковые установки НАР, и, возможно, управляемые ракеты.
Параллельно с передачей 159 вертолетов UH-60A рассматривается возможность дополнительной поставки Афганистану 30 легких боевых вертолетов MD-530F Cayuse Warrior, еще 6 турбовинтовых легких штурмовиков Embraer A-29 Super Tucano и 5 легких вооруженных разведывательно-ударных самолетов Cessna AC-208 Combat Caravan.
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