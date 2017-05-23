12:42 23 мая

Два гидрографических катера войдут в состав ВМФ в ноябре 2017 года

Согласно информации РИА Новости , начальник управления навигации и океанографии военного ведомства РФ капитан 1-го ранга Сергей Травин сообщил о том, что в ноябре 2017 года предполагается передача в состав ВМФ двух больших гидрографических катеров проекта 23040Г .

Два гидрографических катера войдут в состав ВМФ в ноябре 2017 года


С. Травин озвучил данную информацию в Нижнем Новгороде в ходе проверки исполнения заказа на заводе "Нижегородский теплоход".


Планируется, что эти два катера проекта 23040Г – "Георгий Зима" и "Александр Евланов" — будут переданы в состав Военно-морского флота в ноябре месяце 2017 года.


Назначением катеров является высокоточная площадная съёмка рельефа дна и обследование навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, а также съемки рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2000 метров. С помощью катеров можно доставлять людей, продовольствие, ремонтные бригады, проводить навигационно-гидрографическое обеспечение спасательных и поисковых операций, лоцманскую проводку и лидирование субмарин и крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним.
Экипаж катера составляет девять человек.


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Комментарии 4

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  1. Бензорез Сегодня, 09:31
    С больничного скоро выйду - помогу заводу сдать ВМФ водолазный катер до кучи.
    Бензорез
  2. Салаватский МЧС Сегодня, 10:54
    Мда... 1 буксир, 2 катера. А китайцы корветы и фрегаты как пирожки пекут.
    Салаватский МЧС
    1. К0щей Сегодня, 12:40
      Цитата: Салаватский МЧС
      А китайцы корветы и фрегаты как пирожки пекут.

      а сколько сша испекли, а также франция и британия?
      вообще заметно, что читатели ВО как-то негативно к технике двойного назначения относятся. лично меня новость порадовала потому что, чтобы перерубать кабели и трубы вероятных противников, нужно знать где они лежат soldier
      К0щей
  3. RealTor Сегодня, 11:25
    не густо.
    от таких новостей я скорее грущу, чем радуюсь.

    "...капитан 1-го ранга Сергей Травин сообщил о том, что в ноябре 2017 года предполагается передача..."

    блин, что, целому капитану 1-го ранга заняться нечем, кроме как рассказывать об увеличении количества катеров? negative
    RealTor
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