Два гидрографических катера войдут в состав ВМФ в ноябре 2017 года

Планируется, что эти два катера проекта 23040Г – "Георгий Зима" и "Александр Евланов" — будут переданы в состав Военно-морского флота в ноябре месяце 2017 года.

Согласно информации РИА Новости , начальник управления навигации и океанографии военного ведомства РФ капитан 1-го ранга Сергей Травин сообщил о том, что в ноябре 2017 года предполагается передача в состав ВМФ двух больших гидрографических катеров проекта 23040Г С. Травин озвучил данную информацию в Нижнем Новгороде в ходе проверки исполнения заказа на заводе "Нижегородский теплоход".Назначением катеров является высокоточная площадная съёмка рельефа дна и обследование навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, а также съемки рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2000 метров. С помощью катеров можно доставлять людей, продовольствие, ремонтные бригады, проводить навигационно-гидрографическое обеспечение спасательных и поисковых операций, лоцманскую проводку и лидирование субмарин и крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним.Экипаж катера составляет девять человек.