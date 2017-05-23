12:42 23 мая

«Блок Петра Порошенко» выступает против визового режима с Россией

Большая часть членов «Блока Петра Порошенко» выступает против введения с Россией визового режима, передает РИА Новости сообщение «Украинской правды».

«Блок Петра Порошенко» выступает против визового режима с Россией


Спикер Верховной рады Андрей Парубий считает, что прежде чем ставить вопрос о визовом режиме на голосование, необходимо убедиться, что его поддержит большинство депутатов.


Что является важным в этой инициативе (введение визового режима с Россией)? Чтобы голосуя, была твердая уверенность, что будет большинство в зале, потому что неуспех голосования по этому вопросу будет иметь очень негативный и внешний резонанс,
завил Парубий.

В воскресенье украинские издания сообщили, что депутаты фракций парламентского большинства «Блок Петра Порошенко» (БПП) и партии «Народный фронт» инициировали рассмотрение этого вопроса в ближайшие дни.

Зам руководителя фракции БПП Алексей Гончаренко пояснил журналистам, что решения по вопросу визового режима с Россией не принимались. По его словам, «большинство депутатов БПП выступили против введения виз».

Фракция намерена провести 25 мая заседание и сформировать свою окончательную позицию в отношении данного законопроекта.

Использованы фотографии: РИА Новости / Стрингер
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Комментарии 40

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  1. Чёрный Сегодня, 08:38
    Видать бабушка Меркель нахлопала Пецюндеру по ушам
    Чёрный
    1. Александр романов Сегодня, 08:47
      Цитата: Чёрный
      Видать бабушка Меркель нахлопала Пецюндеру по ушам

      Нет,просто у большинства депутатов .есть свои экономические интересы в России.
      Александр романов
      1. vorobey Сегодня, 08:53
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Чёрный
        Видать бабушка Меркель нахлопала Пецюндеру по ушам

        Нет,просто у большинства депутатов .есть свои экономические интересы в России.


        сколько надо доплатить.. чтобы их уже отъевросоюзили как прибалтов . ввели еврогривну и обеспечили беженцами арабами чтобы они наконец успокоились?
        vorobey
        1. Александр романов Сегодня, 08:55
          Цитата: vorobey
          сколько надо доплатить

          Саня,всё что ты написал-это сделают с ними бесплатно.
          Александр романов
          1. Чёрный Сегодня, 09:01
            Власти просто боятся возвращения 3 млн. украинских граждан, видящих изнутри, что в России не едят ежей и интернет не по талонам, а самое плохое, что они видят их тупую пропаганду и могут рассказать не только родным, а всем желающим. Еще они расскажут, как из-за и.ди.отов в раде лишились единственного дохода, порой этот доход единственный на всю семью.
            Чёрный
          2. vorobey Сегодня, 09:17
            Цитата: Александр романов
            Цитата: vorobey
            сколько надо доплатить

            Саня,всё что ты написал-это сделают с ними бесплатно.


            да быстрее бы уже.. чтобы если не через голову то через жопу. в мозг дало... am
            vorobey
          3. Смог Сегодня, 09:17
            Цитата: Александр романов
            всё что ты написал-это сделают с ними бесплатно.

            Да с какого хрена бесплатно. Гейропа за это с них еще денежку сдерет. Это кто ж такие "ценности" за без денег отдает?
            Смог
            1. Монос Сегодня, 09:22
              «большинство депутатов БПП выступили против введения виз».

              Вот же сволочи несознательные! Назад отрабатывают. Стоять! Держать строй! Никаких поблажек агрессору!
              Монос
            2. Александр романов Сегодня, 10:02
              Цитата: Смог
              Да с какого хрена бесплатно.

              Бесплатно-это означает,что их имеют бесплатно. Имеют и не платят за то,что поимели. Так понятнее?
              А в отдельных -частых случаях,Украину имеют и она еще платит за то,что ее имеют.
              Александр романов
              1. Смог Сегодня, 10:08
                Александр! Так я как раз про вторую ситуацию. Причем, чем дальше, тем это становится чаще.
                Смог
                1. Александр романов Сегодня, 10:10
                  Цитата: Смог
                  Причем, чем дальше, тем это становится чаще.

                  Ну может им нравиться ,зачем же мешать laughing
                  Александр романов
      2. bulvas Сегодня, 08:53
        Что является важным в этой инициативе (введение визового режима с Россией)? Чтобы голосуя, была твердая уверенность, что будет большинство в зале, потому что неуспех голосования по этому вопросу будет иметь очень негативный и внешний резонанс,
        завил Парубий.


        На языке Парубия это значит хорошо психологически обработать сомневающихся депутатов, их жен и детей

        bulvas
      3. avg-mgn Сегодня, 09:03
        Александр романов
        "у большинства депутатов .есть свои экономические интересы в России".
        " неуспех голосования по этому вопросу будет иметь очень негативный и внешний резонанс"

        А где государственные интересы? Главное - наличие политического резонанса!!!
        avg-mgn
        1. Александр романов Сегодня, 10:03
          Цитата: avg-mgn
          А где государственные интересы?

          В Брюсселе
          Цитата: avg-mgn
          Главное - наличие политического резонанса!!!

          Это в Вашингтоне
          Александр романов
      4. Венд Сегодня, 09:09
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Чёрный
        Видать бабушка Меркель нахлопала Пецюндеру по ушам

        Нет,просто у большинства депутатов .есть свои экономические интересы в России.

        И не только у депутатов, рублики из России на Украину, от гастарбайтеров перестанут течь.
        Венд
  2. 210окв Сегодня, 08:40
    Самое интересное у них обоснование.Надо открывать кучу российских консульств..А они-"рассадник" ФСБ..
    210окв
  3. Ferdinant Сегодня, 08:45
    Что дальше интересно?Коленнопреклонное покаяние в тронном зале Кремля?
    Ferdinant
    1. 210окв Сегодня, 08:51
      Или в роли "Ждуна" в кремлевской приемной..
      Цитата: Ferdinant
      Что дальше интересно?Коленнопреклонное покаяние в тронном зале Кремля?
      210окв
    2. vorobey Сегодня, 08:56
      Цитата: Ferdinant
      Что дальше интересно?Коленнопреклонное покаяние в тронном зале Кремля?


      я бы на это взглянул в прямом эфире... интересно просто как турчинов с парубием аваковым и Петюней во главе будут это делать... один гордый Яйценюк.. будет вещать о зраде из Аргентины и возглавит правительство в изгнании.. laughing
      vorobey
    3. Хагалаз Сегодня, 09:35
      Цитата: Ferdinant
      Что дальше интересно?Коленнопреклонное покаяние в тронном зале Кремля?

      А оно нам надо? Ну покаится кто то, ну прстят их конечно. Ну и как водится, опять мир-дружба-жвачка. Но гнилые мозги никуда не денутся и будут заражать здоровые. Так же как и раннее, помилованные после ВОВ бендеровци заразили своей идеологией нормальных людей. Так что нах, сами, так сами. Мое мнение.
      Хагалаз
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:46
    Так введите только за одну мысль о визах.Визы.Чего ждать ?Когда они деньжат подзароботают? С2014 года об этом говорим.Или на ПМЖ или туризм но не работать ,просто сюда шляться.
    Наблюдатель2014
  5. Alexandr2637 Сегодня, 08:48
    Нет уж. Давайте визы вводить!
    Развод - так развод до конца!
    Alexandr2637
  6. Толстоевский Сегодня, 08:52
    пора захлопнуть калитку в этот скотный двор. воняет
    Толстоевский
  7. Vladimir Сегодня, 09:01
    Это что б в будущем было к чему стремиться,за безвиз с Россией.
    Vladimir
    1. vorobey Сегодня, 09:11
      Цитата: Vladimir
      Это что б в будущем было к чему стремиться,за безвиз с Россией.


      Владимир .. это зачет.. good drinks

      убийственный комментарий.. одной фразой .. good
      vorobey
    2. avg-mgn Сегодня, 09:15
      Vladimir , следуя Вашей логике - нужно сломать дом, чтобы холопу построить?
      avg-mgn
      1. vorobey Сегодня, 09:25
        Цитата: avg-mgn
        Vladimir , следуя Вашей логике - нужно сломать дом, чтобы холопу построить?


        это не его логика...
        vorobey
      2. pv1005 Сегодня, 09:29
        Цитата: avg-mgn
        Vladimir , следуя Вашей логике - нужно сломать дом, чтобы холопу построить?

        Уточните пожалуйста, что делать?
        ХолОпу построить (тогда что ему строить дом, сарай, шалаш) или холУпу построить? Или построить холулупу холопу? wink
        pv1005
        1. avg-mgn Сегодня, 09:56
          Вы правильно заметили, опечатка - конечно читаем "шалаш"
          avg-mgn
          1. pv1005 Сегодня, 09:59
            Ну все пошли делать смету. laughing
            pv1005
      3. Vladimir Сегодня, 10:45
        Нет , у меня другая логика-зачем ломать то что хорошо построено и нормально работает.К сожалению наша власть подвержена другой,какой то обезъяньей логике,все сломать все разрушить.
        Vladimir
        1. avg-mgn Сегодня, 11:17
          Vladimir
          Так сломайте эту власть, чего ждете? Завтра бандерлоги придут к власти, будите вспоминать нынешнюю и локти кусать. Или Вас устраивает существующее положение дел и остается только логика? Ни кто за Вас страну в прядок приводить не будет!
          avg-mgn
  8. Jovanni Сегодня, 09:10
    потому что неуспех голосования по этому вопросу будет иметь очень негативный и внешний резонанс,
    завил Парубий

    Дурачек то дурачек, а соображает...
    Jovanni
    1. Бензорез Сегодня, 09:26
      Там ребята далеко не так глупы, как выглядят на самом деле.
      Бензорез
  9. Dashout Сегодня, 09:19
    Неее, ребята! Не надо назад отрабатывать! Раз напугали визовым режимом с Россией - так делайте!
    Dashout
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 09:24
    По его словам, «большинство депутатов БПП выступили против введения виз».

    ... пецьке чего-то не прёт, последнее время... bully то фюрерша строго указала, то "его же народ - великоукры" послали подальше с вполне правильными эпитетами... тут по неволе запьешь... laughing
    a.s.zzz888
  11. МВГ Сегодня, 10:06
    А чёй эта? И ЕС без визы и в РФ без визы? Так не бывает
    МВГ
  12. Екатерина II Сегодня, 10:16
    БПП порой боится потерять большинство. Его так долго собирали и все равно выйти на уровень регионалов сложновато.А тут еще Оппоблок дышит(быв. регионалы) в спину, и пользуется всеми промахами власти.
    Вспомним прошлый год-та же фракция, то же предложение-визовый режим с РФ
    Народный депутат от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко назвал решение об введении визового режима с РФ. - "эмоциональным идиотизмом"
    .
    Причем это облачили в форму стандартную для нашего времени-то есть работу на "агрессора"
    "Это или эмоциональный идиотизм, или.. писалось Дмитрием Киселевым (главным пропагандистом РФ – ред.) с целью взбудоражить внутри украинское общество и отвести внимание от тех проблем, которые больше всего сегодня нуждаются в решениях парламента", - заявил Павленко в эфире ток-шоу "Право на владу".

    Как видим спустя год-опять двадцать пять. Фракция(Яценюка), которая покинет Раду скоро-предлагает вновь партиям торгашам(большинству) ввести визы.
    И опять двадцать пять--БПП_ОПБлок будут против.
    Давайте посмотрим на список лиц лично за введение и против. будем знать героев в лицо.
    «Слово и Дело» также собрало список народных избранников, которые не против такого нововведения, а также тех, кто считает эту идею нецелесообразной.
    Депутаты, относящиеся к первой группе, есть практически в каждой фракции (кроме «Оппоблока» и «Батькивщины»). Лично поддержать постановление о введении визового режима с РФ пообещали внефракционные Андрей Ильенко, Дмитрий Добродомов, Владимир Парасюк, Виктор Чумак, члены БПП Сергей Рудик, Вадим Денисенко, Владимир Арьев, представители «Самопомощи» Егор Соболев и Олег Березюк, а также Олег Ляшко.Спикер парламента Андрей Парубий заверил, что будет добиваться принятия постановления о введении визового режима с РФ, а лидер фракции НФ Максим Бурбак – что их депутаты обязательно поддержит эту инициативу.

    При этом представители нескольких фракций и групп выступили категорически против постановления. В частности, о том, что «Блок Петра Порошенко» не проголосует за него, заявил заместитель главы фракции Алексей Гончаренко. Лидер «Оппоблока» Юрий Бойко также выступил против визового режима, как и глава депутатской группы «Воля народа» Ярослав Москаленко. И если в БПП, как видим, есть депутаты, колеблющиеся с принятием решения о поддержке введения виз для россиян, то 43 голосов «Оппоблока» и еще 19 – «Воли народа» сторонникам этого постановления уж точно не видать.
    Еще ряд депутатов дали обещания двойственного характера: ввести безвизовый режим с Европейским Союзом и параллельно визовый – с Россией. Речь о Юрии Бублике, Дмитрие Осуховском, Андрее Ильенко, Михаиле Головко и Александре Марченко (все – внефракционные).
    В общем будем смотреть.
    Екатерина II
  13. dobrjak Сегодня, 11:26
    Мозги наконец-то включились ?!
    dobrjak
  14. Василенко Владимир Сегодня, 11:44
    «Блок Петра Порошенко» выступает против визового режима с Россией

    петюня боится что в Ростов не пустят ежели чего?
    Василенко Владимир
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