«Блок Петра Порошенко» выступает против визового режима с Россией

Что является важным в этой инициативе (введение визового режима с Россией)? Чтобы голосуя, была твердая уверенность, что будет большинство в зале, потому что неуспех голосования по этому вопросу будет иметь очень негативный и внешний резонанс,

Большая часть членов «Блока Петра Порошенко» выступает против введения с Россией визового режима, передает РИА Новости сообщение «Украинской правды».Спикер Верховной рады Андрей Парубий считает, что прежде чем ставить вопрос о визовом режиме на голосование, необходимо убедиться, что его поддержит большинство депутатов.завил Парубий.В воскресенье украинские издания сообщили, что депутаты фракций парламентского большинства «Блок Петра Порошенко» (БПП) и партии «Народный фронт» инициировали рассмотрение этого вопроса в ближайшие дни.Зам руководителя фракции БПП Алексей Гончаренко пояснил журналистам, что решения по вопросу визового режима с Россией не принимались. По его словам, «большинство депутатов БПП выступили против введения виз».Фракция намерена провести 25 мая заседание и сформировать свою окончательную позицию в отношении данного законопроекта.