«Блок Петра Порошенко» выступает против визового режима с Россией
Большая часть членов «Блока Петра Порошенко» выступает против введения с Россией визового режима, передает РИА Новости сообщение «Украинской правды».
Спикер Верховной рады Андрей Парубий считает, что прежде чем ставить вопрос о визовом режиме на голосование, необходимо убедиться, что его поддержит большинство депутатов.
В воскресенье украинские издания сообщили, что депутаты фракций парламентского большинства «Блок Петра Порошенко» (БПП) и партии «Народный фронт» инициировали рассмотрение этого вопроса в ближайшие дни.
Зам руководителя фракции БПП Алексей Гончаренко пояснил журналистам, что решения по вопросу визового режима с Россией не принимались. По его словам, «большинство депутатов БПП выступили против введения виз».
Фракция намерена провести 25 мая заседание и сформировать свою окончательную позицию в отношении данного законопроекта.
Спикер Верховной рады Андрей Парубий считает, что прежде чем ставить вопрос о визовом режиме на голосование, необходимо убедиться, что его поддержит большинство депутатов.
Что является важным в этой инициативе (введение визового режима с Россией)? Чтобы голосуя, была твердая уверенность, что будет большинство в зале, потому что неуспех голосования по этому вопросу будет иметь очень негативный и внешний резонанс,завил Парубий.
В воскресенье украинские издания сообщили, что депутаты фракций парламентского большинства «Блок Петра Порошенко» (БПП) и партии «Народный фронт» инициировали рассмотрение этого вопроса в ближайшие дни.
Зам руководителя фракции БПП Алексей Гончаренко пояснил журналистам, что решения по вопросу визового режима с Россией не принимались. По его словам, «большинство депутатов БПП выступили против введения виз».
Фракция намерена провести 25 мая заседание и сформировать свою окончательную позицию в отношении данного законопроекта.
Использованы фотографии: РИА Новости / Стрингер
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