ПГ-7ВР "Резюме" на вооружении сирийской армии
Как сообщает « Вестник Мордовии », при ведении боев с террористами правительственная армия применяет ПГ-7ВР "Резюме" , которая является одной из самых мощных в мире тандемных противотанковых реактивных гранат.
На представленной фотографии изображен военнослужащий сирийской армии с двумя разными выстрелами с тандемной боевой частью к РПГ-7. В правой руке он держит ПГ-7ВР, в левой - выстрел иранского производства.
Тандемная кумулятивная ПГ-7ВР "Резюме" располагает калибром 64/105 мм. Она является близкой "родственницей" гранаты РПГ-29 "Вампир" и имеет выдающиеся данные по пробиваемости, преодолевая монолитную броню в 600 мм. Расположенный впереди предзаряд позволяет эффективно уничтожать технику с установленной на ней динамической защитой.
ПГ-7ВР "Резюме" в состоянии пробить кирпичную кладку в 2 м или слой железобетона в полтора, стену ДЗОТа в 2,7 м. Максимальная дальность стрельбы – 150 м. Максимальная скорость полета- 200 м/с. Вес гранаты – 4,5 кг.
С помощью "Резюме" можно уничтожить практически любой танк, пулеметное гнездо или позицию снайпера в строениях.
На представленной фотографии изображен военнослужащий сирийской армии с двумя разными выстрелами с тандемной боевой частью к РПГ-7. В правой руке он держит ПГ-7ВР, в левой - выстрел иранского производства.
Тандемная кумулятивная ПГ-7ВР "Резюме" располагает калибром 64/105 мм. Она является близкой "родственницей" гранаты РПГ-29 "Вампир" и имеет выдающиеся данные по пробиваемости, преодолевая монолитную броню в 600 мм. Расположенный впереди предзаряд позволяет эффективно уничтожать технику с установленной на ней динамической защитой.
ПГ-7ВР "Резюме" в состоянии пробить кирпичную кладку в 2 м или слой железобетона в полтора, стену ДЗОТа в 2,7 м. Максимальная дальность стрельбы – 150 м. Максимальная скорость полета- 200 м/с. Вес гранаты – 4,5 кг.
С помощью "Резюме" можно уничтожить практически любой танк, пулеметное гнездо или позицию снайпера в строениях.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20124.htm
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