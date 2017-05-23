12:34 23 мая

ПГ-7ВР "Резюме" на вооружении сирийской армии

Как сообщает « Вестник Мордовии », при ведении боев с террористами правительственная армия применяет ПГ-7ВР "Резюме" , которая является одной из самых мощных в мире тандемных противотанковых реактивных гранат.



На представленной фотографии изображен военнослужащий сирийской армии с двумя разными выстрелами с тандемной боевой частью к РПГ-7. В правой руке он держит ПГ-7ВР, в левой - выстрел иранского производства.


ПГ-7ВР "Резюме" на вооружении сирийской армии


Тандемная кумулятивная ПГ-7ВР "Резюме" располагает калибром 64/105 мм. Она является близкой "родственницей" гранаты РПГ-29 "Вампир" и имеет выдающиеся данные по пробиваемости, преодолевая монолитную броню в 600 мм. Расположенный впереди предзаряд позволяет эффективно уничтожать технику с установленной на ней динамической защитой.

ПГ-7ВР "Резюме" в состоянии пробить кирпичную кладку в 2 м или слой железобетона в полтора, стену ДЗОТа в 2,7 м. Максимальная дальность стрельбы – 150 м. Максимальная скорость полета- 200 м/с. Вес гранаты – 4,5 кг.

С помощью "Резюме" можно уничтожить практически любой танк, пулеметное гнездо или позицию снайпера в строениях.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20124.htm
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Комментарии 14

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  1. pjastolov Сегодня, 08:54
    Давно пора бармалеев мочить в сортире, что б даже бетонные стены не помогали negative
    pjastolov
  2. новичок Сегодня, 08:59
    можео добавить, что это первый мире тандемный выстрел, созданный гнпп базальт, принят на вооружение в 88м. году.
    новичок
    1. LostCoast Сегодня, 10:23
      Публичная "премьера" в 1993 году в мск
      LostCoast
  3. keeper03 Сегодня, 09:02
    Вот вам и резюме, при устройстве на работу, сгодится ! wassat
    keeper03
    1. Чёрный Сегодня, 09:09
      Ну а что...старый добрый " саксофон"...он ещё поиграет smile
      Чёрный
      1. NIKNN Сегодня, 09:55
        Цитата: Чёрный
        Ну а что...старый добрый " саксофон"...он ещё поиграет

        Не стреляйте в пианиста...он играет как умеет... smile
        NIKNN
    2. seregatara1969 Сегодня, 09:30
      жаль что подходить близко необходимо
      seregatara1969
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 09:36
    Вроде,сутки назад эта тема светилась.Или я не то выпил?
    ВЕРЕСК
    1. nik-karata Сегодня, 09:46
      Закусывать надо! (кино) fellow
      nik-karata
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:48
        Видать перезакусил. request
        ВЕРЕСК
        1. neri73-r Сегодня, 11:02
          Цитата: ВЕРЕСК
          Видать перезакусил. request

          Нееее, печенюшка! lol laughing
          neri73-r
  5. RASKAT Сегодня, 10:58
    Вот только на кой она им? У бармалеев техники то такой почти нету, что бы такой гранатой пробивать. Лучше бы по больше осколочных гранат к РПГ сирийцам послали, и Шмелей всяких. В ихних условиях намного полезней.
    Да и вообще для таких боевых действий можно было бы вернуть в производство ПТУР Малютка, и снабжать сирийцев ими, сама ракета стоит три копейки, вот только аппаратуру наведения сделать по проще.
    RASKAT
  6. trenkkvaz Сегодня, 11:29
    Дальность стрельбы в 150 метров, что-то не радует.На такой дистанции противник сразу заметит гранатометчика и сможет легко его поразить.
    Смертника только посылать стрелять из этой штуки.
    trenkkvaz
    1. Злючный Сегодня, 12:06
      Сидя на диване, может и заметите :) А в условиях городской постройки, порой человека не видно и за 30 метров
      Злючный
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