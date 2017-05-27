Мещане с ядерной бомбой

в мещанине личность прячется и не выступает, потому что не она главное – на первом месте дело, товар, вещь, собственность;



он расчетливый, скупой, во всем видит торг и меряется с каждым встречным не доблестью, а хитростью;



мещанство способствовало развитию всех мелких и дурных сторон своих под всемогущим влиянием ничем не обуздываемого стяжания;



во всем современном европейском глубоко лежат две черты, явно идущие из-за прилавка: с одной стороны – лицемерие и скрытность, с другой – выставка и хвастовство. Продать товар лицом, купить за полцены, выдать дрянь за дело, форму за сущность, умолчать какое-нибудь условие, воспользоваться буквальным смыслом, казаться вместо того, чтобы быть, вести себя прилично вместо того, чтоб вести себя хорошо, хранить внешнюю респектабельность вместо внутреннего достоинства;



в мире мещанства все до такой степени декорация, что самое грубое невежество получило вид образования.



в Смутное время начала XVII века влезли к нам с помощью Лжедмитрия и его сподвижников;



во времена Карла XII напали с надеждой на помощь предателей – Мазепы и украинских казаков;



в Отечественной войне 1812 года вторглись французской армией вкупе с множеством военных национальных формирований европейских государств во главе с Наполеоном;



в Первую мировую, переросшую для нас в Гражданскую войну, втянули июльским 1914 года ультиматумом Германии;



во Вторую мировую – преступным и вероломным нарушением Пакта о ненападении и началом войны без ее объявления, опять-таки с участием военных формирований многих европейских стран.



Желание российской элиты встроиться в западную цивилизацию хоть тушкой, хоть чучелом неизменно. Но ждут ли там новых березовских с миллионами, заработанными «непосильным» трудом?Наш мир сотрясают противоречия, вызванные погоней за богатством, противостоянием народов и схватками цивилизаций. Это не значит, что классовая борьба осталась в прошлом. Она приняла иные формы, другими стали классы-антагонисты, границы между ними размылись. Надежды на то, что новые лидеры Запада, США изменят отношение к нашей стране, иллюзорны. Тем, кто думает иначе, предстоит в скором времени пережить глубочайшее разочарование.В чиновничьем мире и некоторых ангажированных СМИ вошло в привычку выдавать желаемое за действительное и, тем самым, как там думают, поддерживать массы на должном патриотическом уровне.Многие месяцы российское телевидение устраивает дискуссии на одни и те же темы с кочующими по передачам участниками. В эксперты рядятся невежды, крикливые доморощенные служители «пятой колонны». Как же – у нас демократия, мы открыты для оппонентов: пусть они льют грязь и клевещут на Россию. От ора и криков толку стране никакого, зато процветают шапкозакидательство и вредные иллюзии.Вспомним, какие оптимистичные ожидания выстраивались после избрания Трампа президентом США. Мыльный пузырь лопнул. А ведь еще Герцен предупреждал: плохо мы знаем западное общество и тамошнего человека, бал там правит мещанство, им пронизаны все стороны жизни. В книге «Былое и думы» он, убежденный европеец при жизни в России, столкнувшись с действительностью в Италии, Швейцарии, Германии, Голландии, Англии и Франции, с горечью отмечал: «Поживши год, другой в Европе, мы с удивлением видим, что вообще западные люди не соответствуют нашему понятию о них, что они гораздо ниже его… Наше классическое незнание… наделает много бед, из него еще разовьются племенные ненависти и кровавые столкновения». Далее он поразительно точно, аргументированно набросал характеристику совокупности господствующих нравов в западноевропейском обществе:Эта герценовская характеристика поразительно верна по отношению к современным деятелям и обывателям, не только западным. Средствами их бизнеса, внутренней и внешней политики стали ложь и клевета для устранения конкурентов – политических лидеров и оппонентов, бизнесменов и фирм; обман, мошенничество и лицемерие, двойные стандарты и грубая сила, цинизм, дезинформация, вероломство, предательство и криминальная круговая порука. Все это применяется для свержения правительств, изменения политических режимов, осуществления цветных революций.Противостояние Запада и России, в какой бы форме ни проявлялось – холодной или горячей войны, целенаправленно насаждаемой русофобии – имеет не идеологические и классовые, как казалось многим, а цивилизационные мотивы. Запад всегда вел себя по отношению к России враждебно и лицемерно, даже в тех редких случаях, когда выступал в роли союзника. И только потому, что Россия всегда сильно отличалась от него, не желала мириться с мещанскими нравами и привычками.После великого переселения народов славянские племена осели на юго-востоке Европы и некоторых других землях. Власти Римской империи выдавили их из бассейна Южного Дуная в Карпаты, а затем и далее – на северо-восток, к Днепру, Дону, притокам Волги и северных рек. В начале второго тысячелетия от рождества Христова славяне веками подвергались нашествию азиатских диких племен, уходили от них все дальше на северо-восток, в глухие труднодоступные леса и болота, как могли, защищались от набегов и холодного климата, осваивали новые территории, развивали государственность, вырабатывали национальный характер, выделяющийся среди других редкими качествами: соборностью, стремлением к правде и справедливости, умением жить общиной, упорством и настойчивостью, незаурядным терпением, готовностью к самопожертвованию «ради други своя». На таком историческом фоне и образовалось Российское государство, сложилась наша цивилизация.В средние века Европа переживала Возрождение. Россия стала для нее буфером от воинственных кочевников. Чтобы выжить, приняла зависимость от Золотой Орды и значительно отстала от Запада в экономическом и политическом развитии, чем тот не преминул воспользоваться тогда и беззастенчиво делает это по сию пору.Таким образом, между ими и нами существуют труднопреодолимые разногласия в нравственных ценностях.В западной цивилизации провозглашается и настойчиво культивируется ничем не ограниченная свобода индивида: убивать, выступать против человеческой природы и христианских заповедей, мошенничать и обирать других. В российской основополагающим принципом отношений человека с другими людьми является вера в то, что его свобода состоит не в противопоставлении себя обществу и природе, а в совместной деятельности на общее благо, уважении прав и чувств иных народов.Исходя из этих отличий, Запад строил свои отношения и с Россией, и с другими странами. Западные люди в целом материально живут лучше, а в технологическом прорыве – опережают нас. Но это сказки, что причиной тому якобы умение лучше работать и управлять. Они живут лучше нас за наш же счет: вывозят в более отсталые страны капитал и технологии, получают при этом огромные прибыли за счет значительно более дешевой рабочей силы и ресурсов; подчиняют себе их экономики и финансовые потоки; по дешевке забирают себе ученых и специалистов высшей квалификации. Западники распространили свои «национальные интересы» по всему земному шару и защищают их силой, не считаясь с катастрофическими последствиями развязанных кровавых столкновений.По отношению к России европейцы поступали таким образом всегда:В последних двух войнах англичане и французы как союзники Белого дела особо показали свои мещанские нравы, лицемерие и вероломство. В Гражданскую французы оккупировали Одессу и прилегающие к ней земли, а англичане – Закавказье. По свидетельству председателя правительства Деникина генерал-лейтенанта А. Лукомского, всячески препятствовали созданию «единого русского командования» и пытались формировать украинские войска под французским контролем. Англичане поддерживали закавказских националистов и сепаратистские настроения, подталкивая к выходу из Российского государства.Истинными намерениями «союзников» были тогда не «единая Россия и единый фронт под единым русским командованием», а достижение собственных выгод от дробления страны и установления на ее остатках своего господства; расширение поляками границ за счет западных областей России и аннексия Бессарабии румынами, находившимися под влиянием Великобритании и Франции; отделение от России самых плодородных земель Кубани и Дона, богатых ресурсами регионов Кавказа, Крыма и создание зависимой от Европы националистической Украины. Эти намерения более завуалированно, но не менее лицемерно, прозвучали в речи премьер-министра Великобритании Ллойд Джорджа, произнесенной в апреле 1919 года перед английскими парламентариями: «Задача нашей политики состоит в том, чтобы не допустить проявления вооруженного большевизма в союзных странах. Вследствие этого мы организуем силы всех союзных стран, окружающих Россию, – от Балтийского до Черного моря – и снабдим эти страны необходимым снаряжением для установления преград против большевистского вторжения». Премьер говорил также о намерении правительства ее величества создать кордон из вновь образовавшихся государств (Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехословакии) и Румынии для изоляции Советской России.Не правда ли, знакомая песня? Сменились поколения, но интерес прежний – свести дело к развалу Российского государства. И снова в ход пошли мещанские ложь, клевета, лицемерие, цинизм, вероломство, неуважение к праву и другим народам, возбуждение русофобии и агрессии.А каковы были наши «союзники-джентльмены» в Великую Отечественную? Достаточно просмотреть переписку тех лет между Рузвельтом, Черчиллем и Сталиным, чтобы убедиться в лицемерии западных лидеров по отношению к России. Об этом красноречиво говорит затягивание союзниками открытия второго фронта; сепаратные переговоры между американцами и англичанами в августе 1943 года без приглашения советской стороны; попытки западных стран замириться с гитлеровской Германией.Современное западное мещанство в политике продолжает внедрять в общественном сознании своих стран невиданную ранее русофобию как эффективное средство борьбы против России. Это до предела обострило международную обстановку, о чем говорят непрекращающиеся военные конфликты. Налицо кризис глобализма и стремление США разрешить его военной силой; дисбаланс военных и экономических потенциалов противостоящих сторон; нарастающая угроза террористических проявлений и обостренной борьбой за ресурсы.Неоднократно обманутая западным мещанством, российская элита оказалась в очень сложном положении. Под угрозой – суверенитет страны, существует вероятность очередного развала государственности. Осознание этой реальности здоровыми силами, стремление нейтрализовать ее явились причиной очередной агрессии Запада.Наша внешняя политика должна быть более сдержанной, прозрачной и понятной. С точки зрения этих требований состоявшийся визит госсекретаря США Р. Тиллерсона в Москву, названный министром иностранных дел Сергеем Лавровым «своевременным», многим в России таковым не показался. И на то есть веские основания.Перед визитом Тиллерсон выступил с весьма жестким заявлением по Сирии, призвав Москву выбирать между партнерством с США и поддержкой главы САР Башара Асада. Горячо поддерживаемый в ходе выборной кампании некоторыми россиянами Трамп не оправдал ожиданий в отношении к нам и другим странам, предпочитает действовать с позиции силы. Проблем в отношениях с Вашингтоном меньше не стало. Более того, они нарастают в связи с нежеланием США расследовать инцидент с якобы применением Сирией отравляющих веществ. Бряцание «Томагавками», угроза превентивно ударить по Северной Корее – все это не добавляет доверия и авторитета американской политике мирового шерифа.В высоких чиновничьих кругах России есть и свои мещане. Но мы отличаемся тем, что их гораздо меньше. А главное, они, хочется надеяться, получили хорошую прививку от объятий со своими западными партнерами. Всем им дали четко понять: там они никому не нужны. Значит, придется в любезном Отечестве выстраивать собственный дом, где не будут протекать крыша и плакать голодные дети.