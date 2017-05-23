12:36 23 мая

МИД РФ предупредил Вашингтон о возможном ответе на изъятие в США российской дипсобственности

Москва заявила о возможных ответных шагах в связи с изъятием в США российской дипломатической собственности, передает РИА Новости .



Советник-посланник российского посольства в США Денис Гончар сообщил агентству, что «о характере ответных шагов американские власти ознакомлены».


По его словам, Россия добивается скорейшего возвращения своей собственности, однако «пока в госдепартаменте по инерции пытаются увязать положительное решение вопроса с предоставлением американцам земельного участка в Санкт-Петербурге под строительство нового здания их генконсульства».

Считаем подобные заходы неуместными, поскольку в России у США ничего из принадлежащего им по праву собственности не отбирали,
заявил Гончар.

Тем не менее, дипломат выразил надежду, что сторонам «все-таки удастся разрешить ситуацию в конструктивном русле».

В противном случае будем вынуждены пойти на ответные меры в отношении американской дипсобственности в нашей стране согласно принятому в дипломатической практике принципу взаимности. О том, какими могут такие меры быть, американская сторона осведомлена. Но это был бы не наш выбор,
подчеркнул он.

Агентство напоминает, что в конце прошлого года администрация Обамы ввела санкции против 9-ти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов, работающих в России». Также Вашингтон закрыл доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным «дачам» постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Использованы фотографии: Flickr / Adam Fagen
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Комментарии 56

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  1. Чёрный Сегодня, 09:05
    Об этом давно уже заявили....ток что то наши власти не торопятся. А зря. Ответ должен был быть незамедлительный. Сейчас это больше похоже на уговоры. Ну а уж коли не можем действенно ответить , то зачем заявлять....
    Чёрный
    1. сибиралт Сегодня, 09:22
      Для чего в России нужны американские дип. представительства? Казалось бы для того, чтобы нашим гражданам было легче оформлять выездные визы в США. Ан нет! Именно в них оплот наших либералов и штабы по разрушению территориальной целостности российского государства и распространению вражеской идеологии при отсутсвтии нашей собственной. Но наши СМИ об этом помалкивают. У нас государство содержит армию адвокатов - дармоедов, вроде Барщевских (частников по совместительству) в чине выше Генерального прокурора или министра юстиции РФ и что? Не их ли дело отстаивать интересы государства в судах всех уровней и всех юрисдикций? Таки, почему они молчат? Неужто зарплату перестали получать и подрабатывают на многочисленных ток-шоу?
      сибиралт
      1. Manul Сегодня, 10:42
        Цитата: сибиралт
        У нас государство содержит армию адвокатов - дармоедов, вроде Барщевских (частников по совместительству)

        yes Есть такое.
        26 июля 2001 года назначен полномочным представителем Правительства России в Конституционном суде Российской Федерации, Верховном суде Российской Федерации и Высшем Арбитражном суде Российской Федерации.

        То есть в каждом здании у него по кабинету. Вот как всё успеть?
        А это для закуски.
        Осенью 1997 году Барщевский выступил адвокатом вице-премьера и министра финансов в правительстве РФ Анатолия Чубайса - одного из участников так называемого "дела писателей" - авторов книги "История российской приватизации". Группу высокопоставленных чиновников, в том числе и Чубайса, обвинили в том, что их высокие гонорары за работу над книгой (по 90 тысяч долларов каждому) были скрытой формой взятки . Чубайс подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи с выступлениями журналистов Александра Минкина в эфире радиостанции "Эхо Москвы" и Сергея Доренко в эфире телепрограммы "Время"

        Они там занимаются сами собою, расширением влияния и накоплением капиталов.. Им нет дела до интересов граждан или даже страны.
        Manul
    2. Ныробский Сегодня, 10:14
      Цитата: Чёрный
      Об этом давно уже заявили....ток что то наши власти не торопятся. А зря. Ответ должен был быть незамедлительный. Сейчас это больше похоже на уговоры. Ну а уж коли не можем действенно ответить , то зачем заявлять....

      Сия проблема, не является продуктом творчества Трампа. Двумя сторонами оценивается как тяжкое наследие Обамы. Учитывая то, что Трамп, даже являясь президентом, не может отменить любой указ предшественника по своему желанию, особенно если он имеет силу закона. Решение надо проводить через Конгресс, в котором пока большинство представителей обамо-клинтоновского клана. Так что Россия пока не идёт на обострение отношений с Трампом, и в то же время принимает шаги, направленные на то, что бы мотивировать Трампа к решению вопроса. В июле у ВВП и Трампа встреча намечается, и никто не заинтересован принимать резкие шаги к тому, что бы эту встречу сорвать.
      Ныробский
    3. kapitan92 Сегодня, 10:16
      Цитата: Чёрный
      Об этом давно уже заявили....ток что то наши власти не торопятся. А зря. Ответ должен был быть незамедлительный. Сейчас это больше похоже на уговоры. Ну а уж коли не можем действенно ответить , то зачем заявлять....

      good Согласен на все 100%. Уговариваем, предупреждаем, заявляем. Давно надо было ответку включить!
      kapitan92
    4. Комментарий был удален.
  2. новичок Сегодня, 09:09
    интересная штука: забрали нашу дип. собственность, чтобы разменять на землю в Питере. какие ж мы терпеливые, давно бы дать ответный приветик.
    новичок
  3. komrad buh Сегодня, 09:11
    Возможный ответ... верится с трудом
    komrad buh
  4. Dashout Сегодня, 09:13
    Сколько уж можно утираться?? А 30 дипломатов наших они выслали - где ответ?
    Dashout
    1. сибиралт Сегодня, 10:45
      А точно, что мы без них обойтись не можем? laughing За американских дипломатов у нас платит их госдеп.
      сибиралт
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 09:15
    Москва заявила о возможных ответных шагах И чего сможем? Свистеть и я умею.Сквозь зубы.
    ВЕРЕСК
    1. nik-karata Сегодня, 09:54
      А пусть бы поселили в сарайку, буржуев этих, к моим знакомым в Пермской губернии... недалеко от белого лебедя! wassat
      nik-karata
  6. Altona Сегодня, 09:18
    Выгнать американское посольство из Москвы нафиг, изъять здание и заровнять его с землей. Создать небольшую дипмиссию, запретить американским дипломатам кататься в Екатеринбург и Новосибирск. Но Путин он такой Путин, он им еще и на рояле сыграет.
    Altona
    1. uskrabut Сегодня, 09:27
      Цитата: Altona
      Выгнать американское посольство из Москвы

      Желательно в Саратов или в Самару
      uskrabut
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:33
        Желательно в Саратов или в Самару Вот этого ненадо.Вы давно там были?Шикарный город Самара,Хороший городок Саратов.Шваль туда?Но и в Сибирь к нам их ненадо.Легче - в тазик с бетоном,и в вечное плавание.Да.Жестокий я после просмотра с внучкой мультиков.
        ВЕРЕСК
        1. роман66 Сегодня, 09:43
          по приколу их посольство в Крым загнать - чтобы у небратьев крышу снесло от непоняток
          роман66
          1. Дамир Сегодня, 10:02
            Добрый день!!! чтоб снесло крышу от непоняток посольство сша надо переселять в Донецк (РФ).. вот тогда да... если уж к берегам Белоруссии 6-й флот отправляли то тут я даже боюсь предположить куда их замкнет....
            Дамир
          2. Тень тьмы Сегодня, 10:14
            Оригинально! Я плюсую!
            Тень тьмы
          3. ВЕРЕСК Сегодня, 10:41
            по приколу их посольство в Крым загнать Вот это тема!роман66-вместе в Авиации,и вместе посмотрим?
            ВЕРЕСК
            1. роман66 Сегодня, 11:07
              так неплох понаблюдать бы - не объявлять же матрасных дипломатов врагами ридны неньки, но и терпеть нельзя, петька враз в запой пойдет
              роман66
              1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:13
                так неплох понаблюдать бы Да" бы" мешает.Однако-украина скоро подымет свои ВВС.Жестоко будет.
                ВЕРЕСК
                1. роман66 Сегодня, 11:19
                  как поднимет, так и уронит, где там ввс-то?
                  роман66
        2. uskrabut Сегодня, 09:46
          Я не в плане оскорбления российских городов, а чтобы до Москвы потруднее добираться было.
          uskrabut
        3. Ren Сегодня, 09:47
          Цитата: ВЕРЕСК
          Желательно в Саратов или в Самару Вот этого ненадо.Вы давно там были?Шикарный город Самара,Хороший городок Саратов.Шваль туда?Но и в Сибирь к нам их ненадо.Легче - в тазик с бетоном,и в вечное плавание.Да.Жестокий я после просмотра с внучкой мультиков.

          Предлагаю в Тикси - оптимальное место для ген.консульства США.
          Ген.консульство Германии - в Норильск. lol
          Ren
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:54
            Предлагаю в Тикси Против.Там мой дядя на Сомове ходит.И Тикси-вполне себе неплохое село.Да и МО там чегой-то зашухарило.Так-что Тикси не в теме.А в Норильск-слишком шикарно будет.Повторяю-Сибирь не привлекать.Ищи их потом в сугробах.Больно приятно трупики собирать.
            ВЕРЕСК
          2. Дамир Сегодня, 10:05
            не трогайте Тикси!!!!!!!!! экологически чисто место!!!!! было..... 1993 году.... природа северная хрупка и легко уничтожаема...а Вы туда этакую гадость!!!!! Норильск тоже надо поберечь.... предлагаю вариант Российского Донецка.... вот тогда кошмар им обеспечен...
            Дамир
        4. Станислав Сегодня, 10:25
          Цитата: ВЕРЕСК
          Хороший городок Саратов
          Саратов является экспериментальной площадкой для проектирования городской среды, В Самаре - ЦСКБ Прогресс... Может в Урюпинск? Там теплее и город знаменитый.
          Станислав
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 10:38
            Саратов является экспериментальной площадкой для проектирования городской среды Это с какого времени и перепугу?Ранее Саратов славился как бандюганский район.Благо порядок навели.Только из-за того,что Энгельс через мост.Помню я эти разборки.
            ВЕРЕСК
  7. inkass_98 Сегодня, 09:18
    В дипломатии как-то принято зеркально отвечать на все выходки, не вижу причины отказываться от этой традиции. Тем более, что дело касается госсобственности.
    inkass_98
    1. pjastolov Сегодня, 09:26
      Так ответить, давно надо было:
      что в конце прошлого года администрация Обамы

      а так просто утремся, ну на форуме погрозим пальчиком feel
      pjastolov
    2. uskrabut Сегодня, 09:44
      Цитата: inkass_98
      Тем более, что дело касается госсобственности.

      То то и оно! Там же ещё есть собственность российских госчиновников, низзя адекватно реагировать, могут и её родимую отнять. Этим и объясняется слабая позиция России в решении международных проблем, особенно с США. В СССР не зря гнали с госдолжностей, если родственники за границей, про собственность вообще речи быть не могло. К этой практике пора возвращаться, а также запретить занимать руководящие посты с дипломами зарубежных вузов, в том числе и в частных компаниях, заграничное образование только как повышение квалификации при наличии диплома российского ВУЗа. Тогда и рейтинг наших вузов станет реальным.
      uskrabut
  8. venik Сегодня, 09:20
    ".....Считаем подобные заходы неуместными, поскольку в России у США ничего из принадлежащего им по праву собственности не отбирали......."
    ======
    Думаю, если "посчитать", то матрасников немало "лишней" дипсобственности в России окажется.... Почему бы и не "экспроприировать экспроприаторов".... А ежели будут там с площадью немцова" мутить, то можно ведь и улицу, где амерское посольство переименовать (к примеру в улицу Фиделя Кастро, или Президента Чавеса или Супругов Розенберг (казнены в 50-х гг в штатах якобы за передачу СССР ядерных секретов)... ну или как ни-будь еще (мало ли имен, от которых матрасню коробит...)
    venik
    1. роман66 Сегодня, 09:44
      им. Ли Харви Освальда уместнее будет, и памятник "манлихеру-каркано"
      роман66
      1. Околоточный Сегодня, 09:51
        Нет, как ни крути официально Освальд совершил преступление, по сути терракт. А вот "Плая Хирон" будет в самый раз.
        Околоточный
        1. роман66 Сегодня, 09:54
          ну допустим, а как насчет " площадь индейских народов"?
          роман66
          1. Околоточный Сегодня, 09:55
            Тоже ничего.
            Околоточный
        2. ВЕРЕСК Сегодня, 10:44
          как ни крути официально Освальд совершил преступление Кто доказал?
          ВЕРЕСК
          1. Околоточный Сегодня, 10:49
            Комиссия Уоррена, устраивает? Читайте внимательно, я говорил за официальные версии.
            Околоточный
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 10:59
              Комиссия Уоррена, устраивает? Нет.Доказательства убийсва Кеннеди-нет.Хотя,малость предложу.Вы,наверное слишком молод,ну или не в курсе,что даже ЦРУ малость скидывало инфу.Вам не претит такое название типа"подстава"? А я лично в это верю.Это Ваше мнение-уже лет 35 обсасывается на всех сайтах.Включая и острова Миклухо-Маклая.Не стоит себя выставлять как посмешище.С официальными версиями.
              ВЕРЕСК
              1. Околоточный Сегодня, 11:18
                Посмешищем себя вы выставляете. Официально Ли Харви Освальд признан в США убийцей. Повторяю, официально. Хотите оспорить результаты расследования Комиссии Уоррена? Или, по вашему "всезнающему" посту, комменту "профи" в расследовании таких дел я понимаю у вас имеются? В смысле доказательства непричастности Освальда? Так чего при себе такую информацию держите? Огласите её? Если оглашать нечего, то свои "влажные" хотелки лучше при себе оставлять.
                А вот это, вообще "ВЕСЧЬ":
                Вам не претит такое название типа"подстава"? А я лично в это верю.
                . О своих верованиях надеюсь правительство США известили?
                В Бабу Ягу и Кощея Бессмертного тоже верите, а в Деда Мороза? lol fool
                Околоточный
  9. Tusv Сегодня, 09:24
    пока в госдепартаменте по инерции пытаются увязать положительное решение вопроса с предоставлением американцам земельного участка в Санкт-Петербурге под строительство нового здания их генконсульства.

    Положительно, положительно и только положительно Из Златоглавой янки долой. и закалятся в Питер. Сразу рядышком со шпилями газпрома, за Московскими воротами. В знатный ветродуй.В первопрестольной, на их месте должны пингвины загорать и велодорожку для медведей построить. Свободу попугаям!!!
    Tusv
    1. savage1976 Сегодня, 09:31
      Лучше к нам, в Магадан. У нас на побережье им пару палаток поставить и пусть работают, а чуть что не так, то на корм крабам и все нормально.
      savage1976
      1. Tusv Сегодня, 09:47
        Цитата: savage1976
        Лучше к нам, в Магадан.

        Тогда уж лучше в Певек. Там золото есть, родина рядом и Океан. В общем курорт
        Tusv
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 10:48
          Тогда уж лучше в Певек Вот на золото нам халявщики ненужны.Развелось нас по свету. wassat
          ВЕРЕСК
          1. Tusv Сегодня, 11:00
            Цитата: ВЕРЕСК
            Вот на золото нам халявщики ненужны.Развелось нас по свету.

            Золото нам нужно. Три поощрительных пинка и сережки на ушах любимой женщине
            Tusv
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:20
              Золото нам нужно Желательно.Но-найду я пару килограммов в ручье.Меня и посадят.Закон,однако.
              ВЕРЕСК
  10. dojjdik Сегодня, 09:28
    чем больше нюнкается с ними Лавров тем больше будем получать хамства в ответ; и перестать платить налог в оон уж пора; а Лаврова ждут дела по важнее и не менее интересные Дели Пекин Тегеран и даже Пьхеньян хотя конечно там все "нищие" а в мерике конечно евреи богачи
    dojjdik
  11. Платов Сегодня, 09:33
    Я бы выгнал их с Москвы, предоставил дип миссию где нибудь на острове... допустим на далеком, типо Новая земля))) где минус 50))) и нет возможности нашим либерастам постоянно гонять к ним))))))
    Платов
  12. uskrabut Сегодня, 09:36
    США начинают сильно наглеть, если им своевременно не дать по роже. Как вариант - надо раскопать всё вокруг посольства и обрезать коммуникации, типа авария, в первую очередь заткнуть канализацию.
    uskrabut
    1. Evgenijus Сегодня, 09:56
      по роже им дадут в другом месте. К примеру в Сирии. Уже дали - есть там наша база, порт для группировки военных кораблей, да дружественный Асад. В дипломатии ответы не всегда понятны и логичны, но логика даже в молчании есть. Укрепление связей с Китаем - чем не удар по роже этим наглецам? И результат есть - китайцы отгоняют американские разведчики не хуже, чем мы над Черным морем или Балтикой.
      Evgenijus
    2. Tusv Сегодня, 10:08
      Цитата: uskrabut
      Как вариант - надо раскопать всё вокруг посольства и обрезать коммуникации, типа авария, в первую очередь заткнуть канализацию.

      А о братьях наших меньших Вы подумали? Низя. Зоопарк рядом
      Tusv
  13. Толстоевский Сегодня, 09:49
    лучше разрыва дипотношений ничего не придумать
    Толстоевский
  14. Altona Сегодня, 10:21
    Цитата: uskrabut
    Я не в плане оскорбления российских городов, а чтобы до Москвы потруднее добираться было.

    ----------------------------
    На Новую землю как бы самый верный вариант, ну или на остров Врангеля. Ну чтобы навигацию ждать не меньше полугода. laughing
    Altona
  15. Altona Сегодня, 10:24
    Цитата: venik
    Думаю, если "посчитать", то матрасников немало "лишней" дипсобственности в России окажется...

    ----------------------------
    Да я тоже думаю, что у них избыточно. У нас скока народу визы в США запрашивают? Для них может и ларька хватит?
    Altona
  16. Altona Сегодня, 10:25
    Цитата: Толстоевский
    лучше разрыва дипотношений ничего не придумать

    -------------------------
    Это уже война как бы. Чё, потом в швейцарском или шведском посольстве встречаться?
    Altona
  17. Сергей956 Сегодня, 10:35
    Согласен, маразм в США уже давно прёт по полной. Но России не следует долго затягивать с зеркальными мерами против посольства США. Если мы будем долго молчатьи затягивать этот процесс, то время уйдёт, а потом нас можно будет обвинить, что это мы ограничили действия посольства США в России, а не они.
    Сергей956
  18. 1536 Сегодня, 11:03
    Скоро от заявлений нашего МИДа полки ломится будут в архивохранилищах. А воз и ныне там. Скоро уподобимся англичанам, которые клоунадой стараются скрыть все свои промахи и ничего неделание. Надо действовать.
    1536
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