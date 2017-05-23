МИД РФ предупредил Вашингтон о возможном ответе на изъятие в США российской дипсобственности
Москва заявила о возможных ответных шагах в связи с изъятием в США российской дипломатической собственности, передает РИА Новости .
Советник-посланник российского посольства в США Денис Гончар сообщил агентству, что «о характере ответных шагов американские власти ознакомлены».
По его словам, Россия добивается скорейшего возвращения своей собственности, однако «пока в госдепартаменте по инерции пытаются увязать положительное решение вопроса с предоставлением американцам земельного участка в Санкт-Петербурге под строительство нового здания их генконсульства».
Тем не менее, дипломат выразил надежду, что сторонам «все-таки удастся разрешить ситуацию в конструктивном русле».
Агентство напоминает, что в конце прошлого года администрация Обамы ввела санкции против 9-ти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов, работающих в России». Также Вашингтон закрыл доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным «дачам» постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.
Советник-посланник российского посольства в США Денис Гончар сообщил агентству, что «о характере ответных шагов американские власти ознакомлены».
По его словам, Россия добивается скорейшего возвращения своей собственности, однако «пока в госдепартаменте по инерции пытаются увязать положительное решение вопроса с предоставлением американцам земельного участка в Санкт-Петербурге под строительство нового здания их генконсульства».
Считаем подобные заходы неуместными, поскольку в России у США ничего из принадлежащего им по праву собственности не отбирали,заявил Гончар.
Тем не менее, дипломат выразил надежду, что сторонам «все-таки удастся разрешить ситуацию в конструктивном русле».
В противном случае будем вынуждены пойти на ответные меры в отношении американской дипсобственности в нашей стране согласно принятому в дипломатической практике принципу взаимности. О том, какими могут такие меры быть, американская сторона осведомлена. Но это был бы не наш выбор,подчеркнул он.
Агентство напоминает, что в конце прошлого года администрация Обамы ввела санкции против 9-ти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов, работающих в России». Также Вашингтон закрыл доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным «дачам» постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.
Использованы фотографии: Flickr / Adam Fagen
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