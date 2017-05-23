МИД РФ предупредил Вашингтон о возможном ответе на изъятие в США российской дипсобственности

Считаем подобные заходы неуместными, поскольку в России у США ничего из принадлежащего им по праву собственности не отбирали,

В противном случае будем вынуждены пойти на ответные меры в отношении американской дипсобственности в нашей стране согласно принятому в дипломатической практике принципу взаимности. О том, какими могут такие меры быть, американская сторона осведомлена. Но это был бы не наш выбор,