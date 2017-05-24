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Что создано в СССР под управлением Сталина
За 30 лет правления Иосифа Виссарионовича Сталина страна из нищей, голодной, измотанной революциями, войнами перевоплотилась в одну из самых мощных в мире военную и промышленную державу. Образование обычных рабочих и крестьян в 50 годах превосходило уровень образования таких же рабочих во многих развитых странах того времени. Количество населения в стране возросло на 41 миллион человек.
За это время было создано свыше 1500 промышленных и индустриальных объектов по всей стране, в их число вошли крупнейшие заводы:
- Харьковский тракторный завод (ХТЗ);
- Горьковский автомобильный завод (ГАЗ);
- Завод имени Сталина (ЗИС);
- Сталинградский тракторный завод (СТЗ)
- Уральский завод тяжёлого машиностроения (УЗТМ) и многие другие предприятия.
Помимо предприятий бала построена крупная гидроэлектростанция на территории Украины «Днепрогэс». В 1947 г. промышленность державы бала реконструирована. В 1950 г. она увеличилась в 2 раза относительно 1940 года. Остальные государства участницы войны не смогли добиться такого уровня.
Цены на продовольствие за 5 лет после окончания войны упали в 2 раза. Во многих капиталистических странах они выросли, а в отдельных даже свыше чем в 2 раза. Эти данные показывают, что СССР после самой страшной и опустошающей войны смогла восстановить свои силы и превзойти многие страны.
Эксперты в 1945 году заявляли, что страна сумеет выйти на показатели 1940 года не раньше 1965 года притом, если возьмёт заём за рубежом. Страна поднялась до этого уровня уже в 1949 году, без иностранной помощи.
СССР относительно других стран первым упразднил карточную систему питания в 1947 году. В течение периода с 1948 по 1954 г., постоянно снижались стоимость на пищевых товаров.
Смертность детей к 1950 г. упала в 2 раза в отличии от 1940 г. Количество врачей увеличилось в 1,5 раза. Состав школ и других учебных заведений выросло на 40%, численность студентов в вузах выросло на 50%.
В обычных магазинах отсутствовал дефицит продовольствия и хозяйственных товаров. Обилие продуктов было намного шире, чем в нынешних гипермаркетах. Сегодня в Финляндии имеется возможность купить колбасу по вкусу похожую на колбасу того времени. Консервы можно было приобрести в любом магазине по всей стране.
Зарплата обычных рабочих к 1953 г. составляла от 800 вплоть до 3000 руб. Шахтёры могли заработать до 8000 руб. Рядовые инженеры и новые специалисты около 1300 р. Секретарь районного комитета КПСС 1500 р. Процессоры или академики довольно часто получали более 10000 р. Москвич можно было приобрести за 9000 р.
Цены на продукты питания: чёрный хлеб - 1р. за 1 кг.; белый хлеб - 3р. за 1 кг.; мясо – 12,5 р. за 1 кг.; судак – 8,3 р.; молоко - 2,2 р. за 1 л.; картошка – 0,45 р. за 1 кг.; жигулёвское пиво – 2,9 р. за 0,6 л. В обычной столовой купить комплексный обед обходилось 2 р. Посидеть вдвоём в ресторане стоило 25 р. с приличным ужином и бутылочкой вина.
Армия насчитывала численность 5,5 миллиона человек оснащённых самым лучшим оружием. Начиная с 1946 г. началось создание атомного оружия, ракет, автоматизированным процессам, разработке ЭВМ, изучению космоса.
В СССР в 1954 г. построили первую атомную станцию и атомные ледоколы. За первые 5 лет после окончания войны, при отсутствии помощи, страна решила несколько задач:
1). Подняла народное хозяйство;
2). Повышение уровня жизни всех жителей страны;
3). Экономический скачёк вперёд.
В журнале «National Business» за сентябрь 1953 г. говорилось, что СССР обгонит по экономической силе каждую мировую страну, а в наше время экономический подъём СССР больше в 3 раза, чем у США.
На симпозиуме, проведённом в 1991 г. миллиардер из Японии Хероси Теравама сообщил представителям союза: «Вы утверждаете о своей главенствующей мировой роли. В 1939 году вы стали мудрыми, а японцы глупцами. К 1949 году вы ещё больше поумнели, а мы так и остались глупцами. В 1955 году вы превратились в детей, а мы в мудрых. Наша экономика была скопирована у вас, различия лишь в том, что мы капиталисты и больше 15% наш рост не поднимался, а при вашей общественной собственности получили 30% и выше. В большинстве наших компаний до настоящего времени висят ваши Сталинские лозунги».
Автор: Эльвира Набиулина
Первоисточник: http://rusvst.ru/index.php?newsid=274
За 30 лет правления Иосифа Виссарионовича Сталина страна из нищей, голодной, измотанной революциями, войнами перевоплотилась в одну из самых мощных в мире военную и промышленную державу. Образование обычных рабочих и крестьян в 50 годах превосходило уровень образования таких же рабочих во многих развитых странах того времени. Количество населения в стране возросло на 41 миллион человек.
За это время было создано свыше 1500 промышленных и индустриальных объектов по всей стране, в их число вошли крупнейшие заводы:
- Харьковский тракторный завод (ХТЗ);
- Горьковский автомобильный завод (ГАЗ);
- Завод имени Сталина (ЗИС);
- Сталинградский тракторный завод (СТЗ)
- Уральский завод тяжёлого машиностроения (УЗТМ) и многие другие предприятия.
Помимо предприятий бала построена крупная гидроэлектростанция на территории Украины «Днепрогэс». В 1947 г. промышленность державы бала реконструирована. В 1950 г. она увеличилась в 2 раза относительно 1940 года. Остальные государства участницы войны не смогли добиться такого уровня.
Цены на продовольствие за 5 лет после окончания войны упали в 2 раза. Во многих капиталистических странах они выросли, а в отдельных даже свыше чем в 2 раза. Эти данные показывают, что СССР после самой страшной и опустошающей войны смогла восстановить свои силы и превзойти многие страны.
Эксперты в 1945 году заявляли, что страна сумеет выйти на показатели 1940 года не раньше 1965 года притом, если возьмёт заём за рубежом. Страна поднялась до этого уровня уже в 1949 году, без иностранной помощи.
СССР относительно других стран первым упразднил карточную систему питания в 1947 году. В течение периода с 1948 по 1954 г., постоянно снижались стоимость на пищевых товаров.
Смертность детей к 1950 г. упала в 2 раза в отличии от 1940 г. Количество врачей увеличилось в 1,5 раза. Состав школ и других учебных заведений выросло на 40%, численность студентов в вузах выросло на 50%.
В обычных магазинах отсутствовал дефицит продовольствия и хозяйственных товаров. Обилие продуктов было намного шире, чем в нынешних гипермаркетах. Сегодня в Финляндии имеется возможность купить колбасу по вкусу похожую на колбасу того времени. Консервы можно было приобрести в любом магазине по всей стране.
Зарплата обычных рабочих к 1953 г. составляла от 800 вплоть до 3000 руб. Шахтёры могли заработать до 8000 руб. Рядовые инженеры и новые специалисты около 1300 р. Секретарь районного комитета КПСС 1500 р. Процессоры или академики довольно часто получали более 10000 р. Москвич можно было приобрести за 9000 р.
Цены на продукты питания: чёрный хлеб - 1р. за 1 кг.; белый хлеб - 3р. за 1 кг.; мясо – 12,5 р. за 1 кг.; судак – 8,3 р.; молоко - 2,2 р. за 1 л.; картошка – 0,45 р. за 1 кг.; жигулёвское пиво – 2,9 р. за 0,6 л. В обычной столовой купить комплексный обед обходилось 2 р. Посидеть вдвоём в ресторане стоило 25 р. с приличным ужином и бутылочкой вина.
Армия насчитывала численность 5,5 миллиона человек оснащённых самым лучшим оружием. Начиная с 1946 г. началось создание атомного оружия, ракет, автоматизированным процессам, разработке ЭВМ, изучению космоса.
В СССР в 1954 г. построили первую атомную станцию и атомные ледоколы. За первые 5 лет после окончания войны, при отсутствии помощи, страна решила несколько задач:
1). Подняла народное хозяйство;
2). Повышение уровня жизни всех жителей страны;
3). Экономический скачёк вперёд.
В журнале «National Business» за сентябрь 1953 г. говорилось, что СССР обгонит по экономической силе каждую мировую страну, а в наше время экономический подъём СССР больше в 3 раза, чем у США.
На симпозиуме, проведённом в 1991 г. миллиардер из Японии Хероси Теравама сообщил представителям союза: «Вы утверждаете о своей главенствующей мировой роли. В 1939 году вы стали мудрыми, а японцы глупцами. К 1949 году вы ещё больше поумнели, а мы так и остались глупцами. В 1955 году вы превратились в детей, а мы в мудрых. Наша экономика была скопирована у вас, различия лишь в том, что мы капиталисты и больше 15% наш рост не поднимался, а при вашей общественной собственности получили 30% и выше. В большинстве наших компаний до настоящего времени висят ваши Сталинские лозунги».
Автор: Эльвира НабиулинаПервоисточник: http://rusvst.ru/index.php?newsid=274
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