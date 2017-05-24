Что создано в СССР под управлением Сталина

За 30 лет правления Иосифа Виссарионовича Сталина страна из нищей, голодной, измотанной революциями, войнами перевоплотилась в одну из самых мощных в мире военную и промышленную державу. Образование обычных рабочих и крестьян в 50 годах превосходило уровень образования таких же рабочих во многих развитых странах того времени. Количество населения в стране возросло на 41 миллион человек.За это время было создано свыше 1500 промышленных и индустриальных объектов по всей стране, в их число вошли крупнейшие заводы:- Харьковский тракторный завод (ХТЗ);- Горьковский автомобильный завод (ГАЗ);- Завод имени Сталина (ЗИС);- Сталинградский тракторный завод (СТЗ)- Уральский завод тяжёлого машиностроения (УЗТМ) и многие другие предприятия.Помимо предприятий бала построена крупная гидроэлектростанция на территории Украины «Днепрогэс». В 1947 г. промышленность державы бала реконструирована. В 1950 г. она увеличилась в 2 раза относительно 1940 года. Остальные государства участницы войны не смогли добиться такого уровня.Цены на продовольствие за 5 лет после окончания войны упали в 2 раза. Во многих капиталистических странах они выросли, а в отдельных даже свыше чем в 2 раза. Эти данные показывают, что СССР после самой страшной и опустошающей войны смогла восстановить свои силы и превзойти многие страны.Эксперты в 1945 году заявляли, что страна сумеет выйти на показатели 1940 года не раньше 1965 года притом, если возьмёт заём за рубежом. Страна поднялась до этого уровня уже в 1949 году, без иностранной помощи.СССР относительно других стран первым упразднил карточную систему питания в 1947 году. В течение периода с 1948 по 1954 г., постоянно снижались стоимость на пищевых товаров.Смертность детей к 1950 г. упала в 2 раза в отличии от 1940 г. Количество врачей увеличилось в 1,5 раза. Состав школ и других учебных заведений выросло на 40%, численность студентов в вузах выросло на 50%.В обычных магазинах отсутствовал дефицит продовольствия и хозяйственных товаров. Обилие продуктов было намного шире, чем в нынешних гипермаркетах. Сегодня в Финляндии имеется возможность купить колбасу по вкусу похожую на колбасу того времени. Консервы можно было приобрести в любом магазине по всей стране.Зарплата обычных рабочих к 1953 г. составляла от 800 вплоть до 3000 руб. Шахтёры могли заработать до 8000 руб. Рядовые инженеры и новые специалисты около 1300 р. Секретарь районного комитета КПСС 1500 р. Процессоры или академики довольно часто получали более 10000 р. Москвич можно было приобрести за 9000 р.Цены на продукты питания: чёрный хлеб - 1р. за 1 кг.; белый хлеб - 3р. за 1 кг.; мясо – 12,5 р. за 1 кг.; судак – 8,3 р.; молоко - 2,2 р. за 1 л.; картошка – 0,45 р. за 1 кг.; жигулёвское пиво – 2,9 р. за 0,6 л. В обычной столовой купить комплексный обед обходилось 2 р. Посидеть вдвоём в ресторане стоило 25 р. с приличным ужином и бутылочкой вина.Армия насчитывала численность 5,5 миллиона человек оснащённых самым лучшим оружием. Начиная с 1946 г. началось создание атомного оружия, ракет, автоматизированным процессам, разработке ЭВМ, изучению космоса.В СССР в 1954 г. построили первую атомную станцию и атомные ледоколы. За первые 5 лет после окончания войны, при отсутствии помощи, страна решила несколько задач:1). Подняла народное хозяйство;2). Повышение уровня жизни всех жителей страны;3). Экономический скачёк вперёд.В журнале «National Business» за сентябрь 1953 г. говорилось, что СССР обгонит по экономической силе каждую мировую страну, а в наше время экономический подъём СССР больше в 3 раза, чем у США.На симпозиуме, проведённом в 1991 г. миллиардер из Японии Хероси Теравама сообщил представителям союза: «Вы утверждаете о своей главенствующей мировой роли. В 1939 году вы стали мудрыми, а японцы глупцами. К 1949 году вы ещё больше поумнели, а мы так и остались глупцами. В 1955 году вы превратились в детей, а мы в мудрых. Наша экономика была скопирована у вас, различия лишь в том, что мы капиталисты и больше 15% наш рост не поднимался, а при вашей общественной собственности получили 30% и выше. В большинстве наших компаний до настоящего времени висят ваши Сталинские лозунги».