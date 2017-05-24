От корейского вопроса до многополярного мира
Победа на выборах в Южной Корее господина Муна означает победу левоцентристских сил, ориентированных на решение гуманистических проблем мира. Упомянутый Мун ранее выступал не только за расширение регионального сотрудничества в регионе, но и за диалог с Пхеньяном. Такой геополитический подход соответствует концепции многополярного мира.
Аналитик Федерико Пьераччини предсказывает конец однополярного мирового порядка. В своём прогнозе он опирается на события последнего времени.
«Основные события, — пишет он в англоязычной версии издания «Фонд стратегической культуры» , — определённо указывают на конец однополюсного мирового порядка».
С победой Мун Джэина (Мун Чжэ Ина) в Южной Корее период напряжённости на Корейском полуострове, вероятно, закончится, считает эксперт. С приходом к власти нового президента Южная Корея может ожидать «резкого снижения» оборонной деятельности по отношению к Северной Корее, а также возобновления диалога с Китаем.
Столь оптимистичный прогноз аналитик даёт с опорой на результаты президентских выборов, прошедших в Южной Корее 9 мая, когда господин Мун выиграл у всех своих соперников. Кроме того, после отставки и ареста бывшего президента Пак Кын Хе из-за коррупционного скандала общественное мнение отвернулось от её партии и одарило вниманием главного представителя оппозиции — адвоката-левоцентриста, ставящего во главу угла гуманитарные вопросы.
Несколько лет Мун состоял в оппозиционной партии, выступая за расширение сотрудничества в регионе и за диалог с Пхеньяном и Пекином. Это создавало резкий контраст с проамериканизмом действовавшей на тот момент президентской администрации.
Теперь, придерживаясь схожей линии поведения с господином Дутерте (Филиппины), Мун намерен возобновить диалог со всеми партнёрами, чтобы не ограничивать имеющиеся возможности на международной арене. Такой подход, замечает аналитик, отражает сущность многополярного миропорядка: сотрудничество и диалог со всеми партнёрами для достижения беспроигрышного результата.
Победа этого политика, который, по предположению Ф. Пьераччини, скорее намерен вести переговоры о заключении соглашения, нежели поддерживать военную эскалацию, даёт надежду на будущее для Китая и его соседей. Уровень сотрудничества и торговли между Южной Кореей и Китаем, поясняет автор, имеет основополагающее значение для экономик обеих стран, и поэтому возвращение к переговорному столу по вопросам, связанным с развёртыванием систем THAAD, является обнадёживающим признаком того, что понравится бизнес-сообществам Китая и Южной Кореи.
Вашингтон во второй раз столкнулся с «филиппинским сценарием», уверен автор. Дело в том, что исторически и Южная Корея, и Филиппины были двумя фундаментальными союзниками США. Оба государства были «больше озабочены интересами Вашингтона, чем своими собственными национальными политическими программами». В течение нескольких десятилетий оба государства управлялись такими деятелями, которые изо всех сил старались не нарушать «чувствительность» американских политиков.
После прихода к власти Трампа и его угроз в адрес Северной Кореи стало казаться, что война на Корейском полуострове вероятна как никогда.
Однако с победой на южнокорейских выборах господина Муна, скорее всего, война будет «окончательно исключена» как нечто возможное. Давая интервью за несколько недель до выборов, Мун отметил, что война между США и Северной Кореей стала бы «непосильным бременем для Южной Кореи». По мнению эксперта, Мун весьма реалистичный политик.
Развёртывание систем THAAD представляет собой часть воинственного отношения США к Северной Корее. Твёрдая ответная риторика Пхеньяна оправданна и неудивительна, учитывая контекст и угрозы, с которыми сталкивается страна в результате провокаций со стороны США, замечает автор.
Победа же Муна «идёт вразрез» с целью американских политиков, задумавших изолировать Китай.
Предназначенная для успокоения союзника (Сеула) против несуществующей угрозы (от Пхеньяна), развёрнутая система «становится оружием против Китая». Американские военные нарочно ускорили развёртывание THAAD, зная, что это немедленно поставит будущего южнокорейского президента в трудную ситуацию. Убрать систему — задача крайне трудная, если учесть мощь американского давления. Возможно, это первый вызов, перед которым стоит г-н Мун. Сумеет ли он использовать стремление к демонтажу THAAD, чтобы вернуться к нормальным отношениям с Пекином? Если Пекин захочет поверить в добрую волю Муна, он может ослабить некоторые санкционные меры, введённые против Сеула в качестве ответа за развёртывание американской системы.
Говоря о многополярном мире, не следует впадать в крайности и допускать, что победа на выборах Муна означает грядущее прекращение Южной Кореей поддержки Вашингтона. С другой стороны, Соединённым Штатам придётся отказаться от воинственной позы, столь дорогой сердцам Мэттиса, Макмастера и адмирала Харриса (командующего Тихоокеанским флотом США). Вероятно, подходящей персоной для диалога с Муном окажется реалист Тиллерсон.
В будущем можно было бы даже решить проблему в целом, то есть проблему с Северной Кореей. Последнее кажется маловероятным, учитывая то давление, которое в США будут оказывать на администрацию Трампа с целью продолжать использовать Северную Корею для создания нестабильности в регионе.
Именно поэтому, считает эксперт, большая часть будущего региона будет зависеть от результатов потенциальных переговоров между Пекином, Пхеньяном и Сеулом. Если трём государствам на пути примирения удастся найти общий язык, то это принесёт региону «огромную пользу».
Правда, при таком исходе наиболее вероятна утрата регионального влияния Соединёнными Штатами. Но у Вашингтона есть выход: если Белый дом хочет сохранить здесь своё влияние, он должен отказаться от плана сдерживания Китая посредством эксплуатации положения на Корейском полуострове и проблемы КНДР. Если же США вместо этого решат саботировать любое мирное соглашение на полуострове, это только подтолкнёт Сеул и Пхеньян к сближению («к большому удовольствию Пекина»).
Противостояние старого мирового порядка, возглавляемого Вашингтоном и основанного на хаосе и разрушениях, и нового многополярного мира, который фокусируется на беспроигрышных возможностях, диалоге и искреннем сотрудничестве, в последние годы нарастает. Если Вашингтон не примет новых правил геополитической игры, при которых он не является единовластным законником, в конечном итоге он сам больше потеряет, чем приобретёт, и даже поспособствует ускорению формирования многополярного мира.
Напомним, избранный в мае 2017 г. президент РК Мун Джэин (Мун Чжэ Ин) баллотировался на выборах от Демократической партии Тобуро. Что примечательно, его отец — беженец из Северной Кореи. Господин Мун — юрист, известный публицист, автор мемуаров «Судьба Мун Джэина» (бестселлер в Южной Корее). В молодости служил в десантных войсках командования сил спецопераций сухопутных войск РК, где прекрасно себя зарекомендовал. В 2012 г. проиграл выборы Пак Кын Хе. Затем был коррупционный скандал, приведший к импичменту Пак Кын Хе. Досрочные выборы в Южной Корее после импичмента прошли 9 мая 2017 года. Мун Джэин набрал больше 41% голосов и одержал уверенную победу.
Во внешней политике господин Мун выступает за воссоединение двух Корей мирным путём. Недавно Мун заявил, что первый свой международный визит он нанесёт в КНДР.
Известно и другое шумное заявление будущего президента: он говорил, что считает себя «другом Америки». Это своего рода исторический тезис: он благодарен Вашингтону за ту роль, которую США сыграли, предотвратив в Южной Корее «коммунизм» и оказав помощь стране в экономическом росте.
Наконец, ещё одно заявление: в своей книге Мун написал о собственных «проамериканских настроениях», однако заметил, что РК следует принять такую дипломатию, при которой «она может и отказывать американцам».
Предположения Ф. Пьераччини о «филиппинской» стратегии нового президента и старте «многополярного мира» выглядят, на наш взгляд, как желание автора списать США в утиль уже в ближайшие годы — годы правления господина Муна. При президенте Трампе, сделавшем по образцу Рейгана ставку на гонку вооружений и ускоренное развитие американского ВПК, никакого «многополярного мира» быть, однако, не может. Трамп и его «Бешеный пёс» Мэттис настроены диктовать миру, а не смиряться, уступая региональным государствам, причём тем, которые давно являются американскими союзниками.
В чём-то «отказывать американцам» для Муна едва ли значит проводить исключительно самостоятельную международную политику, от США независимую. Это видно из его довольно гибких заявлений. Юристам вообще не привыкать к гибкости.
К тому же довольно рано судить о деятельности господина Муна: он находится на президентском посту всего несколько дней. Заявления же политиков до избрания очень часто представляют собой разительный контракт с их делами после избрания.
Аналитик Федерико Пьераччини предсказывает конец однополярного мирового порядка. В своём прогнозе он опирается на события последнего времени.
«Основные события, — пишет он в англоязычной версии издания «Фонд стратегической культуры» , — определённо указывают на конец однополюсного мирового порядка».
С победой Мун Джэина (Мун Чжэ Ина) в Южной Корее период напряжённости на Корейском полуострове, вероятно, закончится, считает эксперт. С приходом к власти нового президента Южная Корея может ожидать «резкого снижения» оборонной деятельности по отношению к Северной Корее, а также возобновления диалога с Китаем.
Столь оптимистичный прогноз аналитик даёт с опорой на результаты президентских выборов, прошедших в Южной Корее 9 мая, когда господин Мун выиграл у всех своих соперников. Кроме того, после отставки и ареста бывшего президента Пак Кын Хе из-за коррупционного скандала общественное мнение отвернулось от её партии и одарило вниманием главного представителя оппозиции — адвоката-левоцентриста, ставящего во главу угла гуманитарные вопросы.
Несколько лет Мун состоял в оппозиционной партии, выступая за расширение сотрудничества в регионе и за диалог с Пхеньяном и Пекином. Это создавало резкий контраст с проамериканизмом действовавшей на тот момент президентской администрации.
Теперь, придерживаясь схожей линии поведения с господином Дутерте (Филиппины), Мун намерен возобновить диалог со всеми партнёрами, чтобы не ограничивать имеющиеся возможности на международной арене. Такой подход, замечает аналитик, отражает сущность многополярного миропорядка: сотрудничество и диалог со всеми партнёрами для достижения беспроигрышного результата.
Победа этого политика, который, по предположению Ф. Пьераччини, скорее намерен вести переговоры о заключении соглашения, нежели поддерживать военную эскалацию, даёт надежду на будущее для Китая и его соседей. Уровень сотрудничества и торговли между Южной Кореей и Китаем, поясняет автор, имеет основополагающее значение для экономик обеих стран, и поэтому возвращение к переговорному столу по вопросам, связанным с развёртыванием систем THAAD, является обнадёживающим признаком того, что понравится бизнес-сообществам Китая и Южной Кореи.
Вашингтон во второй раз столкнулся с «филиппинским сценарием», уверен автор. Дело в том, что исторически и Южная Корея, и Филиппины были двумя фундаментальными союзниками США. Оба государства были «больше озабочены интересами Вашингтона, чем своими собственными национальными политическими программами». В течение нескольких десятилетий оба государства управлялись такими деятелями, которые изо всех сил старались не нарушать «чувствительность» американских политиков.
После прихода к власти Трампа и его угроз в адрес Северной Кореи стало казаться, что война на Корейском полуострове вероятна как никогда.
Однако с победой на южнокорейских выборах господина Муна, скорее всего, война будет «окончательно исключена» как нечто возможное. Давая интервью за несколько недель до выборов, Мун отметил, что война между США и Северной Кореей стала бы «непосильным бременем для Южной Кореи». По мнению эксперта, Мун весьма реалистичный политик.
Развёртывание систем THAAD представляет собой часть воинственного отношения США к Северной Корее. Твёрдая ответная риторика Пхеньяна оправданна и неудивительна, учитывая контекст и угрозы, с которыми сталкивается страна в результате провокаций со стороны США, замечает автор.
Победа же Муна «идёт вразрез» с целью американских политиков, задумавших изолировать Китай.
Предназначенная для успокоения союзника (Сеула) против несуществующей угрозы (от Пхеньяна), развёрнутая система «становится оружием против Китая». Американские военные нарочно ускорили развёртывание THAAD, зная, что это немедленно поставит будущего южнокорейского президента в трудную ситуацию. Убрать систему — задача крайне трудная, если учесть мощь американского давления. Возможно, это первый вызов, перед которым стоит г-н Мун. Сумеет ли он использовать стремление к демонтажу THAAD, чтобы вернуться к нормальным отношениям с Пекином? Если Пекин захочет поверить в добрую волю Муна, он может ослабить некоторые санкционные меры, введённые против Сеула в качестве ответа за развёртывание американской системы.
Говоря о многополярном мире, не следует впадать в крайности и допускать, что победа на выборах Муна означает грядущее прекращение Южной Кореей поддержки Вашингтона. С другой стороны, Соединённым Штатам придётся отказаться от воинственной позы, столь дорогой сердцам Мэттиса, Макмастера и адмирала Харриса (командующего Тихоокеанским флотом США). Вероятно, подходящей персоной для диалога с Муном окажется реалист Тиллерсон.
В будущем можно было бы даже решить проблему в целом, то есть проблему с Северной Кореей. Последнее кажется маловероятным, учитывая то давление, которое в США будут оказывать на администрацию Трампа с целью продолжать использовать Северную Корею для создания нестабильности в регионе.
Именно поэтому, считает эксперт, большая часть будущего региона будет зависеть от результатов потенциальных переговоров между Пекином, Пхеньяном и Сеулом. Если трём государствам на пути примирения удастся найти общий язык, то это принесёт региону «огромную пользу».
Правда, при таком исходе наиболее вероятна утрата регионального влияния Соединёнными Штатами. Но у Вашингтона есть выход: если Белый дом хочет сохранить здесь своё влияние, он должен отказаться от плана сдерживания Китая посредством эксплуатации положения на Корейском полуострове и проблемы КНДР. Если же США вместо этого решат саботировать любое мирное соглашение на полуострове, это только подтолкнёт Сеул и Пхеньян к сближению («к большому удовольствию Пекина»).
Противостояние старого мирового порядка, возглавляемого Вашингтоном и основанного на хаосе и разрушениях, и нового многополярного мира, который фокусируется на беспроигрышных возможностях, диалоге и искреннем сотрудничестве, в последние годы нарастает. Если Вашингтон не примет новых правил геополитической игры, при которых он не является единовластным законником, в конечном итоге он сам больше потеряет, чем приобретёт, и даже поспособствует ускорению формирования многополярного мира.
Напомним, избранный в мае 2017 г. президент РК Мун Джэин (Мун Чжэ Ин) баллотировался на выборах от Демократической партии Тобуро. Что примечательно, его отец — беженец из Северной Кореи. Господин Мун — юрист, известный публицист, автор мемуаров «Судьба Мун Джэина» (бестселлер в Южной Корее). В молодости служил в десантных войсках командования сил спецопераций сухопутных войск РК, где прекрасно себя зарекомендовал. В 2012 г. проиграл выборы Пак Кын Хе. Затем был коррупционный скандал, приведший к импичменту Пак Кын Хе. Досрочные выборы в Южной Корее после импичмента прошли 9 мая 2017 года. Мун Джэин набрал больше 41% голосов и одержал уверенную победу.
Во внешней политике господин Мун выступает за воссоединение двух Корей мирным путём. Недавно Мун заявил, что первый свой международный визит он нанесёт в КНДР.
Известно и другое шумное заявление будущего президента: он говорил, что считает себя «другом Америки». Это своего рода исторический тезис: он благодарен Вашингтону за ту роль, которую США сыграли, предотвратив в Южной Корее «коммунизм» и оказав помощь стране в экономическом росте.
Наконец, ещё одно заявление: в своей книге Мун написал о собственных «проамериканских настроениях», однако заметил, что РК следует принять такую дипломатию, при которой «она может и отказывать американцам».
Предположения Ф. Пьераччини о «филиппинской» стратегии нового президента и старте «многополярного мира» выглядят, на наш взгляд, как желание автора списать США в утиль уже в ближайшие годы — годы правления господина Муна. При президенте Трампе, сделавшем по образцу Рейгана ставку на гонку вооружений и ускоренное развитие американского ВПК, никакого «многополярного мира» быть, однако, не может. Трамп и его «Бешеный пёс» Мэттис настроены диктовать миру, а не смиряться, уступая региональным государствам, причём тем, которые давно являются американскими союзниками.
В чём-то «отказывать американцам» для Муна едва ли значит проводить исключительно самостоятельную международную политику, от США независимую. Это видно из его довольно гибких заявлений. Юристам вообще не привыкать к гибкости.
К тому же довольно рано судить о деятельности господина Муна: он находится на президентском посту всего несколько дней. Заявления же политиков до избрания очень часто представляют собой разительный контракт с их делами после избрания.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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