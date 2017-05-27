За Родину, за Пушкина

наличие большого «белого пятна»: никем фундаментально не исследовалась (по крайней мере в советское время) роль религии в воспитании воинства;



отношение общества к своим Вооруженным Силам на разных этапах развития России, особенно в военный период, – важный индикатор;



несмотря на смену политического строя, неизменна роль армии как школы воспитания.



Вряд ли найдется человек, способный внятно объяснить, что означает слово «культура». Но большее затруднение вызовет вопрос, что такое военная культура. Порою даже люди в погонах не могут на него ответить исчерпывающе. А ведь без нее невозможны ни твердый армейский порядок, ни крепкий воинский строй, ни готовность профессионально защищать Отечество.Словари определяют военную культуру как «деятельность, служащую обеспечению устойчиво-продуктивной жизни государства за счет отбора, систематизации, хранения, изучения и организации использования правил и прецедентов» в поддержание оборонной мощи, установление благоприятных отношений с другими странами, исключение конфронтации с использованием силы.Военная культура гарантирует силовую защиту (способность к ней) жизненно важных интересов гражданина, общества, нации и государства от внутренних и внешних угроз. Она условно делится на три сферы: духовную, материальную, физическую. Под второй мы понимаем систему объектов (вооружение, инфраструктура и др.), предназначенных для ведения боевых действий. Под третьей – подготовку воина к грядущим сражениям. Духовная культура основывается на морали и нравственности, образцах учености, мудрости, достижениях науки и техники, произведениях художественного творчества, завоеваниях государственной и военной, философской и религиозной мысли.Но если с физической и материальной областями ясно, то в духовной многие вопросы еще требуют проработки, что связано с реформами и потрясениями в жизни нашего общества и армии в последнюю четверть века. Смена политического устройства государства трансформирует все сферы культуры, военную особенно. Мораль и нравственность – важнейшие факторы победы. А значит, должны учитываться в системе воинского воспитания, что крайне осложняется последствиями развала СССР, обрушением системы идеологем.И здесь на помощь может прийти наша история.Русский народ на протяжении многих веков непрестанно боролся на востоке, юге и западе за свою самобытность. Чтобы в таких условиях не погибнуть, сохранить культуру, надобно было найти в себе силы и способности не только сохранить государственность, но и обеспечить великодержавное развитие. Военная культура зарождалась в борьбе с татаро-монголами, псами-рыцарями, поляками, турецкими янычарами... Особая эпоха – время Петра I. Начавший в союзе с Данией, Саксонией и Речью Посполитой борьбу со Швецией, он потерпел поражение под Нарвой. Старые ополчения были разгромлены, артиллерия потеряна, и только новые формирования, бывшие потешные Преображенский и Семеновский полки, с честью выдержали неравный бой. Требовалось создавать новую регулярную армию. Петр взялся за эту работу.Л. Каравак. «Петр I в Полтавской битве», 1718 г.Его армия не стала простой копией западной, но – образцом военной и политической гениальности. Учитывая особенности борьбы с Карлом XII и свойства театра войны, царь создает новый род войск – конницу драгунского типа, способную воевать и в пешем строю. Выдвигает на передовую артиллерию, хотя в те времена орудия возились отдельно в особом обозе. Вводит корволанты – отряды трех родов войск, быстро перебрасываемые по ТВД. Применяет фланговое обеспечение операционных направлений. На поле сражения под Полтавой творит новые фортификационные формы, используя отдельные укрепления – редуты как средство разрушения строев и подрыва психики шведов в подготовительный период боя.Таким же новаторством отличалось создание боевого флота, который последовательно уничтожает шведские парусники и к концу борьбы становится действительным хозяином Балтийского моря. Эту великую работу Петр I закончил написанием Устава воинского, на голову превосходившего современные ему образцы. Ряд идей, заложенных в нем, стал основой воинского воспитания и на многие годы определил развитие русской армии. «Офицеры солдатам должны быть, яко отцы детям». «Не держаться устава, яко слепой стены, понеже в уставе порядки писаны, а времен и случаев нет…» Армия будет руководствоваться этими правилами более века. В результате она улучшается качественно, постоянно проявляя примеры необычайной стойкости и чрезвычайных воинских свойств.Ведомые полководцами Петром Салтыковым и Петром Румянцевым, русские войска разбили на западе армию Фридриха Великого, и только изменение политики Петром III остановило этот славянский натиск на немцев. На юге в войнах с Турцией, постоянно побеждая меньшими силами, Россия овладела берегами Черного моря, освободила из-под ига все единоверные народы.Великий Суворов – полководец, не потерпевший ни одного поражения. Его «Наука побеждать» – непревзойденный образец военной мысли, изложенной лаконичным языком, гармония системы воинского воспитания и боевых наставлений.Блестящие страницы подвига человеческого духа вписаны в историю русской армии в войнах с Наполеоном, при покорении Кавказа и в борьбе в Средней Азии. Воспитание в рядах доблестной армии получили герои 1812 года, генералы Павел Цицианов, Алексей Ермолов, Михаил Скобелев, Василий Серов, тысячи офицеров и рядовых.Пожалуй, самым значимым явлением было создание в Санкт-Петербурге в 1834 году Императорской военной академии, рожденной под девизом «Побеждает та армия, которая умеет думать». Именно здесь в 1894-м написан первый и, к сожалению, последний в России учебник по воспитанию офицера, который, по мнению авторитетных специалистов, не утратил значения и в наши дни.В годы Великой Отечественной сделана единственная попытка прикоснуться к военной культуре России – в 1943-м Госполитиздатом выпущена «История русского военного искусства» под редакцией генерал-майора Н. Таленского. В предисловии подчеркивалось: «Сборник ставит своей задачей показать формирование русской армии и передовой русской военной культуры». Но тираж – всего 18 экземпляров. Колоссальная библиографическая редкость.Сегодня военное дело в России в зоне внимания общества. Понятно: распад СССР заставил в короткие сроки создавать новый тип Вооруженных Сил. И крайне важно восстановить в них дух русской армии. А для этого можно и должно руководствоваться известным принципом: следует лучшее из прошлого соединить с лучшим в настоящем.Полезно обратиться к трудам классиков исторической науки Сергея Соловьева, Василия Ключевского, Николая Карамзина («Когда русские были русскими») и другим. Переиздать «Библиотеку российского офицера», «Антологию отечественной военной мысли», труды военных публицистов и историков русского зарубежья. Уделить особое внимание работам академиков советского периода Бориса Грекова, Дмитрия Лихачева, Бориса Рыбакова, внесших свежую струю в исследование прошлого страны. Увы, для большинства членов общества военная культура долгое время была областью неизвестной. Только в конце XX века у нас начался процесс осмысления этого явления. В своих работах Любомир Бескровный, Петр Зайончковский ближе всего подошли к познанию военной культуры Отечества, но по условиям своего времени не могли решить задачу в полном объеме. В частности, не затронули этической сущности воинского воспитания, которым столетиями занималась Русская православная церковь.Краткий исторический и источниковедческий анализ отечественной военной культуры показывает:Наша отечественная культура всегда была очень восприимчива к чужой и, по образному выражению Александра Свечина, подобна маятнику, который должен был своевременно отбирать военные достижения у соседей с Запада и Востока, чтобы не оказаться под чужим игом. Сабля у наших предков появилась уже в X веке, хотя в Англии и четырьмя столетиями позже еще рубились мечами. Конь и метательное оружие также пришли к нам с Востока, а крепостные сооружения и воинский строй – с Запада. То есть военные достижения Востока предки с успехом использовали против Запада и наоборот. Без соответствующей культуры накопления знаний и навыков это было бы невозможно.Незнание истории отечественной военной культуры сказывается порою неожиданным образом. Например, все беды многие военачальники склонны объяснять отсутствием должного финансирования. Но Наполеон считал, что «война на три четверти зависит от моральных факторов». В самом деле, человек с оружием должен быть нравственным, в противном случае он угроза не только и не столько вероятному противнику, сколько тем, кого призван защищать.В отличие от других областей культуры у военной ряд специфических особенностей, главной из которых является формирование разума и нравственности человека с ружьем. Смысл разума очень точно подмечен в одном из современных изданий («Постижение военного искусства», М. 1999), где раскрывается творческое кредо А. Свечина: «Россия постоянно находится в угрожаемой ситуации, что обусловливает необходимость серьезного отношения к военному делу. В этих условиях требуется высшее военное искусство, нетерпимы формализм и леность, шаблон и предрассудки, догмы, подражание и штундизм. Необходимо самостоятельное военное творчество, которое обеспечивает экономный способ военного развития России и одновременно ее надежную защиту. И вообще: армия думает и потому прогрессирует, культивирует военную работу в интересах целого, действует в соответствии с единой доктриной и только вследствие этого побеждает! Ее ведут большие творческие идеи, и следует защищать их. Они пронизаны жизненным духом, представляют собой «в высшей степени чистое и подвижное пламя» (Декарт), творческий пожар, в огненных сполохах которого сгорают заблуждения и рождается высшее военное знание».Кризис советской идеологии, а отчасти и культуры, необыкновенная острота и размах критики ее идейных и нравственных основ, пробуксовка реформ породили крайне противоречивую ситуацию. С одной стороны, наблюдаются раскрепощение общественного сознания, плюрализм мнений и оценок, развитие демократических начал, открытые контакты с Западом, с другой – размывание фундаментальных ценностей жизни народа, отечественной культуры и истории. Разрыв времен, эпох, традиций и поколений после поражения СССР в холодной войне принес России огромный ущерб. До воссоединения Крыма налицо было разрушение национального менталитета и самобытности общества. В образовавшийся вакуум хлынул поток западной информации, призванный «вестернизировать» наше сознание. Главный удар наносился и наносится по соборности русского народа, присущим ему национальным чертам: солидарности, социальной корпоративности, артельным началам, умению выходить из экстремальной ситуации, действуя в напряженном режиме, по добропорядочности и милосердию. По данным социологов, в российском обществе значительно изменилось отношение к таким непреходящим духовным ценностям, как Отечество, патриотизм, верность героическим традициям, память павшим за Родину, долг, честь, достоинство, готовность к самопожертвованию, уважение к отечественной истории. Значительная часть общества, особенно молодежь, стала не только более прагматичной, конъюнктурной, но и эгоцентричной, даже антисоциальной и антигуманной. На практике это проявляется в том, что многие молодые люди относятся к выполнению важнейших гражданских обязанностей безответственно, проявляют незрелость, нетерпимость, агрессивность, одной из форм которой является, например, быстро прогрессирующая подростковая преступность.Безнравственность, захлестнувшая страну в 90-е, негативно сказалась на дисциплине в силовых структурах, очень осложнила защиту общества, обеспечение безопасности не только границ государства, но и нормальной, мирной жизни граждан в ряде регионов. Вооруженные Силы РФ испытали острый дефицит молодого пополнения. Армия и флот были практически лишены возможности удовлетворять потребности в призывном контингенте как в количественном, так и в качественном отношении. До прихода на пост министра обороны РФ Сергея Шойгу большие трудности вызывало даже формирование офицерского корпуса ВС. Мы начали копировать и закупать западные, далеко не лучшие образцы вооружения. А ведь еще русский военный писатель Антон Керсновский с горечью писал: «После смерти Суворова военная мысль в стране вдохновлялась исключительно иностранными образцами. Поэтому ее работу и можно уподобить работе машины, поставленной на холостой ход. Семена, дающие урожай в бранденбургских песках, на русском черноземе дают лишь плевелы. Увлекаясь иностранщиной мы недооценили Суворова», – подчеркивал он.В заключение – еще об одном историческом опыте. Когда Петр I создавал армию, основным призывным контингентом были неграмотные крестьяне. Никто из них не мог назвать себя гражданином, знающим законы своего Отечества, живущим по ним и готовым сознательно защищать их с оружием в руках. А вот сделать из гражданина воина гораздо легче, поскольку он в приказах командиров видит продолжение законов своего государства.Парадокс: сегодня из призывников Вооруженных Сил РФ далеко не всех (несмотря на грамотность) можно назвать гражданами. Почему? Русский мыслитель Константин Леонтьев точно подметил: распад любого государства чреват утратой культуры и нравственных ориентиров, откатом к голому материализму. И в этом кроется главная опасность уже для сегодняшней системы воспитания войск, которая невольно испытывает на себе отголоски и последствия «самой большой геополитической катастрофы ХХ века», как сказал Владимир Путин.Комплекс нравственных качеств воина (называемый воинской честью) имеет один важный элемент, без которого нельзя получить стойкого бойца, – патриотизм. Совершенно очевидно, что он представляет собой своего рода несущую конструкцию общественного и государственного здания, идеологическую опору его жизнеспособности.Наше общество не просто выстояло в гибридной войне. После возвращения Крыма оно вдруг отметило, что у нас, оказывается, есть грамотная, обученная армия, а «вежливые люди» могут решать геополитические задачи без единого выстрела. Все это появилось как бы незаметно. А ведь строительство новой военной силы невозможно без участия общественности. Поэтому представляется очевидным, что рождающаяся сегодня в ВС РФ формула воспитания будет синтезирована из лучших достижений обеих систем (приоритетов коллективизма и личности). Видимо, другого пути здесь пока нет.Необходимо учесть и то, что наша военная культура в значительной своей части христианская. Не зная истории Русской православной церкви, невозможно понять особенности формирования воинского духа защитников Отечества в прошлом. 26 марта 1111 года в битве при Салнице по приказу Владимира Мономаха на поле брани с половцами впервые вышли во главе русских полков священники. С тех пор РПЦ делила радость побед и горечь поражений с воинством. Накоплен колоссальный опыт работы с военной паствой, который в советское время в значительной степени утратился и только сейчас восстанавливается. Историческая судьба уготовила РПЦ особую миссию – формирование нравственности русского общества, в том числе и воинства, которое всегда в России в основном было христианским. Именно этому исповеданию оно обязано своими прекрасными нравственными качествами. В военном отношении христианство отмечено тем, что учит человека не бояться смерти. Того, кто не боится погибнуть, можно убить, но победить такого воина нельзя.