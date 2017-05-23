В Белом доме подтвердили отмену безвозмездной военной помощи Украине

Мы меняем пару иностранных военных программ с прямых грантов на кредиты. Вместо того чтобы предоставить кому-то 100 миллионов долларов, мы можем предоставить им кредитные гарантии, и они в реальности смогут покупать больше вещей,

В понедельник руководитель административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни подтвердил журналистам намерение администрации изменить принципы оказания военной помощи ряду стран, передает РИА Новости На вопрос, «будут ли в новом бюджете военные гранты заменены кредитами для таких стран, как Вьетнам, Индонезия, Колумбия, Пакистан, Филиппины и Украина», Малвейни ответил: «Да, я могу подтвердить».сказал представитель Белого дома.При этом он подчеркнул, что для Египта и Израиля программа будет сохранена.Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что меры, предусмотренные администрацией Трампа, могут затронуть программы помощи на общую сумму около миллиарда долларов.