12:39 23 мая

В Белом доме подтвердили отмену безвозмездной военной помощи Украине

В понедельник руководитель административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни подтвердил журналистам намерение администрации изменить принципы оказания военной помощи ряду стран, передает РИА Новости .



На вопрос, «будут ли в новом бюджете военные гранты заменены кредитами для таких стран, как Вьетнам, Индонезия, Колумбия, Пакистан, Филиппины и Украина», Малвейни ответил: «Да, я могу подтвердить».


Мы меняем пару иностранных военных программ с прямых грантов на кредиты. Вместо того чтобы предоставить кому-то 100 миллионов долларов, мы можем предоставить им кредитные гарантии, и они в реальности смогут покупать больше вещей,
сказал представитель Белого дома.

При этом он подчеркнул, что для Египта и Израиля программа будет сохранена.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что меры, предусмотренные администрацией Трампа, могут затронуть программы помощи на общую сумму около миллиарда долларов.

Использованы фотографии: AFP 2017 / Karen Bleier
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Комментарии 37

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  1. Чёрный Сегодня, 10:59
    Это бесчловечно....пошто животинку без сладкого оставили))
    Чёрный
    1. Trevis Сегодня, 11:02
      Зрадныкы! Падлюкы!
      Trevis
      1. garx Сегодня, 11:07
        Американяку на гиляку!
        garx
        1. 210окв Сегодня, 11:16
          Гениально!Нагрузка с амерзского бюджета снята,подключены банки и обязательство покупать только амерзское оружие..Втридорога..
          210окв
          1. Николай С. Сегодня, 11:19
            -Панас, шо ты будешь робыть, когда тебя назначат царём?
            -Та я вкраду 100 рублей и тикать

            Какая хунте разница: кредиты или гранты?
            Они то их отдавать не собираются. Отдавать будут другие, те, кто к тому времени на Украине останется и не околеет.
            Николай С.
          2. Чёрный Сегодня, 11:52
            А может Пецюндер даже и рад . Оружие перепродавать надо....толи дело кредит - бери и пили wassat
            Чёрный
          3. LostCoast Сегодня, 12:38
            Цитата: 210окв
            и обязательство покупать только амерзское оружие

            Денег животинки точно не увидят.Скорее всего им дадут кредитный договор и прайс-лист доступных плюшек из наличия в армии на складах.Гениально!
            LostCoast
      2. сибиралт Сегодня, 11:20
        А чем украинским западенцам не по нраву хохлатый Трамп? Или у него хохол не в том месте? laughing
        сибиралт
        1. pjastolov Сегодня, 11:47
          в том месте у него крутой, это руки у него маленькие, правда это он сам сказал, не одна левински это правда не подтвердила laughing
          pjastolov
    2. сибиралт Сегодня, 11:15
      Украинские метаморфозы. С уходом черного президента США из Белого дома, для них он стал Черным. Ужас! belay
      сибиралт
      1. роман66 Сегодня, 11:22
        а жизнь, она , вообще в полоску, чередование черного с белым в порядке вещей
        роман66
      2. хрыч Сегодня, 11:22
        Цитата: сибиралт
        Украинские метаморфозы.

        Нынешнее положение АТО прекращает свой смысл, нэма денег держать бандерсвору на линии фронта. Без содержания они конечно разбегутся шатать режим Петрика. Есть опасность, что бросит их в последний штурм, для утилизации am
        хрыч
    3. Венд Сегодня, 11:23
      Ну может еще передумать, матрасники они такие. По сравнению с безвизом это зрадище
      Венд
    4. RASKAT Сегодня, 11:41
      Беспредел, это что теперь за нее платить надо будет? Видать Климкин плохо перед Трампом падал на колени, не убедительно не поверили.
      RASKAT
      1. pjastolov Сегодня, 11:49
        так на челе шишки нет, слабовато бил lol
        pjastolov
  2. НЕКСУС Сегодня, 11:02
    Вместо того чтобы предоставить кому-то 100 миллионов долларов, мы можем предоставить им кредитные гарантии, и они в реальности смогут покупать больше вещей,

    Все ,ребята...безвозмездность и рождественские подарки закончились.Теперь все за валюту.И отдавать придется вовремя,тк ни один суд не скажет,что вы правы. А посему,говоря по русски-ХАЛЯВА ЗАКОНЧИЛАСЬ!
    НЕКСУС
    1. 30 вис Сегодня, 11:09
      Есть такая поговорка - " где прошёл хохол , там еврею делать нечего " - Амэрика нам поможэ ...... Свидомые теперь еще сильней будут вертеться -крутиться ловчить и врать .
      30 вис
      1. pjastolov Сегодня, 11:12
        Матрасные ребе круче хохлов, где они проходят, там да же укропу делать уже нечего laughing
        pjastolov
      2. роман66 Сегодня, 11:25
        врет поговорки - израильтянам помощь не отменили!
        роман66
    2. Подрезчик Сегодня, 11:09
      И как теперь бороться с Арматами? Не подумали американцы, ведь украирская армия сейчас "сдерживает" российскую угрозу в одиночку...Ннадо бы помогать лучшей армии в Европе!
      Подрезчик
      1. 30 вис Сегодня, 11:42
        Надо ! Но не будут .Если будут ,то только за деньги .Ничего личного ,только бизнес !
        30 вис
    3. kapitan92 Сегодня, 11:24
      Цитата: НЕКСУС
      А посему,говоря по русски-ХАЛЯВА ЗАКОНЧИЛАСЬ!

      Не совсем так! Халява для этого режима как раз и продолжится. Кредитные гарантии - великая вещь, тем более США.
      Вашингтон подписал соглашение о выделении Киеву транша кредитных гарантий в размере $1 млрд. США уже дважды предоставляли Украине гарантии по кредитам, что позволило ей по низким ставкам занять $2 млрд на внешних рынках. Это было в 2016г.
      Cрок погашения кредита составляет 5 лет (до 2021 года).
      Это уже третья сделка о предоставлении финансовой помощи с мая 2014 года.
      В 2017г. будет еще одна сделка под гарантии Штатов. В данном случае режим вальцмана ничем не рискует, отдавать будет окраина, а они ,как и яйценюх, отдыхать на своих ранчо в разных странах.
      kapitan92
  3. Machete Сегодня, 11:06
    Деньги кончаются? самим мало?
    Но для Израиля сионистские лоббисты отстояли халяву. )))
    Machete
  4. Владимир 38 Сегодня, 11:06
    американцы никогда безвозмездно и не оказывали помощь... Странно. Что то намечается..
    Владимир 38
    1. Avis Сегодня, 11:18
      Цитата: Владимир 38
      американцы никогда безвозмездно и не оказывали помощь... Странно. Что то намечается..

      Простому оружию требуются боеприпасы. Сложному — ещё и комплектующие, причём, "расход" комплектующих в мирное время не сильно меньше, чем в военное (без учёта боевых потерь, конечно). Вон, в другой ветке обсуждается будущая поставка в Афган вертолётов "хаук".
      Т.ч., вполне возможно, просто плановая очистка складов и баз хранения от хлама времён Вьетнама с последующим зарабатыванием на поставках з/ч и прочего.
      Avis
  5. Masya Masya Сегодня, 11:10
    вот так вот... дружба дружбой, а денежки врозь... wink
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 11:27
      Масенька, где дружба-то? использовали и не заплатили - это вернее, но для тружениц полового фронта - вещь привычная
      роман66
      1. Masya Masya Сегодня, 11:31
        даже труженицы полового фронта и те, в силу своих умений, зарабатывают... а эти все на халяву хотят... wink
        Masya Masya
        1. роман66 Сегодня, 11:36
          ну они же уже проделали над собой определенные манипуляции, денег хотят
          роман66
          1. Masya Masya Сегодня, 11:41
            хотят то хотят, но как говорится... хотеть не вредно!
            Masya Masya
            1. роман66 Сегодня, 11:47
              ну и как тут Пеце не пить? то с радости то с горя....
              роман66
  6. mihey Сегодня, 11:11
    Вьетнам, Индонезия, Колумбия, Пакистан, Филиппины

    Интересное кино (с). Списочек стран вообще-то показателен, но вот 404-я в нем как-то не в тему.
    mihey
  7. bankirchik34 Сегодня, 11:12
    печалька, печеньки кончились))
    bankirchik34
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 11:26
    ... держите пецьку семеро - опять в запой завалится... wassat
    a.s.zzz888
  9. Смог Сегодня, 11:33
    Что Петя, бананы кончились? Осталась только кожура, да и та не безвозмездно!!!!!!
    Смог
  10. ZAVal Сегодня, 11:40
    Ну что доскакались? Думали халява будет вечной.
    ZAVal
  11. avg-mgn Сегодня, 11:47
    мы можем предоставить им кредитные гарантии, и они в реальности смогут покупать больше вещей,
    Конечно, например - Порошенко и иже с ним могут купить что угодно для себя лично (больше вещей), все равно возвращать не им. Транш же подразумевает целевую трату денег и Паханам трудно что либо откусить, однако умудрялись .
    Делаю оптимистичный вывод - Порошенко готовят к дембелю, а кредит на "Дембельский Альбом"... LOL
    avg-mgn
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