«Объект 781» пополнил музей Уралвагонзавода

Такой БМПТ нет ни в одном музее. В нашей экспозиции есть еще экспериментальные машины, которые в мире существуют в одном экземпляре. Это "объект 140", "объект 167Т" и огнеметный танк Т-34-76 мм, оснащенный литой башней с нестандартной толщиной брони в лобовой проекции. "Объект 781" займет достойное место среди них, станет одной из изюминок нашей коллекции,

Экспозицию выставочного комплекса Уралвагонзавода пополнил новый экспонат – «объект 781», известный также как «дедушка "Терминатора"», передает Интерфакс сообщение пресс-службы УВЗ.«Это первая советская опытная боевая машина поддержки танков (БМПТ), разработанная в середине 80-годов ХХ века в КБ Челябинского тракторного завода (входит в корпорацию УВЗ)», – говорится в релизе.Сообщается, что «челябинская БМПТ и БМПТ "Терминатор" Уралвагонзавода, созданная инженерами-конструкторами Уральского КБ транспортного машиностроения, одинаковы по назначению, но принципиально отличаются по конструкции».«"Объект 781" никогда не изготавливался серийно. На протяжении многих лет на нем, как на опытном изделии, проводились различные испытания, поэтому в Нижний Тагил он был доставлен со значительными повреждениями и частично разукомплектованным», – рассказали в пресс-службе.Специалисты головного предприятия корпорации проделали большую работу по ее реконструкции. Отмечается, что сотрудниками КБ механизации и автоматизации производства были восстановлены чертежи, а в экспериментальном цехе созданы эксклюзивные запчасти.сказала директор выставочного комплекса Алла Пислегина.