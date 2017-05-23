16:28 23 мая

«Объект 781» пополнил музей Уралвагонзавода

Экспозицию выставочного комплекса Уралвагонзавода пополнил новый экспонат – «объект 781», известный также как «дедушка "Терминатора"», передает Интерфакс сообщение пресс-службы УВЗ.

«Объект 781» пополнил музей Уралвагонзавода


«Это первая советская опытная боевая машина поддержки танков (БМПТ), разработанная в середине 80-годов ХХ века в КБ Челябинского тракторного завода (входит в корпорацию УВЗ)», – говорится в релизе.


Сообщается, что «челябинская БМПТ и БМПТ "Терминатор" Уралвагонзавода, созданная инженерами-конструкторами Уральского КБ транспортного машиностроения, одинаковы по назначению, но принципиально отличаются по конструкции».

«"Объект 781" никогда не изготавливался серийно. На протяжении многих лет на нем, как на опытном изделии, проводились различные испытания, поэтому в Нижний Тагил он был доставлен со значительными повреждениями и частично разукомплектованным», – рассказали в пресс-службе.

Специалисты головного предприятия корпорации проделали большую работу по ее реконструкции. Отмечается, что сотрудниками КБ механизации и автоматизации производства были восстановлены чертежи, а в экспериментальном цехе созданы эксклюзивные запчасти.

Такой БМПТ нет ни в одном музее. В нашей экспозиции есть еще экспериментальные машины, которые в мире существуют в одном экземпляре. Это "объект 140", "объект 167Т" и огнеметный танк Т-34-76 мм, оснащенный литой башней с нестандартной толщиной брони в лобовой проекции. "Объект 781" займет достойное место среди них, станет одной из изюминок нашей коллекции,
сказала директор выставочного комплекса Алла Пислегина.

Использованы фотографии: Уралвагонзавод
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Комментарии 8

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  1. Mystery12345 Сегодня, 13:59
    сам себя ловлю на мысли,что чем позже посещу сей заповедник Железа,тем больше увижу....ей богу, молодцы...нечего сказать,,огромыми темпами музей приростает, вся Россия вскоре,будет ездить сюда. Пожалуй это- сравни С,Мамонтову,,или Третьякову....это- правильный вклад олигархов,это я понимаю,и приветствую, многое сделано на частные деньги, и это-вклад уральских мужиков. которые могли бы прокатать на"квадриках" ЭТИ ДЕНЬГИ...но ОНИ- выбрали верный путь.в "ПАМЯТЬ спасибо им. деньги,с собой на ТОТ свет не утащишь...а Память -она ВЕЧНА...."ДЕЛИТ"-НЕ РАБОТАЕТ)_
    Mystery12345
  2. Paranoid50 Сегодня, 14:03
    «объект 781», известный также как «дедушка "Терминатора"»
    Ага,вот он какой... Но,судя по годам,скорее папаша. Да,проглядывают "родственные черты".
    Paranoid50
    1. vorobey Сегодня, 14:11
      Цитата: Paranoid50
      «объект 781», известный также как «дедушка "Терминатора"»
      Ага,вот он какой... Но,судя по годам,скорее папаша. Да,проглядывают "родственные черты".

      был еще один образец.. жаль что концепция в войсках не прижилась..

      [media=http://newsvideo.su/games/video/183791]

      http://karopka.ru/forum/forum188/topic22105/
      vorobey
      1. новичок Сегодня, 14:27
        был ещё вариант, бтр т, (или бтр55), на шасси танка т55. хотя он и тяжёлый бтр, но по вооружению вполне родственник терминатора. бтр т имел пушку 30мм, два пулемёта, птуры.
        новичок
  3. 31rus4 Сегодня, 14:25
    Уважаемые,разных по конструкции "объектов"было три,это "объекты 781 и782"и афганский вариант и именно он "дедушка",это т-72 без пушки с 2*30мм пушками по двум сторонам башни и с двумя пакетами нурс,весьма радует ,что не пропал экземпляр
    31rus4
    1. vorobey Сегодня, 14:28
      Цитата: vorobey
      http://karopka.ru/forum/forum188/topic22105/


      я выше про него писал. только это не афганский вариант. объект 787 "гадюка"
      vorobey
      1. Mystery12345 Сегодня, 15:54
        Цитата: vorobey
        Цитата: vorobey
        http://karopka.ru/forum/forum188/topic22105/

        я выше про него писал. только это не афганский вариант. объект 787 "гадюка"

        но... похож на твою "ГАЗиллу"... wink lol laughing hi
        Mystery12345
      2. Евгений Стрыгин Сегодня, 16:17
        это скорее "чеченский" вариант. Кажется результат опыта первой.
        Евгений Стрыгин
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