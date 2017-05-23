16:24 23 мая

Су-30 ВВС Индии пропал с радаров на северо-востоке страны

Выполнявший учебный полет истребитель ВВС Индии Су-30 пропал с радаров на северо-востоке страны, передает РИА Новости сообщение местных СМИ.

По информации издания Hindustan Times, радиосвязь с истребителем была потеряна, когда он находился в 60 километрах к северу от города Тезпур штата Ассам, недалеко от границы с Китаем. На борту военного самолета находились два пилота, которые ранее сообщали о перебоях в работе двигателя.

Самолет марки "Сухой" совершал учебный полет недалеко от Тезпура, когда пропал с радаров. На борту находились два пилота
— цитирует издание Times of India неназванного высокопоставленного представителя ВВС Индии, который дал понять, что самолет мог разбиться.




По данным издания India Today, в регионе, где индийский истребитель совершал учебный полет, были плохие погодные условия.

Всего с 2009 года в Индии разбилось 7 самолетов Су-30 из-за проблем с двигателем и плохого технического обслуживания. Напоминаем, что недавно в Индии разгорелся скандал из-за установки старых двигателей на новые самолеты Су-30

В настоящее время проводится масштабная поисковая операция.

Использованы фотографии: http://mareeg.com/
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Комментарии 26

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  1. Чёрный Сегодня, 14:07
    ...кто найдёт - дайте знать....
    Чёрный
    1. NIKNN Сегодня, 14:23
      А при чем тут на фото Ф15 и как су30мкаи с ним связан...
      NIKNN
      1. NIKNN Сегодня, 14:25
        Ну не ф15 но и не мкаи чегото с разбега перепутал...
        NIKNN
      2. Zavalan Сегодня, 14:27
        А это и не F-15.
        Zavalan
        1. новичок Сегодня, 15:55
          а с каких пор ф15 с пго? да и воздухозаборники... как можно перепутать сушку с эфкой?
          новичок
      3. Комментарий был удален.
  2. 210окв Сегодня, 14:11
    По-раздолбайски они как то относятся к боевой технике...В смысле обслуживания и эксплуатации.Хорошо получается лишь ноги выше головы задирать на парадах..
    210окв
    1. НасРать Сегодня, 14:20
      Цитата: 210окв
      По-раздолбайски они как то относятся к боевой технике...В смысле обслуживания и эксплуатации.Хорошо получается лишь ноги выше головы задирать на парадах..


      По раздолбайски они относятся ко всему!! Как они ещё не вымерли, не понятно!! Фактов раздолбанности индусов - на всё человечество хватит.! Один из примеров :

      НасРать
    2. nizhegorodec Сегодня, 14:35
      Цитата: 210окв
      По-раздолбайски они как то относятся к боевой технике

      мне кажется, что это лучшая реклама наших самолётов, при таком обслуживании они ещё летают.
      nizhegorodec
      1. pjastolov Сегодня, 15:32
        Так они их еще и сами по нашей лицензии делают, кстати как и двигатели, хотя на новые самолёты и впихивают по одному б/у двигателю, так для разнообразия laughing
        pjastolov
  3. Горный стрелок Сегодня, 14:12
    Опять ослиной мочой заправили, экономные наши? wassat Даже такие замечательные и выносливые самолеты, как российские, надо ГРАМОТНО обслуживать.
    Горный стрелок
    1. болот Сегодня, 14:22
      Цитата: Горный стрелок
      Опять ослиной мочой заправили, экономные наши? Даже такие замечательные и выносливые самолеты, как российские, надо ГРАМОТНО обслуживать.

      Ну горная местность и плохие метеоусловия,бывает.
      болот
  4. новичок Сегодня, 14:15
    есть два варианта, ну по моему, так вот: первое, это то что индусы через задницу относятся как к технике, так и к пилотам. верится с трудом. второй, это саботаж направленный на наш экспорт в индию руками местных, которых оплачивпют или янки, или лягушатники. во второй вариант верю. иначе как объяснить такие потери индусов.
    новичок
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 14:27
    Технику обслуживать надо,а не прыгать вокруг.Взяли моду.Достались нам друзиа!Огребёмся с ними.
    ВЕРЕСК
  6. Berkut24 Сегодня, 14:33
    Было недавно сообщение, что индусы сповадились на новые самолеты, которые производятся по лицензии ставить б/у движки, но для Сухих по документам писали что новые. Чему при таком подходе удивляться?
    Berkut24
  7. voyaka uh Сегодня, 14:34
    Фирме Сухой давно пора построить на территории Индии
    мощный центр обслуживания и ремонтный завод для индийских самолетов.
    Потому что накладывается, как плохой контроль качества при сборке на
    индийских заводах, так и скверная логистика поставок запчастей из России.
    Двигатели производят как в Индии по лицензии, так и в России. Кап. ремонты делают
    в России. И самолеты по году стоят без движков.
    В результате страдает репутация России в любом случае.
    voyaka uh
    1. болот Сегодня, 14:41
      Цитата: voyaka uh
      Фирме Сухой давно пора построить на территории Индии
      мощный центр обслуживания и ремонтный завод для индийских самолетов.
      Потому что накладывается, как плохой контроль качества при сборке на
      индийских заводах, так и скверная логистика поставок запчастей из России.
      Двигатели производят как в Индии по лицензии, так и в России. Кап. ремонты делают
      в России. И самолеты по году стоят без движков.
      В результате страдает репутация России в любом случае.

      Так индусы не хотят,мол из за того что ранние вложились Российская сторона передала весь комплект документов по Су-30,теперь пусть индусы думают.Хотя лохов не плохо развели,30 и 35 за их деньги создали.просто забыли в перечень комплектации включить кувалду и зубило laughing
      болот
      1. karish Сегодня, 14:43
        Цитата: болот
        Так индусы не хотят,мол из за того что ранние вложились Российская сторона передала весь комплект документов по Су-30,теперь пусть индусы думают.Хотя лохов не плохо развели,30 и 35 за их деньги создали.просто забыли в перечень комплектации включить кувалду и зубило

        Барана можно стричь до бесконечности , а вот шкуру содрать - только раз.
        А после этого удивляются , почему Россия теряет индийский рынок вооружений.
        karish
        1. болот Сегодня, 14:51
          Цитата: karish
          Барана можно стричь до бесконечности , а вот шкуру содрать - только раз.
          А после этого удивляются , почему Россия теряет индийский рынок вооружений.

          А вы что думаете что такая же ситуация не случится с вашей продукцией или других стран,если не наставливать на аутсорсинге своей продукции,от чего индийцы отказываются.
          болот
      2. voyaka uh Сегодня, 15:11
        "Хотя лохов не плохо развели,30 и 35 за их деньги создали"///

        Я не знаю, кто в результате лохи. На мой взгляд, обе стороны.
        Россия "рванула" деньги, но сейчас проигрывает один тендер за другим.
        Индия поскупилась на сервис, и сейчас теряет боевые самолеты в
        дурацких авариях. Ситуация: lose-lose. А надо - win-win
        voyaka uh
        1. болот Сегодня, 15:20
          Цитата: voyaka uh
          Я не знаю, кто в результате лохи. На мой взгляд, обе стороны.
          Россия "рванула" деньги, но сейчас проигрывает один тендер за другим.

          Ну это ситуация начала 2000х,сейчас Россия весь спектр услуг предоставляет по разумным ценам.Хотя вооружение Индии на данный момент портят отношения с Китаем.Китайцев очень тяжко развести.Они на все не ставят,хотя заядлые игроманы которые делают вырочку любого казино,так же как и индусы.

          Цитата: voyaka uh
          Индия поскупилась на сервис, и сейчас теряет боевые самолеты в
          дурацких авариях. Ситуация: lose-lose. А надо - win-win

          А кто виноват,мы после Солтана что у вас покупаем влючаем и тех.потдержку а так же на любую технику и оружие пробретенного вне страны,хотите Утесы вам продадим. laughing
          болот
        2. dzvero Сегодня, 15:44
          В Индии win-win - mission impossible в принципе. Слишком уж специфическая обстановочка.
          Кстати, ваши тоже продали индийцам техдокументацию на стрелковку, да и завод построили. Повторюсь, но уверен на все 100% что ваши инженеры не указали какой танец надо исполнять при такой-то операции. Так что ждите через год претензии про непродуманность техпроцеса и 'изделия' в целом smile
          dzvero
          1. voyaka uh Сегодня, 15:49
            "Слишком уж специфическая обстановочка"///

            Но плюсы перевешивают: 1) огромный развивающийся рынок - 1.4 миллиарда человек
            2) платят они исправно - наличными. 3) говорят по-английски.
            Так что приходится танцевать индусские танцы под индусскую музыку. fellow
            voyaka uh
            1. dzvero Сегодня, 15:58
              Что да то да. Потенциал у них огромен; Китай уже подходит к пределу, а у индиицев все еще впереди. Но тем кто ведет с ними переговоры можно только сочувствовать.
              dzvero
              1. болот Сегодня, 16:11
                Цитата: dzvero
                . Потенциал у них огромен;

                Да коррупция у них через" край плещит",в Китае хоть таких отстреливают а те пополняют массу драгметалов в личной коллекции.
                болот
      3. pjastolov Сегодня, 15:35
        А напильник в ЗИП положили? lol
        pjastolov
        1. болот Сегодня, 16:07
          Цитата: pjastolov
          А напильник в ЗИП положили?

          Да и бумажку с текстом где вспоминается какая то мать.
          болот
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