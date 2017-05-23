Су-30 ВВС Индии пропал с радаров на северо-востоке страны

Самолет марки "Сухой" совершал учебный полет недалеко от Тезпура, когда пропал с радаров. На борту находились два пилота

Выполнявший учебный полет истребитель ВВС Индии Су-30 пропал с радаров на северо-востоке страны, передает РИА Новости сообщение местных СМИ.По информации издания Hindustan Times, радиосвязь с истребителем была потеряна, когда он находился в 60 километрах к северу от города Тезпур штата Ассам, недалеко от границы с Китаем. На борту военного самолета находились два пилота, которые ранее сообщали о перебоях в работе двигателя.— цитирует издание Times of India неназванного высокопоставленного представителя ВВС Индии, который дал понять, что самолет мог разбиться.По данным издания India Today, в регионе, где индийский истребитель совершал учебный полет, были плохие погодные условия.Всего с 2009 года в Индии разбилось 7 самолетов Су-30 из-за проблем с двигателем и плохого технического обслуживания. Напоминаем, что недавно в Индии разгорелся скандал из-за установки старых двигателей на новые самолеты Су-30В настоящее время проводится масштабная поисковая операция.