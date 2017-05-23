16:27 23 мая

«Швабе» запустит в серию новый тепловизор

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На Вологодском оптико-механическом заводе (ВОМЗ) готовят к запуску в серийное производство новую тепловизионную предобъективную насадку, передает Интерфакс сообщение пресс-службы холдинга «Швабе».

«Швабе» запустит в серию новый тепловизор


В настоящее время разработка проходит серию производственных испытаний. Ее серийный выпуск планируется начать в 2018 году,
сказал заместитель гендиректора Иван Ожгихин.


По его словам, основным преимуществом нового изделия является соотношение цены и качества.

По сравнению с аналогами, представленными на российском рынке, наш прибор будет более доступным, при этом не менее технологичным, эффективным и надежным. Такое выгодное для потребителя сочетание достигнуто за счет использования в производстве изделия отечественных компонентов,
рассказал Ожгихин.

Согласно информации, «тепловизионная насадка VOMZ Techno работает самостоятельно и совместно с прицелом в составе оружия». С ее помощью «можно наблюдать объект, а также вести точную прицельную стрельбу ночью и днем в условиях дымки, дождя, снега, тумана и задымленности», добавили в пресс-службе.

«При креплении на оружие насадка располагается перед дневным оптическим прицелом, не требуя его дополнительных настроек. Вместе с тем она может применяться обособленно в качестве ручного тепловизионного монокуляра для наблюдения. В частности, прибор оснащен двумя элементами питания и предусматривает ряд функций: регулировку яркости и контрастности изображения, выбор его параметров – цветное или монохромное, а также определение местного времени в 24-часовом формате», – говорится в сообщении.

Использованы фотографии: http://rostec.ru
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Комментарии 8
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  1. Копчёный Сегодня, 14:07 Новый
    Комплектующие откуда?
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    Копчёный
    1. Mystery12345 Сегодня, 14:11 Новый
      Цитата: Копчёный
      «Швабе» запустит в серию новый тепловизор

      уже привычно отвечать на туп.. нет, конечно ..просто на вопросы... "Швабе"-наш холдинг, выпускает высокоточные прицелы и иную продукцию, (ищите дальше в Гугле)
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      Mystery12345
      1. iConst Сегодня, 14:32 Новый
        Цитата: Mystery12345
        Цитата: Копчёный
        «Швабе» запустит в серию новый тепловизор

        уже привычно отвечать на туп.. нет, конечно ..просто на вопросы... "Швабе"-наш холдинг, выпускает высокоточные прицелы и иную продукцию, (ищите дальше в Гугле)

        У Копчёного немножко другое, но я также спрашиваю (тупо) — какой процент импортных комплектующих в этом прицеле?

        Или даже не так — какой процент импортного оборудования на производствах холдинга, хотя-бы для этого прицела?

        Скажете 0% — почувствую себя Станиславским.
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        iConst
        1. cariperpaint Сегодня, 14:42 Новый
          я иногда поражаюсь от таких вопросов... а яблоко из своих комплектующих телефоны собирает?)))
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          cariperpaint
          1. iConst Сегодня, 16:04 Новый
            Цитата: cariperpaint
            я иногда поражаюсь от таких вопросов... а яблоко из своих комплектующих телефоны собирает?)))

            Объясняю на пальцах, в том числе и остальным "пораженным" (вопрос — чем?).
            Эпл размещает производство своих запатентованных изделий в странах Юго-Восточной Азии. И только из соображений снижения себестоимости.
            Если предположить, что вдруг против СГА ввели санкции (хе-хе), то они через месяц развернут это производство у себя на территории.
            Второе — высокотехнологичные станки, даже производящиеся на территориях ЮВА, имеют ключевые компоненты изготовленные либо в США либо в Японии. И точно так-же дело обстоит с патентами.

            То есть, чуть что — узкоглазых могут лишить права что-либо производить.
            Да, есть проблемы, что Ю.Корея, Малайзия (про Китай вааще молчим) и др. вкладываются в собственные технологии. И США это понимают и препятствуют.

            Вы еще больше поразитесь, если разберётесь что из себя представляло ТТП и ТТИП и для чего это нужно было.

            А теперь смотрим на Россию, где класс "А" был угроблен начисто. Враг инвестировал в основном в сырьевые области. И то не во все.

            Еще поражу воображение тем, что высокотехнологичные станки имеют расходные материалы и комплектующие, без которых они не пашут ни разу. Так вот эти материалы, как правило, заменить нечем — раз, а если есть чем, то это запрещено условиями поставки и если завод наплюёт и найдет аналог, то как минимум станок снимается с гарантии и обслуживания. Иногда не обслуживают даже за деньги. Или за большие деньги.

            Вы поражены ... безграмотностью.
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            iConst
    2. uav80 Сегодня, 15:30 Новый
      «Россия стала четвертой страной в мире после США, Франции и Китая, сумевшей создать собственную тепловизионную матрицу. Получены образцы, соответствующие по параметрам мировому уровню. В стране создается производство с объемом выпуска до 10 тыс. штук в год»
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      uav80
    3. neri73-r Сегодня, 15:36 Новый
      Цитата: Копчёный
      тепловизионную предобъективную насадку
      Комплектующие откуда?

      Херен с ним с комплектующими, цена какая?????? Опять от 600 000 до ляма? am
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      neri73-r
  2. Горный стрелок Сегодня, 14:16 Новый
    "Швабе" очень многое делает "из своего". Серьезные и основательные ребята. Такие насадки сильно увеличивают эффективность снайперов.
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    Горный стрелок
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