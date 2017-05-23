«Швабе» запустит в серию новый тепловизор
На Вологодском оптико-механическом заводе (ВОМЗ) готовят к запуску в серийное производство новую тепловизионную предобъективную насадку, передает Интерфакс сообщение пресс-службы холдинга «Швабе».
По его словам, основным преимуществом нового изделия является соотношение цены и качества.
Согласно информации, «тепловизионная насадка VOMZ Techno работает самостоятельно и совместно с прицелом в составе оружия». С ее помощью «можно наблюдать объект, а также вести точную прицельную стрельбу ночью и днем в условиях дымки, дождя, снега, тумана и задымленности», добавили в пресс-службе.
«При креплении на оружие насадка располагается перед дневным оптическим прицелом, не требуя его дополнительных настроек. Вместе с тем она может применяться обособленно в качестве ручного тепловизионного монокуляра для наблюдения. В частности, прибор оснащен двумя элементами питания и предусматривает ряд функций: регулировку яркости и контрастности изображения, выбор его параметров – цветное или монохромное, а также определение местного времени в 24-часовом формате», – говорится в сообщении.
В настоящее время разработка проходит серию производственных испытаний. Ее серийный выпуск планируется начать в 2018 году,сказал заместитель гендиректора Иван Ожгихин.
По его словам, основным преимуществом нового изделия является соотношение цены и качества.
По сравнению с аналогами, представленными на российском рынке, наш прибор будет более доступным, при этом не менее технологичным, эффективным и надежным. Такое выгодное для потребителя сочетание достигнуто за счет использования в производстве изделия отечественных компонентов,рассказал Ожгихин.
Согласно информации, «тепловизионная насадка VOMZ Techno работает самостоятельно и совместно с прицелом в составе оружия». С ее помощью «можно наблюдать объект, а также вести точную прицельную стрельбу ночью и днем в условиях дымки, дождя, снега, тумана и задымленности», добавили в пресс-службе.
«При креплении на оружие насадка располагается перед дневным оптическим прицелом, не требуя его дополнительных настроек. Вместе с тем она может применяться обособленно в качестве ручного тепловизионного монокуляра для наблюдения. В частности, прибор оснащен двумя элементами питания и предусматривает ряд функций: регулировку яркости и контрастности изображения, выбор его параметров – цветное или монохромное, а также определение местного времени в 24-часовом формате», – говорится в сообщении.
Использованы фотографии: http://rostec.ru