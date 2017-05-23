Американские вооруженные силы учатся ориентироваться без GPS
Американские вооруженные силы ищут альтернативу спутниковой навигации. Научно-исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) объявила об успешном завершении разработки модуля под названием ASPN (All Source Positioning and Navigation), передает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com
По словам представителей командования ВС США, успешность действий американских солдат и боевой техники сильно зависит от спутниковой навигации, а при отсутствии сигнала GPS она может попросту не работать. Поэтому в AFRL был разработан модуль, позволяющий пилотам ориентироваться на местности и с высокой точностью определять свое местоположение без доступа к сигналу GPS.
ASPN состоит из инерциального навигационного датчика, который измеряет ускорение и угол поворота, а также камеры, магнитометра, высокоточных часов и барометра. В устройство заранее загружаются спутниковые снимки земной поверхности, а специальная система определяет местоположение сразу по нескольким параметрам: ориентирам местности (с использованием камеры); показаниям навигационного и других датчиков; при помощи обоих вышеуказанных методов определения.
Как сообщили представители AFRL, модуль ASPN уже прошел несколько этапов тестирования и доказал свою работоспособность на суше (в виде рюкзака для пехоты и модуля на бронетехнике), на воде (корабельный модуль) и в воздухе (модуль для боевой и вспомогательной авиации). В дальнейшем модули ASPN подвергнутся приемочным испытаниям, по результатам которых Минобороны будет принимать решение об использовании их в войсках и объемах закупки.
По словам представителей командования ВС США, успешность действий американских солдат и боевой техники сильно зависит от спутниковой навигации, а при отсутствии сигнала GPS она может попросту не работать. Поэтому в AFRL был разработан модуль, позволяющий пилотам ориентироваться на местности и с высокой точностью определять свое местоположение без доступа к сигналу GPS.
Навигационный модуль ASPN
ASPN состоит из инерциального навигационного датчика, который измеряет ускорение и угол поворота, а также камеры, магнитометра, высокоточных часов и барометра. В устройство заранее загружаются спутниковые снимки земной поверхности, а специальная система определяет местоположение сразу по нескольким параметрам: ориентирам местности (с использованием камеры); показаниям навигационного и других датчиков; при помощи обоих вышеуказанных методов определения.
Как сообщили представители AFRL, модуль ASPN уже прошел несколько этапов тестирования и доказал свою работоспособность на суше (в виде рюкзака для пехоты и модуля на бронетехнике), на воде (корабельный модуль) и в воздухе (модуль для боевой и вспомогательной авиации). В дальнейшем модули ASPN подвергнутся приемочным испытаниям, по результатам которых Минобороны будет принимать решение об использовании их в войсках и объемах закупки.
Использованы фотографии: janes.com