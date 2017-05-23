16:25 23 мая

Американские вооруженные силы учатся ориентироваться без GPS

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Американские вооруженные силы ищут альтернативу спутниковой навигации. Научно-исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) объявила об успешном завершении разработки модуля под названием ASPN (All Source Positioning and Navigation), передает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com

По словам представителей командования ВС США, успешность действий американских солдат и боевой техники сильно зависит от спутниковой навигации, а при отсутствии сигнала GPS она может попросту не работать. Поэтому в AFRL был разработан модуль, позволяющий пилотам ориентироваться на местности и с высокой точностью определять свое местоположение без доступа к сигналу GPS.


Навигационный модуль ASPN



ASPN состоит из инерциального навигационного датчика, который измеряет ускорение и угол поворота, а также камеры, магнитометра, высокоточных часов и барометра. В устройство заранее загружаются спутниковые снимки земной поверхности, а специальная система определяет местоположение сразу по нескольким параметрам: ориентирам местности (с использованием камеры); показаниям навигационного и других датчиков; при помощи обоих вышеуказанных методов определения.

Как сообщили представители AFRL, модуль ASPN уже прошел несколько этапов тестирования и доказал свою работоспособность на суше (в виде рюкзака для пехоты и модуля на бронетехнике), на воде (корабельный модуль) и в воздухе (модуль для боевой и вспомогательной авиации). В дальнейшем модули ASPN подвергнутся приемочным испытаниям, по результатам которых Минобороны будет принимать решение об использовании их в войсках и объемах закупки.

Использованы фотографии: janes.com
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Комментарии 24
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      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. 210окв Сегодня, 15:37 Новый
    Забыли про старый добрый компас...И ориентирование по карте....А если еще и кофе не принесут-вообще труба...
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    210окв
    1. kapitan92 Сегодня, 15:45 Новый
      Цитата: 210окв
      Забыли про старый добрый компас...И ориентирование по карте.

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      kapitan92
    2. san4es Сегодня, 15:46 Новый
      ...И ещё пять способов
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      san4es
      1. Teberii Сегодня, 15:49 Новый
        А если карты крапленые, так и заблудится можно.
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        Teberii
      2. Чёрный Сегодня, 15:51 Новый
        Не стану по привычке шуковать, а просто скажу - и "правильно делают" ...давно пора....а то сломаеьтся навигатор и всё хана, плен laughing
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        Чёрный
      3. Аскет Сегодня, 16:00 Новый
        Цитата: san4es
        .И ещё пять способов

        Есть еще один,спросить дорогу у местного населения либо взять проводника Сусанина который в дебри заведет а на БВ Моисея который 40 лет водить по пустыне будет
        анекдот бородатый в тему
        Лето. Деревня. Сидят бабушки возле домиков. Мимо пехота куда-то направляется. Одна бабушка посмотрела на командира и говорит:
        - Военный карту достал... Сейчас дорогу спрашивать будет. request
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        Аскет
    3. pjastolov Сегодня, 15:47 Новый
      Когда я служил у нас были гирокомпасы - привязался к местности, заложил бумажную карту и поехал, а это да - ноу хау recourse
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      pjastolov
      1. андрей юрьевич Сегодня, 16:07 Новый
        Американские вооруженные силы учатся ориентироваться без GPS
        тормоза...
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        андрей юрьевич
        1. андрей юрьевич Сегодня, 16:18 Новый
          два-три года назад, тут упражнялись Штурманы в остроумии ! вот это был класс! ГЛОНАСС-отдыхает! помнится и Ув. Удав КАА ,участвовал в штыковой атаке ... в обчем,"СЕКСтан.".."сломалинахрен"...было весело! good но поучительно,для всех сторон! yes были времена... recourse
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          андрей юрьевич
      2. Дембель77 Сегодня, 16:08 Новый
        Ха-ха-ха! Да америкосы и с GPS-то чужую территорию со своей путают, а с этой новой системой блин вообще весь мир заграбастают под себя! Типа ошибочка вышла...
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        Дембель77
    4. sgazeev Сегодня, 16:10 Новый
      Ну потерял он компас и что дальше.Если на верху страны путают.Не поможет.
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      sgazeev
  2. avg-mgn Сегодня, 15:43 Новый
    С летчиками все понятно, а как с сухопутными? Например у нас каждый ребенок знает где Полярная Звезда, мох растет с северной стороны, а еще он знает что такое компас.
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    avg-mgn
    1. pjastolov Сегодня, 15:49 Новый
      ну, еще бы спросили: а без калькулятора считать умеют, хоть столбиком laughing
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      pjastolov
      1. BlackMokona Сегодня, 16:13 Новый
        Компас не позволяет моментально определить точные координаты.
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        BlackMokona
  3. DMoroz Сегодня, 15:45 Новый
    это что, уже готовятся к тому, что их спутники GPS выведут из строя?
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    DMoroz
    1. mad Сегодня, 15:57 Новый
      Как половина топоров упали посреди Сирийской пустыни, так сразу заволновались )
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      mad
  4. Толстоевский Сегодня, 15:47 Новый
    всё новое - хорошо забытое старое
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    Толстоевский
  5. Altona Сегодня, 15:48 Новый
    Пфф, какой то модуль. Я то думал по бумажным картам. Или как наши лётчики по "старой смоленской дороге", когда с воздуха определяют свое местоположение визуально по главной дороге в данной местности (обычно идущей с запада на восток или с севера на юг).
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    Altona
    1. dauria Сегодня, 15:55 Новый
      Пфф, какой то модуль. Я то думал по бумажным картам.


      Ну, положим , новинка в этой штуковине есть - видеокамера и электронные мозги на визуальные ориентиры. Если это в автоматическом режиме ( а похоже именно так) , то это новое в навигации. Если перед этим местность облетел беспилотник, то он может "обучить" и остальные системы на других ЛА. А в комплексе с другими автономными средствами (инерциальными, магнитными, астро , радиотехническими и.т.д) - огромный воз работы снимается с экипажа.
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      dauria
  6. vch Сегодня, 15:50 Новый
    Не смешите меня!! Американцы без GPS заблудятся в родном квартале!! laughing А если еще отобрать теплый клозет и колу - это уже вааще не бойцы.......
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    vch
  7. Oznob Сегодня, 16:00 Новый
    Если гуси летят весной - на север, осенью - на юг. А если ёж низко летит - к дождю.
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    Oznob
  8. roskot Сегодня, 16:05 Новый
    А еще хорошо помогает Иван Сусанин. Он дорогу покажет...
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    roskot
  9. Bondik05 Сегодня, 16:15 Новый
    Как я понимаю начинают готовиться к боевым действиям не только с папуасами, а с противником способным вырубить спутники. Ой как не хочется 2-й ВОВ, но по моему потихоньку к ней движемся.
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    Bondik05
  10. Altona Сегодня, 16:18 Новый
    Цитата: dauria
    Если перед этим местность облетел беспилотник, то он может "обучить" и остальные системы на других ЛА. А в комплексе с другими автономными средствами (инерциальными, магнитными, астро , радиотехническими и.т.д) - огромный воз работы снимается с экипажа.

    -------------
    Вы все хорошо описали. А где люди в этой схеме, человеческий обученный фактор?
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    Altona
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