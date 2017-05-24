Самоходная артиллерийская установка T-155 Yavuz (Турция)



САУ T-155 Yavuz на огневой позиции. Фото Defence-blog.com



Общий вид машины. Фото Millisavunma.com



Вид на корму и орудийную установку. Фото Bmpd.livejournal.com



Бортовые люки укладки. Рядом с машиной стоят совместимые боеприпасы. Фото Bmpd.livejournal.com



155-мм артиллерийские снаряды, производимые компанией MKE. Фото Millisavunma.com

По материалам сайтов:

http://millisavunma.com/

http://aa.com.tr/

http://defence-blog.com/

http://aselsan.com.tr/

http://bmpd.livejournal.com/

На данный момент сухопутные войска Турции располагают достаточно многочисленной группировкой самоходных артиллерийских установок, вооруженных орудиями разных калибров. В то же время, имеющаяся в войсках техника далеко не в полной мере устраивает военных. Одним из главных поводов для критики являются недостаточная мобильность и известные ограничения при переброске на большие расстояния. Очередной попыткой решения этой проблемы является перспективный проект САУ под названием T-155 Yavuz.Наиболее массовым носителем 155-мм гаубиц в турецкой армии является самоходка T-155 Fırtına – ранее было заказано 350 подобных машин, и их производство продолжается до сих пор. При всех своих преимуществах, такая САУ имеет некоторые черты, считающиеся недостатками. Турецкие военные не в полной мере довольны эксплуатационными характеристиками, а также критикуют мобильность имеющихся машин. По их мнению, новые образцы самоходной артиллерии должны базироваться на колесных шасси. Не так давно промышленность предложила новые варианты требуемой техники.Одна из перспективных гаубичных САУ была создана в рамках сотрудничества корпорации Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE или MKEK) и компании Aselsan. Обе эти организации имеют большой опыт разработки и производства артиллерийских систем, который и был использован в новом проекте. Самоходка нового типа получила обозначение T-155 Yavuz («Грозный»). Примечательно, что выбранное название в некоторой мере отражает преемственность разработки и указывает на предыдущие системы подобного класса.Первая публичная демонстрация САУ Yavuz состоялась несколько месяцев назад на выставке IDEX 2017, прошедшей в Объединенных Арабских Эмиратах. Во время этого мероприятия специалисты и широкая общественность получили возможность внимательно изучить новейшую турецкую разработку, а также сделать определенные выводы. Следующей площадкой для демонстрации нового образца стала стамбульская выставка IDEF 2017, прошедшая несколько недель назад. Вероятно, опытному образцу «Грозного» в ближайшем будущем предстоит стать участником некоторых других выставок.Авторы проекта T-155 Yavuz, приняв во внимание новые требования армии, сформировали облик перспективной самоходки. Следует отметить, что в этом проекте отсутствуют какие-либо по-настоящему оригинальные и революционные идеи. В основе САУ лежат уже проверенные на практике технические решения, достаточно давно нашедшие применение в иных зарубежных проектах. Тем не менее, в данном случае речь идет о выполнении требований заказчика и получении преимуществ перед существующей техникой в некоторых характеристиках, что в определенной мере оправдывает подобное заимствование подходов.Одно из главных требований к перспективной самоходке касается получения высокой тактической и стратегической мобильности, а также сравнительной простоты эксплуатации. Как следствие, специалисты компаний MKE и Aselsan взяли за основу для боевой машины серийный грузовик немецкой фирмы MAN. Этот автомобиль имеет трехосное полноприводное шасси с повышенными характеристиками проходимости. Применяется дизельный двигатель мощностью 480 л.с. Как утверждается, имеющееся шасси позволит САУ разгоняться на шоссе до 90 км/ч и обеспечит запас хода до 600 км.На серийном шасси предлагается монтировать набор разнообразных агрегатов того или иного назначения. В передней его части проект предусматривает установку защищенной кабины экипажа, отличающейся увеличенными размерами. Кабина бескапотной компоновки имеет два ряда сидений для размещения экипажа, а также оснащается легким бронированием, способным защитить людей от пуль или осколков. Заявлена защита от противопехотных мин. Также используется система коллективной защиты от оружия массового поражения.Для доступа внутрь кабины имеется две пары бортовых дверей. Кроме того, над правым передним местом предусматривается круглый люк в крыше. Определенное удобство посадки и высадки обеспечивается двумя парами лестниц, помещенных перед колесами и позади них.Грузовая площадка шасси отдается под монтаж броневого корпуса коробчатой конструкции, вмещающего некоторые необходимые агрегаты. Передняя и центральная часть этого корпуса представляют собой закрытые сверху агрегаты, имеющие полезный объем внутри. Задняя его часть имеет только борта, необходимые для дополнительной защиты орудийной установки. Значительная часть корпуса отдается под средства хранения боеприпасов. В центре корпуса находятся две укладки с цилиндрическими ячейками поперечного расположения, вмещающими снаряды и метательные заряды. Доступ к ячейкам для 18 выстрелов обеспечивается при помощи бортовых люков корпуса, крышки которых откидываются вверх.Ввиду сравнительно большой высоты шасси, для удобства работы заряжающих, ниже основного корпуса располагается пара откидных площадок большой длины. При переводе машины в боевое положение они откидываются вниз и дают заряжающим более комфортный доступ к укладкам. В транспортном положении площадки поворачиваются вверх и закрепляются вдоль бортов.По причине ограниченных прочностных характеристик колесного шасси и имеющейся подвески, самоходка T-155 Yavuz не имеет возможности стрельбы с колес. Разгрузка шасси и стабилизация установки во время стрельбы используется кормовой сошник. Он выполнен в виде крупной и тяжелой металлической плиты, оснащенной шарнирно закрепленными опорами. Управление сошником осуществляется при помощи двух гидравлических цилиндров. В транспортном положении плита поднимается над грунтом. При переводе в боевое положение происходит некоторый подъем задней части шасси с разгрузкой двух осей. За счет своей конструкции использованный сошник также выполняет функции площадки для работы заряжающих.С целью упрощения разработки и последующего производства серийной техники в проекте «Грозный» предлагается использовать существующее орудие вместе с частью деталей для его монтажа. В качестве источника основных агрегатов была выбрана существующая 155-мм буксируемая гаубица Panter, производимая серийно и эксплуатируемая турецкой армией.Напомним, орудие Panter представляет собой незначительно доработанную гаубицу FH-2000 сингапурской разработки. Базовый проект появился в начале девяностых годов, и позже заинтересовал Турцию. Орудие было незначительно доработано в соответствии с требованиями армии и возможностями турецкой промышленности, после чего поступило в серийное производство. В серийной версии изделие Panter представляет собой 155-мм длинноствольную пушку-гаубицу на буксируемом колесном лафете. Значительное число существующих элементов артиллерийской системы было перенесено в новый проект Yavuz.В кормовой части дополнительного корпуса самоходки, образовывающей открытую площадку, устанавливается опорно-поворотное устройство для качающейся артиллерийской части. Для упрощения проекта этот агрегат без значительных изменений заимствуется у серийного орудийного лафета. Конструкция опорного устройства, оснащенного электрическими приводами, обеспечивает горизонтальную наводку в пределах 17° вправо и влево от нейтрального положения. Углы возвышения меняются от 3° до 67°.Непосредственно на цапфах установки закрепляется люлька с набором противооткатных устройств, уравновешиваемая пружинными эквилибраторами. Также качающаяся часть орудийной установки оснащается прицельными устройствами, которые могут применяться как для стрельбы прямой наводкой, так и для ведения огня с закрытых позиций. Слева от орудия устанавливаются прицел и некоторые органы управления орудием.САУ T-155 Yavuz оснащается 155-мм нарезным орудием со стволом длиной 52 калибра, конструкция которого восходит к разработке специалистов из Сингапура. Орудие комплектуется двухкамерным дульным тормозом и поршневым полуавтоматическим затвором с электрическими приводами. Позади казенника размещается механизм досылания, в значительной мере упрощающий работу заряжающих. Подача снаряда и картуза с метательным зарядом производятся с качающегося лотка при помощи механического досылателя. Перед выстрелом весь механизм отводится в сторону, позволяя стволу откатиться назад.Имеющаяся гаубица калибра 155 мм имеет возможность использования всех существующих снарядов, соответствующих стандартам НАТО. За переноску боеприпасов от укладки к орудию отвечают заряжающие. Далее основные процессы подготовки к стрельбе осуществляются автоматизированными системами. При выполнении огневого налета тренированный расчет может в течение небольшого времени поддерживать скорострельность на уровне 6 выстрелов в минуту. Длительная стрельба приводит к заметному сокращению темпа.Боевые характеристики самоходки зависят от типа используемого снаряда. Так, стандартный осколочно-фугасный снаряд M107 может быть отправлен на дальность до 18 км. Осколочно-фугасный M549A1 с газогенератором имеет дальность стрельбы до 30 км. Дальность стрельбы перспективным снарядом MKE Mod 274 должна превышать 40 км.В соответствии с современными требованиями САУ «Грозный» получила достаточно развитую систему управления огнем. В ее составе имеются собственные средства навигации, баллистический вычислитель и пульт дистанционного управления всеми основными устройствами. При помощи своего пульта наводчик-оператор может выполнять все основные операции по подготовке к стрельбе и ведению огня.Проектом T-155 Yavuz предусматриваются некоторые меры, направленные на повышение безопасности боевой машины и экипажа. На случай прямого столкновения с противником используется бронированная кабина. Кроме того, на ее крыше располагается кольцевая турель с креплениями для монтажа пулемета винтовочного или крупного калибра. Выставочный образец самоходки также получил восемь дымовых гранатометов, размещенных в составе двух счетверенных блоков на крыше кабины.Управлять работой всех систем и обслуживать орудие должен расчет из пяти человек: водитель, наводчик, командир и двое заряжающих. При решении некоторых боевых задач, подразумевающих подачу выстрелов с грунта или с транспортера боеприпасов, в работе самоходки могут участвовать дополнительные заряжающие.Построенная на базе серийного грузовика самоходная артиллерийская установка отличается достаточно большими габаритами. Длина машины достигает 10,8 м, ширина – 2,6 м, высота – 4,1 м. Боевая масса T-155 Yavuz зависит от комплектации. Заявлена возможность применения разных вариантов защиты обитаемого отсека, прямо влияющих на весовые показатели всего комплекса. При этом даже в максимальной комплектации самоходка весит не более 20 т. Это позволяет ей показывать достаточно высокие характеристики подвижности: скорость на шоссе до 90 км/ч и запас хода 600 км. Колесное шасси, в первую очередь, адаптировано для перемещения по автомобильным дорогам, но при этом имеет определенные возможности с точки зрения езды по бездорожью.По имеющимся данным, к настоящему времени перспективная самоходка от компаний MKE и Aselsan вышла из стадии проектирования, а кроме того, был построен первый опытный образец. Сравнительно недавно прототип не только принимал участие в военно-технических выставках, но и работал на полигонах. Известно о завершении ходовых испытаний. С апреля опытный образец «Грозного» демонстрирует боевые качества своей орудийной установки. На завершение подобных проверок понадобится некоторое время.Завершение всех необходимых испытаний ожидается в течение нескольких следующих месяцев. При подтверждении заявленных характеристик перспективная турецкая САУ способна заинтересовать потенциального заказчика в лице министерства обороны и благодаря этому поступить на вооружение. Вполне возможно, что военные рассмотрят этот вопрос и примут окончательное решение уже в этом году.На данный момент представленная несколько месяцев назад САУ T-155 Yavuz может представлять определенный интерес, прежде всего в контексте развития сухопутных войск Турции и обновления их парка самоходной артиллерии. При этом нельзя не отметить, что с точки зрения конструкции и возможностей эта боевая машина не является чем-то особо примечательным или революционно новым. Две организации турецкой военной промышленности, учтя пожелание армии, фактически переосмыслили зарубежный опыт и предложили свой вариант техники на основе уже известных идей и решений.Если рассматривать проект T-155 «Грозный» самостоятельно, то можно предполагать его успешное завершение с постановкой техники на вооружение и запуском серийного производства. Тем не менее, новые пожелания министерства обороны Турции не могли не привлечь внимание других производителей военной техники. На недавней выставке IDEF 2017 Главное управление военного производства сухопутных войск Askeri Fabrikalar Genel Mudurlugu (AFGM) и компания Aselsan впервые представили свой вариант колесной САУ под названием Kamyona Monteli Obius / KMO.Как и T-155, новая машина KMO основывается на серийном трехосном автомобильном шасси и несет 155-мм орудие, заимствованное у комплекса Panter. Одновременно с этим имеются некоторые важные отличия. Так, самоходка от AFGM и Aselsan отличается большими размерами и боевой массой, что, среди прочего, позволяет ей нести боекомплект в виде 21 выстрела раздельного заряжания. Боевые качества орудий двух САУ, по понятным причинам, одинаковы.САУ Yavuz имеет преимущество в виде более высокой максимальной скорости, обусловленное меньшей боевой массой. Кроме того, интересным отличием этой машины является использование собственных средств самообороны. Дымовые гранатометы и крупнокалиберный пулемет в некоторых ситуациях могут защитить экипаж и самоходку от различных угроз, тогда как AFGM / Aselsan KMO таких средств не имеет.Нельзя не заметить, что две новейшие самоходки турецкой разработки имеют максимально близкие технические и боевые характеристики, а все имеющиеся отличия касаются только вспомогательного оборудования и вооружения, технологий производства и т.д. Как следствие, в самом ближайшем будущем турецким военным предстоит сделать не самый простой выбор. На окончательном выборе принимаемой на вооружение техники могут сказаться самые разные факторы экономического, технологического, эксплуатационного и иного характера, вплоть до самых сомнительных, таких как лоббирование, коррупция и т.д. Более того, пока нельзя исключать, что министерство обороны не сможет сделать выбор, и потому примет на вооружение сразу два образца. Примечательно, что, вне зависимости от выбора конкретной самоходки, компания Aselsan, участвующая сразу в двух проектах, вряд ли останется недовольной решением военных.Тем не менее, для того, чтобы военное ведомство смогло выбрать технику для перевооружения, компаниям-разработчикам необходимо, как минимум, завершить испытания и доводку. Проект T-155 Yavuz в настоящее время находится на стадии проверки вооружения, а альтернативный Kamyona Monteli Obius лишь готовится к началу огневых испытаний. Таким образом, реальные шансы поступить на вооружение у двух боевых машин появятся не ранее, чем через несколько месяцев. По-видимому, именно тогда перспективные САУ турецкой разработки вновь станут героями новостей.