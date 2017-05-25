Быстрый глобальный удар (часть 2)

В 2011 году вступил в силу Договор СНВ-3 между РФ и США. Договором предусмотрено сокращение ядерного оружия (ЯО), размещенного на МБР и БРПЛ до 1550 единиц. Количество развёрнутых пусковых установок (ПУ) МБР и БРПЛ, развёрнутых тяжёлых бомбардировщиков не должно превышать 700 единиц. Один тяжелый бомбардировщик засчитывается за одну ПУ. Запрещено развёртывание стратегических ядерных сил (СЯС) за пределами национальной территории каждой из сторон. Договор не распространяется на тактическое ядерное оружие (ТЯО).ЯБП подразделяются по готовности к применению на категории:— «оперативно-развернутые» — ЯБП, установленные на носителях или содержащиеся при авиабазах самолетов-носителей;— «оперативного хранения» — ЯБП, находящиеся на хранении, содержащиеся в готовности к установке на носители и которые могут быть установлены (возвращены) на носители в сроки, определяемые их доставкой и установкой;— «длительного хранения» — резервные ЯБП, хранящиеся на военных складах в собранном виде с удаленными нейтронными генераторами и узлами, содержащими тритий;— «стратегического резерва» — ЯБП, снятые с вооружения и ожидающие демонтажа, а также ядерные инициаторы и агрегаты термоядерной ступени.Первые две категории составляют «активный», а две последние — «неактивный» арсеналы. Возможность возврата на носители реально сохраняется только для ЯБП, относящихся к категории «оперативного хранения». Именно эти ЯБП по сути являются «возвратным потенциалом». Дополнительно США имеют возможность развертывания ЯБП и за счет возврата в боевой состав резервных носителей с установкой на них ЯБП «возвратного потенциала».По оценкам, проведенным в 2016 году, США имеют с учетом ТЯО 7000 ЯБП (из них 1930 единиц «оперативно-развернутые» и 2700 — «оперативного хранения»).РФ имеет 7290 ЯБП (из них 1790 единиц «оперативно-развернутые» и 2700 — «оперативного хранения»).Великобритания имеет 215 ЯБП (из них 120 единиц «оперативно-развернутые» и 95 — «оперативного хранения»).Франция имеет 300 ЯБП (из них 280 единиц «оперативно-развернутые» и 20 — «оперативного хранения»).СБА предназначена для поражения объектов в любой точке земного шара с применением ядерного и обычного оружия, а также для поддержки боевых действий других видов ВС США.Самолетный парк СБА насчитывает 160 единиц (76 В-52Н, 64 В-1В и 20 В-2А). На складском хранении находятся около 80 самолетов СБА, из которых в боеготовое состояние могут быть приведены 13 В-52 и 4 В-1В. Для обеспечения действий СБА из состава Командования воздушных перебросок ВВС и подразделений ВВС Национальной гвардии может привлекатьсятранспортно-заправочных самолетов.В условиях мирного времени стратегические бомбардировщики (СБ) дислоцируются на пяти авиабазах континентальной части США: Майнот — 22 В-52Н; Элсворт — 24 В-1В; Уайтмен — 16 В-2А; Дайс — 12 В-1В; Барксдейл — 41 В-52Н. При отработке задач в Европейской зоне, в зонах Тихого и Индийского океанов для временного базирования СБА используются 16 аэродромов. При обострении международной обстановки для рассредоточения СБА предусматривается задействовать до 50 аэродромов на континентальной части США и на территории Канады. После выполнения СБ боевого задания существует возможность осуществления их посадки на аэродромах, расположенных в Азии и Африке.СБ В-1В переориентированы для решения неядерных задач, хотя техническая возможность обратного переоснащения сохраняется. (Тайно и в короткие сроки обратное переоснащение сделать практически не представляется возможным).В составе ВВС США насчитывается 20 СБ B-2А (4 самолета в активном резерве) и 76 B-52H, которые могут быть использованы как самолеты-носители ЯО. Фактически задачи по применению ЯО, в соответствии с имеющимися планами ведения ядерной войны и Договором СГВ-3, возлагаются на 16 B-2 и 44 B-52H.Основные варианты (в настоящее время) загрузки СБ:— B-2А — до 16 ядерных авиабомб (ЯАБ) В61 (разных модификаций мощностью до 350кт) и (или) В83 (мощность до 1,2Мт);— B-52H — до 20 ядерных крылатых ракет (ЯКР) большой дальности AGM-86B (2500 км, 200 кт) и (или) AGM-129 (3000 км, до 150 кт).Возможно оснащение СБ и другими вариантами ЯБП (например, В-2А — до 16 ЯКР).По оценкам западных экспертов, для применения самолетами СБА имеется околохранятся на складах («оперативно-развернутые») трех авиабаз (Майнот, Уайтмен и Барксдейл), а остальные 700-800 единиц («оперативного хранения») хранятся на центральном складе ВВС (авиабаза Киртленд).По результатам учений отмечалось, что боевое применение СБ В-52Н (ЭПР до 100 кв.м) требует значительного прикрытия самолетами тактической авиации для подавления системы ПВО и ПРО вероятного противника (включая перехватчики или истребители).В соответствии с нормативами в боеготовом состоянии поддерживается около 75% боевого состава СБА. Это обеспечивается высокой технической надежностью СБ, развитой ремонтно-восстановительной базой, высокой укомплектованностью авиационных крыльев летным составом и наличием при авиачастях самолетов активного резерва (около 20% боевого состава). Самолеты активного резерва поддерживаются в исправном состоянии и предназначены для замены штатных самолетов в случае их утраты или на время проведения длительных ремонтных или регламентных работ. Для подготовки одного самолета активного резерва к боевому вылету требуетсяКруглосуточное боевое дежурство СБ на аэродромах в условиях мирного времени с сентября 1991 года отменено, но в угрожаемый период может быть возобновлено в течениеПервая дозаправка СБ в воздухе осуществляется через 3ч после взлета, а вторая через 4-6 ч. При длительных полетах СБ могут дозаправляться на маршруте до 5-6 раз. Дозаправка топливом производится на высотах от 7000 м и выше при скоростях полета 600-700 км/ч. Средняя продолжительность дозаправки В-52Н составляет 25-30 мин.В ВВС США принята пятиступенчатая система боевых готовностей (дополнительно имеется еще две ступени при чрезвычайном положении). Перевод из одной степени готовности в другую осуществляется министром обороны или президентом США.. В повседневных условиях мирного времени в технически боеготовом состоянии поддерживается 70% СБ боевого состава. Боевое дежурство в повседневных условиях СБ не несут.При обострении международной обстановки и введении в ВС боевой готовности №4 в авиакрыльях СБА осуществляется сокращение (прекращение) плановой боевой подготовки. Самолеты, находящиеся в воздухе или на других аэродромах, возвращаются на авиабазы постоянной дислокации. Начинается проведение мероприятий по восстановлению неисправных самолетов и наращиванию состава боеготовых сил, проводятся подготовка и постановка СБ на боевое дежурство (до 30% от количества боеготовых самолетов), а также передача их в оперативное подчинение Объединенного стратегического командования (ОСК). Время, необходимое на проведение мероприятий по, составляетВ случае дальнейшего нарастания напряженности, при которой возможно начало боевого применения ВС США без использования ЯО, с введением боевойв авиакрыльях СБА завершаются мероприятия по приведению самолетов в технически исправное состояние (до 100% боевого состава). Проводится подготовка боеготовых самолетов к боевому вылету. Продолжается наращивание состава дежурных сил (до 50-60%), начинается рассредоточение бомбардировщиков с организацией боевого дежурства на запасных аэродромах (по 4-6 СБ).b]Осуществляются формирование и переброска на запасные аэродромы групп восстановления боеспособности авиакрыльев.[/b] Время, необходимое для проведения мероприятий —В случае дальнейшего возрастания угрозы (при развязывании боевых действий без применения ЯО) и введения в ВС США, проводятся проверки боеготовности сил СБА. Состав дежурных сил поддерживается на уровне до60 %. Время, необходимое для проведения мероприятий по переводу сил СБА в боеготовность № 2, составляетвводится в случае непосредственной угрозы ракетно-ядерного нападения на США в течение ближайших часов. Дежурные силы СБА доводятся до 100% состава боеготовых самолетов.Боевое дежурство СБ в воздухе организуется с целью заблаговременного вывода части сил СБА из-под удара и сокращения времени полета в районы боевого предназначения. Кроме того, оно может быть организовано при обострении обстановки или возникновении кризисной ситуации как демонстрация решимости высшего политического руководства США использовать стратегические наступательные силы для достижения поставленных целей. Боевое дежурство может осуществляться по 6-7 маршрутам. С 1968 года (после ряда катастроф и аварий самолетов с ЯО на борту) боевое дежурство СБ в воздухе было прекращено.Планами боевого применения предусматривается нанесение различных по масштабу ядерных ударов. При этом СБА может использоваться в случае как массированного, так и ограниченного применения ЯО. В упреждающем массированном ядерном ударе может быть задействовано до 80% боеготовых СБ. При нанесении внезапного массированного удара вследствие непродолжительного (до 2 ч) периода экстренной подготовки сил СБА к боевому применению возможно задействование около 30% СБ. В связи с большим временем полета до целей СБ могут составлять второй или третий эшелон ядерного удара. По опыту оперативной подготовки ВВС США, взлет СБ осуществляется за 5-15 мин до пуска МБР или одновременно с ним. Общая продолжительность подъема в воздух боеготовых самолетов составляет около 15 мин.После взлета СБ выходят в район первой дозаправки, которая выполняется методом сопровождения и далее по индивидуальным маршрутам на высотах 9-12км следуют к так называемому рубежу часа «Е» (рубеж не возвращения), пересечение которого разрешается только после получения приказа на применение ЯО. В районе этого рубежа производится вторая дозаправка. Получив приказ на применение ЯО, СБ следуют к рубежу «Н» (рубеж координации времени нанесения ядерных ударов), точность выхода на который установлена в пределах 1-2мин. Между рубежами «Е» и «Н» производится разблокировка ЯО и осуществляется его подготовка к боевому применению. При подходе к рубежу обнаружения средствами ПВО противника СБ, как правило, снижаются и выполняют дальнейший полет на малых и предельно малых высотах с постановкой помех бортовыми средствами РЭБ.рубеж «Н» находитсяот государственной границы с северной ее части. Для боевого применения ЯАБ СБ на территории России используют маршруты, пролегающие только с северного направления в коридоре между островом Медвежий и Новосибирскими островами. Остальные направления до настоящего времени не использовались в виду необходимости длительного полета над территориями РФ и стран СНГ (входящих в объединенную систему ПВО государств-участников СНГ), насыщенной системами наблюдения и ЗРК.По планам пуск ЯКР (обычных КР) при первом ударе должен осуществляться вне границы РФ или же на границе материковой части (для северного направления). Граница пуска ЯКР расположена:— на северном направлении — на отрезке между островам Медвежий и Новосибирскими островами;— на южном направлении — над территорией Турции, удаленной от Черноморского побережья на расстояние около 100 км;— на восточном направлении — над акваторией Тихого океана, удаленной от Курильских островов на расстояние 500-800 км.По мнению американских военных, в некоторых случаях более предпочтительным, чем массированный ядерный удар, может оказаться нанесение ударов высокоточными ЯБП небольшой мощности. Это позволяет оказать сильное психологическое воздействие на противника без нежелательных сопутствующих потерь, а значит, добиться разрешения конфликтной ситуации политическим путем на выгодных для США условиях. Данный вариант наиболее вероятен для небольших стран.Руководство ВВС США неоднократно заявляет о высоком уровне подготовки летных экипажей СБА, подтверждая это результатами их участия в локальных конфликтах. Особое внимание уделяется повышению качества боевой подготовки, направленной на обучение летного и технического состава по поддержанию постоянной готовности СБ к боевому применению. Их подготовка ведется комплексно и характеризуется значительной интенсивностью мероприятий оперативной и боевой подготовки, средний налет на экипаж составляет около 210 часов в год. Большинство летных экипажей на ротационной основе участвует в локальных конфликтах, что учитывается командованием частей при назначении летчиков на вышестоящие должности.В 2007 году были вскрыты недостатки в подготовке летного состава при обращении с ЯБП. В авиационных частях СБ В-52Н большинство документов по подготовке к боевому применению ядерных КРВБ устарело. Многие положения инструкций противоречили друг другу. Контроль технического состояния, учета и содержания ЯБП, обеспечения ядерной безопасности при проведении всех видов занятий и работ с ними проводился по разным инструкциям, что вводило в заблуждение командный и технический персонал и другие недостатки.Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:— использование СБА при нанесении ВГУ весьма проблематично из-за достаточно больших сроков подготовки СБ к вылету и самому полету. Скрыть от нашей агентурной и технической разведки масштабы такой подготовки маловероятно;— при подготовке к ВГУ СБА требуется развертывание резервной системы управления, перевод штабов на работу в условиях военного времени, подготовку огромного количества самолетов для заправки СБ топливом.На трех базах (Майнот, Мальмстрем и Уоррен) находятся 450 ракет Minuteman-III. На базах Майнот и Мальмстрем МБР оснащены платформами для установки от 1 до 3 ЯБП, а на базе Уоррен — для одной. Мощность ЯПБ 335 и 300 кт.Считается, что с 1996 по 2015 гг. все МБР прошли программы модернизации: PRP (замена топлива в двигателях 1 и 2 ступенях, установка новых двигателей 3 ступени), GRP (замена системы управления полетом), PSR (обновление компонентов и узлов двигателя ступени разведения), REACT (модернизация системы ускоренного ввода полетных заданий и перенацеливания ракет). Кроме того, проведены программы поддержания готовности производственной линии твердотопливных двигателей и повышение физической защиты объектов инфраструктуры базирования, обслуживания и хранения МБР.Группировка МБР обладает высокой готовностью к пуску ракет, отличается высокой надежностью и точностью доставки ЯБП к стратегическим целям, расположенных на предельных дальностях. С 30.05.1994 в соответствии с достигнутыми между Россией и США, а также Россией и Великобританией договоренностями, было произведено перенацеливание несущих боевое дежурство МБР. У ракет стационарного базирования, у которых полетные задания вводятся заблаговременно, штатные полетные задания были сняты и установлены "нейтральные" задания (с точками прицеливания в акватории Мирового океана). Комплексы четвертого поколения несут боевое дежурство с нулевыми полетными заданиями. Этот шаг носит символический характер, поскольку время, необходимое для перенацеливания комплексов в соответствии с оперативными планами их использования, достаточно небольшое.В составе дежурных сил находится около 95% МБР, оперативная(по другим данным: после получения приказа от Президента США). Эксперты относят МБР к оружию первого удара, предназначенному для нанесения упреждающих и ответно-встречных ракетно-ядерных ударов по стратегическим объектам вероятных противников. Подлетное время МБР к цели не превышает 35мин. МБР в силу своих возможностей по дальности могут поражать цели лишь на половине поверхности планеты.При проверках персонала, обслуживающего МБР, были вскрыты многочисленные случаи мошенничества при проверке компетентности офицеров и случаи запущенности технических систем на базах МБР в Северной Дакоте и Монтане (протекающие крыши шахт, неисправные системы канализации. Ракетчики были вынуждены испражняться в вёдра и мочиться в кувшины, убирая это за собой после 24 часов дежурства). Зафиксированы многочисленные случаи нервозности и депрессии персонала при боевом дежурстве, что, в свою очередь, провоцирует офицеров злоупотреблять алкоголем и наркотиками, а также демонстрировать преступное поведение.В 2016 году должны были быть проведены мероприятия по устранению указанных недостатков. Насколько это исправило ситуацию, неизвестно.В боевом составе американских стратегических наступательных сил ВМФ предусматривается иметь 14 ПЛАРБ типа «Огайо», из которых в любой момент времени 12 являются боеготовыми, а две — находятся в ремонте. По планам ВВМ США не планируется увеличивать количество ПЛАРБ до производства новой подводной лодки. На развернутых ПЛАРБ (по 24 ПУ каждая) постоянно находятся 288 БРПЛ (по 4 ЯБП на каждой, мощность 100 и 475 кт). К 2018 году планируется число ПУ на лодках уменьшить с 24 до 20 в интересах обеспечения выполнения условий Договора СНВ-3 по числу средств доставки. Время нахождения на океанских просторах каждой из 12 ПЛАРБ может составлять 80-100 суток. За год каждая из них может трижды выходить на боевое дежурство. В среднем каждая из 12 ПЛАРБ находится у пирса в течение 3 месяцев за год.СЯС морского базирования составляют основу ядерной триады США. Благодаря скрытности действий они обладают высокой живучестью и автономностью функционирования. Силам ПЛАРБ отводится важная роль при нанесении ответных ракетно-ядерных ударов и выполнении задач по ядерному сдерживанию вероятных противников. После получения приказа от Президента СШАоценивается величиной. Подлетное время БРПЛ не превышает 45мин. Вместе с тем американские ученые подчеркивают, что ПЛАРБ с БРПЛ, находящиеся в пунктах базирования, представляют собой привлекательную стратегическую цель. Отмечается недостаточная живучесть и уязвимость наземной инфраструктуры военно-морских баз Кингс-Бей и Кигсап, имеющих хранилища для хранения ЯО, от ударов вероятного противника. По сравнению с группировками МБР и СБА группировка сил ПЛАРБ является самой дорогостоящей.Сохраняется возможность наращивания количества ЯБП на каждой БРПЛ (до 8-12 единиц) и усиления группировки ПЛАРБ в акватории Тихого океана в интересах ядерного сдерживания Китая и Северной Кореи. Такую замену также быстро и тайно также провести невозможно.По оценкам западных специалистов, из-за особенностей системы боевого управления и связи сил ПЛАРБ, они не способны наносить ответно-встречные ракетно-ядерные удары по данным, поступающим от системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе противника. Вполне вероятно, что данная проблема уже решена (или будет решена в ближайшем будущем).На вооружении тактической авиации (ТА) ВВС США имеется нестратегическая ЯАБ типа В61 в трех модификациях. Запас ЯАБ составляет порядка 500-800 единиц, из них 150-200 хранятся на складах («оперативно-развернутые») шести авиабаз в европейских странах НАТО. Для доставки ЯАБ к объектам поражения могут использоваться около 300 истребителей-носителей ЯО F-15, F-16 и «Торнадо» из состава ВВС США, Великобритании, Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии и Турции. Для доставки ЯАБ В61 также может быть использован самолет F-35А. Для нанесения ядерных ударов с использованием ТЯО (ЯАБ) могут использоваться самолеты СБА (В-2А и В-52Н).ОСК США осуществляет единое планирование применения разнородных сил с помощью автоматизированной системы, позволяющей оперативно проводить целераспределение и комплексное планирование ударов ядерными силами и силами общего назначения. При этом, учитывается тот факт, что Россия является единственной ядерной державой, способной уничтожить США. Руководство США и НАТО основное внимание уделяет организации оперативной и боевой подготовки сил и средств тактического ЯО. Проверка планов его применения проводится в ходе КШУ с моделированием возможных вариантов применения ЯО и отработкой вопросов перевода ядерных сил НАТО в различные степени боевой готовности, управления ими в ходе ведения военных действий с использованием специализированной АСУ. В ходе КШУ отрабатываются вопросы:; организация управления тактическими ядерными силами с использованием воздушного командного пункта; перевод ВС США и ОВС НАТО в Европе с мирного времени на военное; подготовка и применение ЯО и др.Как показывают оценки зарубежных специалистов, при перебазировании самолетов-носителей ЯО ВВС НАТО и при доставке ЯАБ на передовые аэродромы в Польше, Словакии и странах Балтии в зоне досягаемости оказывается вся территории Республики Беларусь и почти вся европейская часть России. При этом подлетное время к объектам у западных границ сокращается с 40-50 до 4-7мин. Выдача и подвеска на самолеты тактической авиации ЯАБ с последующим нанесением первого ядерного удара возможны только с санкции Президента США.По мнению зарубежных экспертов, при использовании ТА для доставки ЯАБ имеется следующие недостатки:— время приведения эскадрилий самолетов-носителей ЯО в готовность к боевому применению составляет(на самолеты требуется устанавливать специализированное оборудование, прокладывать кабельные линии и т.д.);— недостаточная защищенность инфраструктуры базирования ТА НАТО и уязвимость колонн при транспортировании ЯАБ на авиабазы.При необходимости на самолеты ТА быть подвешены крылатые ракеты в обычном оснащении: F-15E — 3 ракеты; F-16C/D, F/A-18E/F и F-35 — 2 ракеты.ТА может привлекаться к массированному ракетно-авиационному удару (МРАУ) в рамках быстрого глобального удара. МРАУ является основным способом ТА нанесения поражения противнику и завоевания превосходства в воздухе, Наиболее мощным считается первый МРАУ, который готовится еще в мирное время. При этом детально прорабатывается порядок его проведения, тщательно организуется взаимодействие всех привлекаемых сил и средств. В первом МРАУ задействуются максимально возможное количество самолетов ТА, крылатые ракеты, боевые вертолеты, артиллерия. Для решения этой задачи выделяется до 70-80 % самолетов. Скоординированный по месту и времени, силам и средствам первый МРАУ, как правило, включает в себя:— ударный эшелон крылатых ракет;— эшелон прорыва ПВО;— ударный эшелон.Эшелон крылатых ракет с обычной боевой частью (морского и воздушного базирования) имеет задачу нанесения ударов по объектам войск ПВО, РВСН, аэродромам, органам управления, складам ядерного и обычного оружия, пунктам базирования ВМФ и другим объектам. Пуски крылатых ракет планируются таким образом, чтобы обеспечивался одновременный пролет государственной границы крылатыми ракетами, запущенными с различных направлений. Удары крылатых ракет по объектам в приграничных (прибрежных) районах территории противника должны были осуществляться одновременно с выходом максимального количества групп самолетов эшелона прорыва ПВО к государственной границе. СБА, по опыту учений ОВС НАТО, привлекалась к действиям во втором и последующих МРАУ в составе ударного авиационного эшелона или самостоятельно для поражения объектов в стратегической глубине. В состав эшелона прорыва ПВО и ударного эшелона могут включаться малозаметные тактические истребители. Управление действиями авиации в ходе МРАУ осуществлялось с наземных центров управления боевыми действиями авиации с использованием самолетов ДРЛОиУ и воздушных командных пунктов, находившихся в зонах барражирования, расположенных вблизи границы (линии фронта) вне досягаемости наземных средств ПВО противника. Для обеспечения большей досягаемости и продолжительности нахождения в воздухе боевых самолетов активно использовалась заправочная авиация.Эшелон прорыва ПВО составляет примерно до 20-30% от сил, участвующих в МРАУ (из них: ударная авиация — 60%, истребительная авиация — 30%, самолеты-разведчики и РЭБ — 10%). За несколько часов до взлета боевой авиации может начинаться массированное применение средств РЭБ. К радиоэлектронному обеспечению первого МРАУ привлекается от 80 до 90 самолетов РЭБ.Ударный эшелон составляет до 80 % сил, участвующих в МРАУ (из них: ударная авиация — 70%, истребительная авиация — 15%, самолеты-разведчики и РЭБ — 15%). Выход к государственной границе ударного эшелона осуществлялся через 10-15 мин после нанесения удара эшелоном прорыва ПВО.Для выполнения поставленных задач перед ТА используются следующие профили полета:— маловысотный профиль применяется при проникновении в зону, насыщенную ЗРК и ЗА противника. Преимущество: уменьшенная дальность обнаружения средствами ПВО; нет необходимости в превосходстве в воздухе; малая потребность в силах РЭБ и подавлении ПВО. Недостаток: уменьшенная дальность полета; замыкающие самолеты могут быть обстреляны средствами ПВО малой дальности; большая зависимость от погоды и времени суток;— полет на средней высоте применяется при наличии выявленных брешей в системе ПВО противника и требует надежной поддержки РЭБ, подавления ПВО и истребительного прикрытия;— полет на «средней-большой высоте» применяется, если полет к цели и обратно выполняется без дальнейшего обеспечения. Преимущество: уход из зоны маловысотных ЗРК; улучшение условия для поиска цели; увеличение дальности полета; возможность использования ночью. Недостатки: необходимость превосходства в воздухе; затруднено ориентирование с использованием местности; не обеспечивается внезапность действий; проблемы с весом и скоростью у ударных самолетов; увеличение безопасного интервала между целями, снижение точности неуправляемых средств поражения;— полет с переменным профилем «большая-малая-малая высота» применяется, как правило, при наличии проблем с досягаемостью самолетов и наличием в зоне зели средств ПВО или истребительного прикрытия;— полет с переменным профилем «большая-малая-большая высота» применяется при острой нехватке авиатоплива на аэродромах. Снижение на малые высоты выполнялось в ограниченном районе у цели и при массированіной поддержке со стороны групп РЭБ и подавления ПВО.При проведении МРАУ ядерный компонент вооруженных сил США и европейских стран НАТО (включая самолеты-носители ЯО) будет поддерживаться в готовности к упреждающим действиям.В оперативном отношении американский ВМФ делится на шесть флотов: Второй, Третий, Четвертый, Пятый, Шестой, Седьмой.Командование военно-морских сил США формирует: 4-й флот (Южная Атлантика, Карибское море и юго-восточная часть Тихого океана) и 6-й флот (Средиземное море).Тихоокеанский флот формирует: 3-й флот (восточная и центральная часть Тихого океана), 5-й флот (северо-западная часть Индийского океана) и 7-й флот (западная часть Тихого океана). Обычно суда делятся между Тихоокеанским и Атлантическим флотом примерно поровну, но в последнее время больше боевых единиц получает Тихоокеанский флот (60%). Существует еще и Десятый флот, который занимается вопросами кибернетической войны и обороны от атак в виртуальном пространстве. В его составе нет кораблей или баз.В состав ВМФ США входит: 10 атомных авианосцев (в 2016 был введен в состав флота одиннадцатый — «Джеральд Р. Форд»), 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов, 3 корвета, 14 ПЛАРБ, 56 многоцелевых подводных лодок и другие суда.Одним из основных кораблей надводного флота США является эсминец типа «Арли Бёрк». Сегодня американский флот располагает 67 подобными кораблями. Каждый из этих кораблей имеет систему «Иджис», пусковую установку Мк41 и может нести 96 ракет различного назначения.Примерный состав АУГ чаще всего состоит из: ударного авианосца, 8-10 кораблей охранения (крейсера, эскадренных миноносцев, фрегатов, многоцелевых АПЛ и судов обеспечения). Для усиления противолодочной обороны в АУГ может включаться группа ПЛО — тактическая группа надводных кораблей, предназначенная для борьбы с подводными лодками противника. На боевом дежурстве в составе ВМС США находятся 10 АУГ, из которых 9 имеют портами постоянной приписки базы ВМС на территории США, а одна АУГ имеет портом постоянной приписки базу Йокосука.На постоянном боевом дежурстве находятся как минимум две АУГ. Еще две АУГ могут находится на боевом дежурстве в море, но чаще находятся в порту со сроком выдвижения в зону патрулирования до 14 суток. В 2012 году на водных просторах находилось 3 АУГ.План боевого развертывания ВМС предусматривает, что 6 из находящихся на боевом дежурстве АУГ должны прибыть в район развертывания в течение 30 дней после поступления приказа на боевой выход, а еще две АУГ должны прибыть в течение 90 дней.Применение АУГ с северного направления по территории РФ и со стороны полуострова Камчатский не рассматривается военными кругами США.Задачей самолетов АУГ является нанесение ударов ядерным и обычным оружием по военно-морским базам и другим прибрежным стратегическим объектам вероятного противника.Перед многоцелевыми атомными подводными лодками ставятся не стратегические, а оперативные и оперативно-тактические задачи: уничтожение надводных кораблей и субмарин противника, нанесение ударов по береговым целям. Такие лодки делятся на подклассы в зависимости от используемого типа вооружений — либо с крылатыми ракетами, либо с торпедами, либо и с крылатыми ракетами, и с торпедами. Именно эти субмарины и должны принимать участие в боевых действиях на море в ходе локальных войн. 39 из них это «старослужащие» лодки «Лос-Анджелес», они начали поступать в подводный флот в 1976 году. Относятся к третьему поколению. Вооружены крылатыми ракетами «Томагавк», противокорабельными ракетами «Гарпун» (в общей сложности на борту у каждой от 12 до 20 ракет), а также торпедами. Всего были построены 62 лодки, сейчас они выбывают со скоростью 1−2 в год. Кроме того имеются подводные лодки «Вирджиния» (12 ракет и 26 торпед) и «Сивулф» («Морской волк») (3 штуки, 50 ракет и 50 торпед).В 2006 году ВМС США постоянно держали на боевом дежурстве 31 из 52 многоцелевых атомных подводных лодок. Они дислоцируются в районах передового базирования, входят в состав АУГ, пытаются отслеживать российские РПКСН и могут быть использованы для противолодочной обороны.В случае принятия решения правительственными кругами США о быстром глобальном ударе основной район для пуска КРМБ (по наземным целям) многоцелевых подлодок акватория Арктики и прилегающие водные акватории.С октября 1991 года снято (в порядке односторонней инициативы президента США Д.Буша старшего) все ТЯО с надводных кораблей, многоцелевых подлодок, а также с базирующейся на суше морской авиации. ТЯО хранится на центральных пунктах хранения ВМФ.При планировании ВГУ США в среднесрочной перспективе могут опираться, главным образом, на крылатые ракеты морского (КРМБ) и воздушного (КРВБ) базирования, стратегическую, тактическую и палубную авиацию.Состоящие на вооружении ВМС КРМБ могут применяться со всех современных кораблей и подводных лодок США. ВМС США имеют в своем составе 51 многоцелевую подводную лодку (35 «Лос-Анжелес», 9 «Вирджиния», 3 «Си вулф» и 4 «Огайо»), 22 ракетных крейсера типа «Тикондерога» и 64 эсминец типа «Арли Берк».На многоцелевых подводных лодках:— типа «Лос-Анжелес» и «Вирджиния» — устанавливаются по12 КРМБ;— типа «Си вулф» — устанавливаются по 50 КРМБ;— типа «Огайо» — устанавливаются по 154 КРМБ.Стандартный вариант загрузки крейсера «Тикондерога» и эсминеца «Арли Берк» составляет 26 и 56 КРМБ соответственно.США несколько лет активно разрабатывают программу «DSOP». В соответствии с этой программой сетью наблюдения будут охвачены глубоководные районы, для которых характерно наличие так называемого «земного звукового канала». Низкочастотные звуковые колебания от турбин и винтов подлодок, попадая в слой ниже звукового канала, распространяются в горизонтальной плоскости на очень далекие расстояния (в зависимости от источника сигнала, от несколько сотен до 2000 км). DSOP предусматривает разработку датчиков, устанавливаемых вблизи дна океана, которые, объединенные в единую сеть, смогут в непрерывном режиме контролировать передвижение надводных и подводных судов на огромной территории. После реализации этой программы подводным лодкам будет намного труднее скрываться на больших глубинах, где они сейчас предпочитают маскироваться. Это должно существенно ослабить СЯС противников США.