Ми-28Н ведет бой с ИГИЛ: опубликовано панорамное видео Сегодня, 21:00 Британский телеканал BBC опубликовал панорамное видео боевого вылета вертолета Ми-28 «Ночной охотник» армии Ирака. 2 Неземная красота «Аллигатора» "Летающий танк" вертолет Ми-28Н Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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