22:42 23 мая

Ми-28Н ведет бой с ИГИЛ: опубликовано панорамное видео

Британский телеканал BBC опубликовал панорамное видео боевого вылета вертолета Ми-28 «Ночной охотник» армии Ирака.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 1

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  1. mydanik Сегодня, 21:40
    Очень интересное видео. И довольно быстро освоили нынешнюю моду 360.Такие видео будут интересны как зрителю так и при разборе полета.
    mydanik
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