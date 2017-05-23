США: Украина не является нашим союзником
Украина является партнером США, но не союзником. Об этом заявил во вторник директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант Винсент Стюарт на слушаниях в комитете Сената Конгресса по вооруженным делам, передает ТАСС
Добавим, что на Украине считают, что США как раз являются основным союзником Киева. Об этом заявлял в июле 2016 года президент Украины Петр Порошенко, в январе 2017 года он же называл США основным стратегическим союзником страны, об этом неоднократно заявляли в Верховной Раде Украины.
В марте Верховная рада просила США предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО.
Основными союзниками США вне НАТО являются такие страны, как Япония, Израиль, Южная Корея, Аргентина, Австралия, Афганистан, Египет и т. д. Ни одной европейской страны в этом списке нет.
Я не уверен, что они входят в категорию союзников. Я знаю, что они сильный партнер, но я не слышал о том, что мы в альянсе с Украиной- сказал он.
Добавим, что на Украине считают, что США как раз являются основным союзником Киева. Об этом заявлял в июле 2016 года президент Украины Петр Порошенко, в январе 2017 года он же называл США основным стратегическим союзником страны, об этом неоднократно заявляли в Верховной Раде Украины.
В марте Верховная рада просила США предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО.
Основными союзниками США вне НАТО являются такие страны, как Япония, Израиль, Южная Корея, Аргентина, Австралия, Афганистан, Египет и т. д. Ни одной европейской страны в этом списке нет.
Использованы фотографии: © EPA/MICHAEL REYNOLDS
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