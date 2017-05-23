США: Украина не является нашим союзником

Я не уверен, что они входят в категорию союзников. Я знаю, что они сильный партнер, но я не слышал о том, что мы в альянсе с Украиной

Украина является партнером США, но не союзником. Об этом заявил во вторник директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант Винсент Стюарт на слушаниях в комитете Сената Конгресса по вооруженным делам, передает ТАСС - сказал он.Добавим, что на Украине считают, что США как раз являются основным союзником Киева. Об этом заявлял в июле 2016 года президент Украины Петр Порошенко, в январе 2017 года он же называл США основным стратегическим союзником страны, об этом неоднократно заявляли в Верховной Раде Украины.В марте Верховная рада просила США предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО.Основными союзниками США вне НАТО являются такие страны, как Япония, Израиль, Южная Корея, Аргентина, Австралия, Афганистан, Египет и т. д. Ни одной европейской страны в этом списке нет.