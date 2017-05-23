19:40 23 мая

США: Украина не является нашим союзником

Украина является партнером США, но не союзником. Об этом заявил во вторник директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант Винсент Стюарт на слушаниях в комитете Сената Конгресса по вооруженным делам, передает ТАСС

Я не уверен, что они входят в категорию союзников. Я знаю, что они сильный партнер, но я не слышал о том, что мы в альянсе с Украиной
- сказал он.

США: Украина не является нашим союзником



Добавим, что на Украине считают, что США как раз являются основным союзником Киева. Об этом заявлял в июле 2016 года президент Украины Петр Порошенко, в январе 2017 года он же называл США основным стратегическим союзником страны, об этом неоднократно заявляли в Верховной Раде Украины.

В марте Верховная рада просила США предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО.

Основными союзниками США вне НАТО являются такие страны, как Япония, Израиль, Южная Корея, Аргентина, Австралия, Афганистан, Египет и т. д. Ни одной европейской страны в этом списке нет.

Использованы фотографии: © EPA/MICHAEL REYNOLDS
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Комментарии 29

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  1. maxim947 Сегодня, 19:04

    Для краины это звучит наверное очень не ожидано и обидно, наверное чтоб не зарывались. Мерикосы пытаются оставить пути "отхода"? или как это расценивать, тем более в эпоху безответственного балабольства?
    maxim947
    1. oleg-gr Сегодня, 19:04
      Вот и поставили Порося в стойло. Там ему и место хрюкать о стратегическом партнерстве и союзничестве.
      oleg-gr
      1. Arzoo Сегодня, 19:07
        Аргентина их союзник. Наркоманы.
        Arzoo
        1. Тралл Сегодня, 19:18
          Петрушка обязан вызвать этого ватного генерала на дуэль. Алкоголическую - кто кого перепьет, до смерти! smile
          Тралл
      2. Чёрный Сегодня, 19:09
        Партнёр но не союзник ! О как! Всё точно украине объяснили....они партнёры, причём те что пассивные laughing , а вот в союзники рылом не вышли....В общем их начали уже в открытую опускать laughing
        Чёрный
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:18
          Перефразируя Лёню Голубкова из рекламы: "Я не партнёр, я халявщик!" - Вот это как раз подходит для Украины. yes
          СРЦ П-15
        2. pjastolov Сегодня, 19:27
          Так союзники их тоже имеют, а как кого имееш союзником назвать? - только партнер wassat
          pjastolov
      3. Монос Сегодня, 19:21
        я не слышал о том, что мы в альянсе с Украиной

        Да что за день-то такой! То вместо бескорыстной (безвозмездной) помощи, кредитные гарантии предложат, то откажутся союзником признать... Как Россию-то побеждать?
        Монос
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:26
      Украина является партнером США, но не союзником.

      Мы запад тоже "партнерами" обзываем...А Украина , ну как бы мягче сказать "немного берега потеряла" такая сякая , беспутная.. wink

      Работаем над этим и уже давно..! bully Русские своих не бросают, даже если предали..Будем разбираться глубоко..! soldier
      ОТДЕЛ
    3. Владыка Ситх Сегодня, 19:28
      А у нас тут обстрелы "Градом"
      Владыка Ситх
      1. pjastolov Сегодня, 19:32
        Неудовлетворенный партнер обиделся, лучше б застрелился су..ка am
        pjastolov
  2. Подрезчик Сегодня, 19:06
    Не партнер и не союзник. Это товар за 5 ярдов, который должен постоянно нудить под боком России.
    Подрезчик
  3. gurzuf Сегодня, 19:10
    Украина является(половым) партнером США. Об этом заявил во вторник директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант Винсент Стюарт на слушаниях в комитете Сената Конгресса по вооруженным делам wassat
    gurzuf
  4. Смог Сегодня, 19:11
    Да что за день то такой для краины нехороший. Оружия бесплатно не дают, из союзников вычеркивают.И число то вроде не 13, а сплошная не пруха.Что Пете делать? Осталось только в запой, хотя он успешно в нем находится и без этих проблем. Осталось или в омут с гирей на шее, или в Испанию на свою виллу. Даже не знаю что выберет лидер укро нации?
    Смог
    1. МПК105 Сегодня, 19:13
      Я бы выбрал виллу... hi
      МПК105
      1. Смог Сегодня, 19:18
        Цитата: МПК105
        Я бы выбрал виллу..

        Леша! soldier Я бы тоже, но,Но, Леша мы же с тобой не лидеры укрокаклов. А он ЛИДЕР, во как.
        Как он свой народ бросит? На кого.? Орды Мордора того гляди завоюют весь мир, а он вышиванку на грудях своих, а может жены своей, рвал, что он форпост! Форпост Леша!Нет нельзя ему на виллу. Только в омут, только в омут am
        Смог
        1. МПК105 Сегодня, 19:27
          Нельзя ему расслаБЛЯДся,ибо мы на подходе,конно-бурятские...
          МПК105
          1. pjastolov Сегодня, 19:34
            Это великие скакуны? да? и их новейшее оружие? tongue
            pjastolov
  5. Dym71 Сегодня, 19:17
    "Я не уверен, что они входят в категорию союзников. Я знаю, что они сильный партнер, но я не слышал о том, что мы в альянсе с Украиной" - сказал директор РУМО США генерал-лейтенант Винсент Стюарт.
    Добавим, что на Украине считают, что США как раз являются основным союзником Киева.

    Анекдот вспомнился почему-то laughing
    Мыкола, а шо цэ "ассоциированное членство"?
    - Ну, кум, Украина будет участвовать в ЕС.
    - Значит, войдёт в ЕС?
    - Нет, не войдёт, но будет участвовать.
    - Як так?
    - Ну примерно, як яйца в половом акте: участвуют, но не входят. А так, рядом болтаются.
    Dym71
  6. Аскет Сегодня, 19:18
    Сразу вспомнился Леня Голубков с его крылатой фразой -я не халявщик -я партнер
    Аскет
    1. рич Сегодня, 19:23
      США: Украина не является нашим союзником

      Вот это и есть официальный ответ на обращении Украины в Конгресс США от 22 марта 2017 года
      КИЕВ, 22 мар — УНИАН. Верховная рада Украины обратилась к конгрессу США с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении Киеву статуса основного союзника вне НАТО и заключении оборонного соглашения. Соответствующее обращение со второй попытки поддержали 232 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
      рич
  7. avg-mgn Сегодня, 19:20
    Япония, Израиль, Южная Корея, Аргентина, Австралия, Афганистан, Египет и т. д. Ни одной европейской страны в этом списке нет.
    Вот облом, и в ЕС нет, и в партнерах нет ...! Так где же всетаки Украина? Я знаю ответ, но им не скажу.
    avg-mgn
  8. IMH Сегодня, 19:22
    У США много интересов во всем мире, но не все с кем интересы США совпадают, являются союзниками США. Да и не уверен я, что интересы Украины совпадают с интересами США.
    IMH
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:32
      Цитата: IMH
      У США много интересов во всем мире, но не все с кем интересы США совпадают, являются союзниками США. Да и не уверен я, что интересы Украины совпадают с интересами США.

      Зато интересы старших товарищей Украины совпадают с интересами США
      DOCTOR ZLO
    2. avt Сегодня, 19:39
      Цитата: IMH
      У США много интересов во всем мире, но не все с кем интересы США совпадают, являются союзниками США. Да и не уверен я, что интересы Украины совпадают с интересами США.

      laughing Вы таки сделали смешно вместо Задорного ! laughing За
      Цитата: IMH
      интересы Украины
      которые оказывается ещё и замечают USA для таки сравнения со своими . laughing Прикол в том , что раньше присутствие американов всех видов оплачивалось по бюджету USA в виде ,,военной помощи" . То есть зарплату и прочие неудобства в виде ,,военной помощи". Которая шла мимо Руины , а из одного кармана в другой самих американов. То теперь за всё будут платить сами великиеукры в виде погашения уже КРЕДИТОВ с прОцентами. А это реально две большие разницы. Попадос руинцев на бабки реальный таки намечается .
      avt
  9. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:30
    Цэ зрада...
    DOCTOR ZLO
  10. olimpiada15 Сегодня, 19:31
    Для того, чтобы быть союзником, надо суверенным государством, а подстелившаяся под все хотелки США и запада Украина не может восприниматься ни как союзник, ни как партнёр. Это как отношение к женщине пониженной социальной ответственности , захотелось -попользовались , но в общем никто никакого отношения к ней не имеет.
    Даже врагом быть престижнее: значит вынуждены признавать как противника.
    Вот только, если тебя воспринимают как врага- не надо напрашиваться в друзья: дружбы не будет, а шансы стать поверженным врагом без войны уже стоят на пороге.
    olimpiada15
  11. Berkut24 Сегодня, 19:37
    Белый (на самом деле черный) человек объяснил чёрным попуасам (на самом деле белым) их историческое место на глобусе США.
    Berkut24
  12. Соломон Кейн Сегодня, 19:39
    "Немного состарившийся, голливудский актер Уилл Смит в роли генерала Стюарта расстроил своих поклонников В Украине."
    Соломон Кейн
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