Перспективная ракета M20 для комплекса «Полонез» (Беларусь/Китай)



Ракета M20, показанная в Минске. Фото Kp.by



Одноименная ракета, ранее демонстрировавшаяся китайской организацией CALT. Фото Eastpendulum.com



Хвостовая часть ракеты M20 китайского производства. Фото Eastpendulum.com



Макет многоцелевого ракетного комплекса GATTS - возможного "прародителя" системы "Полонез". Фото Armyrecognition.com

По материалам сайтов:

https://kp.by/

http://interfax.ru/

http://belvpo.com/

http://armyrecognition.com/

http://bmpd.livejournal.com/

Чуть больше двух лет назад промышленность и вооруженные силы Республики Беларусь впервые показали общественности перспективную реактивную систему залпового огня «Полонез». Утверждалось, что этот комплекс, построенный белорусскими предприятиями, отличается высокими характеристиками и в самое ближайшее время будет принят на вооружение. В дальнейшем «Полонез» несколько раз демонстрировался на выставках и парадах, а кроме того, оглашались некоторые подробности технического характера и уточнялись планы, касающиеся его дальнейшего будущего.Буквально на днях в Минске прошла международная выставка вооружений и военной техники MILEX-2017, традиционно являющаяся одной из главных площадок для демонстрации новейших белорусских разработок. Вместе с другими образцами на выставке вновь демонстрировались машины из состава комплекса «Полонез». Однако на этот раз вместе с прочими компонентами реактивной системы залпового огня публике показали перспективную ракету, способную значительно повысить боевой потенциал «Полонеза». Это изделие получило официальное обозначение M20.Напомним, проект «Полонез» разрабатывался белорусской промышленностью в сотрудничестве с некоторыми китайскими предприятиями. Так, Минский завод колесных тягачей поставил требуемые шасси, другие белорусские предприятия изготовили иные требуемые агрегаты, а боеприпасы были созданы Китаем. Благодаря использованию зарубежных разработок и локализации производства такого оружия Республике Беларусь удалось в минимальные сроки создать требуемый образец военной техники с достаточно высокими характеристиками.Позже было начато совершенствование имеющейся РСЗО, направленное на повышение основных характеристик. Главной задачей этих работ, как сообщается, было повышение дальности стрельбы. Этот параметр, имеющий решающее значение, следовало довести до 300 км. Согласно последним сообщениям, белорусские специалисты не только справились с реализацией нового технического задания, но и в значительной мере перевыполнили имеющиеся требования.Согласно сообщениям белорусских средств массовой информации, новый проект ракетного вооружения с повышенными характеристиками разрабатывался Заводом точной электромеханики (г. Минск). При этом имеются сведения о самом активном сотрудничестве предприятия с коллегами, представлявшими оборонную промышленность Китая.Изделие M20 представляет собой твердотопливную одноступенчатую ракету с отделяемой боевой части, оснащенную собственными системами управления и наведения. Сравнительно большая дальность стрельбы, масса боевой части и круг решаемых задач позволяют относить эту ракету к категории оперативно-тактических. Таким образом, при использовании ракеты M20 реактивная система залпового огня «Полонез» приобретает новые функции и перестает соответствовать исходным требованиям к РСЗО. Подобные подходы ранее были использованы при создании некоторых других ракетных комплексов. Так, РСЗО M270 MLRS американской разработки может использовать оперативно-тактические ракеты семейства ATACMS.С точки зрения внешнего вида ракета M20 почти не отличается от других изделий своего класса. Она имеет металлический корпус, головная часть которого выполнена в виде конического обтекателя и расширяющейся по направлению к хвосту секции. Остальной корпус имеет цилиндрическую форму. На борту предусматривается установка двух выступающих продольных кожухов. На хвосте располагаются четыре стреловидных руля. Компоновка внутренних объемов корпуса не уточняется, но, по-видимому, хвостовой отсек вмещает твердотопливный двигатель и рулевые машинки. Под головным обтекателем, в свою очередь, помещаются системы управления и боевая часть.Ракета имеет длину чуть менее 8 м и стартовую массу порядка 4 т. Используется фугасная боевая часть массой 560 кг. Дальность стрельбы ракеты M20 определяется в 280 км. Используется бортовая система управления и самонаведения, тип которой белорусскими предприятиями пока не раскрывался. Ракета поставляется и перевозится внутри герметичного транспортно-пускового контейнера. Габариты и крепления контейнера соответствуют требованиям самоходной пусковой установки существующего типа.При дальности полета 280 км перспективная ракета дает комплексу «Полонез» новые возможности боевого характера, которые способны сделать его серьезным военно-политическим инструментом. Нетрудно заметить, какие районы Восточной Европы могут войти в зону ответственности РСЗО, вооруженной оперативно-тактическими ракетами нового типа. В случае начала полномасштабного конфликта большая дальность стрельбы тоже будет полезной при уничтожении удаленных объектов противника.По официальным данным, дальность полета ракеты M20 не достигает даже 300 км, однако уже появились любопытные сведения, дополняющие имеющуюся информацию. 20 мая белорусская редакция издания «Комсомольская правда» опубликовала статью «Выставка вооружений MILEX-2017: Беспилотники-камикадзе, новая ракета для «Полонеза» и противотанковый робот», рассказывающую об основных новинках минской выставки. Автор этой публикации Геннадий Можейко вместе с военным аналитиком Александром Алесиным рассмотрел новые белорусские разработки.Говоря о новой ракете для комплекса «Полонез», А. Алесин затронул вопрос дальности полета и огласил весьма интересные сведения. По его словам, дальность в 280 км – лишь официальная версия. «В частных разговорах» конструкторы-разработчики проекта M20 намекали, что в реальности дальность стрельбы достигает 500 км. В качестве косвенного подтверждения этой информации эксперт упомянул габариты ракеты и диаметр сопла двигателя.Если информация о столь большой дальности полета соответствует действительности, то, как считает А. Алесин, ракетный комплекс с новым оружием оказывается настоящим лидером среди новинок белорусской промышленности. Кроме того, по своей сути новая ракета оказывается «евростратегическим оружием». По подсчетам аналитика, с территории Республики Беларусь изделие M20 может долететь до Москвы, Киева, Вильнюса, Риги, Таллина и Варшавы.Также белорусский военный эксперт затронул тему совместной работы над перспективным проектом. Факт сотрудничества белорусских и китайских специалистов уже давно не является тайной. В случае с новым проектом M20 А. Алесин оценил распределение работ следующим образом: 75% комплектующих перспективной ракеты выпускается предприятиями Республики Беларусь и только четверть компонентов была получена из Китая. Насколько эта оценка соответствует действительности – пока не известно.В ходе предыдущих работ в рамках проекта «Полонез» белорусским предприятиям удалось локализовать выпуск ряда изделий и агрегатов, используемых в составе разных компонентов реактивной системы залпового огня. Вполне возможно, что они к настоящему времени справились с задачей освоения выпуска некоторых элементов ракеты M20. Тем не менее, по объективным причинам, точные сведения на этот счет отсутствуют.При этом достоверно известно о «происхождении» ракеты M20. Как и 301-мм ракеты A200, являющиеся основным боеприпасом «Полонеза», новые изделия M20 были разработаны Китаем. Также необходимо отметить, что это оружие уже достаточно давно демонстрируется на различных выставках и продвигается на международном рынке вооружений. Как следует из последних новостей, свой интерес к китайской ракете проявили белорусские военные.Представленная в Минске ракета M20 внешне и по своей конструкции более чем похожа на одноименный образец, демонстрировавшийся китайскими предприятиями в течение нескольких последних лет. В последнем случае речь идет об оперативно-тактической твердотопливной ракете M20, созданной организацией China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT), также известной под названием «Первая академия». Эта ракета является исключительно экспортной разработкой, и с 2011 года продвигается на международном рынке.Китайская и белорусская ракеты M20, по вполне понятным причинам, имеют одинаковую конструкцию корпуса. Используется конический головной обтекатель, при помощи расширяющейся секции сопряженный с крупным цилиндрическим хвостовым отсеком. На внешней поверхности китайской ракеты имеются каналы для монтажа некоторых деталей и Х-образные аэродинамические рули.По данным CALT, ракета M20 оснащается твердотопливным двигателем, позволяющим ей лететь на дальность до 280 км. При таких характеристиках дальности ракета соответствует существующим международным нормам и может продаваться третьим странам. Используется фугасная боевая часть массой 480 кг.Китайская ракета комплектуется комбинированной системой самонаведения, использующей два принципа определения собственных координат. В ее составе имеется инерциальная навигационная система, дополняемая средствами коррекции по сигналам спутников комплекса GPS. Для управления ракетой во время полета используются аэродинамические рули. Кроме того, на срезе сопла двигателя располагаются четыре дефлектора, выполняющие функции газовых рулей. По имеющимся данным, ракета M20 сохраняет возможность маневрирования от момента старта и вплоть до попадания в цель, из-за чего летит по т.н. квазибаллистической траектории. Круговое вероятное отклонение определяется в 30 м.В течение нескольких первых лет ракеты A200, M20 и другие разработки CALT демонстрировались и рекламировались в качестве отдельных разработок. Позже, в 2014 году, организация-разработчик «свела» их в состав единого многоцелевого ракетного комплекса GATSS (General Army Tactical Strike System – «Общая армейская тактическая ударная система»). Этот образец может использовать ракеты разных типов и работать в режиме реактивной системы залпового огня, оперативно-тактического комплекса и даже носителя противокорабельных ракет. Примерно в одно время с представлением комплекса GATSS стартовали работы по созданию китайско-белорусской системы «Полонез».Таким образом, есть все основания полагать, что в случае с недавно представленной ракетой для «Полонеза» вновь идет речь о совместной работе по локализации производства уже существующего изделия. Имея определенные наработки и неплохую производственную базу, белорусская промышленность все же пока не может претендовать на звание мирового лидера в ракетной отрасли. Как следствие, для создания новых ракет с повышенными характеристиками ей требуется определенная помощь со стороны третьих стран, имеющих необходимые технологии.Ранее проведенные испытания комплекса «Полонез», оснащенного ракетами A200, в целом, подтвердили возможность сборки подобных изделий не только на китайских предприятиях. Теперь можно ожидать, что в самом ближайшем будущем на полигоне будут проверены ракеты M20 белорусской сборки. Достаточные основания для сомнений в подобном развитии событий отсутствуют.Определенный интерес в контексте проекта M20 представляют заявления А. Алесина о фактическом превышении заявленных характеристик дальности полета. По официальным сообщениям, китайско-белорусская ракета способна поражать цели на дальностях до 280 км, тогда как фактическое значение этого параметра, как утверждается, может достигать 500 км. В первую очередь, следует помнить, что подобные данные могут быть всего лишь слухами, не имеющими под собой никаких реальных оснований. В то же время, такие разговоры вполне способны оказаться почвой для интересных размышлений.Существующие международные соглашения запрещают экспорт готовых ракет с дальностью стрельбы более 300 км или передачу технологий их изготовления. Однако задача повышения дальности ракеты M20 может быть решена и другими методами. Предприятия Республики Беларусь могут наладить собственное производство оружия с ограниченными характеристиками, а затем самостоятельно или при помощи зарубежных специалистов провести его модернизацию с заметным повышением главных параметров. Тем не менее, подтверждения самой возможности такого развития событий отсутствуют. Пока информацию о дальности в 500 км следует считать не более чем слухом.Увеличение радиуса действия ракетного комплекса на 200 км, безусловно, представляет большой интерес для белорусской армии. Однако и при дальности 280 км ракета M20 в составе комплекса «Полонез» оказывается весьма эффективным средством усиления войск и инструментом политического характера. Отношения официального Минска с некоторыми ближайшими государствами вряд ли можно назвать теплыми, из-за чего вооруженные силы нуждаются в современных вооружениях и технике. Таким образом, оперативно-тактическая ракета может стать инструментом, ответственным за стратегическую безопасность страны.Сотрудничество Республики Беларусь с Китаем способно вызвать некоторые вопросы. Традиционно главным партнером белорусской армии в деле перевооружения является российская оборонная промышленность, но теперь было принято решение о работе с другими поставщиками. С точки зрения основных возможностей и характеристик РСЗО «Полонез» с ракетой M20 может считаться функциональным аналогом российских оперативно-тактических комплексов семейства «Искандер». Тем не менее, насколько известно, Минск официально не выражал желание приобрести такую технику.В последний раз тема возможности поставок «Искандеров» белорусской армии поднималась несколько дней назад. 21 мая, находясь на выставке MILEX-2017, глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что к настоящему времени белорусские власти не запрашивали возможность приобретения ракетных комплексов.Несколько лет назад белорусские власти решили развивать ракетное вооружение своей армии с зарубежной помощью, однако, по некоторым причинам, посчитали необходимым разрабатывать новые проекты без участия традиционных партнеров. Наоборот, было выбрано сотрудничество с Китаем. Результатом совместных работ специалистов из двух стран уже стало появление реактивной системы залпового огня с повышенными характеристиками. В настоящее время система «Полонез» проходит модернизацию, в результате которой получит функции оперативно-тактического ракетного комплекса. Удастся ли специалистам двух стран выполнить поставленные задачи – станет известно в обозримом будущем. Вне зависимости от итогов текущего проекта, он будет иметь большое значение для белорусской армии. РСЗО «Полонез» уже была принята на вооружение, и теперь любая ее модернизация будет повышать потенциал войск.