Запад против "Запада"

Зарубежные партнеры продолжают вести двойную игру. Прикрываясь «агрессивной внешней политикой» России, Североатлантический альянс продолжает демонстрировать Москве военную силу.В сентябре нынешнего года Союзное государство России и Белоруссии проведет совместные маневры «Запад-2017». За рубежом предстоящее событие муссируется с завидным постоянством и необоснованной истерией. Только ленивый европейский политик или так называемый эксперт не высказал опасений насчет «возможного захвата Белоруссии» и «демонстративной подготовки России к войне с Западом».В данном контексте стоит отдать должное белорусским и российским политикам, реагирующим на уже привычные агрессивные высказывания максимально спокойно, раз за разом напоминая иностранным партнерам прописные истины про общее оборонное пространство двух стран и стратегическое партнерство. Ситуация все больше напоминает детский садик, в котором воспитательница просит Ваню не называть Петю дураком только лишь потому, что очень хочется.Напомним, что учения «Запад-2017» являются запланированными и проводятся раз в два года поочередно на территории России и Белоруссии. При этом еще ни разу на подобных маневрах не отрабатывались наступательные действия. И никогда не будут. Их основная цель – изучение вопросов стратегического сдерживания. Всевозможные «захваты европейских стран» - плод русофобского воображения различных деятелей, пытающихся заработать политические дивиденды за счет антироссийской риторики. Самое время посмотреть в зеркало.Только за текущий месяц Североатлантический альянс провел около пяти военных учений вблизи российских границ. Последними из них стали совместные маневры ВМС Латвии, Литвы и Эстонии «Балтийская крепость – 2017». Их цель – отработка обеспечения союзников по НАТО, прибывающих на территории стран морем. То есть речь идет про «тренировку» стратегической переброски войск. На случай обороны, естественно. Ведь только ради нее, родимой, увеличен военный контингент США в Польше и Прибалтике, расширена морская группировка в акватории Черного моря, развернуты системы ЕвроПРО. Именно беспокоясь за свою безопасность, НАТО вновь созывает саммит стран-членов (25 мая, Брюссель), на котором будет обсуждаться очередное увеличение военных контингентов альянса в Восточной Европе.Комично, не правда ли? Перманентная демонстрация военной силы против учений, проводимых раз в два года. И это мы еще не упомянули про повышение европейскими странами расходов на оборону, постоянную модернизацию военной инфраструктуры под «американские нужды» и тому подобные «защитные меры». Обвиняя Россию в агрессивности и параллельно дестабилизируя военно-политическую обстановку возле ее границ, Запад в очередной раз показывает миру свое лицо, на котором, к сожалению, застыла улыбка империалиста.