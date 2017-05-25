Рассказы об оружии. №1. БМ-13Н «Катюша»

Система наводки ПУ. Просто до безобразия.

Прицел.

Источники:

https://topwar.ru/643-tajny-russkogo-oruzhiya-proekt-bm-13-zagadki-i-legendy-reaktivnaya-sistema-zalpovogo-ognya-bm-13-16-katyusha.html

http://toparmy.ru/armii-istorii/krasnaya-armiya/vooruzhenie-armii/bm-13-katyusha-reaktivnaya-ustanovka-zalpovogo-ognya-foto.html

http://motors.zvi.ru

https://ru.wikipedia.org/wiki/Studebaker_US6

Что еще можно было бы рассказать о «Катюше»? Казалось бы, всё, что можно было сделать в этом направлении, уже сделано. Тем не менее, начать наш новый цикл «Рассказы об оружии» решили начать именно с «Катюши», ибо именно это оружие, наряду с Т-34 и ППШ, является одним из символов Победы.Происхождение названия «Катюша» до сих пор является предметом расследований. Будем придерживаться того, которое гласит, что «Катюша» — от «Проекта К», под грифом которого на заводах имени Коминтерна в Воронеже и «Компрессор» в Москве началась сборка этих машин.Первые «Катюши» выпускались на базе автомобиля ЗИС-5 и получили название БМ-13. Предмет же нашего рассказа был выпущен в 1943 году на базе автомобиля «Студебекер US6» и имел название БМ-13Н.Шасси.«Studebaker US6», или, как его окрестили у нас, «Студер», был интересной машиной. Он не состоял на вооружении американской армии. Это произошло из-за того, что двигатель Hercules JXD не проходил по принятым в те времена стандартам, вследствие чего корпорация «Студебеккер» проиграла конкурс другим компаниям. Поэтому большая часть выпускающейся продукции шла в другие страны.В СССР по ленд-лизу было поставлено около 100 000 этих грузовиков.Отличался повышенной проходимостью и грузоподъёмностью, имел полный привод на все три оси. Кроме полноприводной модели US6x6, в СССР поставлялся и US6x4 с колёсной формулой 6 × 4, но в меньших количествах.Снаряд.М-13. Собственно, доработанный авиационный РС-132, неплохо зарекомендовавший себя в конфликтах на озере Хасан и Халхин-Голе.По сравнению с авиационным прародителем, М-13 имел большую дальность полета и значительно более мощную боевую часть. Увеличение дальности полета было достигнуто за счет увеличения количества ракетного топлива, для этого потребовалось удлинить ракетную и головную части реактивного снаряда на 48 см. Снаряд М-13 имел несколько лучшие, чем РС-132, аэродинамические характеристики, что позволило получить более высокую кучность.Основным производителем снарядов стал московский завод имени Владимира Ильича (сегодня — ОАО «ЗВИ»).Дальность полета снаряда М-13 достигала 8470 м, но при этом имело место весьма значительное рассеивание. По таблицам стрельбы 1942 года, при дальности стрельбы 3000 м боковое отклонение составляло 51 м, а по дальности — 257 м.В 1943 году был разработан модернизированный вариант реактивного снаряда, получивший обозначение М-13-УК (улучшенной кучности). Для повышения кучности стрельбы у снаряда М-13-УК в переднем центрирующем утолщении ракетной части сделали 12 отверстий, через которые во время работы ракетного двигателя выходила часть пороховых газов, приводящая снаряд во вращение.Дальность полета снаряда при этом несколько уменьшилась (до 7,9 км), зато улучшение кучности привело к уменьшению площади рассеивания и к возрастанию плотности огня в 3 раза по сравнению со снарядами М-13.Пусковая установкаВ ходе войны производство пусковых установок в срочном порядке было развернуто на нескольких предприятиях, обладавших различными производственными возможностями, в связи с этим в конструкцию установки вносились более или менее существенные изменения. Дошло до того, что одновременно в войсках использовалось до десяти разновидностей пусковой установки БМ-13, что затрудняло обучение личного состава и отрицательно сказывалось на эксплуатации боевой техники.По этим причинам была разработана и в апреле 1943 года принята на вооружение унифицированная пусковая установка БМ-13Н, при создании которой конструкторы критически проанализировали все детали и узлы в целях повышения технологичности их производства и снижения стоимости, в результате чего все узлы получили самостоятельные индексы и стали универсальными.Каждые две направляющие соединялись, образуя единую конструкцию, именовавшуюся "спаркой". В конструкцию установки был введен новый узел — подрамник. Подрамник позволил вести сборку всей артиллерийской части пусковой установки на шасси любой марки автомобиля или гусеничное шасси при минимальной доработке последней.На месте командира боевой машины, на передней панели был смонтирован прибор, который носил название "пульт управления огнем" (ПУО). От него шел жгут проводов к специальному аккумулятору и к каждой направляющей.Кстати, это единственный в России экземпляр машины, на котором этот прибор присутствует.При одном обороте рукоятки ПУО происходило замыкание электроцепи, срабатывал пиропатрон, помещенный в передней части ракетной камеры снаряда, воспламенялся реактивный заряд и происходил выстрел. Темп стрельбы определялся темпом вращения рукоятки ПУО. Все 16 снарядов можно было выпустить за 7—10 секунд.Конструкция пусковой установки допускала ее передвижение в заряженном состоянии с довольно высокой скоростью (до 40 км/ч) и быстрое развертывание на огневой позиции, что способствовало нанесению внезапных ударов по противнику.Созданием этой пусковой установки была окончательно завершена отработка серийной боевой машины БМ-13. В таком виде она и провоевала до конца войны.Исключительная эффективность действий батарей БМ-13 способствовали быстрому наращиванию темпов производства. Уже с осени 1941 года на фронтах действовало 45 дивизионов трехбатарейного состава по четыре пусковых установки в батарее.По мере поступления боевой техники от промышленности началось формирование полков реактивной артиллерии, состоявших из трех дивизионов, вооруженных пусковыми установками БМ-13 и зенитного дивизиона. Полк имел 1414 человек личного состава, 36 пусковых установок БМ-13 и 12 зенитных 37-мм пушек. Залп полка составлял 576 снарядов калибра 132мм. При этом живая сила и боевая техника противника уничтожалась на площади свыше 100 гектаров. Напрочь.Официально полки назывались гвардейскими минометными полками артиллерии резерва Верховного Главнокомандования.Первоначально реактивная артиллерия применялась аналогично ствольной. Преимущество «Катюш» было в возможности выйти на рубеж уже с заряженными ПУ, произвести залп и уйти с «засвеченной» позиции.Но для этого тоже приходилось шаманить с бубном и весьма основательно.Сначала на позиции выходили разведчики-корректировщики, которые производили соответствующие расчёты, кстати, довольно сложные, поскольку приходилось учитывать не только расстояние до цели, скорость и направление ветра, но даже температуру воздуха, которая тоже влияла на траекторию полёта ракет.После того как все вычисления были сделаны, машины выдвигались на позицию, производили несколько залпов (обычно не более пяти) и быстро мчались в тыл. Промедление в этом случае и впрямь было подобно смерти — немцы старались сразу накрыть место, откуда стреляли реактивные миномёты, ответным артиллерийским огнём.Во время наступления тактика применения «катюш», окончательно отработанная к 1943 г. и до конца войны применявшаяся повсеместно, была такой: в самом начале наступления, когда требовалось взломать глубоко эшелонированную оборону врага, артиллерия образовывала так называемый «огневой вал». В начале обстрела все гаубицы (зачастую и тяжёлые самоходки) и реактивные миномёты обрабатывали первый рубеж обороны.Затем огонь переносили на укрепления второй линии, а атакующая пехота занимала окопы и блиндажи первой. После этого огонь переносился на третий рубеж, а пехотинцы тем временем занимали второй. Благодаря хорошей, если не отличной проходимости «Студера», «Катюши» могли следовать фактически за САУ поддержки, выгодно отличаясь в этом плане от гаубиц крупного калибра, для перебазирования которых требовалось больше времени.Боевой расчет БМ-13Н:Командир расчета (обычно он же и наводчик)ВодительЗаряжающий (2-4 человека).Да, дальнобойность 122-мм и 152-мм гаубиц была выше, чем у БМ-13. Но тут стоит принять в расчет моральный и психологический аспекты. Артиллерия не вызывала такой паники у немцев, как игра «Сталинских органов». И такого воодушевления у наших бойцов.«Наступаем? А «Катюши» будут?» — нормальный вопрос того времени.