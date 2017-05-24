Куда ведёт мир «глобальное управление»?

О существовании некоего «мирового правительства» (тайного центра управления миром) пишут и говорят очень часто. Действительно, многие события и целые процессы в жизни современного мира наталкивают на мысль о том, что они управляются некими силами, заинтересованными в определенном сценарии развития человеческого общества. Взять хотя бы неконтролируемую миграцию в Европу. Казалось бы, правительствам стран Евросоюза должны быть очевидны все риски и негативные последствия, которые миграция несет для Европы. Но рост преступности, террористические акты, «замещение населения» и другие «черные стороны» неконтролируемой миграции не останавливают европейских лидеров, создающих для приезжих режим максимального благоприятствования. Понятно, что они выполняют какой-то план, чью-то волю. Только вот кто стоит за их действиями? Кто может заставить лидеров европейских государств плясать под свою дудку? И здесь на память приходит испытанная теория мирового правительства. Неужели оно действительно существует?Очень часто в качестве мирового правительства рассматривают широко известный Бильдербергский клуб. Иногда его еще называют Бильдербергской конференцией. О деятельности этого закрытого сообщества до сих пор известно очень мало. И в этом нет ничего удивительного — заседания клуба не афишируются, проходят в закрытом режиме. Естественно — никакой прессы, сообщений о содержании и предмете обсуждений. Тем не менее, о том, что в конкретном месте в очередной раз собрались на встречу «члены мирового правительства», быстро становится известно средствам массовой информации. Сложно скрыть причины одновременного прибытия в какой-либо город финансовых и политических воротил мирового масштаба, включая действующих и бывших глав государств и правительств, собственников крупнейших корпораций и банков. Поэтому о заседаниях клуба все равно становится известно, хотя никто и никогда не дает, разумеется, никаких анонсов и не рассылает пресс-релизы.Свое название это странное сообщество получило по имени отеля «Билдерберг» в голландском городе Остербеке. Именно здесь в далеком 1954 году, в разгар Холодной войны, прошло первое заседание таинственного клуба мировой элиты. Инициатором собрания был голландский же принц Бернхард, который предложил виднейшим представителям финансовой и политической элиты стран Запада собраться и обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества. Приглашения разослали 50 политикам и предпринимателям. Составлял списки гостей принц Бернхард, а утверждали их Генри Киссинджер и Дэвид Рокфеллер, на долгие годы ставшие неформальными лидерами и идеологами клуба. Смысл создания клуба изначально заключался в том, чтобы объединить усилия представителей европейских и американских, а также японских элит для управления мировыми политическими и экономическими процессами и борьбы против коммунизма.Хотя его деятельность стараются держать в тайне, известно, что в состав клуба входит 383 человека, из которых треть составляют граждане США, а остальные две трети — европейцы и граждане Японии, Южной Кореи и Сингапура. Среди известных живых и мертвых членов Бильдербергского клуба — Дэвид и Нельсон Рокфеллеры, Генри Киссинджер, Роберт МакНамара, Дональд Рамсфельд, Збигнев Бжезинский, Пол Вулфовиц, Алан Гринспен, Ричард Перл и другие политические и финансовые деятели, аналитики, футурологи.Естественно, что атмосфера таинственности, которой сопровождаются заседания клуба, вызывает ажиотаж у мировых масс-медиа. О Бильдербергском клубе говорят не иначе, как о собрании людей, которые действительно управляют миром, имеют влияние на важнейшие мировые процессы. Кстати россиян в этом списке нет. В разное время клуб посещали Анатолий Чубайс, Григорий Явлинский, некоторые другие политики и предприниматели, но скорее в качестве гостей и наблюдателей, чем полноправных участников.Отцом-основателем Бильдербергского клуба с полным правом можно считать не столько принца Бернхарда, сколько Дэвида Рокфеллера (1915-2017). Недавно он умер — в возрасте 101 года. Мечтал о бессмертии, хотел вечно влиять мировыми процессами, но и колоссальные финансовые средства не помогли ему, хотя прожил Дэвид все равно по максимуму.Старейший лидер Бильдербергского клуба, после того, как в 2017 году умер Дэвид Рокфеллер, — Генри Киссинджер. 27 мая 2017 года ему исполнится 94 года. Он консультирует Дональда Трампа — нового президента США и, как видим, не торопится сходить с мировой политической закулисы. Государственным секретарем США Киссинджер пробыл всего четыре года, да и того — более сорока лет тому назад, с 1973 по 1977 годы. Но роль этого человека в мировой политике всегда была колоссальной. Именно он был главным двигателем идей Бильдербергского клуба об объединении стран мира для достижения общих целей. Киссинджер способствовал относительной нормализации отношений США с СССР и Китаем. И он знал, что делает, поскольку именно «разрядка» позволила мягко внедрять и в Советском Союзе, и в других социалистических странах западные ценности. С другой стороны, Киссинджер стоял за приходом к власти многих антикоммунистических хунт в Латинской Америке, включая и хунту Аугусто Пиночета.В заседаниях Бильдербергского клуба, помимо его «ядра», присутствуют и приглашенные политики, финансисты, менеджеры. Список приглашенных зависит от того, какие вопросы будут обсуждаться во время конференции. Например, в 2015 году на заседание клуба приглашали руководителей компании Google, поскольку участники конференции обсуждали проблемы и перспективы внедрения искусственного интеллекта. Правда, об этом известно очень мало — участники заседаний не дают развернутых комментариев, а какой-либо повестки дня либо не существует, либо она держится в строгой секретности.Конечно, всех волнует вопрос, можно ли считать Бильдербергский клуб мировым правительством, или это просто «встреча по интересам» мировых политиков, финансистов и управленцев. Разумеется, вряд ли клуб имеет смысл отождествлять с правительством как с управленческой структурой. Это неформальная организация и, более того, она не способна влиять на политику неконтролируемых государств, например — той же Северной Кореи. Но зато клуб способен определять векторы финансовой, социальной, культурной политики европейских государств, которые в настоящее время оказались в большой зависимости от США. Как мы видим, именно Евросоюз расхлебывает последствия развязанных Соединенными Штатами войн на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Европе в последние годы происходит и большинство террористических актов, совершаемых выходцами из названных регионов.Можно сказать, что в Европе цель Бильдербергского клуба была достигнута — европейские государства фактически лишились своего национального суверенитета, превратившись в квазиобразования, управляемые внешними силами. Достаточно посмотреть на результаты президентских выборов во Франции. Марин Ле Пен, отстаивающая интересы простых французов и критикующая такие разрушающие страну действия как потворство нелегальной миграции со стороны прежнего и нынешнего правительств, так и не смогла одержать верх над ставленником мировых олигархических кругов Эммануэлем Макроном. Новый французский президент демонстрирует своим примером тип человека «европейских ценностей» — антисемейный деятель, чайльдфри (нет своих детей), женатый на пожилой даме старше на двадцать четыре года. Лидер — это пример для граждан страны, по крайней мере — для многих граждан. Но чему удивляться в Европе, где антиценности давно стали нормой, а традиционная человеческая мораль сразу же подвергается навешиванию ярлыков «фашизм», «авторитарное мышление», «сексизм» и так далее.Кстати, Бильдербергский клуб — не единственный кандидат на роль мирового правительства. Есть еще Римский клуб. Он появился на четырнадцать лет позже, в 1968 году. Римским его назвали потому, что первое собрание, состоявшееся в апреле 1968 года, проходило в итальянском поместье клана Рокфеллеров в Беладжио. Таким образом, Римский клуб, также как и Бильдербергский, имеет отношение к Рокфеллерам. Формально у истоков Римского клуба стоял итальянский политик и менеджер Аурелио Печчеи, возглавлявший компанию «Фиат».Именно в Римском клубе после 1968 года формировалась политическая стратегия блока НАТО, рассматривались возможные пути действий США и НАТО в Европе и по всему миру. В 1973 году Римский клуб опубликовал доклад на основе своих консультаций. Авторами доклада, получившего название «Районирование и адаптивные модели глобальной мировой системы», были Михаил Месарович и Эдуард Пестель. Согласно документу, мир разделяется на десять регионов, которые должны быть под единым политическим и экономическим руководством. Это: Западная Европа, Восточная Европа, Япония, Северная Америка, Австралия и Южная Африка, Северная Африка и Ближний Восток, Центральная Африка, Латинская Америка, Южная и Юго-Восточная Азия, Центральная Азия.С деятельностью Римского клуба связывается и такой важный вопрос как обсуждение перенаселения планеты. О стремлении мировых элит контролировать численность населения Земли хорошо известно. Тем более, что многие западные политики и экономисты никогда и не скрывали своих намерений управлять численностью населения планеты и ее демографическим развитием. Например, в докладе «Пределы роста», который был выпущен в 1973 году, Римский клуб рассуждал о пределах перенаселения планеты и необходимости сокращения его численности. Причем сократить число людей предполагалось не только за счет Африки, Азии, Латинской Америки, стран Восточной Европы, но и за счет самих Соединенных Штатов. США было рекомендовано в течение последующих пятидесяти лет сократить численность населения на 60%. Не стала исключением из этих планов и Европа. Войны, терроризм, эпидемии, голод, некачественное и перенасыщенное «химией» питание, техногенные катастрофы — все эти события и явления играют на руку планам по сокращению численности населения Земли. К инструментарию концепции сокращения численности населения можно отнести и пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации, идей чайльдфри — добровольного отказа от детей, абортов, контрацепции, потребительских и антисемейных ценностей.На самом деле, и Бильдербергский клуб, и Римский клуб суть проекты одних и тех же людей. Как видим, Римский клуб собирался на даче Рокфеллера — основателя Бильдербергского клуба, а в число идеологов Римского клуба входит все тот же Генри Киссинджер. Для участников этих закрытых сообществ и европейские страны, и даже Соединенные Штаты Америки если и представляют какую-то ценность, то лишь в инструментальном отношении, как государственные образования, с помощью которых можно решать определенные цели и задачи. Что касается врагов «мирового правительства», то к ним можно отнести все неконтролируемые или слабо контролируемые страны, организации, политические и религиозные движения. С другой стороны, многие структуры, которые кажутся обывателю экстремистскими, радикальными и революционными, выступающими за тотальный слом существующих порядков, на самом деле точно также представляют собой орудия из инструментального арсенала мировых олигархических кругов. Это относится, в первую очередь, к многочисленным ультраправым, ультралевым и религиозно-фундаменталистским организациям, действующим по всему миру. Например, мировой олигархией активно используются неонацистские и ультранационалистические группировки, которые в странах с проблемами в сфере межнациональных отношений выступают в роли «тарана» массовых волнений и беспорядков. Руками членов таких организаций совершаются всевозможные провокации. В качестве примера можно привести Украину, где именно праворадикальные группировки стали ударной силой Евромайдана, затем — «ядром» «антитеррористической операции» на Донбассе, а в настоящее время продолжают играть роль «пугала» для Петра Порошенко, чтобы он не слишком отказывался от конфронтационной модели отношений с Россией и не рассчитывал на собственные силы.Помимо ультраправых сил, мировое закулисье активно использует и леваков — примерно для тех же целей. Троцкисты, анархисты и прочие «-исты» в современной Европе давно превратились в авангард неолиберального порядка, поддерживающий и приветствующий политику мировой олигархии. Давно забыты защита прав трудящихся и борьба против эксплуататоров, зато на щите — права сексуальных меньшинств, защита нелегальных иммигрантов и политики «открытых дверей», поддержка идеологии бездетности и культ «жизни в свое удовольствие». Где надо леваки выйдут на массовые беспорядки, где надо — устроят провокацию по типу всем известных российских «арт-групп».Глобалистская политика Бильдербергского и Римского клубов, называемых «мировым правительством», направлена на сохранение власти узкой прослойки мировой финансово-политической элиты над глобальными экономическими ресурсами. Ради этой цели респектабельные седовласые джентльмены не гнушаются никаких средств, будь то жестокие войны, террористические акты или «цветные революции».