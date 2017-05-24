Шоу президента Трампа: уходя от импичмента

Президентское кресло Дональд Трамп занял с обещанием: «Сделаем Америку снова великой!» Обещал построить стену с Мексикой от нелегальных мигрантов, заняться созданием рабочих мест и вообще реиндустриализацией США. Эта стратегия подразумевает приоритет внутренней политики над внешней, блага от лидерства Америки в мире должны были доставаться в первую очередь американцам. Однако, глобалистская «демократическая» закулиса, угрожая импичментом, добилась изменения повестки дня президента.Вместо всего этого Дональд Трамп вынужден был продолжить политику «маленьких победоносных войн» Барака Обамы. Сначала он нанёс «превосходный удар» «Томагавками» по Сирии, потом сбросил «матерь всех бомб» в Афганистане, на очереди удар по Северной Корее. CNN, сенаторы Маккейн и Грэм получили желаемое, а Трамп доказал, что он не «агент Путина» и сохранил своё президентское кресло.Военно-политический эффект от «маленьких войн» Трампа ничтожен, он получил только пропагандистские дивиденды, но это важно в его войне с CNN. Если же Трамп разворотит северокорейский муравейник, могут получить большие неприятности Южная Корея, Китай, Япония и сам Трамп. И Трамп взял паузу.Ведь «политические противники никуда не делись, и, в конце концов, могут всё свалить на Трампа», делает прогноз Владимир Путин. Придраться можно и к столбу, а тем более к президенту США, провалившему «маленькую победоносную войну». Трампа уже обвиняют заблаговременно в препятствии расследованию деятельности экс-директора ФБР Коми…Лидерство Америки — только для американцев, говорит Трамп и, видимо, кто-то ещё за его спиной. Ведь Трампа ещё не пристрелили за его явное покушение на глобальный мировой либерально-демократический проект. Но глобальная безопасность мирового либерального проекта под угрозой, и поэтому «в США развивается политическая шизофрения, — с озабоченностью говорит российский президент.Эта политическая шизофрения привела к тому, что «отношения с США хуже, чем во времена холодной войны», даёт экспертную оценку пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Почему же?Несмотря на все усилия и «маленькие войны», которые США ведут уже почти 20 лет, начиная с вторжения в Югославию, они теряют нажитое непосильным трудом мировое лидерство. Америка имеет самые большие в мире вооружённые силы, но они размазаны по всему миру. Америка печатает мировую валюту — доллар, но её экономическое лидерство в мире тоже под вопросом.Под вопросом находятся и связанные с мировым лидерством сверхдоходы Америки. Ведь лидерство — это чрезвычайно выгодная штука: она даёт возможность диктовать свои правила экономической игры, и менять их по своему хотению, и навязывать свою валюту. Мировое лидерство — это право по своему усмотрению бомбить, или миловать. «США — это мировой стандарт», — объясняет в ООН суть лидерства Америки постпред США Никки Хейли, а российский дипломат Мария Захарова над этим рассмеялась…Препятствием для военного лидерства США стала Россия, а для экономического — Китай. Во времена Холодной войны, о которой вспомнил Песков, в западной части мира СССР и Китай лидерству США не угрожали, потому что у них был плановый тип экономики, они были вне мировой рыночной экономической системы. А сегодня Россия и Китай — в мировой рыночной экономике, поэтому лидерство США под вопросом по всему миру, даже в Европе. Поэтому в Америке развивается политическая шизофрения, какой не было во времена холодной войны.Россия политически подрывает мировое лидерство США концепцией многополярного мира, причём подкрепляет её возрождённой мощью военной сверхдержавы. Китай подрывает его экономически, в силу своего экономического потенциала. США вынуждены противодействовать одновременно и России, и Китаю, пытаться ослабить одновременно и Россию, и Китай, чтобы продлить своё лидерство.Антироссийская шизофрения, создающая из России образ нового страшного монстра, стала раскручиваться в Америке ещё при Бараке Обаме. Вкупе с госпереворотом США на Украине, с приведением к власти бандеровских марионеток и попытки спровоцировать войну на Украине между Россией и НАТО, эта шизофрения может быть очень опасной. Она может быть информационной подготовкой превентивного удара США по России, который давно вынашивают в Пентагоне. Однако, неготовность американской ПРО и возросшая боеготовность ВКС России стали преградой для «глобального молниеносного» плана. А также сепаратный Минский договор Европы с Россией.Тем не менее, пока антироссийская шизофрения в США продолжается, опасность вероломного нападения США на Россию сохраняется. Понимая это, Россия модернизирует свои вооружённые силы, что ещё больше подрывает американское военное лидерство, и усиливает шизофрению в США. Китай своим планом «мирового шёлкового пути» продолжает подрывать экономическое лидерство Америки. Противоречия антагонистические, то есть неразрешимые. И тут в Вашингтоне появляется президент Дональд Трамп.Трамп продолжает борьбу за лидерство Америки увеличением военных расходов и своими «маленькими победоносными войнами». Однако, прагматик Трамп настаивает, что американский Боливар не выдержит былой нагрузки, всех своих седоков, даже если они европейцы. И предлагает ограничиться мировым лидерством только для Америки, за счёт других, даже если это европейцы. Ибо они всё-таки нахлебники.Удержится ли Трамп в своём кресле, или Клинтоны-Соросы-Маккейны при поддержке глобалистских СМИ вышибут его? Чем закончится президентство Трампа? Пока мы видим шоу «слон в мировой посудной лавке», которое может закончиться и «Геростратом, хлопающим на прощанье дверью». Тайны американской политики велики есть…