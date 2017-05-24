Колёсная бронетехника времён Второй мировой. Часть 4. Немецкие бронеавтомобили Sd.Kfz. 221 и Sd.Kfz. 222
Sd.Kfz. 221 — это немецкий бронеавтомобиль, созданный компанией Eisenwerken Weserhütte в начале 1930-х годов на роль разведывательной или штабной машины. Серийно производился в Германии с 1935 по 1940 гг., всего было выпущено 340 бронеавтомобилей данного типа. Sd.Kfz. 222 был дальнейшим улучшением машины, получив вместо пулеметного пушечное вооружение, также он отличался незначительно измененным корпусом и башней. Бронеавтомобиль производился с 1937 по февраль 1944 г., всего было выпущено 990 боевых машин данного типа. Бронеавтомобили Sd.Kfz. 221 и Sd.Kfz. 222 использовались немецкими войсками на протяжении всей Второй мировой войны.
Незначительное количество этих боевых машин было продано другим государствам. Так в конце 1938 года Германия смогла продать Китаю 18 бронеавтомобилей Sd.Kfz. 221, которые применялись китайскими войсками в боях с японцами. При этом в Китае несколько боевых машин перевооружили, установив в башню вместо пулемета 37-мм пушку «Гочкис». Еще 20 бронеавтомобилей Sd.Kfz. 221 и Sd.Kfz. 222 приобрела Болгария. Болгарская армия использовала эти бронемашины для борьбы с партизанами Тито в Югославии, а в 1944-1945 годах оставшиеся машины применялись в сражениях уже против самих немцев на территории Австрии, Венгрии и Югославии.
Предыстория создания
В 1934 году в Германии стартовали работы над созданием нового бронеавтомобиля с повышенными тактико-техническими характеристиками. Первым шагом в этом направлении была разработка шасси для тяжелой армейской автомашины. Министерством вооружений Германии было определено соответствующее техзадание. Оно предусматривало создание четырехколесного шасси с приводом на все колеса и обладавшего хорошей проходимостью. Управление, которое действовало на все 4 колеса, должно было обеспечить машине хорошую маневренность. Другими достоинствами шасси должны были стать подвеска, небольшая масса, новая тормозная система, высокая прочность, малое удельное давление на грунт, а также простота конструкции и удобный доступ к узлам и агрегатам, что должно было упростить ремонт. Не все из этого в конечном итоге удалось воплотить в жизнь.
Требования к новому шасси были столь высокими, что исключили использование в этих целях серийных шасси коммерческих автомобилей. Стоит отметить, что первый серийный немецкий бронеавтомобиль, созданный после Первой мировой войны, был построен именно на базе коммерческого шасси. О бронемашине Sd.Kfz.13 мы уже писали ранее. Но теперь военным нужно было что-то совершенно новое и все компании, сотрудничавшие с Министерством вооружений, получили заказ на разработку нового прототипа. Лучшие образцы созданных шасси были показаны военным в Берлине в 1936 году в рамках выставки средств моторизации. В конечном итоге военные остановили свой выбор на прототипе, который был разработан конструкторами завода Horch в Цвикау, принадлежавшем компании Auto-Union AG.
Всего ими было подготовлено два варианта полноприводного шасси. Первый вариант, который получил официальное обозначение Einheitsfahrgestell I fuer schwerer Personenkraftwagen, оснащался двигателем, установленным в корме. Шасси было специально создано под установку на него бронированного корпуса. Второй вариант под обозначением Einheitsfahrgestell II fuer schwerer Personenkraftwagen отличался от первого тем, что двигатель в нем располагался в передней части, данное шасси предназначалось также для армейских легковых автомобилей тяжелого класса.
Первый вариант шасси, который в производстве обозначался как Horch 801/EG I, весил 1965 кг. Шасси получило карбюраторный двигателем жидкостного охлаждения Horch/Auto-Union V8-108 объемом 3,5 литра и мощностью 75 л.с., которую он развивал при 3600 оборотах в минуту. Коробка передач обеспечивала бронеавтомобилю 5 передач вперед и одну назад. В соответствии с требованиями немецких военных шасси было полноприводным. Рулевое управление также действовало на все 4 колеса, но при движении по шоссе на скорости более 35 км/ч задние колеса бронемашины фиксировались в нейтральном положении. Колеса бронеавтомобиля подвешивались независимо через два маятника и две спиральные пружины, на них были установлены шины Continental размером 210-18, они имели пневматические камеры низкого давления. Ножной тормоз действовал на все 4 колеса боевой машины. Именно это шасси стало основой для бронеавтомобиля Sd.Kfz. 221, а затем и Sd.Kfz. 222.
Бронеавтомобиль Sd.Kfz. 221
Первыми в формируемые разведывательные части вермахта начали поступать легкие бронеавтомобили Sd.Kfz. 221 с пулеметным вооружением. Начиная с 1936 года, они начали постепенно вытеснять старые бронеавтомобили Kfz 13. Бронеавтомобиль Sd.Kfz. 221 обладал кузовом, который был сварен из бронелистов толщиной 14,5 мм. Бронелисты были расположены под рациональными углами наклона, что повышало защищенность машины от огня противника. Бронирование было достаточным, чтобы защитить экипаж от винтовочных пуль (в том числе со стальным сердечником) и осколков. Опытные немецкие инженеры предусмотрели также защиту ступиц колес.
Механик-водитель наблюдал за дорогой через прямоугольное окно, которое располагалось в лобовой броне корпуса. Аналогичные окна, но несколько меньших размеров были расположены в правом и левом борту машины. В боевых условиях окна прикрывались бронезаслонками, в которых имелись узкие смотровые щели. Доступ к двигателю бронеавтомобиля открывали 3 люка прямоугольной формы. За переборкой, которая разделяла боевое и моторное отделение, располагались два топливных бака, емкость каждого из которых составляла 55 литров. Экипаж садился в бронемашину и покидал ее через дверцы, размещенные в бортах кузова. Запасное колесо было прикреплено к правому борту бронеавтомобиля.
Бронеавтомобиль Sd.Kfz. 221 был вооружен лишь одним 7,92-мм пулеметом, который был размещен во вращающейся башенке. Она имела форму девятигранной пирамиды. Сплошной крыши башня не имела, вместо нее сверху боевое отделение защищали два откидывающихся экрана из проволочной сетки, в бортах башенки были расположены смотровые щели, предназначенные для наблюдения за местностью. На первых прототипах были установлены пулеметы MG 13, но все серийные машины получили новый единый пулемет MG 34. Возимый боекомплект состоял из 1050-1200 патронов к пулемету, однако на практике эта цифра могла быть существенно увеличена, все зависело от желания экипажа. Девятигранная башенка могла вращаться на 360 градусов, а станок пулемета обеспечивал углы вертикального наведения от -10 до +69 градусов, что позволяло стрелку вести огонь и по низколетящим самолетам противника.
Экипаж бронеавтомобиля Sd.Kfz. 221 состоял всего из двух человек: механика-водителя и командира, который по совместительству выполнял и обязанности стрелка. Штатное вооружение экипажа включало в себя один пистолет-пулемет MP-38 или MP-40, а также 6 ручных гранат М-24. Радиостанции на бронемашине не было, поэтому в бою связь поддерживалась при помощи сигнальных флажков.
В виде бронеавтомобиля Sd.Kfz. 221 разведывательные части немецкой армии получили маневренную и быструю машину. Однако у Sd.Kfz. 221 был один существенный недостаток — очень слабое вооружение. Уже после начала Второй мировой войны на бронеавтомобили начали монтировать более тяжелое вооружение. В частности дополнительно такие бронеавтомобили могли быть вооружены противотанковым ружьем PzB 39 калибра 7,92-мм, которое размещалось в башне рядом со штатным пулеметом. Данное противотанковое ружье позволяло бороться с легкобронированной техникой противника. Еще более удачным решением была установка на Sd.Kfz. 221 тяжелого противотанкового ружья 2,8cm sPzB 41. Такая модификация бронемашины появилась в 1941 году. Всего, таким образом, было перевооружено 34 бронеавтомобиля, в которых противотанковое ружье было установлено на место пулемета. Размещение данного ружья потребовало от конструкторов немного изменить конструкцию башни (уменьшить высоту ее передней стенки). Противотанковое ружье 2,8cm sPzB 41 монтировалось в башню бронеавтомобиля вместе со штатным щитком, что незначительно увеличивало высоту боевой машины.
Тактико-технические характеристики Sd.Kfz. 221:
Габаритные размеры: длина — 4800 мм, ширина — 1950 мм, высота — 1700 мм.
Боевая масса — 4000 кг.
Бронирование — 5 мм (крыша) — 14,5 мм (корпус).
Силовая установка — 3,5-литровый 8-цилиндровый карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения мощностью 75 л.с.
Максимальная скорость — 80 км/ч (по шоссе).
Запас хода — 320 км (по шоссе), 200 км (пересеченная местность).
Вооружение — 7,92-мм пулемет MG 34.
Боекомплект — до 1200 патронов к пулемету.
Экипаж — 2 человека.
Бронеавтомобиль Sd.Kfz. 222
В 1938 году на вооружение вермахта приняли новый бронеавтомобиль, получивший обозначение leichter Panzerspaehwagen (2cm) Sd.Kfz. 222, который в отличие от своего предшественника получил улучшенное вооружение — 20-мм автоматическую пушку. Кузов бронеавтомобиля Sd.Kfz. 222 изменился несущественно. Немного изменилась конфигурация брони в корме корпуса, а одно большое окно, расположенное перед местом механика-водителя, было разделено на две части. А вот боевые возможности машины были сильно увеличены. По замыслу военных, пушечные бронеавтомобили должны были обеспечивать огневую поддержку подразделениям, которые были вооружены лишь пулеметными бронемашинами. Помимо всего прочего Sd.Kfz. 222 получил новую увеличенную десятигранную башню, в которой и была установлена 20-мм автоматическая пушка 2cm KwK 30, спаренная с 7,92-мм пулеметом MG 34. И пушка, и пулемет могли использоваться для ведения огня как по наземным, так и по воздушным целям, чему способствовали хорошие углы вертикального наведения: от -7 до +80 градусов.
В 1940 году компания Appel (Берлин) и F.Schichau (Эльблонг) по заданию Министерства вооружений приспособили башню бронеавтомобиля Sd.Kfz. 222 для размещения там Hangellafette 38. Это позволило установить на боевую машину 20-мм автоматическую пушку KwK 38 L/55 (усовершенствованный вариант 2cm KwK 30). Новый лафет обеспечивал углы склонения/возвышения орудия от -4 до +87 градусов, что повышало эффективность автоматической пушки в борьбе с авиацией противника. Пушка получила два прицела. Так TZF 3a использовался для ведения огня по наземным целям, а прицел Fligerviseer 38 для огня по самолетам противника. Башня бронеавтомобиля Sd.Kfz. 222 была открыта сверху, но была защищена двумя экранами с проволочной сеткой. Эти экраны легко можно было открыть или закрыть, в зависимости от складывающейся тактической ситуации. Углы возвышения ствола 20-мм автоматической пушки выше 20 градусов требовали откинуть экраны в обязательном порядке.
Наведение автоматической пушки на цель осуществлялась вручную. При этом спуск пушки и пулемета был синхронизирован, однако, имелась возможность вести огонь лишь из одного ствола. В литературе обычно упоминается о том, что возимый боекомплект состоял из 180-200 выстрелов к 20-мм пушке и 1050-1200 патронов к пулемету, но на практике экипаж легко мог взять с собой больший боекомплект, так как в бронеавтомобиле было достаточно много свободного места.
Экипаж бронеавтомобиля Sd.Kfz. 222 состоял из 3-х человек: командира машины, механика-водителя и наводчика. Штатное вооружение экипажа бронемашины дополняли один пистолет-пулемет MP-40 и 6 гранат М-24. Первоначально все бронемашины Sd.Kfz. 222 не имели радиостанцией, однако позднее на них стали ставить радиостанции небольшого радиуса действия. В этом случае гнездо антенны находилось в задней части десятигранной башни.
Тактико-технические характеристики Sd.Kfz. 222:
Габаритные размеры: длина — 4800 мм, ширина — 1950 мм, высота — 2000 мм.
Боевая масса — 4800 кг.
Бронирование — 5 мм (крыша) — 14,5 мм (корпус).
Силовая установка — 3,5-литровый 8-цилиндровый карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения мощностью 75 л.с. (90 л.с. форсированный вариант).
Максимальная скорость — 70 км/ч (по шоссе).
Запас хода — 300 км (по шоссе), 180 км (пересеченная местность).
Вооружение — 20-мм автоматическая пушка KwK 30 и 7,92-мм пулемет MG 34.
Боекомплект — 180-200 снарядов и до 1200 патронов к пулемету.
Экипаж — 3 человека.
Боевое применение
Большая часть бронеавтомобилей Sd.Kfz.221 и 222 поступала в разведывательные части легких и танковых дивизий, сформированных перед началом Польской кампании вермахта. В соответствии с действующим штатным расписанием 1939 года разведывательный батальон должен был иметь две роты бронеавтомобилей. Каждая такая рота состояла из штабного взвода (машины Sd.Kfz.247, 263 и 223), взвода тяжелых бронеавтомобилей (Sd.Kfz.231 и 232), а также двух взводов легких бронеавтомобилей (Sd.Kfz.221 и 222). В дальнейшем легкие бронеавтомобили очень часто передавались в разведывательные подразделения пехотных и моторизованных дивизий, а также в связные части. Иногда их использовали также для корректировки артиллерийского огня.
Реальный опыт боевых действий заставил ввести в конструкцию бронеавтомобилей Sd.Kfz. 222 и Sd.Kfz. 223 (отличался от предыдущего только наличием радиостанции) ряд изменений. Желая повысить ходовые качества бронемашин, было решено использовать более мощный двигатель мощностью 81 л.с., позднее его форсировали до 90 л.с., а также гидравлические тормоза. Эти изменения были реализованы в шасси Horch 801/v, новые бронеавтомобили на этом шасси выпускались уже с 1941 года. Соответственно была изменена и система обозначений. Ранние бронеавтомобили Sd.Kfz. 222 и Sd.Kfz. 223 получили обозначение Ausfuehrung A, а новые на базе шасси Horch 801/v — Ausfuehrung B.
Также в мае 1941 года толщину лобового бронирования корпуса довели до 30 мм. Достаточно часто бронемашины оснащались дымовыми шашками, которые были расположены на лобовой броне. А по бортам башни часто ставили дымовые гранатометы. Поставив в бою дымовую завесу, легкий бронеавтомобиль имел больше шансов выйти невредимым из огневого контакта с противником.
В первый период Второй мировой войны легкие бронеавтомобили Sd.Kfz. 221, 222 и 223 действовали в целом достаточно успешно. Успех сопутствовал бронемашинам в Польше и во Франции. Даже в очень трудных условиях ливийской пустыни эти боевые машины показали себя вполне достойно. При этом лишь довольно слабое вооружение модели Sd.Kfz. 221 сказывалось на результативности в боевых условиях. Также выяснилось, что во фронтовых условиях достаточно трудно было обеспечить хорошее техническое обслуживание бронеавтомобилей. Инженеры компании Horch, пытаясь удовлетворить всем требованиям немецких военных, спроектировали достаточно сложное шасси. Сложная конструкция не только осложняла производство боевых машин, но и оказалась не в полной мере надежной. Наиболее часто экипаж и ремонтники сталкивались с выходом из строя ведущего вала, подвески и сцепления. А у двигателей достаточно часто разрушались болты креплений коромысел клапанов.
Бои на Восточном фронте продемонстрировали новые недостатки боевых машин. Несмотря на наличие полного привода, данные немецкие бронеавтомобили были предназначены все-таки для езды по хорошим дорогам с твердым покрытием. Сравнительно большое удельное давление на грунт приводило к тому, что машины часто увязали в грязи, а разведывательные подразделения теряли свое основное преимущество — мобильность. По этой причине, начиная с 1942 года, в разведывательных подразделениях легкие бронемашины начали постепенно заменятся полугусеничными бронетранспортерами Sd.Kfz. 250/9, которые были оснащены такой же башней, что и Sd.Kfz. 222, но выгодно отличались гораздо лучшей проходимостью по бездорожью.
Источники информации:
http://mg-tank.ru/german/Sd.Kfz.221_222_223.htm
http://hisofweapons.ucoz.ru/publ/germanija/bronetekhnika_mezhvoennyj_period/sd_kfz_221/28-1-0-69
https://www.aviarmor.net/tww2/armored_cars/germany/sd.kfz.221.htm
Материалы из открытых источников
Незначительное количество этих боевых машин было продано другим государствам. Так в конце 1938 года Германия смогла продать Китаю 18 бронеавтомобилей Sd.Kfz. 221, которые применялись китайскими войсками в боях с японцами. При этом в Китае несколько боевых машин перевооружили, установив в башню вместо пулемета 37-мм пушку «Гочкис». Еще 20 бронеавтомобилей Sd.Kfz. 221 и Sd.Kfz. 222 приобрела Болгария. Болгарская армия использовала эти бронемашины для борьбы с партизанами Тито в Югославии, а в 1944-1945 годах оставшиеся машины применялись в сражениях уже против самих немцев на территории Австрии, Венгрии и Югославии.
Предыстория создания
В 1934 году в Германии стартовали работы над созданием нового бронеавтомобиля с повышенными тактико-техническими характеристиками. Первым шагом в этом направлении была разработка шасси для тяжелой армейской автомашины. Министерством вооружений Германии было определено соответствующее техзадание. Оно предусматривало создание четырехколесного шасси с приводом на все колеса и обладавшего хорошей проходимостью. Управление, которое действовало на все 4 колеса, должно было обеспечить машине хорошую маневренность. Другими достоинствами шасси должны были стать подвеска, небольшая масса, новая тормозная система, высокая прочность, малое удельное давление на грунт, а также простота конструкции и удобный доступ к узлам и агрегатам, что должно было упростить ремонт. Не все из этого в конечном итоге удалось воплотить в жизнь.
Sd.Kfz. 221
Требования к новому шасси были столь высокими, что исключили использование в этих целях серийных шасси коммерческих автомобилей. Стоит отметить, что первый серийный немецкий бронеавтомобиль, созданный после Первой мировой войны, был построен именно на базе коммерческого шасси. О бронемашине Sd.Kfz.13 мы уже писали ранее. Но теперь военным нужно было что-то совершенно новое и все компании, сотрудничавшие с Министерством вооружений, получили заказ на разработку нового прототипа. Лучшие образцы созданных шасси были показаны военным в Берлине в 1936 году в рамках выставки средств моторизации. В конечном итоге военные остановили свой выбор на прототипе, который был разработан конструкторами завода Horch в Цвикау, принадлежавшем компании Auto-Union AG.
Всего ими было подготовлено два варианта полноприводного шасси. Первый вариант, который получил официальное обозначение Einheitsfahrgestell I fuer schwerer Personenkraftwagen, оснащался двигателем, установленным в корме. Шасси было специально создано под установку на него бронированного корпуса. Второй вариант под обозначением Einheitsfahrgestell II fuer schwerer Personenkraftwagen отличался от первого тем, что двигатель в нем располагался в передней части, данное шасси предназначалось также для армейских легковых автомобилей тяжелого класса.
Первый вариант шасси, который в производстве обозначался как Horch 801/EG I, весил 1965 кг. Шасси получило карбюраторный двигателем жидкостного охлаждения Horch/Auto-Union V8-108 объемом 3,5 литра и мощностью 75 л.с., которую он развивал при 3600 оборотах в минуту. Коробка передач обеспечивала бронеавтомобилю 5 передач вперед и одну назад. В соответствии с требованиями немецких военных шасси было полноприводным. Рулевое управление также действовало на все 4 колеса, но при движении по шоссе на скорости более 35 км/ч задние колеса бронемашины фиксировались в нейтральном положении. Колеса бронеавтомобиля подвешивались независимо через два маятника и две спиральные пружины, на них были установлены шины Continental размером 210-18, они имели пневматические камеры низкого давления. Ножной тормоз действовал на все 4 колеса боевой машины. Именно это шасси стало основой для бронеавтомобиля Sd.Kfz. 221, а затем и Sd.Kfz. 222.
Бронеавтомобиль Sd.Kfz. 221
Первыми в формируемые разведывательные части вермахта начали поступать легкие бронеавтомобили Sd.Kfz. 221 с пулеметным вооружением. Начиная с 1936 года, они начали постепенно вытеснять старые бронеавтомобили Kfz 13. Бронеавтомобиль Sd.Kfz. 221 обладал кузовом, который был сварен из бронелистов толщиной 14,5 мм. Бронелисты были расположены под рациональными углами наклона, что повышало защищенность машины от огня противника. Бронирование было достаточным, чтобы защитить экипаж от винтовочных пуль (в том числе со стальным сердечником) и осколков. Опытные немецкие инженеры предусмотрели также защиту ступиц колес.
Механик-водитель наблюдал за дорогой через прямоугольное окно, которое располагалось в лобовой броне корпуса. Аналогичные окна, но несколько меньших размеров были расположены в правом и левом борту машины. В боевых условиях окна прикрывались бронезаслонками, в которых имелись узкие смотровые щели. Доступ к двигателю бронеавтомобиля открывали 3 люка прямоугольной формы. За переборкой, которая разделяла боевое и моторное отделение, располагались два топливных бака, емкость каждого из которых составляла 55 литров. Экипаж садился в бронемашину и покидал ее через дверцы, размещенные в бортах кузова. Запасное колесо было прикреплено к правому борту бронеавтомобиля.
Бронеавтомобиль Sd.Kfz. 221 был вооружен лишь одним 7,92-мм пулеметом, который был размещен во вращающейся башенке. Она имела форму девятигранной пирамиды. Сплошной крыши башня не имела, вместо нее сверху боевое отделение защищали два откидывающихся экрана из проволочной сетки, в бортах башенки были расположены смотровые щели, предназначенные для наблюдения за местностью. На первых прототипах были установлены пулеметы MG 13, но все серийные машины получили новый единый пулемет MG 34. Возимый боекомплект состоял из 1050-1200 патронов к пулемету, однако на практике эта цифра могла быть существенно увеличена, все зависело от желания экипажа. Девятигранная башенка могла вращаться на 360 градусов, а станок пулемета обеспечивал углы вертикального наведения от -10 до +69 градусов, что позволяло стрелку вести огонь и по низколетящим самолетам противника.
Экипаж бронеавтомобиля Sd.Kfz. 221 состоял всего из двух человек: механика-водителя и командира, который по совместительству выполнял и обязанности стрелка. Штатное вооружение экипажа включало в себя один пистолет-пулемет MP-38 или MP-40, а также 6 ручных гранат М-24. Радиостанции на бронемашине не было, поэтому в бою связь поддерживалась при помощи сигнальных флажков.
В виде бронеавтомобиля Sd.Kfz. 221 разведывательные части немецкой армии получили маневренную и быструю машину. Однако у Sd.Kfz. 221 был один существенный недостаток — очень слабое вооружение. Уже после начала Второй мировой войны на бронеавтомобили начали монтировать более тяжелое вооружение. В частности дополнительно такие бронеавтомобили могли быть вооружены противотанковым ружьем PzB 39 калибра 7,92-мм, которое размещалось в башне рядом со штатным пулеметом. Данное противотанковое ружье позволяло бороться с легкобронированной техникой противника. Еще более удачным решением была установка на Sd.Kfz. 221 тяжелого противотанкового ружья 2,8cm sPzB 41. Такая модификация бронемашины появилась в 1941 году. Всего, таким образом, было перевооружено 34 бронеавтомобиля, в которых противотанковое ружье было установлено на место пулемета. Размещение данного ружья потребовало от конструкторов немного изменить конструкцию башни (уменьшить высоту ее передней стенки). Противотанковое ружье 2,8cm sPzB 41 монтировалось в башню бронеавтомобиля вместе со штатным щитком, что незначительно увеличивало высоту боевой машины.
Тактико-технические характеристики Sd.Kfz. 221:
Габаритные размеры: длина — 4800 мм, ширина — 1950 мм, высота — 1700 мм.
Боевая масса — 4000 кг.
Бронирование — 5 мм (крыша) — 14,5 мм (корпус).
Силовая установка — 3,5-литровый 8-цилиндровый карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения мощностью 75 л.с.
Максимальная скорость — 80 км/ч (по шоссе).
Запас хода — 320 км (по шоссе), 200 км (пересеченная местность).
Вооружение — 7,92-мм пулемет MG 34.
Боекомплект — до 1200 патронов к пулемету.
Экипаж — 2 человека.
Бронеавтомобиль Sd.Kfz. 222
В 1938 году на вооружение вермахта приняли новый бронеавтомобиль, получивший обозначение leichter Panzerspaehwagen (2cm) Sd.Kfz. 222, который в отличие от своего предшественника получил улучшенное вооружение — 20-мм автоматическую пушку. Кузов бронеавтомобиля Sd.Kfz. 222 изменился несущественно. Немного изменилась конфигурация брони в корме корпуса, а одно большое окно, расположенное перед местом механика-водителя, было разделено на две части. А вот боевые возможности машины были сильно увеличены. По замыслу военных, пушечные бронеавтомобили должны были обеспечивать огневую поддержку подразделениям, которые были вооружены лишь пулеметными бронемашинами. Помимо всего прочего Sd.Kfz. 222 получил новую увеличенную десятигранную башню, в которой и была установлена 20-мм автоматическая пушка 2cm KwK 30, спаренная с 7,92-мм пулеметом MG 34. И пушка, и пулемет могли использоваться для ведения огня как по наземным, так и по воздушным целям, чему способствовали хорошие углы вертикального наведения: от -7 до +80 градусов.
Sd.Kfz. 222
В 1940 году компания Appel (Берлин) и F.Schichau (Эльблонг) по заданию Министерства вооружений приспособили башню бронеавтомобиля Sd.Kfz. 222 для размещения там Hangellafette 38. Это позволило установить на боевую машину 20-мм автоматическую пушку KwK 38 L/55 (усовершенствованный вариант 2cm KwK 30). Новый лафет обеспечивал углы склонения/возвышения орудия от -4 до +87 градусов, что повышало эффективность автоматической пушки в борьбе с авиацией противника. Пушка получила два прицела. Так TZF 3a использовался для ведения огня по наземным целям, а прицел Fligerviseer 38 для огня по самолетам противника. Башня бронеавтомобиля Sd.Kfz. 222 была открыта сверху, но была защищена двумя экранами с проволочной сеткой. Эти экраны легко можно было открыть или закрыть, в зависимости от складывающейся тактической ситуации. Углы возвышения ствола 20-мм автоматической пушки выше 20 градусов требовали откинуть экраны в обязательном порядке.
Наведение автоматической пушки на цель осуществлялась вручную. При этом спуск пушки и пулемета был синхронизирован, однако, имелась возможность вести огонь лишь из одного ствола. В литературе обычно упоминается о том, что возимый боекомплект состоял из 180-200 выстрелов к 20-мм пушке и 1050-1200 патронов к пулемету, но на практике экипаж легко мог взять с собой больший боекомплект, так как в бронеавтомобиле было достаточно много свободного места.
Экипаж бронеавтомобиля Sd.Kfz. 222 состоял из 3-х человек: командира машины, механика-водителя и наводчика. Штатное вооружение экипажа бронемашины дополняли один пистолет-пулемет MP-40 и 6 гранат М-24. Первоначально все бронемашины Sd.Kfz. 222 не имели радиостанцией, однако позднее на них стали ставить радиостанции небольшого радиуса действия. В этом случае гнездо антенны находилось в задней части десятигранной башни.
Тактико-технические характеристики Sd.Kfz. 222:
Габаритные размеры: длина — 4800 мм, ширина — 1950 мм, высота — 2000 мм.
Боевая масса — 4800 кг.
Бронирование — 5 мм (крыша) — 14,5 мм (корпус).
Силовая установка — 3,5-литровый 8-цилиндровый карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения мощностью 75 л.с. (90 л.с. форсированный вариант).
Максимальная скорость — 70 км/ч (по шоссе).
Запас хода — 300 км (по шоссе), 180 км (пересеченная местность).
Вооружение — 20-мм автоматическая пушка KwK 30 и 7,92-мм пулемет MG 34.
Боекомплект — 180-200 снарядов и до 1200 патронов к пулемету.
Экипаж — 3 человека.
Боевое применение
Большая часть бронеавтомобилей Sd.Kfz.221 и 222 поступала в разведывательные части легких и танковых дивизий, сформированных перед началом Польской кампании вермахта. В соответствии с действующим штатным расписанием 1939 года разведывательный батальон должен был иметь две роты бронеавтомобилей. Каждая такая рота состояла из штабного взвода (машины Sd.Kfz.247, 263 и 223), взвода тяжелых бронеавтомобилей (Sd.Kfz.231 и 232), а также двух взводов легких бронеавтомобилей (Sd.Kfz.221 и 222). В дальнейшем легкие бронеавтомобили очень часто передавались в разведывательные подразделения пехотных и моторизованных дивизий, а также в связные части. Иногда их использовали также для корректировки артиллерийского огня.
Реальный опыт боевых действий заставил ввести в конструкцию бронеавтомобилей Sd.Kfz. 222 и Sd.Kfz. 223 (отличался от предыдущего только наличием радиостанции) ряд изменений. Желая повысить ходовые качества бронемашин, было решено использовать более мощный двигатель мощностью 81 л.с., позднее его форсировали до 90 л.с., а также гидравлические тормоза. Эти изменения были реализованы в шасси Horch 801/v, новые бронеавтомобили на этом шасси выпускались уже с 1941 года. Соответственно была изменена и система обозначений. Ранние бронеавтомобили Sd.Kfz. 222 и Sd.Kfz. 223 получили обозначение Ausfuehrung A, а новые на базе шасси Horch 801/v — Ausfuehrung B.
Также в мае 1941 года толщину лобового бронирования корпуса довели до 30 мм. Достаточно часто бронемашины оснащались дымовыми шашками, которые были расположены на лобовой броне. А по бортам башни часто ставили дымовые гранатометы. Поставив в бою дымовую завесу, легкий бронеавтомобиль имел больше шансов выйти невредимым из огневого контакта с противником.
В первый период Второй мировой войны легкие бронеавтомобили Sd.Kfz. 221, 222 и 223 действовали в целом достаточно успешно. Успех сопутствовал бронемашинам в Польше и во Франции. Даже в очень трудных условиях ливийской пустыни эти боевые машины показали себя вполне достойно. При этом лишь довольно слабое вооружение модели Sd.Kfz. 221 сказывалось на результативности в боевых условиях. Также выяснилось, что во фронтовых условиях достаточно трудно было обеспечить хорошее техническое обслуживание бронеавтомобилей. Инженеры компании Horch, пытаясь удовлетворить всем требованиям немецких военных, спроектировали достаточно сложное шасси. Сложная конструкция не только осложняла производство боевых машин, но и оказалась не в полной мере надежной. Наиболее часто экипаж и ремонтники сталкивались с выходом из строя ведущего вала, подвески и сцепления. А у двигателей достаточно часто разрушались болты креплений коромысел клапанов.
Бои на Восточном фронте продемонстрировали новые недостатки боевых машин. Несмотря на наличие полного привода, данные немецкие бронеавтомобили были предназначены все-таки для езды по хорошим дорогам с твердым покрытием. Сравнительно большое удельное давление на грунт приводило к тому, что машины часто увязали в грязи, а разведывательные подразделения теряли свое основное преимущество — мобильность. По этой причине, начиная с 1942 года, в разведывательных подразделениях легкие бронемашины начали постепенно заменятся полугусеничными бронетранспортерами Sd.Kfz. 250/9, которые были оснащены такой же башней, что и Sd.Kfz. 222, но выгодно отличались гораздо лучшей проходимостью по бездорожью.
Источники информации:
http://mg-tank.ru/german/Sd.Kfz.221_222_223.htm
http://hisofweapons.ucoz.ru/publ/germanija/bronetekhnika_mezhvoennyj_period/sd_kfz_221/28-1-0-69
https://www.aviarmor.net/tww2/armored_cars/germany/sd.kfz.221.htm
Материалы из открытых источников
Автор: Юферев Сергей
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