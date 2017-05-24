05:30 24 мая

Разведка США дала анализ российского вопроса

Согласно информации ТАСС , директор национальной разведки США Дэниел Коутс сообщил в ходе слушаний в Сенате, посвященных глобальным угрозам для Америки и ее интересов, что Россия сохранит линию, направленную на военную модернизацию.

Это будет одним из ключевых (российских) национальных приоритетов, даже в условиях когда кумулятивный эффект для экономики от низких цен на нефть, санкций и системных проблем служит тормозом для ключевых военных целей.





В преддверии слушаний был подготовлен доклад, в котором Россия называется одной из угроз для США и фигурирует обвинение Москвы в нарушении договора по ракетам средней и меньшей дальности.

Д. Коутс полагает, что для России в 2017 году будет характерна более наступательная линия в мировых делах.

Россия в 2017 году будет проводить более наступательную политику в мировых делах, будет более непредсказуемой в своем подходе к США и более авторитарной в своей внутренней политике.

- указано в докладе.

При этом отмечается, что РФ не способна на быстрый экономический рост.

В 2017 году Россия, скорее всего, выйдет из двухлетнего экономического спада, но перспективы мощного оздоровления невелики.


По мнению Д. Коутса, ВВП России ожидает небольшой рост на 1,3% в 2017 и на 1,7% в 2018 годах.


С его слов, Россия проявляет участие в выборах "по всей Европе".

Мы рассматриваем любую возможность, чтобы привлечь Россию к ответственности, и мы в настоящее время изучаем, какие действия можем предпринять. Россия вмешивалась в наш избирательный процесс... ФРГ сталкивается с тем же, Великобритания сталкивается с тем же, мы видим, что это происходит по всей Европе.


Как утверждает глава разведки, "стратегические цели Москвы на Украине" в нынешнем году "остаются неизменными". Они состоят в том, чтобы "сохранять долгосрочное влияние на Киев и срывать попытки Украины интегрироваться в западные институты".

Москва скорее всего будет продолжать давление на Киев по многим каналам, включая действия на востоке Украины.

- добавил он, обвинив РФ в снабжении вооружением ополченцев Донбасса.

В то же время Д. Коутс заявил об ограниченной готовности киевских властей к компромиссу для выполнения минских договоренностей, что затрудняет перспективы их реализации.

Идущая на Украине борьба за реформирование коррумпированных институтов определит, сможет ли страна оставаться на европейском пути или вновь падет жертвой распрей в ее собственной элите, а также российского влияния.


При этом присутствовавший на слушаниях директор Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО) Винсент Стюарт связал выполнение минских соглашений с позицией РФ:

Украина не станет выполнять такие спорные элементы минских соглашений, как предоставление особого статуса определенным районам Донбасса, пока Россия не выполнит все свои обязательства в сфере безопасности. Конфликт на востоке Украины скорее всего будет в предстоящем году продолжаться, поскольку надежды на полную реализацию минских договоренностей слабеют.


Разведка США дала анализ российского вопроса


В. Стюарт считает, что "насилие вдоль линии соприкосновения скорее всего по-прежнему будет ограничиваться сравнительно мелкими стычками" при сохранении возможности развертывания боевых действий, зависящей от позиции России.

Относительно Молдавии Д. Коутс полагает, что она будет пытаться балансировать между Россией и Западом.

Молдавия, скорее всего, будет стараться уравновешивать свои отношения с Россией и Западом, а не пытаться произвести крупный сдвиг на одном из этих направлений. Правительство Молдавии почти наверняка будет стремиться к реализации соглашения об ассоциации с ЕС, несмотря на избрание более пророссийски настроенного президента.


По его мнению, переговоры об урегулировании ситуации вокруг Приднестровья будут продолжаться, но значительный прогресс в этом отношении маловероятен.

Рост недовольства населения в Белоруссии препятствует проведение властями внешней политики.

Растущее недовольство населения в Белоруссии, скорее всего, будет осложнять для правительства попытки поддерживать улучшенные отношения с США и ЕС, направленные на подкрепление буксующей экономики и сохранение определенной дипломатической свободы маневра с Россией. Минск будет сохранять тесное сотрудничество в сфере безопасности с Москвой, но, скорее всего, будет и впредь возражать против создания российских военных баз в Белоруссии.


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Комментарии 6

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  1. МПК105 Сегодня, 04:08
    Какие просветлённые и одухотворённые лица-им хочется верить безмерно ........... feel
    МПК105
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 04:12
    директор национальной разведки США Дэниел Коутс сообщил в ходе слушаний в Сенате, посвященных глобальным угрозам для Америки и ее интересов, что Россия сохранит линию, направленную на военную модернизацию.

    ... а со слов Д. Рогозина наоборот, будем "уходить" от модернизации вооружения... ну, мерикатосам-то видней laughing они ведь пуп Земли... bully
    a.s.zzz888
  3. Аскет Сегодня, 04:21
    директор Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО) Винсент Стюарт


    Наверное когда то под видом нигерийского студента раздавал рекламу на Арбате ..теперь дорос до директора РУМО laughing
    Аскет
  4. иркутский обыватель Сегодня, 04:35
    "Россия... будет более непредсказуемой в своем подходе к США".
    Значит плохо разведка работает, если ни предсказать, ни предвидеть ход "партнера" не можете. А будет в этом году работать еще хуже, если Россия "будет более непредсказуемой" для вас. Списывайте на непредсказуемость все свои провалы. За что деньги тебе платят, генерал?
    иркутский обыватель
  5. Познающий Сегодня, 04:45
    И вместе с тем тот-же В. Стюард признал: Россия пытается вырваться из окружения НАТО в ближнем зарубежье, создавая для себя защитные барьеры в Крыму, Калининграде, Мурманске и в Сирии...Эти действия призваны увеличить издержки для США и НАТО от любых действий против России. Их цель – самозащита, создание для себя "буферной зоны", Однако.

    см.https://vz.ru/news/2017/5/23/871495.html
    Познающий
  6. ник7 Сегодня, 04:52
    Если вы не на кого не нападаете и не собираетесь нападать, но на вас, посыпались бомбы, это значит, вы признаны потенциально опасными, и чтобы потенциальную опасность устранить, вас заблаговременно бомбят.
    Превентивные удары - это специфика западного подхода к безопасности.

    ( http://www.intertrends.ru/nineteenth/007.htm )

    Англосаксонский подход к проблематике безопасности имеет свою специфику. В российской (как и во всей европейской континентальной) традиции безопасность воспринимается как неугрожаемое состояние. В англосаксонской традиции происходит разделение понятий «безопасность» (security) и «оборона» (defence). Первая представляет собой комплекс мер, призванных предотвратить появление угроз на перспективу. Вторая предусматривает ведение военных действиq в ситуации, когда превентивные меры оказались неэффективными. Поэтому американская система стратегического планирования выделяет два типа угроз: «danger» (действия оппонента, которые могут стать угрозой в будущем) и «threat» (непосредственная угроза Соединенным Штатам).

    Со времен Англо-американской войны (1812–1814) политика национальной безопасности США была направлена на предотвращение вторжения европейских держав в Западное полушарие, препятствие установлению в Европе гегемонии одного государства и поддержание баланса сил в Старом Свете. В 1841 г. госсекретарь США Дэниэл Вебстер заявил, что в рамках политики национальной обороны Вашингтон имеет право наносить упреждающие удары (preemptive strike) по территории изготовившегося к агрессии противника. На протяжении последующих двух веков эти положения вносились практически во все документы по проблемам национальной безопасности США.
    ник7
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