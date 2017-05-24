Разведка США дала анализ российского вопроса

Это будет одним из ключевых (российских) национальных приоритетов, даже в условиях когда кумулятивный эффект для экономики от низких цен на нефть, санкций и системных проблем служит тормозом для ключевых военных целей.

Россия в 2017 году будет проводить более наступательную политику в мировых делах, будет более непредсказуемой в своем подходе к США и более авторитарной в своей внутренней политике.

В 2017 году Россия, скорее всего, выйдет из двухлетнего экономического спада, но перспективы мощного оздоровления невелики.

Мы рассматриваем любую возможность, чтобы привлечь Россию к ответственности, и мы в настоящее время изучаем, какие действия можем предпринять. Россия вмешивалась в наш избирательный процесс... ФРГ сталкивается с тем же, Великобритания сталкивается с тем же, мы видим, что это происходит по всей Европе.

Москва скорее всего будет продолжать давление на Киев по многим каналам, включая действия на востоке Украины.

Идущая на Украине борьба за реформирование коррумпированных институтов определит, сможет ли страна оставаться на европейском пути или вновь падет жертвой распрей в ее собственной элите, а также российского влияния.

Украина не станет выполнять такие спорные элементы минских соглашений, как предоставление особого статуса определенным районам Донбасса, пока Россия не выполнит все свои обязательства в сфере безопасности. Конфликт на востоке Украины скорее всего будет в предстоящем году продолжаться, поскольку надежды на полную реализацию минских договоренностей слабеют.

Молдавия, скорее всего, будет стараться уравновешивать свои отношения с Россией и Западом, а не пытаться произвести крупный сдвиг на одном из этих направлений. Правительство Молдавии почти наверняка будет стремиться к реализации соглашения об ассоциации с ЕС, несмотря на избрание более пророссийски настроенного президента.

Растущее недовольство населения в Белоруссии, скорее всего, будет осложнять для правительства попытки поддерживать улучшенные отношения с США и ЕС, направленные на подкрепление буксующей экономики и сохранение определенной дипломатической свободы маневра с Россией. Минск будет сохранять тесное сотрудничество в сфере безопасности с Москвой, но, скорее всего, будет и впредь возражать против создания российских военных баз в Белоруссии.