Разведка США дала анализ российского вопроса
Согласно информации ТАСС , директор национальной разведки США Дэниел Коутс сообщил в ходе слушаний в Сенате, посвященных глобальным угрозам для Америки и ее интересов, что Россия сохранит линию, направленную на военную модернизацию.
В преддверии слушаний был подготовлен доклад, в котором Россия называется одной из угроз для США и фигурирует обвинение Москвы в нарушении договора по ракетам средней и меньшей дальности.
Д. Коутс полагает, что для России в 2017 году будет характерна более наступательная линия в мировых делах.
- указано в докладе.
При этом отмечается, что РФ не способна на быстрый экономический рост.
По мнению Д. Коутса, ВВП России ожидает небольшой рост на 1,3% в 2017 и на 1,7% в 2018 годах.
С его слов, Россия проявляет участие в выборах "по всей Европе".
Как утверждает глава разведки, "стратегические цели Москвы на Украине" в нынешнем году "остаются неизменными". Они состоят в том, чтобы "сохранять долгосрочное влияние на Киев и срывать попытки Украины интегрироваться в западные институты".
- добавил он, обвинив РФ в снабжении вооружением ополченцев Донбасса.
В то же время Д. Коутс заявил об ограниченной готовности киевских властей к компромиссу для выполнения минских договоренностей, что затрудняет перспективы их реализации.
При этом присутствовавший на слушаниях директор Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО) Винсент Стюарт связал выполнение минских соглашений с позицией РФ:
В. Стюарт считает, что "насилие вдоль линии соприкосновения скорее всего по-прежнему будет ограничиваться сравнительно мелкими стычками" при сохранении возможности развертывания боевых действий, зависящей от позиции России.
Относительно Молдавии Д. Коутс полагает, что она будет пытаться балансировать между Россией и Западом.
По его мнению, переговоры об урегулировании ситуации вокруг Приднестровья будут продолжаться, но значительный прогресс в этом отношении маловероятен.
Рост недовольства населения в Белоруссии препятствует проведение властями внешней политики.
Это будет одним из ключевых (российских) национальных приоритетов, даже в условиях когда кумулятивный эффект для экономики от низких цен на нефть, санкций и системных проблем служит тормозом для ключевых военных целей.
В преддверии слушаний был подготовлен доклад, в котором Россия называется одной из угроз для США и фигурирует обвинение Москвы в нарушении договора по ракетам средней и меньшей дальности.
Д. Коутс полагает, что для России в 2017 году будет характерна более наступательная линия в мировых делах.
Россия в 2017 году будет проводить более наступательную политику в мировых делах, будет более непредсказуемой в своем подходе к США и более авторитарной в своей внутренней политике.
- указано в докладе.
При этом отмечается, что РФ не способна на быстрый экономический рост.
В 2017 году Россия, скорее всего, выйдет из двухлетнего экономического спада, но перспективы мощного оздоровления невелики.
По мнению Д. Коутса, ВВП России ожидает небольшой рост на 1,3% в 2017 и на 1,7% в 2018 годах.
С его слов, Россия проявляет участие в выборах "по всей Европе".
Мы рассматриваем любую возможность, чтобы привлечь Россию к ответственности, и мы в настоящее время изучаем, какие действия можем предпринять. Россия вмешивалась в наш избирательный процесс... ФРГ сталкивается с тем же, Великобритания сталкивается с тем же, мы видим, что это происходит по всей Европе.
Как утверждает глава разведки, "стратегические цели Москвы на Украине" в нынешнем году "остаются неизменными". Они состоят в том, чтобы "сохранять долгосрочное влияние на Киев и срывать попытки Украины интегрироваться в западные институты".
Москва скорее всего будет продолжать давление на Киев по многим каналам, включая действия на востоке Украины.
- добавил он, обвинив РФ в снабжении вооружением ополченцев Донбасса.
В то же время Д. Коутс заявил об ограниченной готовности киевских властей к компромиссу для выполнения минских договоренностей, что затрудняет перспективы их реализации.
Идущая на Украине борьба за реформирование коррумпированных институтов определит, сможет ли страна оставаться на европейском пути или вновь падет жертвой распрей в ее собственной элите, а также российского влияния.
При этом присутствовавший на слушаниях директор Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО) Винсент Стюарт связал выполнение минских соглашений с позицией РФ:
Украина не станет выполнять такие спорные элементы минских соглашений, как предоставление особого статуса определенным районам Донбасса, пока Россия не выполнит все свои обязательства в сфере безопасности. Конфликт на востоке Украины скорее всего будет в предстоящем году продолжаться, поскольку надежды на полную реализацию минских договоренностей слабеют.
В. Стюарт считает, что "насилие вдоль линии соприкосновения скорее всего по-прежнему будет ограничиваться сравнительно мелкими стычками" при сохранении возможности развертывания боевых действий, зависящей от позиции России.
Относительно Молдавии Д. Коутс полагает, что она будет пытаться балансировать между Россией и Западом.
Молдавия, скорее всего, будет стараться уравновешивать свои отношения с Россией и Западом, а не пытаться произвести крупный сдвиг на одном из этих направлений. Правительство Молдавии почти наверняка будет стремиться к реализации соглашения об ассоциации с ЕС, несмотря на избрание более пророссийски настроенного президента.
По его мнению, переговоры об урегулировании ситуации вокруг Приднестровья будут продолжаться, но значительный прогресс в этом отношении маловероятен.
Рост недовольства населения в Белоруссии препятствует проведение властями внешней политики.
Растущее недовольство населения в Белоруссии, скорее всего, будет осложнять для правительства попытки поддерживать улучшенные отношения с США и ЕС, направленные на подкрепление буксующей экономики и сохранение определенной дипломатической свободы маневра с Россией. Минск будет сохранять тесное сотрудничество в сфере безопасности с Москвой, но, скорее всего, будет и впредь возражать против создания российских военных баз в Белоруссии.
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