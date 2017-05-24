05:30 24 мая

«Ратник» прошел испытания в Сирии

Согласно информации ТАСС , заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил об испытаниях боевой экипировки военнослужащих "Ратник", прошедших в условиях вооруженного конфликта в Сирии. Армия получает данное снаряжение с 2016 года.

В ходе боевой операции были опробованы новейшие системы связи, разведки, РЭБ, а также экипировка военнослужащих "Ратник", в том числе современные виды стрелкового оружия. При решении задач в САР активно используется и группировка российских космических средств. Следует отметить, что в ходе спецоперации применяются не только серийные образцы вооружения, но и перспективные, находящиеся на стадии разработки и испытаний.





С его слов, в ходе боевых действий в Сирии были также опробованы истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, фронтовые бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25СМ, самолеты Дальней авиации Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, вертолеты Ка-52, Ми-24, Ми-35 и Ми-28. В процессе выполнения авиацией боевых задач был задействован широкий спектр авиационных средств поражения, включая управляемые авиационные бомбы с различными системами наведения и крылатые ракеты воздушного базирования с дальностью пуска до 4500 километров.

Как заявил Ю. Борисов, сирийский опыт применения оружия и техники был востребован при разработке новой государственной программы вооружения.

Вместе с тем сейчас мы находимся на завершающей стадии формирования проекта ГПВ-2025. Безусловно, при его подготовке органами военного управления в полном объеме учтены результаты боевого применения всех видов вооружения и техники. На основе этого опыта внесены необходимые уточнения в мероприятия по проведению новых опытно-конструкторских работ по созданию вооружения, а также по модернизации имеющейся номенклатуры ВВСТ [вооружения, военная и специальная техника].


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Комментарии 6

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  1. МПК105 Сегодня, 04:31
    Блин,двоякое отношение...И надо,и-нашли полигон,блин,для игрищ,там люди гибнут.... request
    МПК105
    1. Шукшин Сегодня, 04:41
      Россия только реагирует на угрозу исходящую из Сирии. Если бы Россия не помогла Сирии, людей погибло бы ЗНАЧИТЕЛЬНО больше. После Сирии, бородатые полчища двинулись бы в Афганистан, Иран, Туркмению, Узбекистан, Казахстан. Если бы это произошло, военные действия перекинулись бы на территорию России.
      Так, что по поводу "русских игрищ в Сирии" советую помолчать.
      Шукшин
    2. ProkletyiPirat Сегодня, 04:41
      так это же хорошо, там спецы разрабам все мозги вые*** за каждый косяк... В итоге армия получит наилучший вариант...
      ProkletyiPirat
    3. Архонт Сегодня, 04:45
      на учениях тоже гибнуть - техника тонет, снаряды взрываются. Только погибшим на учениях не оказывают почести как погибшим на войне, хотя смерть - она везде смерть.
      Архонт
    4. uporov65 Сегодня, 04:54
      А как быть с экипировкой других силовых структур (МВД, ФСИН, и др.), ее где будем испытывать.
      uporov65
      1. рич Сегодня, 05:25
        В условиях приближенных к реальным. Для этого, кстати, совсем не обязательно ехать на войну
        рич
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