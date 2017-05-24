«Ратник» прошел испытания в Сирии
Согласно информации ТАСС , заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил об испытаниях боевой экипировки военнослужащих "Ратник", прошедших в условиях вооруженного конфликта в Сирии. Армия получает данное снаряжение с 2016 года.
С его слов, в ходе боевых действий в Сирии были также опробованы истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, фронтовые бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25СМ, самолеты Дальней авиации Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, вертолеты Ка-52, Ми-24, Ми-35 и Ми-28. В процессе выполнения авиацией боевых задач был задействован широкий спектр авиационных средств поражения, включая управляемые авиационные бомбы с различными системами наведения и крылатые ракеты воздушного базирования с дальностью пуска до 4500 километров.
Как заявил Ю. Борисов, сирийский опыт применения оружия и техники был востребован при разработке новой государственной программы вооружения.
В ходе боевой операции были опробованы новейшие системы связи, разведки, РЭБ, а также экипировка военнослужащих "Ратник", в том числе современные виды стрелкового оружия. При решении задач в САР активно используется и группировка российских космических средств. Следует отметить, что в ходе спецоперации применяются не только серийные образцы вооружения, но и перспективные, находящиеся на стадии разработки и испытаний.
С его слов, в ходе боевых действий в Сирии были также опробованы истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, фронтовые бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25СМ, самолеты Дальней авиации Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, вертолеты Ка-52, Ми-24, Ми-35 и Ми-28. В процессе выполнения авиацией боевых задач был задействован широкий спектр авиационных средств поражения, включая управляемые авиационные бомбы с различными системами наведения и крылатые ракеты воздушного базирования с дальностью пуска до 4500 километров.
Как заявил Ю. Борисов, сирийский опыт применения оружия и техники был востребован при разработке новой государственной программы вооружения.
Вместе с тем сейчас мы находимся на завершающей стадии формирования проекта ГПВ-2025. Безусловно, при его подготовке органами военного управления в полном объеме учтены результаты боевого применения всех видов вооружения и техники. На основе этого опыта внесены необходимые уточнения в мероприятия по проведению новых опытно-конструкторских работ по созданию вооружения, а также по модернизации имеющейся номенклатуры ВВСТ [вооружения, военная и специальная техника].
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти