«Ратник» прошел испытания в Сирии

В ходе боевой операции были опробованы новейшие системы связи, разведки, РЭБ, а также экипировка военнослужащих "Ратник", в том числе современные виды стрелкового оружия. При решении задач в САР активно используется и группировка российских космических средств. Следует отметить, что в ходе спецоперации применяются не только серийные образцы вооружения, но и перспективные, находящиеся на стадии разработки и испытаний.

Вместе с тем сейчас мы находимся на завершающей стадии формирования проекта ГПВ-2025. Безусловно, при его подготовке органами военного управления в полном объеме учтены результаты боевого применения всех видов вооружения и техники. На основе этого опыта внесены необходимые уточнения в мероприятия по проведению новых опытно-конструкторских работ по созданию вооружения, а также по модернизации имеющейся номенклатуры ВВСТ [вооружения, военная и специальная техника].

