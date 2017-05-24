Два теракта, двойной подход

23 мая на весь мир прогремел чудовищный террористический акт на стадионе «Манчестер-Арена». Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время концерта певицы Арианы Гранде. Скорбный итог – десятки погибших и пострадавших. Все выпуски новостей начинались именно с этой страшной вести.В этот же день в сирийском городе Хомс прогремел взрыв заминированного автомобиля. Это случилось около площади Баб Тадмор в квартале Аз-Захра. Погибли четыре человека – две девочки, женщина и мужчина. Более 30 были ранены. Об этом теракте сообщило сирийское информационное агентство «САНА», несколько российских и восточных СМИ и…. всё.Можно, конечно, сказать, что в результате сирийского теракта не так велико число погибших, как в Манчестере. Но, во-первых, жертв могло бы быть значительно больше. Боевик, который управлял заминированным автомобилем, пытался проехать к больнице «Аль-Ахли». Однако дорожный патруль открыл по нему огонь, и в результате преступнику пришлось произвести взрыв там, где он находился, а не где планировал.А во-вторых, в Британии предыдущий масштабный террористический акт был в 2005 году. В Сирии подобные теракты – почти что каждый день. Тот же самый квартал Аз-Захра в Хомсе многократно становился местом взрывов, от которых гибли мирные жители. Это происходило потому, что люди, проживающие в данном районе, в своей массе категорически не поддержали так называемую «сирийскую революцию».У части общества (даже той, которая сочувствует сирийскому народу и не поддерживает развязанную против него гибридную войну) к варварским преступлениям, совершаемым в Сирии, сформировалось «почти нормальное» отношение. Мол, это рутина, это неинтересно, это неудивительно.А почему сложилось такое отношение? Да именно потому, что слишком уж их много, этих терактов, обстрелов, случаев массового убийства.Точно так же мир остался равнодушным и к недавней резне в сирийской провинции Хама, в ходе которой были убиты более 50 человек. Боевики «оппозиции» напали на селение Акареб Аль-Сафи 18 мая и учинили в нем массовую расправу. Убивали всех, кто попадется под руку, включая детей. НоНикто не выразил соболезнования Сирии и ее народу в связи с недавним обстрелом парка в квартале Аль-Кашеф города Дараа. В парке гуляло много детей, пятеро из которых больше никогда не пойдут на прогулку. Десятки человек получили ранения. А 20 мая 15 мирных жителей были убиты террористами в Дейр-эз-Зоре. 63 жителя этого города пострадали. И - опять Дараа: 22 мая от обстрела боевиками квартала Ас-Сахари пострадали женщина и ребенок. Таким образом,Да и сама Сирия далеко не по всем терактам, - даже тем, где число погибших велико, - пишет письма в Совет Безопасности ООН и Генеральному секретарю ООН. Потому что ни на одно из подобных посланий не последовало ответа. Хотя, конечно,К сожалению, к сторонам, которые оказывали и продолжают оказывать поддержку антисирийским боевикам, относится и Британия. Иногда Лондон выступал по сирийскому вопросу даже более проамерикански, чем сам Вашингтон.Когда гибнут люди – неэтично говорить, что это – возмездие за действия их страны. Тем более, что в результате терактов, кто реально подлежит ответственности. Не политики, а люди, пришедшие послушать концерт, стали жертвами и пролили свою кровь.Но нельзя не сказать, что терроризм, который ныне затрагивает почти каждый уголок земного шара, - это все тот же терроризм, который выращивался США и их союзниками.Нельзя не сказать, что. И наезда грузовиков на толпу. И взрыва заминированного автомобиля в Хомсе… По крайней мере, таких трагедий было бы значительно меньше.Почтим же память погибших и в Сирии, и в Британии. От действий тех, с кем нужно бороться, а не заигрывать, трагически гибнут люди, у которых были свои планы на жизнь, свои друзья, свои родные. И двойной подход, демонстрируемый Западом, совершенно не допустим. Пока не будет этого осознания - увы, будут трагедии, подобные тем, что произошли в Манчестере и в Хомсе.