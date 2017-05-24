ВС США: Россия стремится "вырваться из окружения НАТО"

Это (делается) для того, чтобы, по их (РФ) словам, вырваться из окружения, которое создали страны НАТО… Не думаю, что они закончили это. Полагаю, что они хотели бы расширить этот барьер до Средиземноморья. Меня беспокоят действия, которые они могут предпринять в Ливии, чтобы усилить этот барьер. Это все, что касается окружения (со стороны) НАТО.

Согласно информации РИА Новости , директор Разведывательного управления военного ведомства США генерал-лейтенант Винсент Стюарт полагает, что Россия продолжит увеличивать военное присутствие у своих западных границ и на Ближнем Востоке, пытаясь "вырваться из окружения НАТО".По его мнению, Россия от Мурманска до Калининграда и дальше до Крыма осуществляет создание "западного барьера", призванного обеспечить "запрет доступа" для западных стран.Как постоянно заявляла российская сторона, утверждения СМИ и должностных лиц стран Запада о военной угрозе независимости балтийских стран, исходящей от Москвы, абсурдны и безосновательны. Напротив, на территории данных государств размещены батальоны НАТО вблизи границы с РФ. Войска альянса регулярно проводят в Прибалтике маневры. Как утверждал министр обороны России Сергей Шойгу, численность контингента НАТО у западных границ России возросла за десять лет в восемь раз.