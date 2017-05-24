08:54 24 мая

ВС США: Россия стремится "вырваться из окружения НАТО"

Согласно информации РИА Новости , директор Разведывательного управления военного ведомства США генерал-лейтенант Винсент Стюарт полагает, что Россия продолжит увеличивать военное присутствие у своих западных границ и на Ближнем Востоке, пытаясь "вырваться из окружения НАТО".

По его мнению, Россия от Мурманска до Калининграда и дальше до Крыма осуществляет создание "западного барьера", призванного обеспечить "запрет доступа" для западных стран.




Это (делается) для того, чтобы, по их (РФ) словам, вырваться из окружения, которое создали страны НАТО… Не думаю, что они закончили это. Полагаю, что они хотели бы расширить этот барьер до Средиземноморья. Меня беспокоят действия, которые они могут предпринять в Ливии, чтобы усилить этот барьер. Это все, что касается окружения (со стороны) НАТО.


Как постоянно заявляла российская сторона, утверждения СМИ и должностных лиц стран Запада о военной угрозе независимости балтийских стран, исходящей от Москвы, абсурдны и безосновательны. Напротив, на территории данных государств размещены батальоны НАТО вблизи границы с РФ. Войска альянса регулярно проводят в Прибалтике маневры. Как утверждал министр обороны России Сергей Шойгу, численность контингента НАТО у западных границ России возросла за десять лет в восемь раз.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 17

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  1. 210окв Сегодня, 06:28
    А вы что думали,ручки сложим и будем ждать пока нас схавают?С волками жить-по волчьи выть..
    210окв
    1. рич Сегодня, 06:31
      С волками жить - регулярно устраивать на них облавы и загоны, и уменьшать их популяцию hi
      рич
      1. 210окв Сегодня, 06:40
        Полностью с Вами согласен..Популяция должна находится под контролем..
        Цитата: рич
        С волками жить - регулярно устраивать на них облавы и загоны, и уменьшать их популяцию hi
        210окв
        1. тол100в Сегодня, 06:51
          Цитата: 210окв
          .Популяция должна находится

          В резервации!
          тол100в
          1. Александр 3 Сегодня, 07:00
            Надо натовцев и их приспешников хвалить-какие вы молодцы педерастам разрешили в армии служить.Пусть по больше таких ,от таких увеличения популяции не будет.
            Александр 3
            1. cniza Сегодня, 07:27
              директор Разведывательного управления военного ведомства США генерал-лейтенант Винсент Стюарт полагает, что Россия продолжит увеличивать военное присутствие у своих западных границ и на Ближнем Востоке, пытаясь "вырваться из окружения НАТО".


              Открытым текстом , мы Россию окружили , что ещё можно добавить.
              cniza
  2. Арон Заави Сегодня, 06:30
    Китайская граница, Монгольская граница, Казахстанская граница. Любоопытное "окружение". Про морские и не говорю.
    Арон Заави
    1. Лёня Пантелеев Сегодня, 06:42
      А это здесь причём?
      Лёня Пантелеев
    2. dik-nsk Сегодня, 07:06
      ну, ПРО в Южной Корее - первый шаг на Востоке, так что планы по окружению продолжают реализовываться
      dik-nsk
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:34
    Какое их собачачье дело, что мы на своих просторах делаем, когда нашу страну ихняя ната в европе считает для себе врагом номер один с вытекающими из этого последствиями в виде подготовки к войне? ???
    Изгоняющий либероидов
    1. mig29mks Сегодня, 06:43
      По их словам нам и из окружения выходить нельзя! Наглость лицемеров уже зашкаливает!
      mig29mks
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:25
        Не выходить а с боями прорываться скоро будем. ...
        Изгоняющий либероидов
        1. mig29mks Сегодня, 08:17
          У меня дочь пять лет услышала гражданскую оборону в громкоговорителя,маме говорит звони папе война началась, спрашиваю испугалась,? Нет ! Говорит запад уже надоел ,пора с ним разобраться. Пойду санитаркой работать,раненых спасать! Так тебе пять лет кто тебя возьмёт? Так ты папа сам рассказывал что ребятки малые на войне были, и я справлюсь! Аж слеза выкатилась!
          mig29mks
  4. LÄRZ Сегодня, 06:35
    По его мнению, Россия от Мурманска до Калининграда и дальше до Крыма осуществляет создание "западного барьера", призванного обеспечить "запрет доступа" для западных стран.
    Это их проблемы. Сами на свою голову накликали наши действия. А сделать по другому нам не позволяет наша историческая память.
    LÄRZ
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:43
    В данных условиях России приходится не только создавать "барьер", но укреплять и модернизировать свои ВС. А члены НАТО считали, что Россия оставит без ответа их поползновения? Зря.
    rotmistr60
  6. Masya Masya Сегодня, 07:14
    надо же озвучил явное... а то мы не в курсях были...
    Masya Masya
  7. Slon_on Сегодня, 08:35
    Исторически сложилось так, что слова Бисмарка о том, что "русские всегда приходят за своим" подтверждались и подтверждаются неоднократно. В связи с этим создается впечатление, что этому Стюарту (в честь танка фамилие? lol ) ничего не известно про деятельность О. Бисмарка. Придет время и Прибалтика вернётся обратно и т.д.
    Slon_on
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