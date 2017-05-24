08:55 24 мая

Horten Ho IX: последняя воздушная надежда Гитлера

Согласно информации РИА Новости , обозреватель журнала National Interest Себастьян Роблин полагает, что немецкий экспериментальный самолет Horten Ho IX был в состоянии "переломить ход Второй мировой войны", обеспечив ВВС Третьего рейха уверенное доминирование в воздухе.

Американская корпорация Northrop Grumman недавно объявила о разработке нового бомбардировщика-невидимки B-21, который предполагается выполнить по схеме "летающее крыло".

Однако первый реактивный самолет такого типа был изобретен братьями Хортен, служившими в нацистской Германии. Он получил, хоть и не совсем заслуженно, титул "истребителя-невидимки для Гитлера".



Разработку Ho IX инициировал рейхсминистр авиации Герман Геринг, поставивший задачу создать самолет, способный развить скорость в 1000 км/ч при бомбовой нагрузке в 1000 кг и дальности полета не менее 1000 км. Проект самолета, выполненного по схеме "летающего крыла", был продемонстрирован братьями Хортон, которые проводили эксперименты с планерами-бесхвостками. Машина обладала оригинальной аэродинамической схемой, которая уменьшала сопротивление воздуха, позволяла экономно расходовать горючее и делала возможным использование новейших реактивных двигателей.

Horten Ho IX: последняя воздушная надежда Гитлера


В скором времени проект был одобрен. Компании Gotha был выдан заказ на производство 40 самолетов. В феврале 1945 года состоялись первые испытания серийных экземпляров. Но в апреле силы союзников вошли в город Фридрихрода, где был налажен выпуск Ho IX. Несколько единиц экспериментальной машины оказались в руках США.

С. Роблин считает, что мнение о низкой заметности самолета не оправдано.

Однако схема "летающее крыло" сама по себе снижала эффективную площадь отражения, что характерно для самолетов-невидимок.


Воздушное превосходство машины, по его мнению, обеспечивалось высокой скоростью полета.

Время обнаружения самолета не слишком важно, если он может опередить любой перехватчик. В небе Второй мировой Ho IX мог стать по-настоящему грозной машиной. Но к концу войны он был еще очень далек от массового серийного производства.


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Комментарии 17

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:30
    Ну да, вместе с тясячей "маусов "сила была бы та еще... fool Когда всесто победы получается полнейший швах по всем фронтам, остается уверовать только в силу"супероружия, хотя те же фау ход войны и близко не смогли переломить, несмотря на их массовое использование .
    Изгоняющий либероидов
    1. cniza Сегодня, 07:33
      История не может использовать понятие ЕСЛИ ...
      cniza
    2. Смог Сегодня, 07:38
      Это точно. А еще говорят у них летающие "тарелки" были. А наши с ППШ, Мосинкой и какой то матерью в Берлине на рейхстаге расписались. Ох уж эти западные фантасты.
      Смог
      1. рич Сегодня, 08:45
        Обозреватель журнала National Interest Себастьян Роблин полагает, что немецкий экспериментальный самолет Horten Ho IX был в состоянии "переломить ход Второй мировой войны", обеспечив ВВС Третьего рейха уверенное доминирование в воздухе.

        Гнать надо такого специалиста из журнала. Он не обозреватель, а бездумный фантазер
        рич
  2. Altona Сегодня, 07:40
    Пара-тройка десятков таких самолетов могла переломить ход войны? Автору самому не смешно? Посмотрел бы количество загубленной во время боевых действий техники, там счет на сотни тысяч машин. А тут еропланы сырой конструкции, половина которых бы просто попадала из-за отказа агрегатов.
    Altona
    1. svp67 Сегодня, 08:04
      Цитата: Altona
      Пара-тройка десятков таких самолетов могла переломить ход войны?

      Всем генералам хочется верить, что сказочный "меч-кладенец" это реальное оружие, способное помочь им победить всех врагов...
      svp67
  3. inkass_98 Сегодня, 07:44
    Да уж, откровения прямо-таки сыплются на наши головы. Таких проектов было масса, причем все они находятся в широком доступе, хотя бы вот:
    inkass_98
  4. Altona Сегодня, 07:44
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Когда всесто победы получается полнейший швах по всем фронтам, остается уверовать только в силу"супероружия, хотя те же фау ход войны и близко не смогли переломить, несмотря на их массовое использование .

    ---------------------------
    Надеются на свою коронную фразу: "Выпускайте Кракена!"
    Altona
    1. Пижон Сегодня, 07:51
      У нас на каждого ихнего Кракена найдётся свой Берлага!:)
      Пижон
  5. svp67 Сегодня, 07:49
    Horten Ho IX: последняя воздушная надежда Гитлера
    А почему ПОСЛЕДНЯЯ? Чего, чего, а различных идей, воплощенных и не воплощенных в Германии, в то время было ПРЕДОСТАТОЧНО. И НО-IX одна из них...
    svp67
  6. злой партизан Сегодня, 07:58
    Единственное, что как-то могло отсрочить крах 3 Рейха - это ядерное оружие. Но у Гитлера не сложилось...
    злой партизан
    1. vladimirvn Сегодня, 08:26
      В 44-45 году у наших настрой был такой, что и ядерное оружие хрен бы остановило.
      vladimirvn
  7. parusnik Сегодня, 07:59
    Себастьян Роблин полагает, что немецкий экспериментальный самолет Horten Ho IX был в состоянии "переломить ход Второй мировой войны", обеспечив ВВС Третьего рейха уверенное доминирование в воздухе.
    и сам себе противоречит утверждая обратное..
    В небе Второй мировой Ho IX мог стать по-настоящему грозной машиной. Но к концу войны он был еще очень далек от массового серийного производства.
    parusnik
  8. ИмПерц Сегодня, 08:00
    Так и хочется продолжить это всё фразой:

    Так и расписались на стенах Рейстага!
    ИмПерц
  9. Горный стрелок Сегодня, 08:05
    Оружие не побеждает. Побеждают воины, организация, воля. При нападении Гитлера на СССР превосходство в танках у СССР было радикальным. И по количеству, и по качеству. Но Красная армия была НЕ ГОТОВА воевать. Морально. И откатились до Москвы. А в 1944 ситуация была строго обратная. Красную армию было НЕ УДЕРЖАТЬ никаким оружием. Никакие укрепления и супертанки с суперсамолетами не могли спасти немцев. Осмелюсь предположить, что и, не дай Боже, применение немцами ядерной бомбы их бы не спасло. wassat
    Горный стрелок
  10. romandostalo Сегодня, 08:28
    Что за бред! Летающие крылья строили все кому не лень. У нас навскидку помню Черановского. В мемуарах Стефановского по моему целая глава посвяшена этой схеме.
    romandostalo
  11. Bondik05 Сегодня, 08:39
    Мог переломить ход войны, только потому, что этот самолет не кто не мог догнать?! Это новое слово в тактике и стратегии. Где то чуствительно "укусить" может и мог но не более...
    Bondik05
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