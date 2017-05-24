Horten Ho IX: последняя воздушная надежда Гитлера
Согласно информации РИА Новости , обозреватель журнала National Interest Себастьян Роблин полагает, что немецкий экспериментальный самолет Horten Ho IX был в состоянии "переломить ход Второй мировой войны", обеспечив ВВС Третьего рейха уверенное доминирование в воздухе.
Американская корпорация Northrop Grumman недавно объявила о разработке нового бомбардировщика-невидимки B-21, который предполагается выполнить по схеме "летающее крыло".
Разработку Ho IX инициировал рейхсминистр авиации Герман Геринг, поставивший задачу создать самолет, способный развить скорость в 1000 км/ч при бомбовой нагрузке в 1000 кг и дальности полета не менее 1000 км. Проект самолета, выполненного по схеме "летающего крыла", был продемонстрирован братьями Хортон, которые проводили эксперименты с планерами-бесхвостками. Машина обладала оригинальной аэродинамической схемой, которая уменьшала сопротивление воздуха, позволяла экономно расходовать горючее и делала возможным использование новейших реактивных двигателей.
В скором времени проект был одобрен. Компании Gotha был выдан заказ на производство 40 самолетов. В феврале 1945 года состоялись первые испытания серийных экземпляров. Но в апреле силы союзников вошли в город Фридрихрода, где был налажен выпуск Ho IX. Несколько единиц экспериментальной машины оказались в руках США.
С. Роблин считает, что мнение о низкой заметности самолета не оправдано.
Воздушное превосходство машины, по его мнению, обеспечивалось высокой скоростью полета.
Американская корпорация Northrop Grumman недавно объявила о разработке нового бомбардировщика-невидимки B-21, который предполагается выполнить по схеме "летающее крыло".
Однако первый реактивный самолет такого типа был изобретен братьями Хортен, служившими в нацистской Германии. Он получил, хоть и не совсем заслуженно, титул "истребителя-невидимки для Гитлера".
Разработку Ho IX инициировал рейхсминистр авиации Герман Геринг, поставивший задачу создать самолет, способный развить скорость в 1000 км/ч при бомбовой нагрузке в 1000 кг и дальности полета не менее 1000 км. Проект самолета, выполненного по схеме "летающего крыла", был продемонстрирован братьями Хортон, которые проводили эксперименты с планерами-бесхвостками. Машина обладала оригинальной аэродинамической схемой, которая уменьшала сопротивление воздуха, позволяла экономно расходовать горючее и делала возможным использование новейших реактивных двигателей.
В скором времени проект был одобрен. Компании Gotha был выдан заказ на производство 40 самолетов. В феврале 1945 года состоялись первые испытания серийных экземпляров. Но в апреле силы союзников вошли в город Фридрихрода, где был налажен выпуск Ho IX. Несколько единиц экспериментальной машины оказались в руках США.
С. Роблин считает, что мнение о низкой заметности самолета не оправдано.
Однако схема "летающее крыло" сама по себе снижала эффективную площадь отражения, что характерно для самолетов-невидимок.
Воздушное превосходство машины, по его мнению, обеспечивалось высокой скоростью полета.
Время обнаружения самолета не слишком важно, если он может опередить любой перехватчик. В небе Второй мировой Ho IX мог стать по-настоящему грозной машиной. Но к концу войны он был еще очень далек от массового серийного производства.
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