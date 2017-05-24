Horten Ho IX: последняя воздушная надежда Гитлера

Однако первый реактивный самолет такого типа был изобретен братьями Хортен, служившими в нацистской Германии. Он получил, хоть и не совсем заслуженно, титул "истребителя-невидимки для Гитлера".

Однако схема "летающее крыло" сама по себе снижала эффективную площадь отражения, что характерно для самолетов-невидимок.

Время обнаружения самолета не слишком важно, если он может опередить любой перехватчик. В небе Второй мировой Ho IX мог стать по-настоящему грозной машиной. Но к концу войны он был еще очень далек от массового серийного производства.