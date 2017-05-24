Индия дополнительно закупит 39 американских вертолетов AH-64E «Апач Гардиан»
Согласно информации ЦАМТО , «Jane's Defence Weekly» сообщает о том, что Совет оборонных закупок военного ведомства Индии одобрил 20 мая закупку 39 ударных вертолетов, предназначенных для корпуса армейской авиации Сухопутных войск страны.
Машинами предполагается оснастить 3 эскадрильи, которые планируется включить в состав трех ударных корпусов СВ.
Как поясняют источники британского издания, по всей видимости, покупке подлежат 11 дополнительных AH-64E « Апач Гардиан » в рамках реализации опциона к контракту на поставку 22 единиц для ВВС Индии. Стоимость прежнего соглашения, заключенного в 2015 году, составила 1,2 млрд. долл. Остальные 28 AH-64E, вероятно, будут приобретены позднее в рамках нового контракта.
Текущие поставки осуществляются в рамках прямых коммерческих контрактов и закупок по программе «Иностранные военные продажи». Первые предусматривают поставку «Боингом» самих машин, запчастей и услуг материально-технического обеспечения, вторые – с правительством США на продажу двигателей T700-701D компании «Дженерал электрик», электронно-оптических систем, РЛС, вооружений, подготовку личного состава и сертификацию платформ.
До принятия обозначенного решения все ударные вертолеты находились в составе ВВС. При этом командование СВ Индии с 2012 года отстаивало принятие на вооружение машин данного типа. По его мнению, командир подразделения не должен обращаться за авиационной поддержкой в другой вид войск через большое количество начальников.
Машинами предполагается оснастить 3 эскадрильи, которые планируется включить в состав трех ударных корпусов СВ.
Как поясняют источники британского издания, по всей видимости, покупке подлежат 11 дополнительных AH-64E « Апач Гардиан » в рамках реализации опциона к контракту на поставку 22 единиц для ВВС Индии. Стоимость прежнего соглашения, заключенного в 2015 году, составила 1,2 млрд. долл. Остальные 28 AH-64E, вероятно, будут приобретены позднее в рамках нового контракта.
Текущие поставки осуществляются в рамках прямых коммерческих контрактов и закупок по программе «Иностранные военные продажи». Первые предусматривают поставку «Боингом» самих машин, запчастей и услуг материально-технического обеспечения, вторые – с правительством США на продажу двигателей T700-701D компании «Дженерал электрик», электронно-оптических систем, РЛС, вооружений, подготовку личного состава и сертификацию платформ.
До принятия обозначенного решения все ударные вертолеты находились в составе ВВС. При этом командование СВ Индии с 2012 года отстаивало принятие на вооружение машин данного типа. По его мнению, командир подразделения не должен обращаться за авиационной поддержкой в другой вид войск через большое количество начальников.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти