08:52 24 мая

Индия дополнительно закупит 39 американских вертолетов AH-64E «Апач Гардиан»

Согласно информации ЦАМТО , «Jane's Defence Weekly» сообщает о том, что Совет оборонных закупок военного ведомства Индии одобрил 20 мая закупку 39 ударных вертолетов, предназначенных для корпуса армейской авиации Сухопутных войск страны.

Машинами предполагается оснастить 3 эскадрильи, которые планируется включить в состав трех ударных корпусов СВ.

Как поясняют источники британского издания, по всей видимости, покупке подлежат 11 дополнительных AH-64E « Апач Гардиан » в рамках реализации опциона к контракту на поставку 22 единиц для ВВС Индии. Стоимость прежнего соглашения, заключенного в 2015 году, составила 1,2 млрд. долл. Остальные 28 AH-64E, вероятно, будут приобретены позднее в рамках нового контракта.




Текущие поставки осуществляются в рамках прямых коммерческих контрактов и закупок по программе «Иностранные военные продажи». Первые предусматривают поставку «Боингом» самих машин, запчастей и услуг материально-технического обеспечения, вторые – с правительством США на продажу двигателей T700-701D компании «Дженерал электрик», электронно-оптических систем, РЛС, вооружений, подготовку личного состава и сертификацию платформ.

До принятия обозначенного решения все ударные вертолеты находились в составе ВВС. При этом командование СВ Индии с 2012 года отстаивало принятие на вооружение машин данного типа. По его мнению, командир подразделения не должен обращаться за авиационной поддержкой в другой вид войск через большое количество начальников.


2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. supertiger21 Сегодня, 07:55
    Индусы сделали верный выбор, Апач отличный противотанковый штурмовик! wink
    supertiger21
    1. svp67 Сегодня, 08:01
      Цитата: supertiger21
      Индусы сделали верный выбор, Апач отличный противотанковый штурмовик!

      А если ВДРУГ у противника танков не окажется, то что их без дела оставят?
      svp67
    2. raptor1975 Сегодня, 08:48
      Считаую что действительно индусы приняли правильное решение выбрав АПАЧ- может в техническом отношение он не превоходит наши вертолеты, то в системе наведения на цели, определения их и уничтожения таковых за считанные секунды самонаводящимися ракетами ХЕЛФАИР он превоходит все наши ударные вертолеты на голову.
      raptor1975
  2. krops777 Сегодня, 07:59
    Индия дополнительно закупит 39 американских вертолетов AH-64E «Апач Гардиан»


    Не армия а сборная солянка, дорого наверно содержать разные стандарты.
    krops777
  3. svp67 Сегодня, 08:00
    Одно не понятно, всегда Индия требовала переноса производства вооружения на свою территорию, а тут покупает без малейших попыток его налаживания. Это может говорить только об одном - лобби американских оружейных компаний в Индии становятся все сильней и сильней...
    svp67
    1. Арон Заави Сегодня, 08:17
      Цитата: svp67
      Одно не понятно, всегда Индия требовала переноса производства вооружения на свою территорию, а тут покупает без малейших попыток его налаживания. Это может говорить только об одном - лобби американских оружейных компаний в Индии становятся все сильней и сильней...

      Ну не всегда. Есть так называемые "без конкурсные закупки" , проводящиеся по требованию рода войск.
      Арон Заави
Картина дня