Пакистан закупает шведские самолеты ДРЛО Saab 2000 AEW&C
Согласно информации блога bmpd , журнал " Air Forces Monthly " сообщил о заказе Пакистаном трех дополнительных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 2000 AEW&C с радиолокационным комплексом Saab Erieye с активной фазированной антенной решеткой. Предполагается, что первая машина будет отгружена уже в декабре 2017 года.
При этом шведская группа Saab AB сообщила 15 мая, соблюдая анонимность заказчика, о заключении контракта на поставку необозначенного количества авиационных радиолокационных комплексов Saab Erieye на сумму около 1,35 млрд шведских крон (162 млн долл), планируемых к передаче в период с 2017 по 2020 годы.
Пакистан ранее стал первым приобретателем радиолокационного комплекса Saab Erieye в варианте с установкой на региональный турбовинтовой самолет Saab 2000. По контракту 2005 года в 2009-2012 годах ему были переданы 4 самолета Saab 2000 AEW&C с РЛК Erieye. Эксперты полагают, что оплату за них производила Саудовская Аравия.
16 августа 2012 года один из них был уничтожен на земле в ходе штурма исламистами авиабазы Камра, еще два получили повреждения и вернулись в строй лишь к 2016 году.
Два обычных самолета Saab 2000 (приобретены в 2008 и 2016 годах) применяются в качестве транспортных и учебных машин.
В связи со свертыванием в 1999 году выпуска региональных самолетов Saab 2000 (всего построено 47 серийных единиц) при создании самолетов ДРЛО используются машины данного типа со вторичного гражданского рынка.
ВВС Пакистана в настоящее время имеют 3 самолета ДРЛО Saab 2000 AEW&C с РЛК Erieye, 4 самолета ДРЛО и управления китайского производства ZDK-03 Karakoram Eagle, выполненных на базе самолета Y-8F-400 (серии 3).
При этом шведская группа Saab AB сообщила 15 мая, соблюдая анонимность заказчика, о заключении контракта на поставку необозначенного количества авиационных радиолокационных комплексов Saab Erieye на сумму около 1,35 млрд шведских крон (162 млн долл), планируемых к передаче в период с 2017 по 2020 годы.
Пакистан ранее стал первым приобретателем радиолокационного комплекса Saab Erieye в варианте с установкой на региональный турбовинтовой самолет Saab 2000. По контракту 2005 года в 2009-2012 годах ему были переданы 4 самолета Saab 2000 AEW&C с РЛК Erieye. Эксперты полагают, что оплату за них производила Саудовская Аравия.
16 августа 2012 года один из них был уничтожен на земле в ходе штурма исламистами авиабазы Камра, еще два получили повреждения и вернулись в строй лишь к 2016 году.
Два обычных самолета Saab 2000 (приобретены в 2008 и 2016 годах) применяются в качестве транспортных и учебных машин.
В связи со свертыванием в 1999 году выпуска региональных самолетов Saab 2000 (всего построено 47 серийных единиц) при создании самолетов ДРЛО используются машины данного типа со вторичного гражданского рынка.
ВВС Пакистана в настоящее время имеют 3 самолета ДРЛО Saab 2000 AEW&C с РЛК Erieye, 4 самолета ДРЛО и управления китайского производства ZDK-03 Karakoram Eagle, выполненных на базе самолета Y-8F-400 (серии 3).
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