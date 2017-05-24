Украинский журналист: ВСУ развернули в Донбассе наступление

Это полная чушь. На нашем участке они пытались нас несколько раз прощупать, но как-то нерешительно. Последний раз человек 30 и два БПМ пошумели немного, и отошли,

Наши "соседи" были 54 бригада ВСУ. Нормальные ребята. Мы им "подарков" накидаем, они нам, как-то так дружили. Даже перекрикивались через позиции. Недели две назад их сменил "Азов". Эти борзые, заряженные на войну. Нам кричат "всех перережем".



Они хорошо обучены и дисциплинированы. Например, меня впечатлило время реагирования на наши обстрелы, через десять минут приезжает два армейских грузовика с личным составом на блокпост. Это хороший показатель.



Но появились еще снайперы, настоящие профессионалы, буквально не дают высунуть голову из окопа. Парня "сняли" с позиции с расстояния примерно 600 метров, при том, что был очень сильный ветер. Он на секунду высунулся и все. Такой выстрел мог сделать только настоящий профессионал.

Видно, что готовится наступление, и они пойдут,

Приезжали к ним, мы их видели. И все. Никак не отреагировали, насколько я знаю. Но главное, нас сейчас начали обстреливать из "Гиацинтов" – 240 мм, раньше такого не было, долбили максимум 152 мм гаубицы. А тут в блиндаж заполз и земля под тобой подпрыгивает. Я к телефону звонить, что б дали ответку. Благо контрбатарейная работа у нас отлажена хорошо, иначе мы б уже не общались,