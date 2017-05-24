12:01 24 мая

Украинский журналист: ВСУ развернули в Донбассе наступление

Подразделения ВСУ войск отбили у «российско-террористических войск» часть территории в районе Светлодарской дуги, сообщил вчера в «Фейсбуке» украинский военный журналист Андрей Цаплиенко.



«Еще один клочок земли отбит у врага… Меня очень вдохновляет бесшабашность и героизм наших ребят. Горжусь, что живу с ними в одно время», – написал Цаплиенко.


Корреспондент Ридуса в Донецкой республике проверил это сообщение.

Это полная чушь. На нашем участке они пытались нас несколько раз прощупать, но как-то нерешительно. Последний раз человек 30 и два БПМ пошумели немного, и отошли,
сказал корреспонденту представитель 7-й Славянской бригады, обороняющей Светлодарскую дугу.

По словам собеседника, обстановка в последнее время действительно резко обострилась, и дело даже не в усилении обстрелов. Ранее ВСУ пытались как-то оправдать открытие огня, придумывая разные причины. Сейчас же всё иначе – силовики демонстративно показывают, что не намерены больше соблюдать перемирие.

Наши "соседи" были 54 бригада ВСУ. Нормальные ребята. Мы им "подарков" накидаем, они нам, как-то так дружили. Даже перекрикивались через позиции. Недели две назад их сменил "Азов". Эти борзые, заряженные на войну. Нам кричат "всех перережем".

Они хорошо обучены и дисциплинированы. Например, меня впечатлило время реагирования на наши обстрелы, через десять минут приезжает два армейских грузовика с личным составом на блокпост. Это хороший показатель.

Но появились еще снайперы, настоящие профессионалы, буквально не дают высунуть голову из окопа. Парня "сняли" с позиции с расстояния примерно 600 метров, при том, что был очень сильный ветер. Он на секунду высунулся и все. Такой выстрел мог сделать только настоящий профессионал.
Видно, что готовится наступление, и они пойдут,
– рассказал собеседник.

«Нагнали много техники и личного состава, и даже не пытаются ее скрывать», – добавил он.

По словам ополченца, всё это происходит на глазах у наблюдателей ОБСЕ.

Приезжали к ним, мы их видели. И все. Никак не отреагировали, насколько я знаю. Но главное, нас сейчас начали обстреливать из "Гиацинтов" – 240 мм, раньше такого не было, долбили максимум 152 мм гаубицы. А тут в блиндаж заполз и земля под тобой подпрыгивает. Я к телефону звонить, что б дали ответку. Благо контрбатарейная работа у нас отлажена хорошо, иначе мы б уже не общались,
сказал он.

Использованы фотографии: Татьяна Клименко
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Комментарии 43

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  1. cniza Сегодня, 09:34
    Заняли серую зону и не более , а вот то что готовятся , то только по команде США и не ранее ,"игра" идет не шуточная.
    cniza
    1. рич Сегодня, 10:20
      конец мая начало июня
      рич
  2. bouncyhunter Сегодня, 09:35
    Меня очень вдохновляет бесшабашность и героизм наших ребят.

    Чё , опять "храбрости" напились ? wassat
    bouncyhunter
    1. 210окв Сегодня, 09:39
      Паш,да пусть пьют,это всем нам на руку.А то что готовится наступление-это очевидно.
      Цитата: bouncyhunter
      Меня очень вдохновляет бесшабашность и героизм наших ребят.

      Чё , опять "храбрости" напились ? wassat
      210окв
      1. Чёрный Сегодня, 09:42
        Помнится , что перед "дебальцевским котлом" ВСУ тоже "стремительно наступали" laughing
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 09:45
          У них сейчас борьба с алкоголизмом... laughing ... "уничтожают" его ударными темпами.
          cniza
          1. Чёрный Сегодня, 09:48
            Цитата: cniza
            У них сейчас борьба с алкоголизмом... laughing ... "уничтожают" его ударными темпами.

            То есть ты хочешь сказать , погнали на убой аватаров laughing ...может быть, может быть...у Пецюндера нема крндитов, те что были , уже благополучно распилены.Аватарам платить нечем, шоколадками не берут подлецы. Так что войско может взбунтоваться. И вот дабы сократить платёжку и предотвратить бунт стадо погнали на убой....
            Чёрный
            1. cniza Сегодня, 09:53
              Аватарам платить нечем, шоколадками не берут подлецы.


              Вот и погонят на "утилизацию" , прости Господи.
              cniza
          2. bouncyhunter Сегодня, 09:49
            Витя , приветствую ! hi drinks Алкоголь - их враг . Но они врагов не боятся - они их уничтожают ! wassat
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 10:00
              Приветствую Паша , неистово изничтожают.
              cniza
        2. shark Сегодня, 10:13
          Стремительно или нет.... Похоже развязка близится. Эта странная окопная война не могла длится вечно. Ребятам мужества, везения, удачи. Вы все сделаете правильно. По другому быть не может.
          shark
      2. bouncyhunter Сегодня, 09:45
        Цитата: 210окв
        Паш,да пусть пьют,это всем нам на руку

        Пусть , никто не спорит .
        Цитата: 210окв
        А то что готовится наступление-это очевидно.

        После ихних наступлений жертвы среди мирного населения только растут , как и среди защитников ЛДНР . К счастью , они непропорциональны потерям ВСУ .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 09:51
          В том и беда , что гибнут люди.
          cniza
    2. pvv113 Сегодня, 09:42
      Им теперь нельзя - Полторашкин издал приказ о борьбе с употреблением сока гамми! wink
      pvv113
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:47
        Привет , Володя ! hi С прибором кладут вояки ВСУ на приказы Полуторалитрового .
        bouncyhunter
        1. pvv113 Сегодня, 10:22
          Привет, Паша! Помнишь у Высоцкого песня была: "Если я чего решил, то выпью обязательно!". Похоже, в ВСУ бойцы поголовно решительные
          pvv113
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:28
            Цитата: pvv113
            Если я чего решил, то выпью обязательно!

            Владимир Семёнович мудрый мужик был ... good
            bouncyhunter
            1. osoboye_mneniye Сегодня, 11:08
              Только его слушатели недалёкими оказались. Очень извращённо его песни понимали. В результате... ну вы сами знаете.
              Сейчас, когда слышу его песни, вот никак не могу найти в них именно того "скрытого смысла", который искали (и находили!) его современники.
              Всё не так, ребята..
              osoboye_mneniye
        2. Pete Mitchell Сегодня, 11:03
          hi Павел
          Цитата: bouncyhunter
          прибором кладут вояки ВСУ на приказы Полуторалитрового .

          Вообще сомневаюсь что там есть управление войсками, но напрягает, что еще много заряженных на войну, на фоне общей ситуации в 404ой стране количество упоротых не уменьшится
          Pete Mitchell
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:06
            Привет , Бродяга ! hi Да в 404-ой анархия ещё та . Одна надежда , что так продолжаться бесконечно не может .
            bouncyhunter
            1. Pete Mitchell Сегодня, 11:24
              Те кто управляет процессом не могут достичь целей, но "дровишек подкидывать" продолжат. Вот когда управляющим надоест, их свой бизнес грызет, тогда будут подвижки. Будем ждать, недеюсь не затянется
              Pete Mitchell
  3. роман66 Сегодня, 09:37
    российско-террористические войска - звучит , как монголо-татары
    роман66
  4. biserino Сегодня, 09:39
    По словам ополченца, всё это происходит на глазах у наблюдателей ОБСЕ.

    ОБСЕ- шестерки ЕС.
    biserino
  5. DMoroz Сегодня, 09:40
    Видно, что готовится наступление, и они пойдут,
    – рассказал собеседник.
    «Нагнали много техники и личного состава, и даже не пытаются ее скрывать», – добавил он.

    Владыка Ситх говорил что-то о развязке в конце мая...
    DMoroz
    1. jjj Сегодня, 09:50
      Ну так типа каналы связи поотрубали - "ВКонтакте", "Одноклассники", "Mail.ru". Отрубили "Яндекс" вместе с картами, чтобы "агрессор" не смог ими воспользоваться. Вот только не успели пока еще церковь Московского патриархата отжать. А так все готово
      jjj
  6. masff2307 Сегодня, 09:45
    Но главное, нас сейчас начали обстреливать из "Гиацинтов" – 240 мм, раньше такого не было, долбили максимум 152 мм гаубицы.

    Путаница какая-то, вызывает недоверие.
    Может имел в виду "Пионов" из "цветочной тематики"...
    masff2307
    1. pvv113 Сегодня, 10:17
      У "Пионов" калибр 203мм, а из "цветочной тематики" 240мм у "Тюльпана"
      pvv113
    2. Нормаль ок Сегодня, 11:01
      Цитата: masff2307
      Но главное, нас сейчас начали обстреливать из "Гиацинтов" – 240 мм, раньше такого не было, долбили максимум 152 мм гаубицы.

      Путаница какая-то, вызывает недоверие.
      Может имел в виду "Пионов" из "цветочной тематики"...

      Гиацинт = 152мм. "Собеседник" по ходу не артиллерист, потому и напутал.
      Нормаль ок
  7. Machete Сегодня, 09:48
    Украинскому военному журналисту с белочки опять померещилась перемога.
    Если таким, как он, верить, то ВСУ за три года уже к Японии подходить должны.
    Machete
  8. Altona Сегодня, 09:48
    Цитата: bouncyhunter
    Чё , опять "храбрости" напились ?

    ---------------------
    Димедрольное пивко и самогон на курином помете.
    Altona
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:51
      Цитата: Altona
      Димедрольное пивко и самогон на курином помете.

      hi Свирепствуют укровояки ...
      bouncyhunter
  9. Cветлейший Сегодня, 09:48
    Еще один клочок земли отбит у врага…

    Я так понимаю это они про занятие очередного участка в серой зоне.
    Cветлейший
  10. Altona Сегодня, 09:49
    Цитата: cniza
    У них сейчас борьба с алкоголизмом...

    ------------------------
    И пока безоговорочная перемога у алкоголизма.
    Altona
  11. rotmistr60 Сегодня, 09:55
    отбили у «российско-террористических войск»

    Тут главное как подать, а вдруг на западе кто прочтет и сразу вдохновится "борьбой" украинского народа с "российско-террористической агрессией".
    Меня очень вдохновляет бесшабашность и героизм наших ребят.

    "Героизм" - пулять с расстояния по мирным хатам и домам. А бесшабашность скорее всего связана с большим пороком имеющим хождение в ВСУ. Одним словом упыри.
    rotmistr60
  12. anjey Сегодня, 09:58
    Да ,что то к концу мая и в спарке с Сирией, Трампу срочно нужны реальные результаты (пока понты)и демонстрация силы,топорная работа не в счет,как там наши стратеги? игра вся впереди....
    anjey
  13. Горный стрелок Сегодня, 10:07
    Снайперов "душить", без счета. В окопной войне нет страшнее противника.И контрбатарейную борьбу усиливать всячески. Ясно уже, что никакие ОБСЕ ничего "не видят", и нечего на них внимания обращать.
    Горный стрелок
  14. Лёня Пантелеев Сегодня, 10:11
    Гиацинт-С - 152-мм самоходная пушка
    Лёня Пантелеев
  15. Svarog51 Сегодня, 10:12
    Но главное, нас сейчас начали обстреливать из "Гиацинтов" – 240 мм, раньше такого не было, долбили максимум 152 мм гаубицы.
    recourse
    2С5 «Гиацинт-С» (индекс ГАБТУ — объект 307) — советская 152-мм армейская самоходная пушка. Может хотел сказать - 2С7 "Пион"? Тоже не то - 2С7 «Пион» (индекс ГАБТУ — объект 216) — советская 203-мм самоходная пушка артиллерии резерва Верховного Главнокомандования. Вроде только "Тюльпан" подходит - 2С4 «Тюльпан» (индекс ГАБТУ — объект 305) — советский 240-мм самоходный миномёт артиллерии резерва Верховного Главнокомандования. good
    Svarog51
    1. Paranoid50 Сегодня, 11:27
      Да,но до сих пор никаких упоминаний о наличии "Тюльпанов" в 404 не встречалось, даже по сводкам обстрелов. Скорее,всё же 2с7"Пион". Сколько-то единиц , было дело, дончане отбивали.
      Paranoid50
      1. Svarog51 Сегодня, 11:42
        Это я так, по калибру указанному в статье прошёлся. Кто ж его знает, чего там в самом деле бабахало, конкретной информации пока нет. hi
        Svarog51
  16. Ajent Cho Сегодня, 10:29
    в Донбассе

    Ещё один покусанный украинством? По-русски правильно пишется так: НА Донбассе, НА Украине.
    Ajent Cho
    1. osoboye_mneniye Сегодня, 11:10
      НА, это когда предлагают куда-то идти... не?
      osoboye_mneniye
  17. Толстоевский Сегодня, 10:56
    пора свидомитам собирать пожертвования на массовые захоронения воинаф дабра и крышечки на протезы выжившим мразям
    Толстоевский
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