Украинский журналист: ВСУ развернули в Донбассе наступление
Подразделения ВСУ войск отбили у «российско-террористических войск» часть территории в районе Светлодарской дуги, сообщил вчера в «Фейсбуке» украинский военный журналист Андрей Цаплиенко.
«Еще один клочок земли отбит у врага… Меня очень вдохновляет бесшабашность и героизм наших ребят. Горжусь, что живу с ними в одно время», – написал Цаплиенко.
Корреспондент Ридуса в Донецкой республике проверил это сообщение.
По словам собеседника, обстановка в последнее время действительно резко обострилась, и дело даже не в усилении обстрелов. Ранее ВСУ пытались как-то оправдать открытие огня, придумывая разные причины. Сейчас же всё иначе – силовики демонстративно показывают, что не намерены больше соблюдать перемирие.
«Нагнали много техники и личного состава, и даже не пытаются ее скрывать», – добавил он.
По словам ополченца, всё это происходит на глазах у наблюдателей ОБСЕ.
«Еще один клочок земли отбит у врага… Меня очень вдохновляет бесшабашность и героизм наших ребят. Горжусь, что живу с ними в одно время», – написал Цаплиенко.
Корреспондент Ридуса в Донецкой республике проверил это сообщение.
Это полная чушь. На нашем участке они пытались нас несколько раз прощупать, но как-то нерешительно. Последний раз человек 30 и два БПМ пошумели немного, и отошли,сказал корреспонденту представитель 7-й Славянской бригады, обороняющей Светлодарскую дугу.
По словам собеседника, обстановка в последнее время действительно резко обострилась, и дело даже не в усилении обстрелов. Ранее ВСУ пытались как-то оправдать открытие огня, придумывая разные причины. Сейчас же всё иначе – силовики демонстративно показывают, что не намерены больше соблюдать перемирие.
Наши "соседи" были 54 бригада ВСУ. Нормальные ребята. Мы им "подарков" накидаем, они нам, как-то так дружили. Даже перекрикивались через позиции. Недели две назад их сменил "Азов". Эти борзые, заряженные на войну. Нам кричат "всех перережем".– рассказал собеседник.
Они хорошо обучены и дисциплинированы. Например, меня впечатлило время реагирования на наши обстрелы, через десять минут приезжает два армейских грузовика с личным составом на блокпост. Это хороший показатель.
Но появились еще снайперы, настоящие профессионалы, буквально не дают высунуть голову из окопа. Парня "сняли" с позиции с расстояния примерно 600 метров, при том, что был очень сильный ветер. Он на секунду высунулся и все. Такой выстрел мог сделать только настоящий профессионал.
Видно, что готовится наступление, и они пойдут,
Они хорошо обучены и дисциплинированы. Например, меня впечатлило время реагирования на наши обстрелы, через десять минут приезжает два армейских грузовика с личным составом на блокпост. Это хороший показатель.
Но появились еще снайперы, настоящие профессионалы, буквально не дают высунуть голову из окопа. Парня "сняли" с позиции с расстояния примерно 600 метров, при том, что был очень сильный ветер. Он на секунду высунулся и все. Такой выстрел мог сделать только настоящий профессионал.
Видно, что готовится наступление, и они пойдут,
«Нагнали много техники и личного состава, и даже не пытаются ее скрывать», – добавил он.
По словам ополченца, всё это происходит на глазах у наблюдателей ОБСЕ.
Приезжали к ним, мы их видели. И все. Никак не отреагировали, насколько я знаю. Но главное, нас сейчас начали обстреливать из "Гиацинтов" – 240 мм, раньше такого не было, долбили максимум 152 мм гаубицы. А тут в блиндаж заполз и земля под тобой подпрыгивает. Я к телефону звонить, что б дали ответку. Благо контрбатарейная работа у нас отлажена хорошо, иначе мы б уже не общались,сказал он.
Использованы фотографии: Татьяна Клименко
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