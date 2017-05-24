12:07 24 мая

Проект «ЗЗ». После Дональда будет Иванка, после Путина — Путин

Супруга Меланья открыто демонстрирует охлаждение к мужу Дональду. Зато в мире стремительно растёт популярность его зятя Джареда Кушнера и особенно дочери Иванки. Последняя уже неофициально считается будущей президенткой США. Ну а в России после президента Путина ожидается снова президент Путин. По мнению одного китайского эксперта, русские ценят «стабильность».


Фото: kremlin.ru


Меланья Трамп во второй раз отказалась взять мужа за руку. Холодок между супругами обнаружился, когда президентский борт прибыл в Рим. На опубликованных в сети кадрах видно, отмечает «Лента.ру» , как мистер Трамп перед спуском по трапу подаёт руку Меланье, но та игнорирует его жест.


Ранее жена Трампа отказалась взять мужа за руку после посадки самолёта в аэропорту Тель-Авива. Президент протянул супруге руку, а та хлопнула его по ладони.

Трудно понять, отчего Меланья так себя ведёт на людях. Могла бы и дома остаться. Видимо, Дональд крепко нагрешил, и супруге хочется высечь его публично.

Пока Дональд пытается разрешить трудности с семейным счастием, его родственники думают о будущем Америки. Одна красавица из рода Трампов может даже сделаться первой президенткой США, заполучив ту роль, которая не досталась Хиллари Клинтон. Ну а муж её, уже сейчас занимающий высокую должность старшего советника Белого дома Джаред Кушнер, сделается следующим президентом. Почему нет? Буш-старший и Буш-младший правили семейным подрядом, почему бы и Трампам не заняться семейным управлением США? На фоне проигравшей Хиллари Клинтон, тоже не чуждой семейных идей в политике, Иванка с мужем во власти смотрелись бы выигрышно.

Впрочем, к верхам власти ещё предстоит прорваться. Дональд вон едва не проиграл выборы. А если судить по числу народных голосов, так и проиграл.


Фото: Marc Nozell from Merrimack, New Hampshire, USA


Тем не менее, Иванку прочат в президентки, а Джареда — в президенты.

Об этом пишет Фатих Алтайлы в газете «Habertürk» .

По мнению аналитика, Иванка энд Джаред в Белом доме представляли бы собой нечто вроде дуэта «Распутина и Екатерины».

Алтайлы напоминает, что действия президента США, которые вступают в противоречие с Конституцией и законами Соединённых Штатов, отчего-то не волнуют избирателей. И это странно: ведь первый в стране президент-миллиардер, король недвижимости Трамп, может быть отстранён от поста президента. Тема отстранения Трампа от власти обсуждалась даже на фоне недавнего визита президента в Саудовскую Аравию.

Кстати, в этой поездке президента сопровождали Иванка Трамп и Джаред Кушнер. Мистер Кушнер — иудей-ортодокс, и ему даже пришлось получать специальное разрешение на поездку у раввина, отмечает автор. Дело в том, что поездка проходила в субботу, а в субботний день у ортодоксальных евреев «запрещено работать», напоминает аналитик. Шуму было много: на эту тему даже возникли споры «и в США, и в еврейских кругах». Решения о дозволении работы в субботу принимаются лишь при вопросе «о жизни и смерти». Неужели тут стоял такой вопрос?

Ответа у автора нет. Зато есть наблюдение: пока Трампа высмеивают и СМИ, звезда его дочери и её мужа Джареда «светит постоянно».

Иванке всего 36 лет, но уже отмечается её роль в политике, которая проявилась с начала избирательной кампании отца.

Также она много делает в сфере прав женщин. Именно она приложила усилия для восстановления подмоченной репутации мистера Трампа в этом вопросе. Ей удалось и прикрыть папашу от обвинений в расизме.

Позднее ей удалось проявить себя и в области внешней политики.

И даже канцлер Германии Ангела Меркель провела с нею «искренний диалог». Молодая женщина сама призналась, что была очень впечатлена тем, что фрау Меркель персонально пригласила её приехать в Германию. Ну, тут-то звезда Иванки засияла в полную силу.

Ещё одно наблюдение аналитика: раз Меланья Трамп предпочла остаться и жить в Нью-Йорке, Иванка фактически сделалась «первой леди», пусть и в кавычках. Она и вправду действует, как положено первой леди, участвует в официальных событиях.

В центре внимания и Джаред Кушнер, Иванкин муж. Семья Кушнеров — одна из уважаемых ортодоксальных еврейских семей Нью-Йорка. Джаред — ровесник Иванки. Чтобы выйти замуж за Джареда, Иванка приняла иудаизм, пройдя «тщательную подготовку и выдержав трудный экзамен».

Любопытно, что Джаред Кушнер — демократ, как и всё его семейство.

Считается, что «этот парень», неофициально участвовавший в управлении предвыборной кампанией мистера Трампа, на пару с Иванкой избавил Дональда «от обвинений в антисемитизме и расизме».

После победы Трампа на выборах Иванка начала официально работать в Белом доме, а Джаред получил назначение в департамент, избежав распространённого в Соединённых Штатах обвинения по закону об антинепотизме («antinepotizm», так называются законные обвинения по предоставлению преимуществ своим родственникам). Сам Кушнер говорит: «Правительство США должно управляться подобно большой американской многонациональной компании».

Некоторые эксперты сравнивают Джареда Кушнера с известным русским деятелем Распутиным: мол, первый подражает последнему. Джаред не испытывает каких-либо неудобств от такой «аналогии», ему это даже нравится. Отмечают наблюдатели и «славянскую кровь» у Иванки. Стало быть, она — «царица Екатерина».

В итоге популярность Иванки и Джареда поднялась так высоко, что можно смело предполагать: первой женщиной-президентом в Соединённых Штатах станет Иванка, а «первым президентом-евреем», отмечает автор, возможно, станет Джаред Кушнер.

Тем временем в России после президента Путина ожидается снова президент Путин. По мнению одного китайского эксперта, русские ценят «стабильность».

Цзо Фэнжун в газете «The Paper» (Китай, источник перевода с китайского — «ИноСМИ» ) напоминает, что 2 марта ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, согласно которому рейтинг В. В. Путина достиг 86,1%. В 2018 году в России пройдут выборы, и русские люди надеются на победу Путина. Правда, Путин стоит перед такой внутриполитической и внешнеполитической обстановкой, которую не назовёшь «самой оптимистичной».

В Китае Путину симпатизируют. Именно Путин вывел Россию из тяжелейшего положения. Именно Путин бросил вызов Западу. Всё это делает его достойным называться «Его Величество Путин». «Можно сказать, что для многих китайцев Путин явился воплощением их представлений о сильном лидере», — заключает автор.

А что в России? За последние два года «господству Путина, похоже, пришёл конец», отмечает аналитик. В конце марта 2017 года в городах России прошли митинги: протестующие требовали отставки и Путина, и Медведева. Цены на нефть по-прежнему низкие. Западные санкции продлены. Российская экономика находится в продолжительной рецессии. В 2017 г. военный бюджет РФ упал на 25,5%. Наконец, из-за «возвращения» Крыма и введения войск в Сирию, а также из-за вмешательства в президентские выборы, перечисляет китайский аналитик, в отношениях России и Запада сохраняется напряжённость. После прихода к власти Дональда Трампа ожидания Москвы на улучшение отношений с США не оправдались. Ну а в треугольнике Китай — Америка — Россия Путин является «сравнительно зависимым и ведомым».

Далее автор задался целью оценить способности Путина управлять Россией.

В историческом смысле Путин оправдал ожидания россиян: «За два предыдущих срока, с 2000 по 2008 год, Путин сдержал своё обещание. За счёт жёстких методов он стабилизировал ситуацию в стране, экономика также развивалась довольно быстро, годовой прирост превышал 6%». По мнению китайского автора, «способность Путина руководить исходит прежде всего из его личных качеств». Он «хорошо понимает общие тенденции мирового развития», а благодаря закалке КГБ «разбирается в международных делах намного лучше обычных советских чиновников». «Я считаю, что Путин хорошо понимает Запад, а также очень хорошо знает историю России, — продолжает китаец. — Поэтому, став президентом, он акцентировал внимание на том, что Россия должна идти по своему особому пути».

Каковы эти особые национальные черты? Россия — это «позднеразвивающаяся» страна, отмечает автор. И определяющую роль здесь всегда играли не отдельный человек или капитал, а государство. Поэтому Путин и подчёркивает, что нельзя снимать ответственности с государства, необходимо усиливать централизацию власти.

Путин внёс изменение в положение СМИ в России: если раньше большинство СМИ находилось в руках представителей олигархии, то при Путине в закон были внесены поправки, по которым частные лица могли владеть не более 50% СМИ. Большая часть акций была возвращена государству, и это позволило контролировать общественное мнение.

Благодаря перечисленным мерам политическая ситуация в России стабилизировалась. Правда, «политическая конкуренция стала намного ниже», а осуждения со стороны международного сообщества стало больше. Кроме того, в народе утвердилось мнение, что голосование не имеет значения.

Однако, по сути, считает китаец, изменения «всё же соответствуют требованиям российского народа». Народу, указывает он, «нужны системность и стабильность, ему больше не нужны революции и радикальные реформы».

Кроме того, китаец уверен, что такая «политическая среда также хорошо соотносится с экономической системой России», поскольку основные «экономические артерии России сосредоточены в руках государства». Сейчас более 40% экономики контролируется государством.

С другой стороны, в стране остро стоит проблема коррупции. Здесь жива старая советская традиция: решать вопросы частным образом (скажем, сунуть взятку полицейскому инспектору, врачу и так далее). Благодаря тому, что В. Путин усилил полномочия административной власти, «многие дела можно решить, только наладив отношения с официальным лицом», что усугубляет проблему коррупции, которая «по своей сути является системной».

Цзо Фэнжун не считает Путина «большим специалистом в вопросах экономики».

До 2008 года в стране наблюдался довольно быстрый экономический рост. Фактически Путину просто повезло, потому что вскоре после того, как он пришёл к власти, начался резкий скачок цен на национальные энергоресурсы. Если бы его не произошло, российская экономика не смогла бы развиваться так быстро.


И ещё цитата:

…в экономике всегда существовала проблема, которую Путин так и не решил. Это старая проблема, она была ещё в Советском Союзе. А заключается она в нерациональности экономической структуры, чрезмерном внимании к тяжёлой промышленности и пренебрежении лёгкой промышленностью. Из таких советских фильмов, как «Служебный роман» и «Москва слезам не верит», видно, что советским девушкам нечего было носить.


Зато Путин силён в вопросах внутренней и внешней политики, безопасности и военных дел, указывает эксперт.

Плохая экономическая ситуация в России сочетается с большим авторитетом Путина среди россиян. «Причины такого явления скорее всего происходят из национального характера русского народа, — пишет автор. — Русской нации присуща романтичность, для них важнее не материальное, а духовное. Возможно, поэтому люди были готовы голодать ради проведения мировой революции во времена СССР. Сегодня ситуация та же. Путин вернул России Крым, в результате чего получил противостояние с Западом и экономические санкции. Русские люди, в отличие от посторонних наблюдателей, уверены в том, что оно того стоило. Они готовы пожертвовать своими экономическими интересами ради гонки за высоким положением на международной арене. Поэтому русские — это нация с характером, их идеи о создании мощной державы намного сильнее, чем в какой-либо другой стране».

В 2018 году Путин «определённо сможет снова принять участие в выборах», убеждён китайский аналитик. И самым большим вопросам будет не то, победит ли он, а какой будет явка. Что касается российских оппозиционеров, то они «пока не в силах повлиять на ситуацию».

Таким образом, пусть Россия и сталкивается с трудностями, в обществе по-прежнему сохраняется стабильность, и это значит, что ничто не предвещает «цветной революции». «Путин ещё долгое время будет удерживать контроль над Россией», — считает эксперт.

* * *


Пока Меланья Трамп открыто демонстрирует охлаждение к мужу Дональду, в мире растёт популярность Дональдовой дочери Иванки. Она уже считается будущей президенткой США. На высоком посту её сменит, по-видимому, зять мистера Трампа — Джаред Кушнер, человек, не менее популярный, чем Иванка. В Белом доме, вероятно, образуется новый семейный подряд.

Пока в США семейный клан пускает в Овальном кабинете корни, в Кремле всё по-старому. По крайней мере, так оно видится со стороны — из Китая. Русский народ ценит стабильность, не желает революций и майданов, а посему Владимира Путина на посту президента сменит Владимир Путин.
Автор: Олег Чувакин


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Комментарии 19

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  1. Золотце Сегодня, 09:49
    Все смешалось в доме Трампов...
    Золотце
    1. jjj Сегодня, 10:35
      Семейка из США прибыла в один из центров ислама, открыто плюя на традиции и веру страны пребывания. При этом еще часть семьи представляет иудаизм. Но при этом были попраны и догматы иудаизма. Прав был классик: "Нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому..."
      И тут все вероучительные каноны отодвигаются в сторону
      jjj
    2. сибиралт Сегодня, 11:09
      Неужто у Меланьи климакс попер? belay Как - то наш ВВП спокойно с женой развелся, а его дочерей в президенты никто не рекламировал.
      сибиралт
  2. sa-ag Сегодня, 09:58
    Какое то "Славься" сплошное, автор, у китайцев есть свой замечательный пример сильного лидера, который способен реализовывать проекты масштаба нового шелкового пути, китайцы вообще по природе националисты,
    sa-ag
    1. Стирбьорн Сегодня, 12:00
      Китайцы Сталина уважают и чтут, Путину до него как до Луны...Цзо Фэнжун полную ахниею несет про
      «Можно сказать, что для многих китайцев Путин явился воплощением их представлений о сильном лидере»
      https://topwar.ru/57022-v-kitae-stalin-zabveniyu-
      ne-podlezhit.html
      Стирбьорн
      1. Александр романов Сегодня, 12:04
        Цитата: Стирбьорн
        Китайцы Сталина уважают и чтут,

        Не выдаваи желаемое задеиствительное
        В деревне Наньцзе местные жители до сих пор просыпаются под рев колонок, из которых доносится «Восток красный» – классический гимн Китайской Народной Республики времен Культурной революции 1960-ых годов. Наньцзе с населением в чуть больше 3100 человек считается одной из последних моделей коммунистического Китая, где до сих пор строго чтут принципы покойного председателя Мао
        Там стоит этот портрет. Итого 3100 человек из 1 500 000 000 китаицев wassat
        Александр романов
  3. Alex66 Сегодня, 10:35
    На Украине к власти пришли вальцман, гройсман и т.д. США для них лакомый кусочек, а ну нас то тоже не все уехали, не зря их после революции в правительстве большинство было, сейчас они только лучше шифруются (не зря видать графу национальность убирали), но своих они все равно знают. А нам потом на форумах втирают вы же сами голосовали, ваша вина, надо указывать национальность на выборах. А тут удивился когда родню Навального увидел.
    Alex66
  4. Бензорез Сегодня, 10:37
    Ой боже!... Начал читать, и шары на лоб полезли. Какое-то копание в семейной жизни, да ещё на трёх листах. Тут и Дональд Иванович и жены, дочки, кто кого взял за руку, бабушка Меркель докучи... Так же элементы гадания на кофейной гуще присутствуют. Зачем мне все эти чужие семейные дрязги? Мне своих хватает.
    Бензорез
    1. Татьяна Сегодня, 11:00
      Бензорез
      Зачем мне все эти чужие семейные дрязги?

      Ну Вы наивный!!! am Делается для того чтобы понимать, откуда берутся "космополиты" - ортодоксальные иудеи - во власти и как они пролезают на вершину власти в чужих национальных государствах. А также какую политику они будут вести во власти и что от них следует ожидать.
      (У Клинтонов дочь тоже замужем за ортодоксальным иудеем. Когда убивали Каддафи, вспомните, кто восхищался этим зрелищем, воскликнув: "Вау!!!")
      Татьяна
  5. Ст.пропорщик Сегодня, 11:00
    Чувакину плюс, длинновато, витиевато, но проходит.
    Ст.пропорщик
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:04
    Решения о дозволении работы в субботу принимаются лишь при вопросе «о жизни и смерти».

    Если это такая серьезная проблема, то тогда зачем Трамп взял в СА ортодоксального еврея (хорошая картинка - ортодокс еврей и ортодоксы мусульманского мира)? Лишнее подтверждение того, что Трамп зачастую действуют спонтанно и его действия логики не поддаются. Прет "золотой телец" на пролом, а дальше как судьба вывезет. По поводу нового президента России - страна как-нибудь сама разберется в этом без помощи аналитиков, которые сами себе противоречат. То народ выступает против ВВП, то народ поддерживает стабильность и т.д.
    rotmistr60
    1. g1v2 Сегодня, 11:18
      Израиль и Саудовская Аравия в последнее время - лучшие друзья. Вместе дружат против Ирана. Их разведки постоянно обмениваются информацией. Тч ваххабит и ортодоксальный еврей - братья навек. Просто стараются это не афишировать, тк внутри стран это далеко не всем нравится. request
      g1v2
    2. Балу Сегодня, 11:22
      Отказ Иванки соблюдать традиции демонстративное указание чьи тапочки. Саудитам нужно оружие, они не навоевались и не собираются отказываться от своих целях Трампампаму и стоящим над ним и около важно прогрессирование религиозной войны в регионе как рынок сбыта оружия обеим сторонам, опять таки концепция управляемого хаоса в регионе направлена на неоколониальный передел в регионе. Вместо суверенных государств банды вокруг нефтяных вышек, которыми ФША надеются легко управлять, поддерживая то одних, то других или создавая новые: Клинтон-Алькайда, Сарай Обама-ИГИЛ, что создаст Трампампам?-Аналог НАТО, чтобы пригнуть разгулявшихся и вышедших из под контроля особо борзых бармалеев. А вот тут его могут ждать неожиданности. Поживем, увидим. Тот факт, что принцы-саудиты проглотили наглую выходку мадам трампампам.... negative
      Балу
  7. Ст.пропорщик Сегодня, 11:14
    Смешной такой анализ. В ФША у власти (реальной) евреи, ФША по всему миру отстаивают свои интересы (воюют). Вывод - если отправить евреев , ну скажем в иные миры на планете станет спокойнее. Так - чисто наблюдение за новостями. Желающих оспорить плиз с фактами. Моисей похоже не сильно хорошую услугу для мира сделал, хотя, надо отдать должное, народ иудейский сберег.
    Ст.пропорщик
    1. Кент0001 Сегодня, 11:31
      В США евреи у власти - ПОСТОЯННО.
      Кент0001
  8. Altona Сегодня, 11:28
    Олег Чувакин как автор выдает такие статьи, как будто из параллельной реальности. В данный момент я прочитал статью не о политике, а светскую хронику.
    Altona
  9. Flinky Сегодня, 11:47
    Екатерина была немкой вообще-то.
    Не учат нашу историю за пределами наших границ. Но это нам даже на руку - пусть идиотничают дальше.
    Flinky
  10. Стирбьорн Сегодня, 11:55
    Русский народ ценит стабильность, не желает революций и майданов, а посему Владимира Путина на посту президента сменит Владимир Путин.
    Можно подумать, русскому народу нынешняя власть дает какие-то другие варианаты - список кандидатов от выборов к выборам один и тот же - Путин, Зюганов, Жириновский и какой-нибудь клоун, типа Богданова или Прохорова...всех остальных отсеивают еще на стадии заявок
    Стирбьорн
  11. bober1982 Сегодня, 11:56
    Сравнивать зятя Джерада и дочку Иванку с Распутиным и имп.Екатериной довольно глупо,это говорит о том,что аналитик не знает нашей истории.Сам анализ тоже довольно нелепый.
    bober1982
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