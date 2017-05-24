Проект «ЗЗ». После Дональда будет Иванка, после Путина — Путин

Фото: Marc Nozell from Merrimack, New Hampshire, USA

До 2008 года в стране наблюдался довольно быстрый экономический рост. Фактически Путину просто повезло, потому что вскоре после того, как он пришёл к власти, начался резкий скачок цен на национальные энергоресурсы. Если бы его не произошло, российская экономика не смогла бы развиваться так быстро.

…в экономике всегда существовала проблема, которую Путин так и не решил. Это старая проблема, она была ещё в Советском Союзе. А заключается она в нерациональности экономической структуры, чрезмерном внимании к тяжёлой промышленности и пренебрежении лёгкой промышленностью. Из таких советских фильмов, как «Служебный роман» и «Москва слезам не верит», видно, что советским девушкам нечего было носить.

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