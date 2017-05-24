12:05 24 мая

В Конгрессе США обеспокоены сокращением бюджета Госдепа

Глава комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс выступил с критикой сокращения бюджета Госдепа и агентства по международному развитию, поскольку это подрывает национальную безопасность государства, передает РИА Новости .

В Конгрессе США обеспокоены сокращением бюджета Госдепа


В проекте бюджета на 2018 год говорится, что Белый дом предлагает сократить бюджет Госдепа на 29 %.


Я рад, что мы закрыли вопрос о бюджетах (Барака) Обамы, которые были полны увеличений налогов и расходов, но я не поддерживаю серьезные сокращения бюджета государственного департамента и агентства по международному развитию, поскольку это подрывает национальную безопасность. Дипломатия имеет значение,
заявил Рейс.

Конгрессмен отметил, что «учитывая растущие угрозы, с которыми мы сталкиваемся, мы должны поддерживать – а не сокращать – антитеррористические, правоохранительные и гуманитарные программы».

Ранее «Ассошиэйтед Пресс» сообщило, что республиканцы раскритиковали положения проекта бюджета США, предложенного Белым домом на следующий финансовый год. В частности, критике подверглись предложенные сокращения социальных расходов и заложенные $1,6 млрд. на строительство стены на границе с Мексикой.

Использованы фотографии: http://prousa.info
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Комментарии 19

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  1. Чёрный Сегодня, 09:49
    " В зоопарке хищникам мясо недодают" laughing ..
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 09:58
      Трамп их на "диету" сажает.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:00
        Как бы не аукнулось этому диетолуху . wink
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 10:04
          На эти деньги он купил себе охрану в виде Пентагона. wink
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:06
            Цитата: cniza
            На эти деньги он купил себе охрану в виде Пентагона. wink

            Чувствую - шоу будет ещё то ... Погнал я за пивом и сопутствующими причендалами . lol
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 10:58
              Паша , пива будет мало , надо что то посущественней.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:01
                Понял , достаю из заначки трёхлитровик коньячку . drinks
                bouncyhunter
  2. МПК105 Сегодня, 09:52
    Да на всех не угодишь-всегда недовольные найдутся...
    МПК105
  3. LÄRZ Сегодня, 09:54
    Нафиг этот госдеп со своими "мутными" программами! Стена превыше всего! Вот стену достроят, а там уже и будут посмотреть.
    LÄRZ
  4. НЕКСУС Сегодня, 09:55
    Болезнь Медведева? wassat Денег нет,но вы держитесь? laughing
    НЕКСУС
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:59
      Привет , друже ! hi Снял с языка ...
      bouncyhunter
      1. НЕКСУС Сегодня, 11:14
        Цитата: bouncyhunter
        Привет , друже ! hi Снял с языка ...

        Привет,Паша! hi
        Матрассам сколько денег не дай,все мало. При этом всю дорогу кошмарят своих вассалов безголовых российской угрозой.И пипл хавает эти экскременты.
        НЕКСУС
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:17
          Цитата: НЕКСУС
          Матрассам сколько денег не дай,все мало.

          Так ведь пословицу про аппетит , который приходит во время еды никто не отменял .
          Цитата: НЕКСУС
          И пипл хавает эти экскременты.

          Некоторые и рады бы отказаться , да с пастухом не особо поспоришь - накажет .
          bouncyhunter
    2. cniza Сегодня, 09:59
      Он урезал Госдеп и передал Пентагону , вот и стравил двух "непримеримых".
      cniza
  5. Altona Сегодня, 10:14
    А давайте все-таки здание посольства США в Москве конфискуем и заровняем с землей нафиг в зеркальный ответ на арест нашей дипсобственности в США. Это реальная помощь Госдепу на уменьшение расходов по коммуналке. hi wink
    Altona
  6. Masya Masya Сегодня, 10:18
    ну так, зато США намерены увеличить бюджет программы по сдерживанию России...
    "Согласно запросу Белого дома, в 2018 финансовом году, который начинается с 1 октября 2017 года, на программу планируется направить 4,8 миллиарда долларов, тогда как в текущем финансовом году на нее предусмотрены 3,4 миллиарда."- РИА Новости... там убудет, здесь прибудет...
    Masya Masya
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:21
    Дипломатия имеет значение

    Как только урезали бюджет, так сразу вспомнили про дипломатию. А до этого "дипломатия" держалась исключительно на штыках и санкциях. Значит если еще урезать, то сразу и настоящая дипломатия заработает.
    rotmistr60
  8. LÄRZ Сегодня, 10:39
    Не их одних Трампыч "подрезал":
    Согласно распространенным документам, бюджет НАСА на 2018 финансовый год, который начинает с 1 октября 2017 года, предполагается в размере 19,1 миллиарда долларов, что на 0,8% меньше показателей текущего финансового года. В проекте отмечается, что при общем сокращении расходов, по ряду параметров, которые президент США Дональд Трамп считает приоритетными, напротив, планируется увеличение финансирования.
    На программу планетарных исследований предлагается направить 1,9 миллиарда долларов. В материалах административно-бюджетного управления Белого дома отмечается, что средства пойдут, в частности на программы по изучению Марса и спутника Юпитера Европы.
    Еще 3,9 миллиардов могут быть направлены на программу создания обитаемого корабля "Орион".
    LÄRZ
  9. pafegosoff Сегодня, 11:50
    На вмешательство в дела других государствам денег урезали?
    pafegosoff
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