В Конгрессе США обеспокоены сокращением бюджета Госдепа

Я рад, что мы закрыли вопрос о бюджетах (Барака) Обамы, которые были полны увеличений налогов и расходов, но я не поддерживаю серьезные сокращения бюджета государственного департамента и агентства по международному развитию, поскольку это подрывает национальную безопасность. Дипломатия имеет значение,

Глава комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс выступил с критикой сокращения бюджета Госдепа и агентства по международному развитию, поскольку это подрывает национальную безопасность государства, передает РИА Новости В проекте бюджета на 2018 год говорится, что Белый дом предлагает сократить бюджет Госдепа на 29 %.заявил Рейс.Конгрессмен отметил, что «учитывая растущие угрозы, с которыми мы сталкиваемся, мы должны поддерживать – а не сокращать – антитеррористические, правоохранительные и гуманитарные программы».Ранее «Ассошиэйтед Пресс» сообщило, что республиканцы раскритиковали положения проекта бюджета США, предложенного Белым домом на следующий финансовый год. В частности, критике подверглись предложенные сокращения социальных расходов и заложенные $1,6 млрд. на строительство стены на границе с Мексикой.