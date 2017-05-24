12:03 24 мая

Спущен на воду первый понтон причала для «Бореев»

Согласно информации интернет-портала FlotProm , пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации сообщила о спуске на воду первого понтона тяжелого металлического причала проекта 1516-СН, строящегося на Хабаровском судостроительном заводе в интересах ВМФ РФ.



Всего для тяжелого металлического причала, призванного обеспечить швартовку подводных лодок, предназначается 3 понтона. По окончании постройки он будет переправлен во Владивосток, где пройдет завершающие испытания.


В качестве генерального заказчика причала выступает военное ведомство России, генподрядчиком – "Восточная Верфь". Всего в Хабаровске предполагается построить два причала. Они войдут в состав комплекса базирования новых атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения проекта 955 "Борей" в Вилючинске. Согласно контрактным условиям, ВМФ ожидает первый причал не позднее конца октября 2017 года, второй – год спустя.



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Комментарии 2

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  1. RASKAT Сегодня, 10:24
    Давно пора, а то на старые страшно смотреть все перекошеные (особенно зимой). Видать под ними подмерзает лед, с той стороны где стоит лодка ниже, там где нету выше. Убожество.
    RASKAT
  2. Талгат Сегодня, 11:12
    Это вообще святое! На первом месте конечно наземные СЯС - но на втором атомарины
    они обеспечивают нам всем " атомный мир" чтобы агрессор не осмелился ударить

    А то что агрессор ударит как только появится возможность - это 100% факт. И в это не верят только очень очень наивные или околпаченные западной пропагандой люди

    И эти лодки ( и сяс) защищают не только РФ но и нас всех - мы все это должны понимать. Если вдруг супостат ударит - то не только по России но и по Белорусам и по нам это 100% - т к мы ближайшие союзники и они не захотят оставить потенциал восстановления
    Талгат
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