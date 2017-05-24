Спущен на воду первый понтон причала для «Бореев»
Согласно информации интернет-портала FlotProm , пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации сообщила о спуске на воду первого понтона тяжелого металлического причала проекта 1516-СН, строящегося на Хабаровском судостроительном заводе в интересах ВМФ РФ.
Всего для тяжелого металлического причала, призванного обеспечить швартовку подводных лодок, предназначается 3 понтона. По окончании постройки он будет переправлен во Владивосток, где пройдет завершающие испытания.
В качестве генерального заказчика причала выступает военное ведомство России, генподрядчиком – "Восточная Верфь". Всего в Хабаровске предполагается построить два причала. Они войдут в состав комплекса базирования новых атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения проекта 955 "Борей" в Вилючинске. Согласно контрактным условиям, ВМФ ожидает первый причал не позднее конца октября 2017 года, второй – год спустя.
Всего для тяжелого металлического причала, призванного обеспечить швартовку подводных лодок, предназначается 3 понтона. По окончании постройки он будет переправлен во Владивосток, где пройдет завершающие испытания.
В качестве генерального заказчика причала выступает военное ведомство России, генподрядчиком – "Восточная Верфь". Всего в Хабаровске предполагается построить два причала. Они войдут в состав комплекса базирования новых атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения проекта 955 "Борей" в Вилючинске. Согласно контрактным условиям, ВМФ ожидает первый причал не позднее конца октября 2017 года, второй – год спустя.
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