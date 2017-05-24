12:01 24 мая

Огненный «Вихрь»: перерожденный в робота

В этом выпуске программы «Военная приемка» зрители впервые увидят уникальный роботизированный комплекс «Вихрь». Эта боевая машина создана на базе БПМ-3. Ей можно управлять удаленно, с помощью пульта дистанционного управления или прямо из кабины, как любой другой штатной армейской техникой.

«Вихрь» создан для особо опасных военных операций. В его арсенале 30-миллиметровая пушка, пулемет калибра 7,62 и гранатомет АГС-17. В программе будут испытаны все эти виды вооружения. Одним из главных экспериментов станет снайперская стрельба по мишеням из пушки и пулемета. «Вихрь» должен будет попасть в цель с 200 метров и при этом не задеть стоящие по бокам объекты. А затем откроет огонь по мишеням прямо на ходу. Кроме того, зрители увидят первого серийного робота-сапёра на базе танка Т-90. Его имя «Проход-1». Этой боевой машине нет аналогов в мире и она уже стоит на вооружении российской армии. До этого момента «Проход-1» еще ни разу не показывали широкой публике, а все его технические характеристики были строго засекречены.




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Комментарии 1

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  1. НЕКСУС Сегодня, 11:28
    А кто-то тут говорил,что старое надо переплавлять ,либо продавать за бугор,дабы закупать новье...ну те же 72-ки в роботизированном варианте то еще послужат Родине,равно,как и БМП-3 и многое другое.
    НЕКСУС
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