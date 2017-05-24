12:05 24 мая

Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции

Следственный комитет предъявил окончательное обвинение экс-главе Минэкономразвития РФ Алексею Улюкаеву. Уголовного дело возбужденно по статье «Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере», передает РИА Новости .

Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции


Агентство напоминает, что Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года в момент получения взятки в размере двух миллионов долларов. Эти деньги, по версии следствия, предназначались за выдачу Минэкономразвитием заключения, которое позволило "Роснефти" приобрести государственный пакет "Башнефти".


«Виновность Улюкаева в получении взятки подтверждается специфическими следами на пальцах рук», а также наличием «ряда весомых доказательств, в том числе аудио- и видеозаписей».

Алексей Валентинович свою вину не признал. Считает, что то, что произошло вчера в офисе "Роснефти", это провокация в отношении государственного чиновника,
сказал адвокат бывшего чиновника.

Ранее президент РФ освободил Улюкаева от занимаемой должности «в связи с утратой доверия».

Басманный суд отправил обвиняемого под домашний арест, срок которого продлен до 15 июля. Кроме того, суд наложил арест на банковские счета бывшего чиновника – арестованы более миллиона долларов и 280 млн. рублей.

Максимальное наказание за данное преступление – 15 лет лишения свободы.

Использованы фотографии: РИА Новости / Илья Питалев
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Комментарии 35

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  1. МПК105 Сегодня, 10:46
    "Алексей Валентинович свою вину не признал. Считает, что то, что произошло вчера в офисе "Роснефти", это провокация в отношении государственного чиновника,"
    Правильно-всегда можно и нужно было,а тут нате вам-низззя... request
    МПК105
    1. dik-nsk Сегодня, 10:50
      а господ из Роснефти - взяткодателей, тоже привлекли?
      dik-nsk
      1. НасРать Сегодня, 10:54
        Цитата: dik-nsk
        а господ из Роснефти - взяткодателей, тоже привлекли?

        Роснефть - это просто предлог, так сказать инициированный спецслужбами.. основной повод скорее всего в другом...
        НасРать
      2. МПК105 Сегодня, 10:55
        Не-все на месте,мудро руководят мной... laughing
        МПК105
        1. dik-nsk Сегодня, 10:57
          типа Сечин - он же памятник, кто ж его посадит?)))
          dik-nsk
          1. НасРать Сегодня, 11:13
            Цитата: dik-nsk
            типа Сечин - он же памятник, кто ж его посадит?)))


            Сечин (предполагают!) и был инициатором посадки Улюкаева...вот в чём комедия! laughing У Сечина работали в тот период Феоктистов (бывший заместитель начальника УСБ ФСБ,генерал) и Ткачев(возглавлял управление «К» СЭБ). Заварушка кланов!
            НасРать
          2. Александр романов Сегодня, 11:21
            Цитата: dik-nsk
            типа Сечин - он же памятник, кто ж его посадит?)))

            А посадят,что писать будешь? Быстренько забудешь,что писал наверное
            Александр романов
            1. dik-nsk Сегодня, 11:27
              уж точно отчитываться хамам с аватаром чебурашки не буду)))
              dik-nsk
              1. Александр романов Сегодня, 11:28
                Цитата: dik-nsk
                уж точно отчитываться хамам с аватаром чебурашки не буду

                Короче ,писать вообще ничего не станешь.Это понятно,ведь могут ткнуть носом. Молодец
                Александр романов
            2. НасРать Сегодня, 11:30
              Цитата: Александр романов
              Цитата: dik-nsk
              типа Сечин - он же памятник, кто ж его посадит?)))

              А посадят,что писать будешь? Быстренько забудешь,что писал наверное


              Александр, вы на защите Сечина? wassat

              Паны дерутся, а у холопов чубы трещат!!!

              Они хоть за народное добро(в своем кармане) дерутся... нам то что делить?
              НасРать
              1. Александр романов Сегодня, 11:32
                Цитата: НасРать
                Александр, вы на защите Сечина?

                закусывать надо.
                Александр романов
                1. НасРать Сегодня, 11:35
                  Цитата: Александр романов
                  Цитата: НасРать
                  Александр, вы на защите Сечина?

                  закусывать надо.

                  Когда вижу как "Улюкаевы" и "Сечены" дербанят между собой народные богатства - я без закуси принимаю!! wassat
                  НасРать
      3. neri73-r Сегодня, 11:01
        Цитата: dik-nsk
        а господ из Роснефти - взяткодателей, тоже привлекли?

        Нет, так как они заранее сообщили в компетентные органы о вымогательстве взятки и, согласно, примечанию к статье УК освобождаются от уголовной ответственности! hi
        neri73-r
        1. dik-nsk Сегодня, 11:09
          да это я знаю. имхо, вот где собака порылась
          предназначались за выдачу Минэкономразвитием заключения, которое позволило "Роснефти" приобрести государственный пакет "Башнефти"

          бабла пообещали, рейдерский захват (по другому не назовешь) провели, а потом денег жалко стало))
          dik-nsk
      4. Fudo Сегодня, 11:03
        Роснефть и обратилась в СК, когда им предложили взятку дать. Откуда купюры-то меченые ?
        Fudo
      5. g1v2 Сегодня, 11:08
        Сечин на Улюкаева ФСБ то и навел по всем материалам . request Отсюда и записи. Все встречи в Роснефти записывались. Улюкаев попытался за положительное решение откат получить, а Сечин не привык , чтобы его шантажировали и подключил ФСБ. Итог - известен. hi
        g1v2
        1. svp67 Сегодня, 11:17
          Цитата: g1v2
          Улюкаев попытался за положительное решение откат получить, а Сечин не привык ,

          Сумма полученная Улюкаевым, в процентном отношении - СМЕХОТВОРНА. Если бы у нас все чиновники брали так откаты, то Россия была бы самой процветающей страной мира. Я больше склоняюсь, что это была просто "материальная благодарность, за подпись". Ни кто не сталкивался с такой формой коррупции чиновников? Просто за то, что он его подписывает... Ведь было же понятно, что он его все равно подпишет. А по разным причинам его надо было убрать, вот и убрали, с шумом, гамом и тарарамом. Интересно, чем же это закончится.
          svp67
          1. garnik Сегодня, 11:32
            Полностью с вами согласен. Скорее так оно и было.Брать у Сечена взятку ,то же самое что у ВВП.(они друзья)
            garnik
    2. kapitan92 Сегодня, 10:56
      Цитата: МПК105
      Правильно-всегда можно и нужно было,а тут нате вам-низззя...

      Любопытны источники доходов "скромного" гос. чиновника. Лимон баксов и 280 лямов рубл. серьезные деньги. Это то, что нашли на банковских счетах в России. А сколько за рубежом?
      Если хорошо копнуть, многие "соратники" могут место жительства поменять на северные районы.
      kapitan92
    3. сибиралт Сегодня, 11:03
      Могут переквалифицировать в злоупотребление служебным положением и в худшем случае обойдется условным наказанием. Посмотрим на реакцию прокуратуры и суда, если туда дело дойдет.
      сибиралт
      1. yuriy55 Сегодня, 11:46
        Мне представляется совсем простая штука.
        Хотели кушать и съели ... stop Улюкаева... lol
        В этом свете интересны ДОЛГИ государственных корпораций Роснефть:
        Роснефть" продолжает наращивать долг на фоне ухудшения всех ключевых финансовых показателей.
        По итогам 2016 года общая сумма долгов крупнейшей нефтяной компании России составила 3,585 триллиона рублей, установив новый исторический рекорд.
        За год "Роснефть" увеличила долг на 262 млрд рублей, или 7,8%, сообщила компания в отчете по МСФО за 2016 год. Погашения валютных займов, к которым "Роснефть" принуждают санкции, были успешно компенсированы новыми долгами в рублях, следует от отчета.
        При этом имеющиеся у "Роснефти" запасы наличных покрывают меньше половины от накопленного долга - на конец года у компании было 790 млрд рублей денежных средств и 906 млрд рублей краткосрочных финансовых активов.
        Долг "Роснефти" растет практически без остановок все время, что существует компания. За последние 13 лет он увеличился в 35 раз.

        и Газпром:
        Чистый долг «Газпрома» по итогам девяти месяцев 2016 года вырос на 5%, или на 97,371 млрд рублей, по сравнению с показателем на начало года, — до 2,181 трлн рублей, следует из отчета компании по МСФО.
        По состоянию на 31 декабря 2015 года чистый долг составлял 2,083 трлн рублей.
        Рост показателя связан с уменьшением денежных средств и их эквивалентов на 30 сентября 2016 года, что было компенсировано уменьшением суммы кредитов и займов в рублевом эквиваленте в связи со снижением курса доллара и евро, отмечает компания.

        Так что, господа присяжные заседатели, лёд не только не тронулся, подо льдом похоронены истинные размеры "откуда это взявшихся, на что израсходованных и кто конкретно брал" долгов... belay
        А Улюкаев здесь - мальчик для битья...
        Если Роснефть закупает в вертолёты рюмки по 21 000 рублей и пледы за ...Это кому-нибудь нужно... yes Не претендую на истину, но информация как-то объясняет неумеренный аппетит Роснефти и её долги:
        yuriy55
  2. barclay Сегодня, 10:52
    Максимальное наказание за данное преступление – 15 лет лишение свободы.
    А минимальное? Он по минималке пойдет, однозначно. А через два года после работы в библиотеке домой "белым лебедем"...
    Но на государственной карьере - крест. Теперь ему только в оппозицию или на "пенсию"...
    barclay
    1. grm Сегодня, 11:14
      Цитата: barclay
      Но на государственной карьере - крест. Теперь ему только в оппозицию или на "пенсию"...



      На пенсию наверное или заграницу ... В 2015 с женой официально он заработал 75 миллионов (его 60 и жены 15). И это официально. Неофициально явно много больше . Плюс найденый офшор на Кипре, что принадлежит его отцу, которому 80 лет wassat .
      Так что эти 2 миллиона смех да и только - просто причина убрать его в виде либо предупреждения остальным, может он пошёл против верхушки и ему показали его место.
      Посидит немного и отпустят потихоньку. Он слишком много знает, чтобы долго сидеть - тут либо он сядет ненадолго для виду, либо случайно упадёт в тюрьме и скончается.
      grm
  3. soroKING Сегодня, 10:53
    2лимона...подумаешь, фигня какая...так мелочёвка bully
    заулюлюкать его! am
    soroKING
  4. DMoroz Сегодня, 10:54
    Ну если мера пресечения за такое преступление для Улюкаева - домашний арест, то и приговор тоже будет ужасно строгим, но условным... А может и оправдают или дело прекратят, в связи с малозначительностью деяния и изменением обстановки...
    DMoroz
  5. LÄRZ Сегодня, 10:56
    арестованы более миллиона долларов и 280 млн. рублей.
    Помилуй Бог, я никогда не считал деньги в чужом кармане... А тут как-то... Даже по зарплатам госчиновника такого уровня... Интересно, а что бы в этом случае сделала бы китайская Фемида?
    LÄRZ
    1. DMoroz Сегодня, 11:01
      А китайская фемида действует по правилу: хочешь победить коррупцию - посади трех своих близких друзей. Они знают за что...
      DMoroz
    2. Paranoid50 Сегодня, 11:10
      Цитата: LÄRZ
      Интересно, а что бы в этом случае сделала бы китайская Фемида?

      Ну,по китайским законам тут примерно на 2,5 расстрела. Как раз осенью,когда этот организм "приняли", инфу озвучивали.
      Paranoid50
    3. soroKING Сегодня, 11:12
      что за вопрос? к стенке там ставят сражузе angry
      soroKING
  6. den-protector Сегодня, 11:03
    Как он там родимый под домашним-то арестом мается? В СИЗО-то всяко лучше было бы жертве провокации, быстрее бы кололся на предварительном следствии, а не в отказ шел. А сколько у нас еще таких дефективных манагеров.... Вопрос-то в чем, кто быстрее закончится - барыги и прочие дефективные манагеры или терпение народа. И когда народ поймет, что "борьба" с коррупцией слишком затянулась, и что власть при отдельных показательных посадках кардинально менять ничего не хочет.
    den-protector
    1. yuriy55 Сегодня, 11:29
      Цитата: den-protector
      Как он там родимый под домашним-то арестом мается? В СИЗО-то всяко лучше было бы

      Так же, как и Евгения Васильева. Может быть, и в СИЗО "отметится". Либо он, либо на него похожий человек... laughing
      yuriy55
  7. helmi8 Сегодня, 11:05
    Цитата: DMoroz
    Ну если мера пресечения за такое преступление для Улюкаева - домашний арест, то и приговор тоже будет ужасно строгим, но условным...

    Скорее всего... Или минимальный срок (в связи с возмещением ущерба), и то,что отсидел под домашним арестом пойдет в зачет отсидки. И выйдет он из зала суда свободным, аки птица... Пример Васильевой налицо...
    helmi8
  8. voyaka uh Сегодня, 11:18
    Сечин - серьезный "крестный-отец". Устранил Улюкаева, который мешал хапнуть Башнефть, и хапнул ее.
    Причем, Роснефть, в фантастических долгах.
    voyaka uh
  9. rotmistr60 Сегодня, 11:26
    арестованы более миллиона долларов и 280 млн. рублей.

    Что-то маловато для "государственного чиновника". Остальное наверное уже спрятали?
    суд отправил обвиняемого под домашний арест, срок которого продлен до 15 июля

    За мелкое преступление подозреваемый не говоря об обвиняемом будет сидеть в СИЗО, а "государственным чиновникам" домашний арест? Что-то я в УК РФ не видел градации меры пресечения по занимаемой должности.
    rotmistr60
  10. лесовозник Сегодня, 11:40
    Почему блин домашний арест? Короче получит условный срок и свалит за границу тратить "заработанное непосильным трудом".
    лесовозник
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