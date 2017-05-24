Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции

Алексей Валентинович свою вину не признал. Считает, что то, что произошло вчера в офисе "Роснефти", это провокация в отношении государственного чиновника,

Следственный комитет предъявил окончательное обвинение экс-главе Минэкономразвития РФ Алексею Улюкаеву. Уголовного дело возбужденно по статье «Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере», передает РИА Новости Агентство напоминает, что Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года в момент получения взятки в размере двух миллионов долларов. Эти деньги, по версии следствия, предназначались за выдачу Минэкономразвитием заключения, которое позволило "Роснефти" приобрести государственный пакет "Башнефти".«Виновность Улюкаева в получении взятки подтверждается специфическими следами на пальцах рук», а также наличием «ряда весомых доказательств, в том числе аудио- и видеозаписей».сказал адвокат бывшего чиновника.Ранее президент РФ освободил Улюкаева от занимаемой должности «в связи с утратой доверия».Басманный суд отправил обвиняемого под домашний арест, срок которого продлен до 15 июля. Кроме того, суд наложил арест на банковские счета бывшего чиновника – арестованы более миллиона долларов и 280 млн. рублей.Максимальное наказание за данное преступление – 15 лет лишения свободы.