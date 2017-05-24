12:07 24 мая

Прилетели: закончено расследование хищений в РСК МиГ

Как сообщает интернет-издание « Коммерсант », завершено расследование громкого уголовного дела, связанного с махинациями с имуществом Российской самолетостроительной корпорации (РСК) МиГ. Фигурантам дела вменяется хищение примерно 800 млн руб.

Уголовное дело образуют 90 томов. В первом эпизоде рассматриваются махинации в начале 2000-х с 2,2 га земли на Ходынском поле и тремя стоящими там зданиями площадью около 16 тыс. кв. м. Как утверждает следствие, недвижимость была реализована РСК МиГ в качестве непрофильного актива за несколько десятков миллионов рублей при рыночной стоимости более 600 млн руб. В качестве обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) выступают бывший гендиректор дочернего предприятия ОАО «МиГ-Рост» Алексей Озеров (в роли организатора), заместитель гендиректора ПАО «Туполев» Егор Носков, бывший заместитель гендиректора ОАО «Вертолетная сервисная компания» Алексей Андреев и их предполагаемый сообщник Борис Свиридов, работавший согласно штатному расписанию водителем и ставший собственником похищенного имущества.

Во втором эпизоде описываются события 2007–2009 годов. Как полагает следствие, в этот период у РСК МиГ было похищено оборудование на 200 млн. руб., хранившееся на складах и предназначенное для сборки и оснастки вертолетов. Обвиняются уже указанные Озеров и Андреев, а также брат Егора Носкова экс-гендиректор ОАО «Вертолетная сервисная компания» Аким, экс-директор ЗАО «Научно-технический центр» Александр Золин.


Особый резонанс дело получило после событий, связанных с арестом 1 декабря 2016 года исполнительного директора «Роскосмоса» по контролю качества и надежности Владимира Евдокимова. Когда совершалось преступление, он занимал пост заместителя директора департамента ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и, по версии следствия, являлся организатором в махинациях с вертолетным оборудованием. Оборудование, как указывается, перешло в подконтрольную ему компанию. Защита настаивала, что оно было поставлено в рамках взаимозачета по долгу и впоследствии реализовано.



В ночь на 18 марта 2017 года он был обнаружен в камере СИЗО «Водник» мертвым с двумя колото-резаными ранами. Итоги расследования происшествия неизвестны. Перед его гибелью новым фигурантом дела стал бывший заместитель гендиректора по экономике и финансам РСК МиГ Сергей Мамаев. Теперь именно он считается организатором аферы в её втором эпизоде.

Предполагается, что до конца лета обвиняемые ознакомятся с материалами дела, после чего оно поступит в Генпрокуратуру для утверждения обвинения.


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Комментарии 24

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  1. новичок Сегодня, 11:00
    сво.лочи! кб и так на грани, а они шакалы раненого льва раздирают.
    новичок
    1. Alex_Rarog Сегодня, 11:04
      Надеюсь уродов этих нормально посадят... и на долго... а еще лучше так же найдут в сизо. ...
      Alex_Rarog
      1. iConst Сегодня, 11:18
        Цитата: Alex_Rarog
        Надеюсь уродов этих нормально посадят... и на долго... а еще лучше так же найдут в сизо. ...

        А в Поднебесной-бы не церемонились — на стадион...
        iConst
      2. kapitan92 Сегодня, 11:18
        Цитата: Alex_Rarog
        а еще лучше так же найдут в сизо. ...

        Низзя пока! Слишком много знают.Если "замочили" в СИЗО, значит был носителем серьезной инфо: ФиО, счета, ход денег,"крыша" в верхах, много чего можно было бы выудить.
        kapitan92
        1. Александр романов Сегодня, 11:23
          Цитата: kapitan92
          Низзя пока! Слишком много знают

          Вот кто слишком много знал,тот и умер. Кто мало знает,тот живет дольше
          Александр романов
    2. Ихрек Сегодня, 11:05
      У нас куда не плюнь везде воровство. Нужно всех чиновников начиная с МДА переатестовывать на детекторе лжи.
      Ихрек
      1. новичок Сегодня, 11:14
        надо за ноги подвесить дирекцию рск начиная с2000, не верю , что они не при делах.
        новичок
    3. сибиралт Сегодня, 11:18
      Два раза случайно упал на заточку, что вызвало обширный инфаркт миокарда и делу конец!
      сибиралт
    4. НЕКСУС Сегодня, 11:52
      Цитата: новичок
      сво.лочи! кб и так на грани, а они шакалы раненого льва раздирают.

      Такое воровство и вообще казнократство давно говорил,надо приравнять к измене Родине и карать соответствующе,тк эти недоноски помогают супостату на прямую или косвенно.
      НЕКСУС
  2. nizhegorodec Сегодня, 11:01
    Может посадят кого в этот раз? А деньги с них стрясут?
    nizhegorodec
    1. helmi8 Сегодня, 11:11
      Какого-нибудь стрелочника назначат и посадят, основные не пострадают. Ну а о деньгах лучше сразу забыть...
      helmi8
      1. helmi8 Сегодня, 11:21
        Министерство юстиции РФ разработало законопроект, который смягчит наказание за нарушения антикоррупционных норм для высших чиновников.
        Документ, размещенный на портале правовой информации, предлагает ввести для губернаторов, министров и депутатов такую форму наказания как "предупреждение", сообщает ТАСС.
        Как отмечается в пояснении Минюста, на сегодня федеральным законом «О противодействии коррупции» для лиц, замещающих государственные должности (губернаторы, федеральные министры и т.д.) и государственные должности субъектов РФ за коррупционные правонарушения установлена единственная возможная дисциплинарная мера ответственности - увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия.
        «Иных мер ответственности в подобных случаях не предусмотрено», - говорится в пояснении Минюста.
        Законопроектом же предусматривается, что наряду с увольнением к ним будет применяться такая мера дисциплинарной ответственности, как предупреждение.

        А вы говорите - посадят...
        helmi8
        1. Александр романов Сегодня, 11:25
          Цитата: helmi8
          Министерство юстиции РФ разработало законопроект, который смягчит наказание за нарушения антикоррупционных норм для высших чиновников.

          Ну и где твои законопроект? Даи хорошую ссылочку на почитать ,пока я не выложил свою ссылку.
          Александр романов
          1. helmi8 Сегодня, 11:55
            Цитата: Александр романов
            Ну и где твои законопроект?

            Законопроект не мой, а Минюста,Вот ссылка http://minjust.ru/ru/press/news/perechen-mer-disc
            iplinarnoy-otvetstvennosti-za-sovershenie-korrupc
            ionnyh-pravonarusheniy
            helmi8
            1. Александр романов Сегодня, 12:06
              Цитата: helmi8
              Законопроект не мой, а Минюста

              2016 год,закон где? Че не приняли или что? Че страница пустая?
              Александр романов
      2. Александр романов Сегодня, 11:24
        Цитата: helmi8
        Какого-нибудь стрелочника назначат и посадят, основные не пострадают. Ну а о деньгах лучше сразу забыть...

        Главное в вашем случае-это написать. Правда wink
        Александр романов
  3. богомданый Сегодня, 11:10
    ничего они там не стрясут
    богомданый
  4. MoJloT Сегодня, 11:15
    Я противник смертной казни, но за коррупцию при исполнении пожизненного с конфискацией до 10 колена, как то маловато.
    MoJloT
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:17
    хищение примерно 800 млн руб.

    Как воровать так сотнями миллионов и миллиардами, как отвечать так некому. Государство ежегодно теряет миллиарды а воры на высоких должностях и в погонах продолжают его грабить. Когда этот беспредел закончится и перестанет действовать формула - "своих не сдаем". Где обещанная конфискация в т.ч. у родственников, на которых переписано имущество? Одним дают спокойно воровать, другим пенсию на реальный % инфляции повысить не могут.
    rotmistr60
    1. МойВрач Сегодня, 11:33
      Цитата: rotmistr60
      Как воровать так сотнями миллионов и миллиардами, как отвечать так некому. Государство ежегодно теряет миллиарды а воры на высоких должностях и в погонах продолжают его грабить

      Всё правильно. Воры это и есть государство, а народ это люди проживающие на территории данного государства.
      Там где есть бюрократия всегда имеется коррупция. И чем больше имеет влияние бюрократия тем большие масштабы коррупции. Это социальный закон не зависящий от воли людей.
      МойВрач
  6. pvv113 Сегодня, 11:18
    В ночь на 18 марта 2017 года он был обнаружен в камере СИЗО «Водник» мертвым с двумя колото-резаными ранами

    Как обычно - самоубийство
    pvv113
  7. LÄRZ Сегодня, 11:35
    Фигурантам дела вменяется хищение примерно 800 млн руб.
    Из предидущей статьи, про Улюкаева:
    Кроме того, суд наложил арест на банковские счета бывшего чиновника – арестованы более миллиона долларов и 280 млн. рублей.
    Денюжки-то будут возвращены, али как? По боле миллиарда на круг выходит.
    LÄRZ
  8. костя андреев Сегодня, 11:56
    Цитата: MoJloT
    Я противник смертной казни, но за коррупцию при исполнении пожизненного с конфискацией до 10 колена, как то маловато.

    и прочие которые предлагают введение таких мер! хочу спростить, а что если после принятия этого закона, окажется что взяточник ваш родственник, и все что вы написали применят к Вам!!! Как Вам такое развитие событий? ах ну да, у Вас родственников, которым дают взятки нет! А если есть, то они не такие, они честные, и их не берут!!!!
    и еще Я думаю, что многие которые ругают взяточников втайне им завидуют, и мечтают оказаться на их месте, присосаться к бюджету и востановить справедливость методом взять чуть чуть, что бы компенсировать проклятым либералам которые развалили Союз и сейчас разваливают экономику, уничтожение промышленности, денежные реформы, несправедливость по отношению к ...(придумать самому), обеспечить детей и .....

    Уважаемые, многие из Вас (если не большинство) и я в том числе, возьмут, поэтому нужно уменьшить саму возможность воровать, а это можно только методом уменьшения присутствия (финансирования) государством
    костя андреев
  9. art030765 Сегодня, 12:06
    тут на форме много государственников которые во ввсе горло кричат государство должно то государство должно это- а там где госдурство в России там воровство там откаты там схемы по уводу денег там приписки и круговая порука. Вот у илона макса в частной компании сильно воруют или могут припой из драгметаллов заменить на обычный а тот в цветмет сдать? есть сферы откуда государство должно уходить это вакт. самая глупая иллюзия в России что государство может обеспечить контроль. Сама руководитель счетной палаты признается мы вскрываем только верхушку преступлений. посмотрите на все громкие дела в нашей стране кого то взяли при попытке украсть деньги у госудаства? берут тогда когда украдены сотни миллионов преступные схемы работают годами
    art030765
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