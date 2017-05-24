Прилетели: закончено расследование хищений в РСК МиГ
Как сообщает интернет-издание « Коммерсант », завершено расследование громкого уголовного дела, связанного с махинациями с имуществом Российской самолетостроительной корпорации (РСК) МиГ. Фигурантам дела вменяется хищение примерно 800 млн руб.
Уголовное дело образуют 90 томов. В первом эпизоде рассматриваются махинации в начале 2000-х с 2,2 га земли на Ходынском поле и тремя стоящими там зданиями площадью около 16 тыс. кв. м. Как утверждает следствие, недвижимость была реализована РСК МиГ в качестве непрофильного актива за несколько десятков миллионов рублей при рыночной стоимости более 600 млн руб. В качестве обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) выступают бывший гендиректор дочернего предприятия ОАО «МиГ-Рост» Алексей Озеров (в роли организатора), заместитель гендиректора ПАО «Туполев» Егор Носков, бывший заместитель гендиректора ОАО «Вертолетная сервисная компания» Алексей Андреев и их предполагаемый сообщник Борис Свиридов, работавший согласно штатному расписанию водителем и ставший собственником похищенного имущества.
Во втором эпизоде описываются события 2007–2009 годов. Как полагает следствие, в этот период у РСК МиГ было похищено оборудование на 200 млн. руб., хранившееся на складах и предназначенное для сборки и оснастки вертолетов. Обвиняются уже указанные Озеров и Андреев, а также брат Егора Носкова экс-гендиректор ОАО «Вертолетная сервисная компания» Аким, экс-директор ЗАО «Научно-технический центр» Александр Золин.
Особый резонанс дело получило после событий, связанных с арестом 1 декабря 2016 года исполнительного директора «Роскосмоса» по контролю качества и надежности Владимира Евдокимова. Когда совершалось преступление, он занимал пост заместителя директора департамента ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и, по версии следствия, являлся организатором в махинациях с вертолетным оборудованием. Оборудование, как указывается, перешло в подконтрольную ему компанию. Защита настаивала, что оно было поставлено в рамках взаимозачета по долгу и впоследствии реализовано.
В ночь на 18 марта 2017 года он был обнаружен в камере СИЗО «Водник» мертвым с двумя колото-резаными ранами. Итоги расследования происшествия неизвестны. Перед его гибелью новым фигурантом дела стал бывший заместитель гендиректора по экономике и финансам РСК МиГ Сергей Мамаев. Теперь именно он считается организатором аферы в её втором эпизоде.
Предполагается, что до конца лета обвиняемые ознакомятся с материалами дела, после чего оно поступит в Генпрокуратуру для утверждения обвинения.
Уголовное дело образуют 90 томов. В первом эпизоде рассматриваются махинации в начале 2000-х с 2,2 га земли на Ходынском поле и тремя стоящими там зданиями площадью около 16 тыс. кв. м. Как утверждает следствие, недвижимость была реализована РСК МиГ в качестве непрофильного актива за несколько десятков миллионов рублей при рыночной стоимости более 600 млн руб. В качестве обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) выступают бывший гендиректор дочернего предприятия ОАО «МиГ-Рост» Алексей Озеров (в роли организатора), заместитель гендиректора ПАО «Туполев» Егор Носков, бывший заместитель гендиректора ОАО «Вертолетная сервисная компания» Алексей Андреев и их предполагаемый сообщник Борис Свиридов, работавший согласно штатному расписанию водителем и ставший собственником похищенного имущества.
Во втором эпизоде описываются события 2007–2009 годов. Как полагает следствие, в этот период у РСК МиГ было похищено оборудование на 200 млн. руб., хранившееся на складах и предназначенное для сборки и оснастки вертолетов. Обвиняются уже указанные Озеров и Андреев, а также брат Егора Носкова экс-гендиректор ОАО «Вертолетная сервисная компания» Аким, экс-директор ЗАО «Научно-технический центр» Александр Золин.
Особый резонанс дело получило после событий, связанных с арестом 1 декабря 2016 года исполнительного директора «Роскосмоса» по контролю качества и надежности Владимира Евдокимова. Когда совершалось преступление, он занимал пост заместителя директора департамента ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и, по версии следствия, являлся организатором в махинациях с вертолетным оборудованием. Оборудование, как указывается, перешло в подконтрольную ему компанию. Защита настаивала, что оно было поставлено в рамках взаимозачета по долгу и впоследствии реализовано.
В ночь на 18 марта 2017 года он был обнаружен в камере СИЗО «Водник» мертвым с двумя колото-резаными ранами. Итоги расследования происшествия неизвестны. Перед его гибелью новым фигурантом дела стал бывший заместитель гендиректора по экономике и финансам РСК МиГ Сергей Мамаев. Теперь именно он считается организатором аферы в её втором эпизоде.
Предполагается, что до конца лета обвиняемые ознакомятся с материалами дела, после чего оно поступит в Генпрокуратуру для утверждения обвинения.
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