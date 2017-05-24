12:00 24 мая

США не намерены отказываться от размещения системы ПРО в Польше

Согласно информации ТАСС , директор по операциям Агентства по ПРО Министерства обороны США Гэри Пеннетт сообщил о том, что его страна не намерена отказываться от размещения в 2018 году системы противоракетной обороны (ПРО) в польском населенном пункте Редзиково.

В целях окончания строительства минобороны на следующий год выделит 90 млн. долл. Объект ПРО предполагается вооружить многоцелевым зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Aegis Ashore. Как отметил указанный представитель Пентагона, работы осуществляются "по графику, с целью доставки (комплекса) в 2018 году".

Ранее, 12 мая 2016 года, ЗРК Aegis Ashore была поставлена на боевой дежурство в румынском местечке Девеселу.


В целом минобороны планирует затратить в 2018 году на все работы, связанные с ЗРК Aegis, $1,7 млрд. В частности предполагается приобретение 34 перехватчиков SM-3 IB с целью доведения их общего числа до 287 единиц, закупка шести SM-3 IIA.

США не намерены отказываться от размещения системы ПРО в Польше

Комплекс ПРО Aegis Ashore


На финансирование сохраняющего количества ЗРК THAAD (7 батарей) в 2018 году будет выделено $797 млн. Данная система призвана осуществлять перехват головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Недавно одна батарея прибыла в Южную Корею.


ПУ ЗРК THAAD


Число станций радиолокационного слежения AN-TPY-2 (12 единиц) также не изменится. На них выделяется $235 млн. Модернизация радара "Кобра-Дейн" на Аляске потребует $28 млн. $131 млн будет потрачен на доводку до 330 суток со 120 сроков ежегодного пребывания на боевом дежурстве станции РЛС морского базирования, работающей в диапазоне X. $75 млн пойдут на борьбу с гиперзвуковыми средствами нападения, $54 млн - на разработку лазеров системы ПРО и $52 млн - на размещение в космосе ее различных сенсоров.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 13

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  1. oleg-gr Сегодня, 11:43
    Само собой не намерены. Грех, отказываться от такого плацдарма под боком у врага. Не над своей же страной ядерные боеголовки ловить. Европа это так, расходный материал.
    oleg-gr
    1. 210окв Сегодня, 11:46
      Ну а нам-грех не воспользоваться в качестве цели, установленной у шавок врагом
      Цитата: oleg-gr
      Само собой не намерены. Грех, отказываться от такого плацдарма под боком у врага. Не над своей же страной ядерные боеголовки ловить. Европа это так, расходный материал.
      210окв
      1. iConst Сегодня, 11:51
        Цитата: 210окв
        Ну а нам-грех не воспользоваться в качестве цели, установленной у шавок врагом

        А я считаю, что нужна четкая позиция: установка ПРО недружественный шаг и страны, разместившие элементы ПРО, признаются недружественными. Со всеми вытекающими: ограничениями на рынки, совместные проекты, инвестиции и т.д. и т.п.
        А — фигли?
        iConst
        1. роман66 Сегодня, 11:59
          а вот и да, мало им наших контрсанкций - добавим!
          роман66
      2. bouncyhunter Сегодня, 11:51
        Вспомнилось вот : "Старшина у нас хороший , старшина у нас один . А давайте соберёмся и люлей ему дадим !" .
        bouncyhunter
    2. Зяблицев Сегодня, 11:54
      Польша географически напоминает прокладку, но и политически еще пытается это всем доказать... laughing
      Зяблицев
  2. RASKAT Сегодня, 11:43
    Не хороший они человеки, может нам подкинуть оружия нашим Афганским друзьям, или опять на Кубу что нибудь поставить. Кубинцы просили модернизировать свою армию, давайте модернизируем ее до Искандеров, С-500 и пару ракетных кораблей подкинем с калибрами am
    RASKAT
    1. art030765 Сегодня, 11:51
      на кубе модернизацию вооруженных сил ведут натовцы а что касается авгана что мешает штатам устроить провокации на таджикской границе или запустить вооруженных радикалов в среднюю азию пока в средней азии нет крупных вооруженных столкновений значит штаты свою работу в авгане делают уйдут от туда нам мало не покажется
      art030765
  3. МойВрач Сегодня, 11:46
    Как речь о США - так сразу миллиарды. Миллиарды туда, миллиарды сюда точь как крупье тасует колоду карт.
    МойВрач
    1. МПК105 Сегодня, 11:50

      Давайте завидовать молча-вот как украдут наши шпиёны-дармоеды станок печатный их,тогда и сами заживём-а пока-только завидовать... hi
      МПК105
    2. grm Сегодня, 11:58
      Цитата: МойВрач
      Миллиарды туда, миллиарды сюда точь как крупье тасует колоду карт.


      Так и бюджет не маленький wink
      Сравните с российским winked
      grm
  4. Masya Masya Сегодня, 11:54
    у вас еще нет ПРО? тогда они идут к вам...
    Masya Masya
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:55
    Ну как отказаться от того, что у тебя (Сша) слезно просят главные русофобы Восточной Европы.
    rotmistr60
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