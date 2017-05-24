США не намерены отказываться от размещения системы ПРО в Польше
Согласно информации ТАСС , директор по операциям Агентства по ПРО Министерства обороны США Гэри Пеннетт сообщил о том, что его страна не намерена отказываться от размещения в 2018 году системы противоракетной обороны (ПРО) в польском населенном пункте Редзиково.
В целях окончания строительства минобороны на следующий год выделит 90 млн. долл. Объект ПРО предполагается вооружить многоцелевым зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Aegis Ashore. Как отметил указанный представитель Пентагона, работы осуществляются "по графику, с целью доставки (комплекса) в 2018 году".
Ранее, 12 мая 2016 года, ЗРК Aegis Ashore была поставлена на боевой дежурство в румынском местечке Девеселу.
В целом минобороны планирует затратить в 2018 году на все работы, связанные с ЗРК Aegis, $1,7 млрд. В частности предполагается приобретение 34 перехватчиков SM-3 IB с целью доведения их общего числа до 287 единиц, закупка шести SM-3 IIA.
На финансирование сохраняющего количества ЗРК THAAD (7 батарей) в 2018 году будет выделено $797 млн. Данная система призвана осуществлять перехват головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Недавно одна батарея прибыла в Южную Корею.
Число станций радиолокационного слежения AN-TPY-2 (12 единиц) также не изменится. На них выделяется $235 млн. Модернизация радара "Кобра-Дейн" на Аляске потребует $28 млн. $131 млн будет потрачен на доводку до 330 суток со 120 сроков ежегодного пребывания на боевом дежурстве станции РЛС морского базирования, работающей в диапазоне X. $75 млн пойдут на борьбу с гиперзвуковыми средствами нападения, $54 млн - на разработку лазеров системы ПРО и $52 млн - на размещение в космосе ее различных сенсоров.
В целях окончания строительства минобороны на следующий год выделит 90 млн. долл. Объект ПРО предполагается вооружить многоцелевым зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Aegis Ashore. Как отметил указанный представитель Пентагона, работы осуществляются "по графику, с целью доставки (комплекса) в 2018 году".
Ранее, 12 мая 2016 года, ЗРК Aegis Ashore была поставлена на боевой дежурство в румынском местечке Девеселу.
В целом минобороны планирует затратить в 2018 году на все работы, связанные с ЗРК Aegis, $1,7 млрд. В частности предполагается приобретение 34 перехватчиков SM-3 IB с целью доведения их общего числа до 287 единиц, закупка шести SM-3 IIA.
Комплекс ПРО Aegis Ashore
На финансирование сохраняющего количества ЗРК THAAD (7 батарей) в 2018 году будет выделено $797 млн. Данная система призвана осуществлять перехват головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Недавно одна батарея прибыла в Южную Корею.
ПУ ЗРК THAAD
Число станций радиолокационного слежения AN-TPY-2 (12 единиц) также не изменится. На них выделяется $235 млн. Модернизация радара "Кобра-Дейн" на Аляске потребует $28 млн. $131 млн будет потрачен на доводку до 330 суток со 120 сроков ежегодного пребывания на боевом дежурстве станции РЛС морского базирования, работающей в диапазоне X. $75 млн пойдут на борьбу с гиперзвуковыми средствами нападения, $54 млн - на разработку лазеров системы ПРО и $52 млн - на размещение в космосе ее различных сенсоров.
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