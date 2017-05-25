Денежки счёт любят: американским щедростям в виде военной помощи приходит конец
Белый дом намерен изменить принципы военной помощи. Некоторые страны вместо безвозмездной помощи смогут получить только кредиты. Другие страны получат помощь гораздо меньших размеров. Отмечается, что Киев в 2018 году получит втрое меньше, чем в прошлом году. Сокращение помощи объясняется стремлениями Вашингтона к сокращению госдолга США.
Принципы оказания Соединёнными Штатами военной помощи некоторым государствам могут быть изменены. Вместо грантов получателям придётся рассчитывать на кредиты. Безвозмездную помощь, вероятно, потеряют Филиппины, Вьетнам, Колумбия, Пакистан, Тунис, Ливан. При этом программы военной помощи Израилю (3,1 млрд. долл.), Египту (1,3 млрд. долл.) и Иордании (250 млн. долл.) предполагается сохранить.
Белый дом решил сократить финансовую помощь Киеву более чем втрое по сравнению с 2016 финансовым годом, сообщается в открытом заявлении Госдепартамента. Украина может получить в новом финансовом году 203,7 млн. долл., в то время как в 2016-м сумма составила 667 млн. долларов.
Решение о вероятном сокращении безвозмездной военной помощи сочетается с предвыборными обещаниями мистера Трампа о прекращении содержания нахлебников.
«Трамп провозгласил своей целью пересмотреть программы военно-технического сотрудничества не только со странами третьего мира, но и с союзниками США по НАТО. В голове Трампа бизнесмен и бухгалтер побеждают политика; он не видит смысла в каких-то политических союзах, если они не приносят прибыль в бюджет США», — сказал «Ридусу» директор Фонда изучения США Юрий Рогулев.
Вместе с тем у Дональда Трампа нет претензий к Украине, которая тоже может остаться без грантов. Выплату же кредитов она не потянет, полагает Рогулев. «Украина просто попала под раздачу. США готовы оказывать ей военную поддержку, но на тех же условиях, на каких эту поддержку Вашингтон оказывает, к примеру, Саудовской Аравии, с которой Трамп только что подписал контракт на поставки вооружений. В глазах Трампа, нет разницы между помощью Эр-Рияду в его борьбе с исламским экстремизмом и помощью Киеву в его борьбе с российской экспансией. Но союзники должны платить за это из своего кармана, а не лезть в американский», — говорит эксперт.
В представленном проекте федерального бюджета на 2018 финансовый год, отметим, прослеживается стремление властей к сокращению государственного долга США. На сегодня он достиг астрономической суммы в 20 триллионов долларов.
Как пишет Франческа Чамберс, корреспондентка «Daily Mail» , вхожая в Белый дом, команда Трампа полагает, что весь госдолг можно выплатить уже в «ближайшие десятилетия».
Бюджет Трампа направлен на сокращение дефицита федерального бюджета. В офисе по управлению и бюджету говорят, что администрация Белого дома планирует переложить бремя финансирования программ по борьбе с бедностью на штаты с целью заставить их быть более экономными. Вместе с тем заявляется, что республиканцы вовсе не намерены «избавиться от социальной защиты». Представитель бюджетного управления Мик Малвейни говорит, что «эти деньги могут быть потрачены более эффективно».
Тем, кто трудоспособен, но предпочитает сидеть на продовольственных талонах, предлагается «пойти на работу».
Таковы планы Трампа. В течение 10 лет федеральный бюджет ждут сокращения, в том числе по программе Medicaid и социальных программах, включая «Программу дополнительной помощи по питанию». Запланировано урезать программы на 800.000.000.000 долларов.
Пытаясь предотвратить обвинения Трампа в «бессердечии», в Управлении сообщили о желании государства переложить большую часть социального бремени, а заодно и ответственности на штаты.
Также под сокращение могут попасть программы по инвалидности, пенсионному обеспечению для государственного служащих, по субсидиям для фермеров. Столь жесткие решения должны вывести страну «на путь погашения государственного долга».
По словам мистера Малвейни, госдолг США составляет уже 20 трлн. долл. Это примерно по 60.000 долларов на каждого жителя США.
Если бы все предложенные планы Трампа были приняты «чохом», то следующие администрации США смогли бы погасить весь долг «в течение нескольких десятилетий». Это будет верно при условии роста экономики США не менее чем на три процента ВВП каждый год.
Новый бюджетный план предполагает сэкономить на одной только отмене «Obamacare» 250 млрд. долл. Реформа Medicaid и программы страхования здоровья детей позволит сэкономить ещё 616 млрд. долларов. Урезание системы социального обеспечения сохранит казне 272 млрд. долл. Предусматривается также экономия на сокращении расходов по федеральным программам кредитования студентов — ещё 143 млрд. долл.
Этот же проект включает расходы на оборону на уровне 639 млрд. долл., что означает отход от политики секвестрирования Обамы. В Белом доме говорят, что защита страны будет лежать в основе амбициозной программы реформ мистера Трампа.
Малвейни признал, что Белый дом желает послать «определённое сообщение» от имени президента о финансовых приоритетах, и особенно о расходах и бюджетном дефиците. «Если у конгрессменов есть другой способ добраться до этой конечной точки, то да благословит их бог», — с иронией сказал мистер Малвейни журналистам.
Объём бюджета на 2018 финансовый год — 4,1 трлн. долл., указывает «Коммерсантъ» .
План прогнозирует дефицит финансирования в 3,15 трлн. долл. в ближайшие десять лет. Интересно, что бюджетное управление конгресса прогнозирует на тот же срок недостаток финансирования почти в 9,5 трлн. долл.
Проект администрации Трампа предусматривает рост расходов на программы по ядерной безопасности. В сравнении 2017 годом предусмотрено увеличить на 1,4 млрд. долл. финансирование Национального управления ядерной безопасности.
Тем временем сокращение ударит по Госдепартаменту и ряду международных программ: их предложено сократить на 29,1%.
Зато бюджет Пентагона (639 млрд. долл.) будет на 52 млрд. долл. (почти на 10%) выше уровня текущего финансового года. 65 млрд. долл. из этой суммы предполагается направить на операции по борьбе с терроризмом за рубежом.
Наконец, администрация намерена увеличить бюджет министерства внутренней безопасности почти на 7%. Бюджет МВБ должен составить 44,1 млрд. долл. (на 2,8 млрд. выше показателя текущего года).
Что касается решения о сокращении помощи Украине, то в Киеве уже прокомментировали ситуацию.
«С точки здравой логики брать кредит абсолютно бессмысленно, потому что брать американский хлам, а потом за эти проценты ещё выплачивать кредит, — это глупо. Но зная наших чиновников, которые сейчас при власти, они могут из принципа взять, чтобы кричать на каждом углу, что Америка нас любит», — цитирует «Утро.ру» украинского экономического эксперта Александра Охрименко.
Таким образом, от урезания американских безвозмездных программ помощи в ближайшем будущем, вероятно, пострадают Украина, Филиппины, Вьетнам, Колумбия, Пакистан, Тунис и Ливан. Среди тех, кто сохранит «гранты» в полном объёме, называются Израиль, Египет и Иордания.
Трудно сказать, поддержат ли конгрессмены проект администрации Трампа. Урезание расходов на международные программы и Госдеп, а также перекладывание социальных расходов на штаты, безусловно, встретят у законодателей отпор. С другой стороны, наращивание расходов Пентагона после сокращений при Обаме вызовет эмоции положительные. Впрочем, и здесь не всё однозначно: к примеру, сенатор Маккейн ранее высказывался на тему «маловато будет». Выдающемуся седовласому воину, за спиной которого маячат воротилы из ВПК, слишком маленькой кажется любая сумма, идущая на американскую военную машину.
Принципы оказания Соединёнными Штатами военной помощи некоторым государствам могут быть изменены. Вместо грантов получателям придётся рассчитывать на кредиты. Безвозмездную помощь, вероятно, потеряют Филиппины, Вьетнам, Колумбия, Пакистан, Тунис, Ливан. При этом программы военной помощи Израилю (3,1 млрд. долл.), Египту (1,3 млрд. долл.) и Иордании (250 млн. долл.) предполагается сохранить.
Белый дом решил сократить финансовую помощь Киеву более чем втрое по сравнению с 2016 финансовым годом, сообщается в открытом заявлении Госдепартамента. Украина может получить в новом финансовом году 203,7 млн. долл., в то время как в 2016-м сумма составила 667 млн. долларов.
Решение о вероятном сокращении безвозмездной военной помощи сочетается с предвыборными обещаниями мистера Трампа о прекращении содержания нахлебников.
«Трамп провозгласил своей целью пересмотреть программы военно-технического сотрудничества не только со странами третьего мира, но и с союзниками США по НАТО. В голове Трампа бизнесмен и бухгалтер побеждают политика; он не видит смысла в каких-то политических союзах, если они не приносят прибыль в бюджет США», — сказал «Ридусу» директор Фонда изучения США Юрий Рогулев.
Вместе с тем у Дональда Трампа нет претензий к Украине, которая тоже может остаться без грантов. Выплату же кредитов она не потянет, полагает Рогулев. «Украина просто попала под раздачу. США готовы оказывать ей военную поддержку, но на тех же условиях, на каких эту поддержку Вашингтон оказывает, к примеру, Саудовской Аравии, с которой Трамп только что подписал контракт на поставки вооружений. В глазах Трампа, нет разницы между помощью Эр-Рияду в его борьбе с исламским экстремизмом и помощью Киеву в его борьбе с российской экспансией. Но союзники должны платить за это из своего кармана, а не лезть в американский», — говорит эксперт.
В представленном проекте федерального бюджета на 2018 финансовый год, отметим, прослеживается стремление властей к сокращению государственного долга США. На сегодня он достиг астрономической суммы в 20 триллионов долларов.
Как пишет Франческа Чамберс, корреспондентка «Daily Mail» , вхожая в Белый дом, команда Трампа полагает, что весь госдолг можно выплатить уже в «ближайшие десятилетия».
Бюджет Трампа направлен на сокращение дефицита федерального бюджета. В офисе по управлению и бюджету говорят, что администрация Белого дома планирует переложить бремя финансирования программ по борьбе с бедностью на штаты с целью заставить их быть более экономными. Вместе с тем заявляется, что республиканцы вовсе не намерены «избавиться от социальной защиты». Представитель бюджетного управления Мик Малвейни говорит, что «эти деньги могут быть потрачены более эффективно».
Тем, кто трудоспособен, но предпочитает сидеть на продовольственных талонах, предлагается «пойти на работу».
Таковы планы Трампа. В течение 10 лет федеральный бюджет ждут сокращения, в том числе по программе Medicaid и социальных программах, включая «Программу дополнительной помощи по питанию». Запланировано урезать программы на 800.000.000.000 долларов.
Пытаясь предотвратить обвинения Трампа в «бессердечии», в Управлении сообщили о желании государства переложить большую часть социального бремени, а заодно и ответственности на штаты.
Также под сокращение могут попасть программы по инвалидности, пенсионному обеспечению для государственного служащих, по субсидиям для фермеров. Столь жесткие решения должны вывести страну «на путь погашения государственного долга».
По словам мистера Малвейни, госдолг США составляет уже 20 трлн. долл. Это примерно по 60.000 долларов на каждого жителя США.
Если бы все предложенные планы Трампа были приняты «чохом», то следующие администрации США смогли бы погасить весь долг «в течение нескольких десятилетий». Это будет верно при условии роста экономики США не менее чем на три процента ВВП каждый год.
Новый бюджетный план предполагает сэкономить на одной только отмене «Obamacare» 250 млрд. долл. Реформа Medicaid и программы страхования здоровья детей позволит сэкономить ещё 616 млрд. долларов. Урезание системы социального обеспечения сохранит казне 272 млрд. долл. Предусматривается также экономия на сокращении расходов по федеральным программам кредитования студентов — ещё 143 млрд. долл.
Этот же проект включает расходы на оборону на уровне 639 млрд. долл., что означает отход от политики секвестрирования Обамы. В Белом доме говорят, что защита страны будет лежать в основе амбициозной программы реформ мистера Трампа.
Малвейни признал, что Белый дом желает послать «определённое сообщение» от имени президента о финансовых приоритетах, и особенно о расходах и бюджетном дефиците. «Если у конгрессменов есть другой способ добраться до этой конечной точки, то да благословит их бог», — с иронией сказал мистер Малвейни журналистам.
Объём бюджета на 2018 финансовый год — 4,1 трлн. долл., указывает «Коммерсантъ» .
План прогнозирует дефицит финансирования в 3,15 трлн. долл. в ближайшие десять лет. Интересно, что бюджетное управление конгресса прогнозирует на тот же срок недостаток финансирования почти в 9,5 трлн. долл.
Проект администрации Трампа предусматривает рост расходов на программы по ядерной безопасности. В сравнении 2017 годом предусмотрено увеличить на 1,4 млрд. долл. финансирование Национального управления ядерной безопасности.
Тем временем сокращение ударит по Госдепартаменту и ряду международных программ: их предложено сократить на 29,1%.
Зато бюджет Пентагона (639 млрд. долл.) будет на 52 млрд. долл. (почти на 10%) выше уровня текущего финансового года. 65 млрд. долл. из этой суммы предполагается направить на операции по борьбе с терроризмом за рубежом.
Наконец, администрация намерена увеличить бюджет министерства внутренней безопасности почти на 7%. Бюджет МВБ должен составить 44,1 млрд. долл. (на 2,8 млрд. выше показателя текущего года).
Что касается решения о сокращении помощи Украине, то в Киеве уже прокомментировали ситуацию.
«С точки здравой логики брать кредит абсолютно бессмысленно, потому что брать американский хлам, а потом за эти проценты ещё выплачивать кредит, — это глупо. Но зная наших чиновников, которые сейчас при власти, они могут из принципа взять, чтобы кричать на каждом углу, что Америка нас любит», — цитирует «Утро.ру» украинского экономического эксперта Александра Охрименко.
Таким образом, от урезания американских безвозмездных программ помощи в ближайшем будущем, вероятно, пострадают Украина, Филиппины, Вьетнам, Колумбия, Пакистан, Тунис и Ливан. Среди тех, кто сохранит «гранты» в полном объёме, называются Израиль, Египет и Иордания.
Трудно сказать, поддержат ли конгрессмены проект администрации Трампа. Урезание расходов на международные программы и Госдеп, а также перекладывание социальных расходов на штаты, безусловно, встретят у законодателей отпор. С другой стороны, наращивание расходов Пентагона после сокращений при Обаме вызовет эмоции положительные. Впрочем, и здесь не всё однозначно: к примеру, сенатор Маккейн ранее высказывался на тему «маловато будет». Выдающемуся седовласому воину, за спиной которого маячат воротилы из ВПК, слишком маленькой кажется любая сумма, идущая на американскую военную машину.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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