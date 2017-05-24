МО РФ: в Сирии прошли испытания все виды и типы вооружений

В ходе боевой работы нашей авиацией применялся широкий спектр авиационных средств поражения, включая управляемые авиационные бомбы с различными системами наведения, а также крылатые ракеты воздушного базирования с дальностью пуска до 4500 километров,

Прежде всего, это истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, фронтовые бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25СМ, самолёты Дальней авиации Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, вертолёты Ка-52, Ми-24, Ми-35 и Ми-28,

При этом наша морская группировка осуществляет контроль морского пространства в районе сирийских портов Тартус и Латакия,

Помимо этого, в ходе боевой операции были опробованы новейшие системы связи, разведки, РЭБ, а также экипировка военнослужащих "Ратник", в том числе современные виды стрелкового оружия. При решении задач в САР активно используется и группировка российских космических средств,