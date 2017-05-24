МО РФ: в Сирии прошли испытания все виды и типы вооружений
Для нанесения ударов по объектам группировки ИГ (запрещена в РФ) в Сирии, в том числе, применялись крылатые ракеты, способные поражать цели на расстоянии нескольких тысяч километров, передает Интерфакс сообщение замминистра обороны РФ Юрия Борисова.
В Сирии прошли апробацию практически все виды и типы современных вооружений.
Кроме того, по его словам, «в уничтожении бандформирований приняли активное участие боевые надводные корабли, в том числе тяжёлые ракетные крейсеры "Варяг" и "Москва", тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", малые ракетные корабли проект 21631 и подводные лодки проект 636.3, успешно применившие по наземным целям противника имеющийся арсенал вооружений».
Он сообщил также, что «от возможных воздушных атак прикрытие пункта материально-технического обеспечения ВМФ России и авиабазы Хмеймим успешно осуществляется зенитными ракетными системами С-400, С-300 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С"».
По словам Борисова, «в ходе спецоперации применяются не только серийные образцы вооружения, но и перспективные, находящиеся на стадии разработки и испытаний».
Он отметил, что «результаты проведения специальной операции в Сирийской Арабской Республике являются наиболее весомым подтверждением высокой эффективности российского вооружения, военной и спецтехники, в том числе при их применении в сложных и нестандартных для России климатических условиях».
В ходе боевой работы нашей авиацией применялся широкий спектр авиационных средств поражения, включая управляемые авиационные бомбы с различными системами наведения, а также крылатые ракеты воздушного базирования с дальностью пуска до 4500 километров,сказал Борисов в интервью газете «Красная звезда».
В Сирии прошли апробацию практически все виды и типы современных вооружений.
Прежде всего, это истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, фронтовые бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25СМ, самолёты Дальней авиации Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, вертолёты Ка-52, Ми-24, Ми-35 и Ми-28,перечислил замминистра.
Кроме того, по его словам, «в уничтожении бандформирований приняли активное участие боевые надводные корабли, в том числе тяжёлые ракетные крейсеры "Варяг" и "Москва", тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", малые ракетные корабли проект 21631 и подводные лодки проект 636.3, успешно применившие по наземным целям противника имеющийся арсенал вооружений».
При этом наша морская группировка осуществляет контроль морского пространства в районе сирийских портов Тартус и Латакия,добавил Борисов.
Он сообщил также, что «от возможных воздушных атак прикрытие пункта материально-технического обеспечения ВМФ России и авиабазы Хмеймим успешно осуществляется зенитными ракетными системами С-400, С-300 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С"».
Помимо этого, в ходе боевой операции были опробованы новейшие системы связи, разведки, РЭБ, а также экипировка военнослужащих "Ратник", в том числе современные виды стрелкового оружия. При решении задач в САР активно используется и группировка российских космических средств,сказал замминистра.
По словам Борисова, «в ходе спецоперации применяются не только серийные образцы вооружения, но и перспективные, находящиеся на стадии разработки и испытаний».
Он отметил, что «результаты проведения специальной операции в Сирийской Арабской Республике являются наиболее весомым подтверждением высокой эффективности российского вооружения, военной и спецтехники, в том числе при их применении в сложных и нестандартных для России климатических условиях».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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