14:46 24 мая

МО РФ: в Сирии прошли испытания все виды и типы вооружений

Для нанесения ударов по объектам группировки ИГ (запрещена в РФ) в Сирии, в том числе, применялись крылатые ракеты, способные поражать цели на расстоянии нескольких тысяч километров, передает Интерфакс сообщение замминистра обороны РФ Юрия Борисова.

МО РФ: в Сирии прошли испытания все виды и типы вооружений


В ходе боевой работы нашей авиацией применялся широкий спектр авиационных средств поражения, включая управляемые авиационные бомбы с различными системами наведения, а также крылатые ракеты воздушного базирования с дальностью пуска до 4500 километров,
сказал Борисов в интервью газете «Красная звезда».


В Сирии прошли апробацию практически все виды и типы современных вооружений.

Прежде всего, это истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, фронтовые бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25СМ, самолёты Дальней авиации Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, вертолёты Ка-52, Ми-24, Ми-35 и Ми-28,
перечислил замминистра.

Кроме того, по его словам, «в уничтожении бандформирований приняли активное участие боевые надводные корабли, в том числе тяжёлые ракетные крейсеры "Варяг" и "Москва", тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", малые ракетные корабли проект 21631 и подводные лодки проект 636.3, успешно применившие по наземным целям противника имеющийся арсенал вооружений».

При этом наша морская группировка осуществляет контроль морского пространства в районе сирийских портов Тартус и Латакия,
добавил Борисов.

Он сообщил также, что «от возможных воздушных атак прикрытие пункта материально-технического обеспечения ВМФ России и авиабазы Хмеймим успешно осуществляется зенитными ракетными системами С-400, С-300 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С"».

Помимо этого, в ходе боевой операции были опробованы новейшие системы связи, разведки, РЭБ, а также экипировка военнослужащих "Ратник", в том числе современные виды стрелкового оружия. При решении задач в САР активно используется и группировка российских космических средств,
сказал замминистра.

По словам Борисова, «в ходе спецоперации применяются не только серийные образцы вооружения, но и перспективные, находящиеся на стадии разработки и испытаний».

Он отметил, что «результаты проведения специальной операции в Сирийской Арабской Республике являются наиболее весомым подтверждением высокой эффективности российского вооружения, военной и спецтехники, в том числе при их применении в сложных и нестандартных для России климатических условиях».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 20

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  1. GRF Сегодня, 13:28
    Ядрен батон не испытывали....
    В пустыне наверно можно...
    GRF
    1. 210окв Сегодня, 13:52
      Этот "батон" уже столько раз испытывали..И в пустыне,и в тайге,и под землей и водой...Сколько можно?
      Цитата: GRF
      Ядрен батон не испытывали....
      В пустыне наверно можно...
      210окв
      1. GRF Сегодня, 14:06
        А на террористах?
        Эз раз еще раз...
        Прости арктика, но землянам память освежить надо...
        GRF
    2. RASKAT Сегодня, 14:20
      Зам министра врет как дышит. В боях еще не принимали участия диванные войска.
      НУ ЧТО ОРЛЫ ПОКАЖЕМ БАРМАЛЕЯМ КТО ТУТ ИЗ ЧЕГО СДЕЛАН.
      RASKAT
  2. новичок Сегодня, 13:35
    в свете недавной статьи о пак фа,.штамповать надо су35с без перекура. оказались мы как на рубеже 40_41гг. танков т90ам прорыв нет, мфи лфи пятьёрки нет. то что в наличии мало. уж необессутьте, злят меня последние новости от оборонщиков.
    новичок
  3. Logall Сегодня, 13:38
    Ещё бы " матрасы выбивались" , вообще цены не было!
    Logall
  4. bratchanin3 Сегодня, 13:46
    Приобретённый боевой опыт всегда бесценен. Одно дело водит указкой по макету, а другое - планировать и осуществлять реальное наступление-защиту.
    bratchanin3
    1. новичок Сегодня, 13:49
      ну да, ваши не плохо готовятся по всему миру. уже русскую военную терминологию учите. уж не вы ли преподавать будете “гвардейцам“.
      новичок
    2. yuriy55 Сегодня, 14:19
      Цитата: bratchanin3
      Приобретённый боевой опыт всегда бесценен.

      Это точно. Если бы Россия не вписалась в эту вашу очередную разборку, то очередной "диктатор" был бы отдан в руку народа, а активы страны - в ваши банки... wassat
      yuriy55
  5. 34 регион Сегодня, 13:48
    А чего С-300 и С-400 не испытали? Ну стоят они. И что? Ни один иностранец от них не пострадал. Муляжи что ли стоят?
    34 регион
    1. grm Сегодня, 14:05
      Вот именно. Максимум просто наблюдают и отслеживают передвижения самолётов, изучают итд, но нет никакого реального испытания в боевых условиях, в условиях примения РЭБ итд.
      grm
    2. yuriy55 Сегодня, 14:21
      Цитата: 34 регион
      А чего С-300 и С-400 не испытали?

      Этот вопрос интересует очень большое количество пользователей их России и Израиля... lol
      yuriy55
      1. grm Сегодня, 14:41
        Цитата: yuriy55
        Этот вопрос интересует очень большое количество пользователей их России и Израиля...



        Почему не испытывали в Израиле прекрасно знают, как заявил Шойгу месяц назад на встрече с израильским министром обороны -

        "Надеюсь, у нас сегодня будет возможность обсудить все, что связано с проведением операции в Сирии. Тем более что мы с вами действуем там в рамках нашего соглашения о предотвращении в инцидентов воздухе. Надеюсь, что наша дальнейшая работа будет направлена на усиление нашей борьбы с терроризмом и на дальнейшую координацию действий в этом регионе", - подчеркнул Шойгу.

        Подробнее на ТАСС:
        http://tass.ru/politika/4212067


        Против США и коалиции Россия не будет задействовать эти комплексы, кроме единственной ситуации - угрозе российской базе или российским военным.

        Турков попугать - это да..
        grm
  6. урапатриот Сегодня, 14:06
    В Сирии прошли апробацию практически все виды и типы современных вооружений.

    Прежде всего, это истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, фронтовые бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25СМ, самолёты Дальней авиации Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, вертолёты Ка-52, Ми-24, Ми-35 и Ми-28,
    перечислил замминистра.

    И смех и грех. Какая млин апробация?! Преодолевалась ПВО противника? Воздушные бои что ли были? Ах да, забыл: наши турецкие "друзья и партнеры" сбили су-24... Апробировали по полной, короче...
    Он сообщил также, что «от возможных воздушных атак прикрытие пункта материально-технического обеспечения ВМФ России и авиабазы Хмеймим успешно осуществляется зенитными ракетными системами С-400, С-300 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С"».

    А это вообще перл! Сначала заявляли: "небо Сирии закрыто - муха не пролетит" и делали страшные лица. Потом старательно не замечали авиаударов израильской авиации, дальше америкосовские томагавки прилетели "на не наш аэродром". Что теперь, ждем когда по Хмеймиму томагавками пульнут?
    урапатриот
    1. NORD Сегодня, 14:25
      Ахрененно выводы сделал))) Прям как Ковтун на ток-шоу
      NORD
  7. Горный стрелок Сегодня, 14:26
    Да уж действительно. Только Папу всех бомб не применили, и ТЯО ни на ком не испытали. Особенно роботы порадовали. И саперные, и боевые. good
    Горный стрелок
  8. Градиент 3 Сегодня, 14:26
    Сирия...прекрасное опытное поле...
    США...там тоже отметились...
    Градиент 3
  9. Слон Сегодня, 14:27
    Есть еще совсем рядом испытательный полигон, почему бы укро-фашистов не замочить на Донбассе.
    Слон
  10. ШВЕДский_стол Сегодня, 14:27
    Борисова без формы не узнать.
    ШВЕДский_стол
  11. урапатриот Сегодня, 14:34
    Деструктивная деятельность замминистра обороны Юрия Борисова. (выдержка из петиции Президенту РФ):
    "....Замминистра Юрий Борисов является не просто «выходцем из оборонки», но и владельцем активов военных предприятий - являясь гендиректором НТЦ «Модуль», он стал владельцем более 60 % акций предприятия. Получается, что в Министерстве обороны работает человек, материально заинтересованный в получении госконтрактов. Также, находясь на посту замминистра промышленности и торговли, Борисов курировал программу по внедрению ГЛОНАСС, где были обнаружены миллиардные хищения".
    Святой человек)) Разве такой может соврать?
    урапатриот
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