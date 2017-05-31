Винтовки для страны банкиров (часть 3)

Надо сказать, что внешний вид у новой швейцарской винтовки и впрямь получился весьма необычный. Во-первых, магазин находился не рядом со спусковой скобой, а был вынесен далеко вперед. Во-вторых, необычными были детали затвора – кольцо, выступавшее из него сзади, и бочкообразные, да еще к тому же и не металлические накладки на рукоятке перезаряжания. Ствол был традиционно прикрыт сверху деревянной накладкой на протяжении почти всей длины ствола (до мушки), шейка приклада была прямая, но на этом ее сходство с другими винтовками и заканчивалось.Солдаты швейцарской армии накануне Второй Мировой войны.Столь же необычен был на ней и затвор прямого движения, действовавший без поворота рукоятки. Он состоял из двух деталей, расположенных рядом друг с другом: собственно, затвора и прочного длинного стержня с рукояткой. Затвор состоял из поворотной трубки с двумя боевыми выступами, находившихся позади фигурного паза, в который входил выступ на стержне с рукояткой перезаряжания, и длинного затвора, внутри которого размещалась витая боевая пружина, курок с кольцом на конце и ударник. Стержень находился в приливе ствольной коробки, а его выступ входил при этом в фигурный паз трубки затвора. Когда стержень за рукоятку сдвигали назад, этот выступ проворачивал трубку, и трубка тоже сдвигалась назад. При этом затвор тоже проворачивался, тоже шел назад и вытаскивал гильзу из патронника. При движении рукоятки вперед все происходило в обратном порядке, а затвор досылал патрон в патронник и закрывался, то есть стебель затвора с экстрактором просто упирался в дно гильзы, и боевые упоры заходили в кольцевой паз ствольной коробки.Затвор винтовки Шмидт-Рубин 1911 года.Винтовка образца 1911 года.Курок был снабжен кольцом, удобным чтобы захватить его пальцами при постановке на предохранительный взвод или же на боевой. Обыкновенно курок возводится при вращении затвора в тот момент, когда его открывают и оттягивают назад. На предохранительный взвод курок ставят, оттянув кольцо назад и повернув его вправо. Спуск у винтовки очень легкий.Как видите, затвор винтовки Шмидт-Рубин испытал три последовательных улучшения. Затвор модели 1889 года (внизу) самый длинный и, как считается, именно в силу этого склонный к вибрациям. Главный его недостаток – очень большая длина. Затвор винтовки и карабина 1911 года стал короче. На нем иначе и более рационально размещены боевые упоры. Наконец, самый удачный затвор для винтовки 1931 года сконструировал полковник Адольф Фуррер. Он самый короткий, а два боевых упора размещены на переднем срезе поворотной трубки затвора.Устройство затворов винтовок мод. 1889, 1911 и 1931. Как видите, металлоемкость каждого из них последовательно уменьшалась вместе с длиной, а прочность и надежность только увеличивались.Винтовка Шмидт-Рубин К31. Хорошо видна подпружиненная задержка затвора сразу под рукояткой. Не сдвинув ее вниз, передернуть затвор было нельзя!Ложа цельная из ореховой древесины. Шомпола нет, вместо него используется веревочная протирка. Наконечник цевья имеет костылек для составления винтовки в козлы – традиционная деталь многих винтовок того времени.Колпачок на ствол и костылек.Штык модели 1918 г.Штык имеет длинный тесачный клинок и носится в ножнах на поясе. Вес штыка составляет 430 г. Винтовки – 4200 г. Длина без штыка – 1300 мм. Швейцарцам винтовка понравилась своей скорострельностью, емким магазином, хорошей кучностью при стрельбе, безотказностью действия затвора и продуманным ударно-спусковым механизмом, способствующим меткой стрельбе. Однако и на Солнце есть пятна, и два недостатка они все же отметили. Первый недостаток – очень длинный стебель затвора. Второй недостаток проистекал из первого. Было невозможно в рамках требований к кавалерийскому карабину создать при таком затворе оружие для всадника приемлемой длины!Графическая схема устройства карабина 1911 года. Из армейского наставления по применению и уходу.Карабин или «мушкетон» 1911 года.Прицел к «мушкетону» 1911 года.Пришлось австрийцам пойти нетрадиционным путем и, имея пехотную винтовку одной системы, принять на вооружение карабин другой, а именно карабин системы Манлихера под их же 7,5-мм патрон. Карабин был одобрен в 1893 году, но производство его началось только лишь в 1895 году, а выпущено их было всего 7750. Он имел традиционный манлихеровский затвор прямого действия и магазин на шесть патронов, но не пользовался популярностью у швейцарских кавалеристов и через десять лет службы его заменили короткой винтовкой Шмидт-Рубин, которой также вооружались артиллеристы и связисты. Ну, и, конечно, они тут же принялись улучшать понравившуюся им винтовку.Магазины винтовок Шмидт-Рубин 1889, 1911 и 1931 гг.В 1896 году в ней изменили и усовершенствовали нарезы в стволе и поставили новый прицел и ложу с пистолетной шейкой. Эту винтовку Шмидта и Рубина назвали образцом 1889/1896 гг.; и прослужила она в армии до 1930 г. Затвор на ней был несколько укорочен, а боевые выступы теперь расположили перед фигурным пазом. Произведено 127 тысяч.Стволы и затворные коробки винтовок 1911 и 1931 гг. Очевидно, что уменьшение длины затворной рамы позволило увеличить длину ствола при сохранении прежних габаритов винтовки. Новое расположение прицела увеличило и длину прицельной линии.Затем появилась так называемая короткая винтовка образца 1889/1900 гг., использовавшаяся также в качестве кавалерийского карабина. Ствол был укорочен до 590 мм, а емкость магазина уменьшена до шесть патронов. По длине и весу она оказалась промежуточным образцом между кавалерийским карабином образца 1893 г. и пехотной винтовкой. Вес винтовки составил 3600 г. (тогда как у пехотной винтовки со стволом длиной 820 мм – 4200 г). Произведено 18750 винтовок.Затворные коробки винтовок 1911 и 1931 гг.В 1911 году на вооружение в Швейцарии приняли патрон с остроконечной пулей 7.5x55 GP11, в связи с чем на ней пришлось менять прицел, ну и несколько изменить саму винтовку. Теперь, при весе пули в 11,2 г. и заряде пороха в 3,2 г., ее скорость пули при вылете из дула составила 825 м/сек., а на расстоянии в 25 м – 810 м/сек. Гильза осталась прежней, 1889 года. Ствол имел длину 750 мм. Нарезов 4, ход правый, шаг 270 мм. Для ствола придумали оригинальную латунную крышечку, закреплявшуюся на мушке. Секторный прицел имел деления от 200 до 2000 м. Магазин, как и на предыдущей модели, вмещал шесть патронов. Причем он тоже был сделан извлекаемым. Для этого прямо на магазине была справа установлена подпружиненная защелка. Вместо шомпола использовалась веревка. Отмечалось, что из этой винтовки можно произвести до 24 прицельных выстрелов в минуту, что считалось очень хорошим показателем.Прицел винтовки 1911 г.Винтовка образца 1889 – 1911 гг. в 1931 году была существенным образом модернизирована и под обозначением К31 находилась на вооружении швейцарской армии с 1933 по 1958 год.Мушкетон К31.Прежде всего изменения коснулись затвора, он был значительно укорочен и усилен, а его запирающие боевые выступы наконец-то установили на переднем конце поворотной трубки. Ствольная коробка соответственно стала короче, легче и проще в изготовлении.Обойма к винтовке К31 и отсечка магазина.Ствол за счет укорочения ствольной коробки стал на 60 мм длиннее короткого ствола винтовки образца 1889/1911 гг. Прицел на стволе был сдвинут назад, так что длина прицельной линии увеличилась. Кроме этого, было улучшено качество изготовления ствола, что повысило его живучесть и улучшило баллистические характеристики. Таких винтовок было произведено 582 230 штук. В те же годы выпускался и кавалерийский карабин (13300 экземпляров).Обоймы к К31 и патроны к нему.В 1931 году выпускался вариант для снайперов – модели 1942 и 1943 годов. Производился в 1944 – 1946 гг. (2240 экземпляров). Наконец в 1955 году была выпущена снайперская винтовка, производившаяся 1957 – 1959 гг., и выпущенная в количестве 4150 экземпляров.Магазин к винтовке и карабину К31.П.С. Ну, а что сегодня? Сегодня маленькая Швейцария является одним из самых милитаризированных государств мира. В ее армии служат поголовно все мужчины, сборы проходят два раза в год, кроме того мобилизации проводятся во время стихийных бедствий. «Откосить от армии» в Швейцарии невозможно, но можно «откупиться» от нее, заплатив повышенный налог и… расставшись с возможностью сделать себе карьеру в государственном секторе экономики – тех, кто не служил своей стране, туда просто не принимают. Их Система швейцарского устройства армии, с некоторыми отличиями, стала основой для строительства израильской армии, которая непрерывно воюет уже почти что 70 лет. Соответственно и оружие пехоты у нее очень хорошее, и состоит на вооружении не только в самой Швейцарии, но даже и в США.Швейцарские солдаты в горах в 1917 году.