Ровесница германского «маузера» - российская винтовка 1891 года. Вопросы и ответы. Влияние штыка на бой винтовки. (Глава третья)

Штык и его влияние на точность боя трехлинейной винтовки.Завершив наше исследование о том, почему трехлинейка пристреливалась только с примкнутым штыком, перейдем к следующему – влиял ли штык на стрельбу из винтовки, и если влиял, то как.На первую часть вопроса ответим сразу – влиял. Груз весом в половину килограмма, закрепленный на конце ствола, не может не оказывать влияние на бой оружия. Поэтому уже в «Наставлении по обучению стрельбе» 1884 года содержится указание о необходимости этот фактор учитывать.Для того чтобы разобраться в том, каким образом наличие штыка влияет на бой винтовки, придется снова сделать небольшой исторический экскурс и обратиться к советской стрелковой школе. В СССР сложилась одна из наиболее мощных школ пулевой стрельбы. Велась планомерная научно-методическая работа и готовились специальные методические пособия, разрабатываемые такими корифеями, как М.А. Иткис, Л.М. Вайнштейн, А.А. Юрьев и многими другими.К одному из таких пособий, вернее книге, мы и обратимся.А.А. Юрьев, Спортивная стрельба. Москва, ФиС, 1962 г. (Издание второе).Может возникнуть вопрос: какое отношение спортивная стрельба имеет к винтовке Мосина? Ответ прост. В те годы армейская служебная винтовка системы Мосина, образца 1891/30 гг., калибр 7,62 мм использовалась в стрелковом спорте для выполнения следующих упражнений:«стандарт», т. е. стрельба из трех положений — лежа, с колена и стоя — на 300 м по мишени № 3;скоростная стрельба лежа 5 + 5 и 10 + 10 на 300 м по грудной мишени № 9;дуэльная стрельба — командное упражнение с перебежкой и стрельбой лежа на 300 м по мишени № 6;стрельба с оптическим прицелом лежа на 600 м по мишени № 3.И еще один нюанс. Правилами соревнований запрещалось вносить какие-либо изменения в конструкцию винтовки. Ее вес не должен превышать 4,5 кг, общая длина со штыком – не более 166 см, без штыка – 123 см. Таким образом, использовалась стандартная армейская винтовка.В книге подробнейшим образом рассмотрено множество факторов и специфических состояний, сопровождающих сверхточную стрельбу и на нее влияющих.Для начала немного теории.При сгорании заряда расширяющиеся пороховые газы давят с одинаковой силой на всю поверхность занимаемого ими объема. Давление, которое газы производят на стенки канала ствола, вызывает упругое расширение их; давление газов на дно пули заставляет ее быстро перемещаться вдоль канала ствола; давление же на дно гильзы, а через нее на затвор, передается всему оружию и заставляет его перемещаться назад в направлении, противоположном движению пули. Можно сказать, что при выстреле силы пороховых газов как бы отбрасывают оружие и пулю в разные стороны. Движение оружия назад при выстреле и называется отдачей оружия.Сила давления пороховых газов, вызывающих отдачу, действует по оси канала ствола в направлении, противоположном полету пули. Отдача винтовки воспринимается плечом стрелка в точке, лежащей ниже оси канала ствола. Противодействие плеча отдаче является той силой реакции, которая направлена в противоположной отдаче сторону и равна ей. Образуется пара сил, которая заставляет винтовку во время выстрела вращаться дульной частью вверх (рис. 100).Пусть никого не удивляет номер рисунка. Нумерация рисунков оставлена такой же, как в книге, для удобства.Из вышесказанного видно, что оружие при выстреле под влиянием отдачи и реакции плеча стрелка (или кисти руки) не только отходит назад, но еще и вращается дульной частью вверх (рис. 102). При этом подбрасывание ствола вверх начинается еще в то время, когда пуля находится в канале ствола.Следовательно, ось канала ствола в момент выстрела смещается на некоторый угол. Угол, образованный направлением оси канала ствола до выстрела и в момент вылета пули из канала ствола, называется углом вылета (рис. 103).Образование угла вылета представляет собой очень сложное явление и зависит не только от отдачи оружия, но и от вибрации ствола. Если ударить по какому-нибудь стержню, изготовленному из упругого материала, то он начинает колебаться (вибрировать). То же самое получается со стволом винтовки. При сгорании заряда и возникающем при этом ударе пороховых газов ствол начинает вибрировать, как туго натянутая струна. Чем тоньше ствол, тем больше он вибрирует, чем массивней ствол, как, например, у целевых винтовок, тем вибрация будет меньше. Явление вибрации заключается в том, что все точки ствола начинают совершать некоторые колебания относительно своего нормального обычного положения. При этом, как установлено опытным путем, размах колебания точек, расположенных в разных местах по длине ствола, различен; оказывается, на стволе имеются такие точки, которые вообще не колеблются, так называемые узловые точки (рис. 105). Вместе с другими участками ствола совершает колебание (вибрирует) и дульная часть его. В силу того, что волнообразные колебания ствола начинаются раньше, чем пуля вылетает из него, окончательное направление пули зависит от того, какая фаза колебаний дульной части ствола совпадает с моментом ее вылета.Из этого становится вполне очевидным, что угол вылета в большой мере зависит от вибрации ствола. Если при своем колебании дульная часть его в момент вылета пули направлена выше, чем до выстрела, то угол вылета будет положительный, если ниже – то отрицательный. Собственно говоря, стрелку совершенно безразлично, какой угол вылета получается при стрельбе –положительный или отрицательный. Важно, чтобы угол вылета был относительно постоянный и не было разброса пуль. Чтобы добиться однообразия в углах вылета, необходимо производить отладку оружия так, чтобы ствол мог испытывать колебание (вибрацию) всегда однообразно.При стрельбе со штыком из-за изменения характера вибрации ствола образуется угол вылета отрицательный, а без штыка – положительный.Кроме того, из-за примыкания штыка к стволу справа центр тяжести винтовки смещается также вправо; во время выстрела образуется пара сил, которая вращает винтовку в сторону, противоположную примыканию штыка (рис. 106). Поэтому, если из винтовки, пристрелянной со штыком, начать стрелять без него, то средняя точка попадания (СТП) резко изменится. Учитывая большое влияние штыка на образование угла вылета и перемещение СТП, нужно всегда следить за тем, чтобы он не качался и плотно примыкал к стволу.Погнутость штыка также влияет на изменение СТП. Если штык погнут вправо, то СТП переместится вправо; если он погнут вверх, то СТП переместится вниз. А поэтому стрелок должен тщательно оберегать штык от изгиба. Таким образом, о влиянии примкнутого штыка на перемещение средней точки попадания было известно задолго до того, как была создана «3х-линейная винтовка образца 1891 года».Запомним этот момент и перейдем к деривации.