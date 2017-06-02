Ровесница германского «маузера» - российская винтовка 1891 года. Вопросы и ответы. Влияние штыка на бой винтовки. (Глава четвертая)

Список использованной литературы

Пехотный строевой устав Санкт-Петербург. 1768 г.

Висковатов А. В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск, с рисунками, составленное по высочайшему повелению. Санкт-Петербург. 1841-1862 гг.

Наставление о стрельбе в цель. Санкт-Петербург. 1848 г.

Правила для обучения употреблению в бою штыка. Санкт-Петербург. 1861 г.

Воинский устав для спешенных драгунских полков. Санкт-Петербург. 1866 г.

Наставление для обучения стрельбе в цель из ружей и пистолетов. Санкт-Петербург.

1870 г.

Русское малокалиберное четырехлинейное оружие. Санкт-Петербург. 1876 г.

Устав о строевой пехотной службе и инструкция для действия роты и батальона в бою. Санкт-Петербург. 1881 г.

Устав для спешенных частей кавалерии и казаков. Санкт-Петербург. 1881 г.

Наставление для обучения стрельбе. Санкт-Петербург. 1884 г.

Описание 3-х линейной винтовки образца 1891 г. Санкт-Петербург. 1891 г.

Устав строевой пехотной службы и наставление для действия пехоты в бою. Санкт-Петербург. 1897 г.

Наставление для обучения стрельбе. Часть II. Санкт-Петербург. 1897 г.

Устав полевой службы и наставление для действия в бою отрядов из всех видов оружия. Санкт-Петербург. 1901 г.

Военная энциклопедия / Под ред. К. И. Величко, В. Ф. Новицкого, А. В. Шварца и др. – Петербург: Изд-во И. В. Сытина, 1911

Наставление для стрельбы из винтовок, карабинов и револьверов. Петроград. 1916 г.

Наставление для действий пехоты в бою. Киев. 1916 г.

Правила приведения винтовки 7,62 мм к точному бою. Москва. 1933 г.

Наставление по стрелковому делу. Винтовка обр. 1891/30 г. Москва. 1941.

Боевой устав пехоты Красной Армии. Часть I. Москва. 1942 г.

Военные уставы Петра Великого. Под редакцией Н.Л. Рубинштейна. Москва. 1946 г.

Барсуков Е. З. Артиллерия русской армии (1900–1917 гг.): В 4-х томах. — М.: Воениздат МВС СССР, 1948–1949.

Наставление по стрелковому делу. Винтовка обр. 1891/30 г. Москва. 1954 г.

Чернов А. В. Вооруженные силы Рyccкого Государства в XV-XVII в.в. — М.: Воениздат, 1954.

А.А.Юрьев, Спортивная стрельба. Москва, ФиС, 1962 г. (Издание второе).

Менде Н.П. Наблюдение околодульных процессов. // Сборник научных трудов. Физико-газодинамические баллистические исследования, под ред. проф. Мишина Г.И., Ленинград, «Наука», Ленинградское отделение, 1980

Жук А.Б. Винтовки и автоматы - Москва: Военное издательство, 1988 г.

Материалы сайта weaponland.ru

Версиями на тему компенсации деривации с помощью штыка переполнен интернет. Почему я подчеркнул про интернет? Потому что ни в одном учебнике по внешней баллистике, к сфере действия которой и относится деривация, такого способа борьбы с этим явлением нет.Нет этого способа влияния на деривацию и в литературе по внутренней баллистике, а именно в том ее разделе, который изучает взаимодействие пороховых газов с различными дульными насадками, используемыми для улучшения эксплуатационных характеристик стрелкового оружия.Однако в описаниях различных усилителей отдачи, компенсаторов и релаксаторов о том, что с их помощью можно как-то повлиять на деривацию, нет ничего.Одним словом, задача этой главы в том, чтобы опровергнуть утверждение неизвестного автора о том, что штык на «3х-линейной винтовке образца 1891 года» установлен справа для компенсации явления деривации.Для начала определимся, что же такое деривация. Здесь стоит немного набраться терпения и вспомнить школьный курс физики.Начнем с того, что вылет пули со ствола сопровождается воздействием на нее различных возмущений. Среди них сопротивление воздуха и сила тяжести.Силы, действующие на пулю во время ее полета.Мы не будем вдаваться в подробности физических процессов, сопровождающих полет вращающейся пули под воздействием указанных сил. Любой желающий может это провести самостоятельно. Для нас важен результат. А результат этот таков, что полет пули по траектории приобретает характер, показанный на рисунке ниже.Полет вращающейся пули в воздухе.Головная часть пули отклоняется в сторону вращения от плоскости стрельбы (вертикальную плоскость, проходящую через ось канала ствола).Пуля постепенно поворачивает головную часть вправо (в сторону вращения).Боковое отклонение вращающейся пули от плоскости стрельбы в сторону ее вращения называется деривацией. При правой нарезке ствола пуля будет отклонятся вправо, при левой – влево.Деривация (вид траектории сбоку).О1 - точка вылета;1, 2, 3 - траектория и её проекция;4, 5 - деривация на траектории и в точке падения.Как видно из рисунка, по мере удаления пули от дульного среза оружия величина деривационного отклонения быстро и прогрессивно возрастает.Явление деривации было изучено в 1865—1870 и впервые объяснено русским учёным Н.В. Маиевским. Именно в 1870 году, к пятидесятилетию Михайловской артиллерийской академии Н.В. Маиевский выпускает в свет капитальный труд «Курс внешней баллистики». Необходимо учесть, что Маиевский артиллерист, поэтому применительно к стрелковому оружию теорию надо было еще развивать. Таким образом, говорить о том, что при создании стрелкового оружия в его конструкции или в конструкции его прицельных приспособлений учтено явление деривации, можно применительно к образцам, спроектированным после 1870 года.Таким образом, на момент создания «3х-линейной винтовки образца 1891 года» в распоряжении ее создателя была вся необходимая теоретическая информация для того, чтобы с помощью определенных конструкторских решений попытаться уменьшить отрицательное влияние деривации. И такое решение, на первый взгляд, лежит на поверхности. Зная, что средняя точка попаданий смещается в противоположную от примкнутого штыка сторону, устанавливаем штык таким образом, чтобы это смещение компенсировало деривацию. Нарезка ствола «трехлинейки» правосторонняя, следовательно, пуля будет отклоняться вправо, значит, штык крепим справа.Логично? Вроде бы да. Но, несмотря на то, что процесс создания «3х-линейной винтовки образца 1891 года» расписан многократно и до мелочей во многих книгах, о такой конструкторской находке, как компенсация деривации штыком, нигде нет ни слова.Нет ни слова о таком предназначении штыка и во всех тех «Наставлениях для обучения стрельбе» и «Наставлениях по стрелковому делу».Посмотрим, что о штыке написано в этой книге.Как видите, о влиянии штыка на отклонение пули при выстреле написано. И о том, что для уменьшения этого влияния у штыка укорочена шейка, тоже. Напомним то, о чем мы говорили в предыдущей главе.«Из-за примыкания штыка к стволу справа центр тяжести винтовки смещается также вправо; во время выстрела образуется пара сил, которая вращает винтовку в сторону, противоположную примыканию штыка».Так вот, шейка штыка как раз укорочена для того, чтобы свести эту пару сил к минимуму. То есть максимально уменьшается тот фактор, который как раз и должен компенсировать деривацию.И тут возникает закономерный вопрос, а ставил ли вообще С.И. Мосин, создавая свою винтовку, задачу компенсации деривации с помощью штыка? Или же он укрепил его там, где он крепился во все времена и на всех за редким исключением нарезных винтовках и гладкоствольных ружьях в России – справа. И даже в те времена, когда нарезное оружие уже было, правосторонняя нарезка была, а о деривации еще не знали, штык крепили справа. Для того, чтобы подтвердить эту версию, сделаем небольшой исторический экскурс.Это предшественница «трехлинейки», тоже очень известная винтовка «Бердан №2», принятая на вооружение в 1870 г. Как видите, штык справа.А это предшественница «Бердана №2», «Бердан №1». Это редкое исключение, скорее подтверждающее правило. Пока еще штык снизу, но это ненадолго. В «нумере втором» он переместится туда, куда ему и положено – на правую сторону ствола.6-ти линейная пехотная винтовка образца 1856 года. Переделанная для заряжания с казённой части по образцу, представленному лейтенантом Барановым.Эта же винтовка послужила базой для системы Крнка. Штык, как видите, справа. Надо ли говорить, что и Баранов, и Крнка, переделывая винтовку в казнозарядную, не оставили штык на месте.Это дульный срез штуцера Гарнтунга. Хорошо видны выходы двух нарезов.В конце 1845 г. главный учитель «цельной стрельбы» гвардейского корпуса губернский секретарь И.В. Гартунг предложил способ переделки гладкоствольных драгунских ружей образца 1839 г. в нарезные по технологии литтихских штуцеров с заменых кремневых замков на ударно-капсюльные. Основным преимуществом предложенного способа переделки являлась возможность дальнейшего использования для боевых целей устаревших образцов оружия, скопившихся в больших количествах на складах и в арсеналах. Штыки на штуцерах устанавливались аналогично гладкоствольным ружьям, из которых переделывались, то есть справа.Теперь обратимся к веку восемнадцатому.Это иллюстрация из известного многотомного труда Висковатова А.В. «Историческое описание одежды и вооружения российских войск», на которой изображена офицерская фузея. И штык, крепящийся с правой стороны.Таким образом, мы проследили весь эволюционный путь русского штыка от петровской фузеи до «трехлинейки». И на всех образцах, будь то гладкоствольные кремниевые ружья или нарезные винтовки, штык крепился справа от ствола.А как дело обстояло в других армиях? Если речь идет об игольчатых штыках, то так же.Это один из старейших образцов английского пехотного оружия, прославившегося в оружейной истории, «Brown Bess» (переводится, как «Бурая Бесс» или «Коричневая Бесс») – жаргонное название, под которым получило известность британское гладкоствольное ружье образца 1722 года. Как видим, ровесница петровской фузеи так же имеет штык с правой стороны ствола.Однако в России игольчатый штык обр. 1891 года и его модификация - штык обр. 1891/30 годов использовался дольше, чем где-либо (до конца 1940-х годов), несмотря на то, что он оказался бесполезным во всех ситуациях, кроме штыкового боя, поскольку не имел рукояти.В зарубежных армиях от игольчатого штыка довольно быстро отказались и примерно с середины XVIII-го века начинают применяться другие виды штыков, штыки-тесаки, а со второй половины XIX-го века – штык-ножи. Обеспечить прочность крепления на стволе таких штыков сложнее, поэтому указанные типы штыков чаще всего крепятся снизу. Но не всегда.Это французская винтовка Chassepot Mle 1866 с примкнутым штыком ятаганного типа. Штык носился отдельно в специальных ножнах и примыкался в случае необходимости с правой стороны.С правой стороны крепился штык-тесак на немецкой винтовке Mauser M 1871. На рисунке мы видим дульный срез, мушку, крепление штыка и шомпол этой винтовки.На винтовку французскую винтовку Гра штык крепится сбоку на специальный выступ, припаянный к стволу с правой стороны. Кстати во Франции стволы традиционно имеют левое направление нарезов. Но штык все равно справа.Итак, подводя итоги, мы видим, что первоначально штыки в XVIII-XIX веках располагались справа от оси канала ствола, поскольку в большинстве случаев ружье удерживалось за шейку приклада и направлялось для штыкового удара именно правой рукой. Кроме того, при таком расположении клинка штык было удобнее надевать и снимать со ствола правой рукой. С появлением штыков-тесаков и штык – ножей для обеспечения прочности стало применяться крепление снизу.Варианты крепления съемных штыков на винтовках: А - игольчатый штык, прикрепляемый с помощью трубки к стволу винтовки Мосина 1891/30 г. (СССР); Б - игольчатый штык, прикрепляемый к стволу с упором рукоятки в верхнее ножевое кольцо винтовки Лебель 1886/93 г., 1907/15 г., 1916 г. (Франция); В - ножевидный штык, прикрепляемый к верхнему ложевому кольцу винтовки Ли - Энфилд, Мк III (Великобритания); Г, Д - ножевидные штыки, прикрепляемые к верхнему ложевому кольцу и к стволу соответственно винтовок 1888 г. (Германия) и Арисака образов '30', '38', '99' (Япония); Е - ножевидный штык, прикрепляемый к наконечнику цевья винтовки и карабина Маузера типа '98' (Германия).Так что игольчатый русский штык на «3х-линейной винтовке образца 1891 года» занял свое традиционное место справа от оси канала ствола и место это к компенсации деривации не имеет никакого отношения.Глава пятая. О газах, отраженных от штыка.Вернемся снова к нашей статье, вернее, к нижеприведенной ее части.«Оружие при стрельбе использовалось именно со штыком, если стрелять без него, пули уходили в сторону. Штык у винтовки Мосина примыкая справа от ствола. Если штык при стрельбе установить снизу, как это часто показывают в старых советских фильмах, то при выстреле пороховые газы опережали пулю, и влияли на ее полет, уводя ее в сторону. Они частично отражались от штыка, и под их влиянием пуля уходила влево».Не знаю, какие фундаментальные исследования проводил анонимный автор этой феерической по своей глупости теории. Но знаю точно, что в соответствии с ней некоторые достаточно известные образцы стрелкового оружия стрелять не должны. Вернее, стрелять они будут, но только мимо.Первый, это знаменитый шпагинский ППШ-41.Дульный тормоз-компенсатор, который применил Шпагин, представляет собой выступающую вперед за дульный срез часть кожуха ствола (скошенная пластина с отверстием для прохождения пули, по бокам от которой в кожухе имеются сквозные окна). За счёт реактивного действия пороховых газов при выстреле дульный тормоз-компенсатор значительно уменьшает отдачу и «задирание» ствола вверх. А пули, получается, отраженными от кожуха газами направляются вниз. Как Шпагина не расстреляли за такую вредительскую конструкцию, не знает никто.А это штык №4 Мk.II к винтовке Lee-Enfield SMLE №4. Он начал выпускаться в 1941 году на заводе компании Singer Manufacturing Co, где было произведено 75 000 экземпляров.На смену штыку №4 Мk.I пришли штыки модификаций Mk.II и MkII*, которые выпускались в период с 1941 по 1944 годы на том же заводе. При этом отдельные детали штыка также производились и собирались на других заводах Великобритании, США и Канады. В общей сложности было выпущено более 2 миллионов таких штыков.В 1942 году был принят на вооружение штык №4 Mk.III, разработанный компанией Joseph Lucas Ltd. Контракты на его изготовление были заключены еще до прохождения штыком армейских испытаний. В общей сложности было произведено 196 200 штыков данной модели. Дальше комментировать уже и нечего.Глава шестая. О нарезке.Снова возвращаемся к статье.«Дело в том, что ствол нашей винтовки имел «правый» шаг нарезов, в отличие от «левого» «лебелевского». И «левый» шаг нарезов при штыке справа дал бы еще большее смещение пули влево».Вращательное движение снаряда, необходимое для обеспечения устойчивости его полета в воздухе, достигается устройством нарезов в канале ствола. Длина хода нарезов, обеспечивающих устойчивость полёта снаряда, вычисляется по определениям внешней баллистики.Направление нарезов может быть правое и левое. В оружии Российской Империи, СССР и нынешней России, как и во многих других странах, принято правое направление - оно соответствует общепринятому в промышленности направлению резьбы в винтовых соединениях. Левое направление (например, в английском, французском или японском оружии) не имеет никаких преимуществ перед правой нарезкой. Так что ради одной винтовки никто и никогда ни в одной стране не внедрял бы индивидуальное производство стволов. Даже для компенсации деривации. То есть у «3х-линейной винтовки образца 1891 года» левого шага нарезов не могло быть в принципе.Выводы и рекомендации.Итак, подведем итоги. Для этого вспомним еще раз обсуждаемый абзац.«Отметим, что и пехотный, и драгунский образцы винтовки в обязательном порядке пристреливались с надетым на ствол штыком, и при стрельбе ему следовало обязательно быть примкнутым к винтовке, так как иначе точка попаданий пуль сильно смещалась в сторону.Штык к винтовке Мосина примыкался с правой стороны ствола. Если же штык установить снизу так, как это зачастую показывается у нас в старых советских кинофильмах, то в момент выстрела пороховые газы будут опережать пулю, частично отражаться от штыка и «уводить» ее вверх, а так она под их воздействием уходила влево. То есть штык играл роль компенсатора деривации. Дело в том, что ствол нашей винтовки имел «правый» шаг нарезов, в отличие от «левого» «лебелевского». И «левый» шаг нарезов при штыке справа дал бы еще большее смещение пули влево. В винтовке Лебеля деривацию компенсировали смещением мушки влево на 0,2 точки («точка» – 1 десятая линии, линия – 1 десятая дюйма), что и у нас потребовало бы дополнительных и высокоточных операций во время сборки винтовки, не будь на ней штыка!»Как мы видим, с учетом всего вышеизложенного, от этого абзаца остается одна фраза, которая будет выглядеть так: «Отметим, что и пехотный, и драгунский образцы винтовки в обязательном порядке пристреливались с примкнутым штыком, так как использование винтовки без штыка в соответствии с военно-доктринальными взглядами не предусматривалось». Все остальное – безымянные легенды интернета.Поэтому смотрите объективно на информацию в интернете и не ленитесь перепроверять сомнительные утверждения.