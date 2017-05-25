Роботизированный противотанковый комплекс «Богомол» (Беларусь)



Выставочный образец СРПТК "Богомол". Фото Kp.by



Ранний вариант боевой машины. Фото ГВТУП "Белспецвнештехника" / bsvt.by

По материалам сайтов:

http://bsvt.by/

http://tass.ru/

https://defence.ru/

https://kp.by/

Несколько дней назад в Минске завершилась международная выставка вооружений и военной техники MILEX-2017. Это мероприятие, в первую очередь, стало площадкой для демонстрации новейших разработок белорусской промышленности. Вместе с уже известными образцами демонстрировались несколько новых прототипов, в том числе представляющих большой интерес. Одной из самых интересных премьер прошедшей выставки стал боевой робототехнический комплекс «Богомол», предназначенный для борьбы с танками противника.В ходе выставки государственное внешнеторговое унитарное предприятие «Белспецвнештехника» впервые показало опытный образец перспективного самоходного роботизированного противотанкового комплекса (СРПТК) «Богомол». Эта машина представляет собой гусеничную платформу с набором необходимого оборудования и вооружения, способную, поддерживая двухстороннюю связь с оператором, выполнять разнообразные боевые задачи и уничтожать бронетехнику противника. Производителем заявлена возможность получения достаточно высоких технических и боевых характеристик.Разработка проекта «Богомол» велась под руководством главного конструктора Андрея Анисимова. Во время выставки представители российских средств массовой информации побеседовали с белорусским специалистом и получили от него некоторую информацию о перспективном проекте. Указанные подробности были опубликованы информагенством ТАСС.Как рассказал А. Анисимов, разработка перспективного роботизированного комплекса стартовала не так давно. При этом уже удалось получить определенные результаты, а также впервые продемонстрировать опытный образец широкой публике. Руководитель проекта отметил, что разработка СРПТК «Богомол» осуществлялась белорусской промышленностью исключительно самостоятельно и без каких-либо заимствований. С помощью показанного на выставке прототипа в настоящее время отрабатываются различные аспекты проекта. Серийное производство техники, по словам главного конструктора, может быть организовано достаточно быстро.Утверждается, что на выставке был представлен экспортный вариант «Богомола». Машина в показанной конфигурации может быть интересна для зарубежных заказчиков. Одновременно с этим существует и другой вариант комплектации, предназначенный для отечественной армии. Таким образом, как отметил А. Анисимов, если вооруженные силы Республики Беларусь проявят интерес к подобной технике, она может без проблем поступить на вооружение.Отличия в разных конфигурациях затрагивают определенные элементы комплекса, в первую очередь его вооружение. Предусматривается использование противотанковых систем нескольких типов, выпускаемых разными зарубежными предприятиями. От типа установленной ракеты зависят конкретные боевые характеристики готовой машины.Насколько известно, проект «Богомол» является первым образцом своего рода, созданным белорусской промышленностью. Этот факт сам по себе способен привлечь внимание к перспективному проекту. Кроме того, интерес представляют определенные технические особенности проекта. Рассмотрим необычную машину подробнее.Представленный на недавней выставке самоходный роботизированный противотанковый комплекс «Богомол» представляет собой специальную машину с дистанционным управлением, несущую набор оптико-электронных систем и вооружение требуемого типа. Как следует из опубликованных данных, проектом предусматривается некое подобие модульного подхода: комплекс может оснащаться оружием разных типов, в зависимости от пожеланий заказчика. Кроме того, по мере развития проекта «Богомол» получает новое оборудование. Так, показанный на MILEX-2017 прототип значительно отличался от более раннего образца, фотографии которого присутствуют на официальном сайте разработчика.Основой дистанционно управляемой боевой машины является самоходная платформа с гусеничной ходовой частью. Конструкция этого элемента определена в соответствии с предъявляемыми требованиями и имеет возможность установки всего необходимого оборудования. Внешние объемы отдаются под монтаж силовой установки, трансмиссии и части систем управления, тогда как снаружи корпуса остаются оптико-электронные системы и пусковые установки ракет.Шасси комплекса «Богомол» получило металлический сварной корпус, обеспечивающий размещение всех необходимых устройств. По-видимому, в составе такого корпуса используются броневые листы небольшой толщины, способные защитить внутренние агрегаты от стрелкового оружия или легких осколков. Форма корпуса определена с учетом необходимости установки внутренних и внешних приборов, причем некоторые задачи компоновочного характера были решены весьма интересным образом.Лобовая проекция корпуса прикрыта двумя крупными наклонными листами, с которыми сопрягаются многоугольные скуловые детали. Для доступа к внутренним агрегатам в верхней и нижней лобовой деталях имеются люки с крупными крышками. Скуловые листы оснащены прямоугольными лючками небольшого размера. С верхними срезами лобовых и скуловых деталей контактирует горизонтальная крыша Т-образной формы с расширенной передней частью. Используется горизонтальное днище. Оно соединяется с вертикальными бортами, имеющими крепления для монтажа ходовой части.Центральная и кормовая части корпуса отличаются от лобовой своей уменьшенной шириной. Таким образом, вдоль машины проходит коробчатый агрегат, по бокам от которого находятся тонкие надгусеничные полки. Борта корпуса и полки образуют крупные ниши, используемые для транспортировки оружия. Такая компоновка позволила сократить габариты комплекса в походном положении.Машина оснащается гибридной силовой установкой. В качестве источника энергии используется дизельный двигатель, соединенный с электрогенератором. Привод ведущих колес осуществляется при помощи электромоторов, получающих энергию от аккумуляторов. Таким образом, в определенных случаях «Богомол» может перемещаться с минимальным шумом, используя только электрические системы. Среди прочего, это позволяет уменьшить заметность комплекса в инфракрасном диапазоне.Используется гусеничная ходовая часть, очевидно, основанная на наработках по некоторым образцам гражданского назначения. В ее составе используется несколько опорных катков малого диаметра, а также направляющее и ведущее колеса, расположенные в крайних точках. Под верхней ветвью гусеницы находится только один поддерживающий ролик. Для защиты от загрязнения и повреждения все основные детали ходовой части помещаются внутри металлического кожуха соответствующей формы. Любопытной особенностью проекта «Богомол» является использование резиновой гусеничной ленты.На крыше корпуса со сдвигом к корме помещается пусковая установка ракетного вооружения, оснащенная всем необходимым оборудованием. Непосредственно на крыше находится поворотное устройство с креплениями для качающейся рамы. Последняя наводится в вертикальной плоскости при помощи двух малогабаритных гидравлических цилиндров. На центральной части рамы крепятся оптико-электронные приборы, необходимые для наблюдения, поиска целей и наведения вооружения. Выставочный образец «Богомола» нес оптико-электронный блок с корпусом, отличающимся скругленными формами и имеющим четыре крупных объектива. По всей видимости, проектом предусматривается использование стандартного набора устройств в виде телекамеры, тепловизора и лазерного дальномера. Ранний вариант прототипа имел схожее оснащение, но его блок оптики комплектовался другим корпусом и имел откидную переднюю крышку.На боковых торцах рамы находятся шарниры для монтажа двух пусковых установок ракет. Последние имеют достаточно простую конструкцию. Они оснащены поперечными силовыми элементами Г-образной формы, на которых помещаются крепления для транспортно-пусковых контейнеров с ракетами. Для защиты от внешних воздействий установки прикрыты легкими крышками, состоящими из двух металлических листов. В транспортном положении установки с ракетами поворачиваются вниз-наружу и укладываются вдоль бортов корпуса. В боевом, соответственно, поднимаются и выводят ТПК ракет на одну горизонтальную плоскость.По заявлениям производителя, СРПТК «Богомол» совместим с противотанковыми ракетными комплексами разных типов. По желанию заказчика, комплекс может оснащаться системами 9К111 «Фагот», 9К115 «Метис» или 9К111-1 «Конкурс» советского / российского производства. Также возможно применение комплекса «Шершень», являющегося результатом белорусско-украинского сотрудничества. Во всех случаях самоходная машина несет четыре ракеты, по две на каждой бортовой установке. Заявлена возможность оснащения робота необходимыми средствами управления по радиоканалу, проводам или лазерному лучу. Дальность стрельбы и бронепробиваемость зависят от используемой ракеты. Во всех случаях ракеты способны лететь на расстояние до нескольких километров и пробивать сотни миллиметров гомогенной брони.Штатные оптико-электронные системы отличаются достаточно высокими характеристиками. С их помощью оператор в любое время суток может найти человека на расстоянии до 2 км. Наземный объект размерами 2х2 м засекается на дистанции 5 км. Осуществляя наблюдение, оператор может подавать различные команды. Также предусматривается автоматизированное решение некоторых задач. Комплекс может самостоятельно следить за указанным сектором и автоматически находить различные цели, сообщая об этом оператору. Также автоматика может определить положение найденной цели и оценить возможность ее атаки. При выходе на заданный рубеж пуска робот может самостоятельно использовать ракетное вооружение. Сохраняется возможность работы исключительно по командам.В ранней версии комплекс «Богомол» комплектовался только блоком оптико-электронного оборудования, помещенным между двумя пусковыми установками. Выставочный образец получил дополнительное оснащение для наблюдения за местностью и вождения. На верхней лобовой детали обновленного прототипа установили сравнительно крупный кожух с пятью объективами, направленными в разные стороны. Вероятно, с помощью камер этого устройства возможно наблюдение за значительной частью передней полусферы.Управление комплексом осуществляется при помощи удаленного операторского пульта. Передача команд на машину, а также видеосигнала и телеметрии на пульт выполняется по двухстороннему радиоканалу. Связь поддерживается на расстоянии до 300 м. Пульт комплектуется экраном для вывода всей необходимой информации и различными органами управления. Благодаря малым размерам пульт может транспортироваться оператором самостоятельно или монтироваться на любой пригодной технике.Перспективный белорусский роботизированный комплекс отличается сравнительно малыми габаритами. За счет плотной компоновки агрегатов и других наработок общая высота машины в боевом положении не превышает 1,7 м. Точные сведения о боевой массе неизвестны. Официальный сайт предприятия «Белспецвнештехника» утверждает, что с боекомплектом и запасом топлива боевая машина весит 800 кг. Главный конструктор, однако, говорил о массе 1850 кг. Известно, что машина способна пройти до 100 км пути и работать в течение суток. На пересеченной местности скорость передвижения превышает 5 км/ч.Утверждается, что благодаря малому размеру и массе СРПТК «Богомол» может быстро и просто перебрасываться к новым местам боевой работы. Для перевозки комплекса предлагается использовать специальную платформу, буксируемую любыми имеющимися автомобилями соответствующей грузоподъемности. В таком случае возможно получение достаточно высокой стратегической мобильности.Как сообщается, разработка самоходного роботизированного противотанкового комплекса «Богомол» стартовала не так давно, из-за чего он проект пока находится на ранних стадиях. В то же время, белорусские специалисты уже построили и вывели на испытания первый опытный образец, при помощи которого теперь уточняются характеристики и совершенствуется технический облик машины. В связи с этим, по понятным причинам, пока рано говорить о коммерческих перспективах проекта.Проект СРПТК «Богомол» представляет некоторый интерес, как минимум, с технической точки зрения и в контексте развития белорусской оборонной промышленности. Ранее Беларусь неоднократно пыталась создавать новые образцы беспилотной и дистанционно управляемой техники и даже достигла в этом деле некоторых успехов. Тем не менее, крупные боевые машины, предназначенные для уничтожения бронетанковой техники противника, пока не создавались. Это делает «Богомола» первым в своем роде, что само по себе должно привлекать внимание.По своей концепции «Богомол» не является чем-то революционно новым. Уже известны некоторые другие зарубежные образцы схожего облика и назначения. Тем не менее, установка противотанковых ракет на компактную самоходную платформу имеет достаточно большие перспективы и представляет интерес с точки зрения боевого применения. Подобная машина, отличаясь от серийной техники аналогичного назначения сокращенными габаритами, способна выходить на огневую позицию и выполнять атаку с меньшими рисками обнаружения. Кроме того, оптико-электронные средства в сочетании с автоматизированными системами наблюдения способны сделать «Богомола» достаточно эффективным средством защиты стационарных объектов.Интересно предложение белорусских конструкторов, подразумевающее использование ракет разных типов. Имея совместимость с несколькими ракетными комплексами, СРПТК «Богомол», получает повышенные шансы заинтересовать зарубежных заказчиков. В таком случае потенциальный покупатель, уже эксплуатирующий совместимые ПТРК, сможет обойтись без освоения нестандартного для себя оружия, но при этом заметно повысить боевой потенциал войск.Однако предлагаемый комплекс пока не лишен недостатков, а также не готов к серийному производству. Заметным недостатком проекта можно считать недостаточную дальность связи. Пульт управления и робот должны находиться на расстояниях не более 300 м, что в определенных ситуациях может привести к излишним рискам для оператора. Еще одной проблемой может считаться конструкция ходовой части. Определенные сомнения вызывает живучесть резиновой гусеничной ленты в условиях реальных боев в различных условиях.Тем не менее, как следует из имеющейся информации, проект самоходного противотанкового комплекса «Богомол» пока успел дойти только до стадии строительства и испытаний опытного образца. По результатам тех или иных проверок проект может претерпеть самые серьезные изменения, затрагивающие все «тонкие места», благодаря чему основные недостатки будут ликвидированы, а техника получит максимально возможные характеристики. Впрочем, на выполнение таких работ понадобится определенное время, усилия и финансирование. Кроме того, для совершенствования существующей машины конструкторам требуется соответствующий опыт.В существующем виде СРПТК «Богомол» является любопытным образцом, наглядно демонстрирующим желание белорусской промышленности осваивать новые для себя направления и предлагать армии перспективную технику, соответствующую современным требованиям. Отсутствие серьезного опыта в этой сфере приводит к понятным последствиям, однако для его получения конструкторам необходимо создавать пробные проекты, изучать их, совершенствовать и т.д. Таким образом, новый «Богомол» может иметь определенные перспективы, однако его будущее все еще туманно. Последующие белорусские разработки в этой области, созданные с учетом накопленных данных, будут иметь все шансы избавиться от серьезных недостатков и поступить на вооружение.