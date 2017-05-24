Шойгу рассказал о перевооружении армии и флота
Вооруженные силы ежегодно получают от 150-ти до 200 современных образцов вооружений и техники, передает РИА Новости сообщение министра обороны РФ Сергея Шойгу.
В прошлом году в войска поступили 40 носителей высокоточного оружия.
На трех флотах сформированы четыре армейских корпуса.
В настоящее время в составе морских ядерных сил находятся 9 стратегических подлодок.
По его словам, «ВМФ России планирует довести количество стратегических ядерных подлодок до 13, включая семь "Бореев" с ракетами "Булава"».
Мы по годам получаем от 150 до 250 новых современных образцов вооружений и военной техники, самолетов в частности, и вертолетов, поэтому это все требует тщательного внимания к кадровой политике в сфере летно-подъемного состава,сказал Шойгу в Совете Федерации в ходе «правительственного часа».
В прошлом году в войска поступили 40 носителей высокоточного оружия.
Только за прошлый год соединения и воинские части получили 40 носителей высокоточного оружия и 180 крылатых ракет большой дальности. Это позволило на треть увеличить возможности вооруженных сил по поражению объектов противника,сообщил министр.
На трех флотах сформированы четыре армейских корпуса.
В целях повышения эффективности управления береговые войска переходят на организационную структуру армейских корпусов. Уже сформировано четыре армейских корпуса, на Северном, Балтийском и Черноморском флотах. В настоящее время оснащенность флота современными образцами вооружений составляет 47%,рассказал Шойгу.
В настоящее время в составе морских ядерных сил находятся 9 стратегических подлодок.
Морские ядерные силы России имеют в своем составе девять подводных лодок стратегического назначения, которые обеспечивают непрерывное боевое патрулирование в морских акваториях. При этом осуществляется их планомерное перевооружение на новейшие атомные подводные крейсеры класса "Борей",отметил министр обороны.
По его словам, «ВМФ России планирует довести количество стратегических ядерных подлодок до 13, включая семь "Бореев" с ракетами "Булава"».
Использованы фотографии: ОАО "ПО Севмаш"
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