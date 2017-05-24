17:20 24 мая

Шойгу рассказал о перевооружении армии и флота

Вооруженные силы ежегодно получают от 150-ти до 200 современных образцов вооружений и техники, передает РИА Новости сообщение министра обороны РФ Сергея Шойгу.



Мы по годам получаем от 150 до 250 новых современных образцов вооружений и военной техники, самолетов в частности, и вертолетов, поэтому это все требует тщательного внимания к кадровой политике в сфере летно-подъемного состава,
сказал Шойгу в Совете Федерации в ходе «правительственного часа».


В прошлом году в войска поступили 40 носителей высокоточного оружия.

Только за прошлый год соединения и воинские части получили 40 носителей высокоточного оружия и 180 крылатых ракет большой дальности. Это позволило на треть увеличить возможности вооруженных сил по поражению объектов противника,
сообщил министр.

На трех флотах сформированы четыре армейских корпуса.

В целях повышения эффективности управления береговые войска переходят на организационную структуру армейских корпусов. Уже сформировано четыре армейских корпуса, на Северном, Балтийском и Черноморском флотах. В настоящее время оснащенность флота современными образцами вооружений составляет 47%,
рассказал Шойгу.

В настоящее время в составе морских ядерных сил находятся 9 стратегических подлодок.

Морские ядерные силы России имеют в своем составе девять подводных лодок стратегического назначения, которые обеспечивают непрерывное боевое патрулирование в морских акваториях. При этом осуществляется их планомерное перевооружение на новейшие атомные подводные крейсеры класса "Борей",
отметил министр обороны.

По его словам, «ВМФ России планирует довести количество стратегических ядерных подлодок до 13, включая семь "Бореев" с ракетами "Булава"».

Использованы фотографии: ОАО "ПО Севмаш"
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Комментарии 12

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  1. Pirogov Сегодня, 16:26
    По его словам, «ВМФ России планирует довести количество стратегических ядерных подлодок до 13, включая семь "Бореев" с ракетами "Булава"». .................................................
    .................................................
    ..... Ещё Булаву ,до ума довели совсем хорошо бы было.
    Pirogov
    1. Александр романов Сегодня, 16:30
      Цитата: Pirogov
      ..... Ещё Булаву ,до ума довели совсем хорошо бы было.

      На Украине стоикое мнение,что булава не летает laughing
      Александр романов
      1. Монос Сегодня, 16:42
        Цитата: Александр романов
        На Украине стоикое мнение,что булава не летает

        Не удивительно. По их мнению, ракета вообще не должна летать. Она должна прыгать. smile
        Монос
        1. Монос Сегодня, 16:53
          Вот как это.
          Монос
      2. Pirogov Сегодня, 16:52
        Цитата: Александр романов
        На Украине стоикое мнение,что булава не летает

        Романов не делайте мне мозги. Вы же умный человек и понимаете ,что я имел ввиду ,или Вы можете сказать ,что все проблемы Булавы решены ?
        Pirogov
        1. Александр романов Сегодня, 16:57
          Цитата: Pirogov
          Романов не делайте мне мозги

          Боже упаси,я ни одному человеку с Украины не пытаюсь этого делать.
          Цитата: Pirogov
          Вы же умный человек и понимаете ,что я имел ввиду ,или Вы можете сказать ,что все проблемы Булавы решены ?

          Булава принята на вооружение в 2013 году МБРМБ Р-30 «Булава-30» официально принята на вооружение АПЛ Юрий Долгорукий Бореи вооружена ими. И другие Бореи тоже Еще вопросы?
          Александр романов
  2. yuriy55 Сегодня, 16:37
    Только за прошлый год соединения и воинские части получили 40 носителей высокоточного оружия и 180 крылатых ракет большой дальности. Это позволило на треть увеличить возможности вооруженных сил по поражению объектов противника,

    сообщил министр.
    Иными словами, Россия пыталась противостоять агрессорам 120 - ю носителями высокоточного оружия и 540 - ми ракетами большой дальности? belay Вот спасибо, Сергей Кужугетович! Какое интересное штучное производство... fellow
    8 носителей высокоточного оружия в год! fellow И целых 3 ракеты большой дальности в месяц!!! fellow
    Есть чем гордиться...Есть! soldier
    У нас коммерческих банков в России было создано в два раза больше...Все занимались производством, в равной мере занятости...
    yuriy55
    1. Александр романов Сегодня, 16:41
      Цитата: yuriy55
      Вот спасибо, Сергей Кужугетович! Какое интересное штучное производство...

      Большой наивный мальчик Юрий,думает,что Шоигу раскрыл гостаину.
      Ни один журналист не узнает,чего и сколько поставили. Это сказано им на отвалите.
      Про арифметику писать не стану laughing
      Александр романов
    2. DIVAN SOLDIER Сегодня, 16:42
      Ну нету у нас такого бюджета оборонного как в сша, нету. И так остальные сферы в опе , хоть оборонку и армию оживили.
      DIVAN SOLDIER
      1. yuriy55 Сегодня, 16:53
        Цитата: DIVAN SOLDIER
        Ну нету у нас такого бюджета оборонного как в сша, нету. И так остальные сферы в опе , хоть оборонку и армию оживили.

        Понастроить дворцов бюджета хватило. Держать в Москве зарплаты вчетверо выше зарплат в регионах - хватает. Обеспечивать двойной МРОТ рука не дрогнула...Блин горелый! belay Как дело доходит до производства военной техники - всё стоп-кран!!!
        Нигде не встречал, что задержали срок ввода в эксплуатацию яхты Абрамовича или кого-побольше и побогаче. Самолёт не смогли спроектировать и несчастный "олигарх" едет на отдых на самокате... belay
        У нас инвалидам пандусы на выделенные деньги сделать не могут...Вы талдычите про какие-то санкции, про неподъёмные трудности...Зад надо чаще поднимать с кресла, жиром не обрастать, а заниматься спортом...Оно и пойдёт, дело... yes
        yuriy55
    3. НасРать Сегодня, 16:44
      Ну если 540 ракет большой дальности, типа Искандер или Тополь - то это не плохая цифра!! good
      НасРать
      1. yuriy55 Сегодня, 16:56
        Цитата: НасРать
        большой дальности, типа Искандер или Тополь

        Насколько мне память не изменяет, "Искандер" - средней дальности - эквивалент порезанной "Оки"
        yuriy55
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